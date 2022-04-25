Санкции США и Евросоюза, наложенные на авиаотрасль РФ, привели к резкому сокращению количества стран, куда могут за приемлемые деньги поехать российские туристы. Туроператорам пришлось отказаться от чартерных программ за рубеж практически во все страны. Кроме того, из-за ограничений на покупку валюты и уход из страны международных платежных систем большинство туристов не могут, как прежде, расплачиваться за услуги и товары за рубежом. В результате заграничный турпоток в начале мая будет значительно меньше, чем до пандемии коронавируса: подавляющее большинство туристов проведут праздники на родине.

В общем рейтинге самых популярных направлений отдыха российские города и курорты занимают первую строчку с большим отрывом. Но предпочтения самостоятельных туристов и клиентов туроператоров различаются.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), по России доля туроператорского сегмента не превышает 10-15% и в целом зависит от региона. "Условно – Калининград, Камчатка, Сахалин – 15%, ЦФО – не больше 5%, если не считать речные круизы. Петербург – менее 5%", — рассказала она порталу «Интерфакс-Туризм».

По ее словам, на юге России доля организованных туристов составляет около 20%, а самостоятельных около 80% соответственно.

Для поездок за рубеж россияне гораздо чаще обращаются к туроператорам, особенно сейчас, когда организация зарубежного отдыха самостоятельно стала значительно дороже и сложнее.

Рейтинг направлений возглавляет Турция

Фото: Seven Seas Hotel Blue

Лидер спроса у организованных туристов на майские праздники – Турция, куда туроператоры предлагают несколько чартерных программ, а также турпакеты на базе регулярных рейсов турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus. Объем перевозки не сравним с тем, что был до пандемии, но он в любом случае больше, чем на других массовых направлениях, например, египетском. С учетом традиционно высокой популярности Турции на майские праздники, это направление ожидаемо стало наиболее популярным и в этом году.

«Лидер спроса на майские – Турция, Россия на втором месте, третью строчку занимают ОАЭ и Египет, на четвертом месте Абхазия, на пятом сразу несколько очень разных по характеру отдыха стран – Армения, Мальдивы, Азербайджан, Таиланд и Шри-Ланка, немного отстает Сербия, также бронируют Катар и Сейшелы», — рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Там также отметили, что у Египта есть шансы вырваться вперед благодаря старту продаж туров с прямым перелетом из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах авиакомпании EgyptAir.

В «Интуристе» первое место по количеству проданных туров на майские праздники тоже заняла Турция. На втором месте – туры по России, третье место заняла Абхазия, потеснив курорты Египта и ОАЭ. Также пользуются спросом Мальдивы, Шри-Ланка, новички рейтинга – Армения, Узбекистан и Сербия, которые стали востребованы на фоне закрытых для путешествий стран Европы.

«Наибольший рост продаж на майские праздники по сравнению с тем же периодом прошлого года показывают Турция и Египет, причем спрос на последний вырос в 10 раз из-за запуска прямых рейсов на курорты. На 22% выросли продажи туров ОАЭ», — добавили в компании.

Турция стала самым популярным направлением на майские и у туроператора Coral Travel. Второе место занимает Россия, замыкают тройку лидеров ОАЭ. Далее следует Египет и экзотические страны, такие, как Таиланд, Шри-Ланка.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Space Travel отметили, что Турция входит в топ самых популярных направлений на майские праздники, однако лидером продаж стали Объединенные арабские эмираты. На втором месте – Мальдивы, далее следуют Россия и Турция.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи ОАЭ выросли на 60%, спрос на Мальдивы – на 30%, Россия и Турция тоже подросли – по 30% соответственно», — добавили в компании.

Куда едут в России

Фото: Роза Хутор

Как рассказали в туркомпаниях, высокий спрос на туры по России на майские обусловлен не только ограничениями на путешествия за рубеж, но и относительно невысокими ценами. Кроме того, росту спроса на отечественный турпродукт способствовала и программа кешбэка, завершившаяся 15 апреля. В ее рамках можно было купить проживание в отелях, организованные туры и круизы со скидкой 20%. По данным Ростуризма, за два этапа программы, прошедших в этом году с 18 января по 1 марта и с 15 марта по 15 апреля, 2,5 млн россиян купили услуг на 44 млрд рублей.

В компании FUN&SUN лидером среди внутрироссийских направлений назвали Сочи. «На курортах черноморского побережья туроператоры предлагают и пакетные туры с перелетом, и только бронирование отелей. Особое внимание туристов привлекают гостиницы с подогреваемыми бассейнами и с системой питания «все включено», — уточнили в пресс-службе туроператора.

На втором месте – экскурсионные туры в Казань с чартерным перелетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Третье место занимает Анапа, куда сейчас можно добраться на автомобиле или поезде, так как аэропорт закрыт после 24 февраля.

Далее следуют экскурсионные туры в Санкт-Петербург, отдых в Геленджике, экскурсионные туры в Тюмень на чартерах из Москвы. Седьмое место на майские заняли поездки в Москву для туристов из регионов. Туроператор предлагает чартерную перевозку в столицу из Тюмени и Казани, стоимость пятидневного тура начинается от 22,1 тыс. рублей на человека.

В первую десятку также вошли оздоровительные туры на курорты Кавминвод, экскурсионные туры в Калининград и поездки в Подмосковье.

Аналогичная ситуация и в компании «Интурист», где лидером по бронированиям на майские тоже стал Сочи. Также высоким спросом пользуются Анапа, Геленджик и курорты Кавминвод.

«Самый впечатляющий рост на майские праздники – плюс 121%, показывает Северо-Западный регион, в частности Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Калининград и область, Мурманск. Высокий спрос обусловлен снятием ковидных ограничений, снятием запретов на обслуживание экскурсионных групп и появлением новых брендовых маршрутов и экскурсионных программ», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что среди самых популярных экскурсионных направлений в этом году впервые оказался Дагестан, куда «Интурист» 30 апреля запускает чартерную программу.

Сколько стоят туры на майские праздники

Фото: Пресс-служба "Роза Хутор"

По данным туроператоров, на майские праздники наиболее популярен семейный отдых с детьми – таких запросов поступает больше всего.

Стоимость тура на двоих на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на неделю с питанием «все включено» в отеле 4* у FUN&SUN начинается от 159 тыс. рублей, в отеле 5* на аналогичных условиях – от 166 тыс. рублей.

Путевка в Турцию на неделю с вылетом 1 мая и питанием «все включено» стоит от 68 тыс. рублей на человека. Туры в ОАЭ на начало мая у туроператора почти распроданы, заезды возможны лишь с 7 мая.

В свою очередь, в Space Travel фиксируют высокий спрос на дорогие туры на Мальдивы и в ОАЭ. Цена недельного тура для двоих в ОАЭ стартует от 