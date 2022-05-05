В прошлом месяце в Россию вернулась авиакомпания Egypt Air, которая теперь выполняет рейсы не только между Москвой и Каиром, но и на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Авиасообщение с популярной Турцией за последние недели также заметно расширилось. Так, в конце апреля рейсы между Антальей и Москвой запустила авиакомпания Corendon, лоукостер Pegasus Airlines 11 апреля возобновил рейсы между Москвой и Стамбулом, с 12 апреля летает в Анталью. Также в Турции планируют запустить еще две авиакомпании для перевозки россиян в Анталью.

Между тем, авиакомпания Ethiopian Airlines, обещавшая возобновить полетную программу из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в апреле, пока так и не выполняет рейсы. Отложила возвращение в Россию и южнокороейская Korean Air.

Air Algerie

Авиакомпания выполняет из Москвы прямые рейсы в Алжир по субботам. Стоимость билета на ближайший рейс 7 мая – от 42 тыс. рублей на человека "туда-обратно". Из столичного аэропорта Алжира со стыковкой можно отправиться в другие страны Африки, а также в ряд городов Европы.

Air Arabia

Арабская бюджетная авиакомпания базируется в Шардже (ОАЭ) и выполняет прямые рейсы между Москвой и эмиратом. Самый дешевый билет "туда-обратно" в мае обойдется в 61,7 тыс. рублей на человека, с багажом – 63,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что обратных билетов в конце майских праздников уже не осталось, вернуться в Россию можно на рейсах 8 или 15 мая.

Air Serbia

Единственная европейская авиакомпания, которая продолжает выполнять ежедневные рейсы из Белграда в Москву и Санкт-Петербург. Билеты на майские праздники почти все раскуплены. Перелет в Белград 7 мая обойдется в 36,7 тыс. рублей, обратно 12 мая за 38,4 тыс. рублей.

AnadoluJet

Турецкий лоукостер AnadoluJet выполняет рейсы между Анкарой и Москвой. "Дочка" Turkish Airlines предлагает авиабилеты "туда-обратно" в мае за 48 тыс. рублей на человека с багажом.

Ariana Afghan Airlines

Национальный авиаперевозчик Афганистана возобновил полеты между Москвой и Кабулом в конце апреля. Рейсы выполняются один раз в неделю в аэропорт "Шереметьево". Стоимость авиабилетов составляет от 70 тыс. рублей с багажом в обе стороны.

Armenia Airways

Армянская авиакомпания выполняет несколько рейсов в неделю из Еревана в московский аэропорт "Внуково". Стоимость перелета в середине мая "туда-обратно" составляет от 23,7 тыс. рублей.

Avia Traffic Company

Киргизская авиакомпания летает из Москвы и регионов в Ош и столицу Бишкек. Стоимость авиабилета на человека "туда-обратно" на ближайшие даты составит 43 тыс. рублей и 50,6 тыс. рублей соответственно.

"Белавиа"

Национальный перевозчик Белоруссии выполняет рейсы в Москву и другие города России. В частности, в апреле компания возобновила перелеты в Калининград, Казань и Екатеринбург.

Стоимость перелета "туда-обратно" между столицами на майские начинается от 14 тыс. рублей на человека, из Петербурга на аналогичных условиях – от 19,7 тыс. рублей. Перелет между Казанью и Минском на майские доступен только в одном тарифе, стоимость билета "туда-обратно" составит 39,5 тыс. рублей. Стоимость авиабилета из Екатеринбурга (и обратно) стартует от 20 тыс. рублей, Калининграда – от 23,5 тыс. рублей на человека.

Conviasa

Венесуэльская авиакомпания Conviasa продолжает рейсы из Каракаса в московский аэропорт "Внуково". Полеты выполняются 1 раз в 2 недели. Ближайший рейс из Москвы – 15 мая, возвращение – 27 мая. Стоимость билета "туда-обратно" начинается от 150,8 тыс. рублей.

Corendon Airlines

Турецкая авиакомпания со штаб-квартирой в Анталье выполняет рейсы на курорт из Москвы и Екатеринбурга. Билеты из столицы на ближайшие даты распроданы, но во второй половине мая можно улететь за 63,7 тыс. рублей на человека с багажом. Стоимость перелета из "Кольцово" дешевле – 54,3 тыс. рублей на человека с багажом.

Egypt Air

Национальная авиакомпания Египта возобновил рейсы между Москвой и Каиром 15 апреля, а с 28 апреля летает на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Перелет между столицами обойдется в 98,9 тыс. рублей на человека, на курорты – от 148, 3 тыс. рублей.

El Al

Национальный авиаперевозчик Израиля летает несколько раз в неделю между Москвой и Тель-Авивом. Билетов на майские праздники уже нет, а ближайшие даты рейсов уже в июне. Стоимость перелета "туда-обратно" начинается от 81 тыс. рублей на человека.

Emirates и Flydubai

Прямые рейсы в Дубай из Москвы выполняют две авиакомпании – Emirates и Flydubai. Стоимость авиабилета "туда-обратно" на вторые майские составит 132,7 тыс. и 104,4 тыс. рублей соответственно. Из Петербурга летает только Emirates, билет на аналогичных условиях стоит 117,8 тыс. рублей.

Etihad

Добраться до столицы ОАЭ Абу-Даби можно прямыми рейсами Etihad Airways из Москвы. Перелеты выполняются ежедневно, стоимость билета "туда-обратно" на ближайшие даты – 143,8 тыс. рублей на человека с багажом. Между тем, минимальная стоимость перелета во второй половине мая составляет около 30 тыс. рублей, с багажом – 45-48 тыс. рублей.

FlyOne Armenia

Прямые рейсы из Москвы в Ереван по понедельникам и пятницам выполняет армянская бюджетная авиакомпания FlyOne. Авиабилет "туда-обратно" на ближайшие даты обойдется в 43,8 тыс. рублей на человека с багажом.

Gulf Air

Флагманская авиакомпания Бахрейна выполняет перелеты между Москвой и Манамой. Билет на рейс "туда-обратно" во второй половине мая обойдется в 85,1 тыс. рублей на человека.

Iraqi Airways

Иракская авиакомпания один раз в неделю совершает полеты между Багдадом и Москвой. В системах бронирования и на сайте авиакомпании купить билеты на рейсы в настоящее время нельзя.

Mahan Air

Крупнейшая иранская авиакомпания Mahan Air приступила к выполнению прямых рейсов между Тегераном и Москвой в апреле, рейсы выполнялись два раза в неделю. По данным сервисов онлайн-бронирования авиабилетов, сейчас купить билет на рейс Mahan Air невозможно: предлагаются маршруты со стыковками, либо прямой рейс "Аэрофлота".

Qanot Sharq

Узбекская авиакомпания, выполняющая рейсы в Россию из Ташкента. Сайт авиакомпании работает пока в тестовом режиме, поэтому приобрести билет онлайн невозможно. Согласно информации на портале, Qanot Sharq выполняет полеты в Москву, Сочи и Воронеж.

Qatar Airways

Авиабилет из Москвы в Доху и обратно прямым рейсом на вторую половину майских обойдется в 71,6 тыс. рублей на человека с багажом.

Qazaq Air

Из Екатеринбурга в столицу Казахстана Нур-Султан летает лоукостер Qazaq Air. Время в пути – 2 часа, стоимость авиабилета на вторые майские "туда-обратно" составляет 29 тыс. рублей на человека с багажом. Перелет авиакомпанией из Новосибирска во второй половине мая обойдется в 28 тыс. рублей на человека с багажом.

SCAT Airlines

Авиакомпания SCAT выполняет из Москвы рейсы в Актау, Нур-Султан, Алма-Ату и Шымкент. Перелет из "Внуково" в столицу Казахстана и обратно на ближайшие даты стоит 36,6 тыс. рублей на человека. Рейсы выполняются ежедневно. Перелет из Новосибирска на ближайшие даты обойдется в 26,7 тыс. рублей на человека с багажом.

Somon Air

Национальный перевозчик Таджикистана выполняет рейсы из Душанбе в Москву. Перелет "туда-обратно" на майские обойдется в 35,5 тыс. рублей.

SriLankan Airlines

Компания выполняет полеты из Коломбо в московский аэропорт "Домодедово" два раза в неделю, однако на сервисах онлайн-бронирования приобрести билеты невозможно, а на сайте при соответствующем запросе выдается техническая ошибка.

Pegasus Airlines

Лоукостер выполняет рейсы в Стамбул и Анталью. На ближайшие даты из Москвы в Стамбул почти все авиабилеты распроданы, но еще есть варианты в первой половине мая "туда-обратно" за 81 тыс. рублей на человека с багажом, в Анталью на аналогичных условиях – за 76 тыс. рублей с багажом.

Turkish Airlines

Национальный перевозчик Турции выполняет рейсы в Стамбул и Анталью. Авиабилет "туда-обратно" из Москвы в мае можно найти за 80 тыс. рублей с багажом на человека, из Петербурга – от 51,9 тыс.

Uzbekistan Airways

Перелет из Москвы в Ташкент и обратно на рейсах Uzbekistan Airways в конце марта обойдется в 37,3 тыс. рублей с багажом на человека. Компания также летает из Москвы в ряд других городов Узбекистана.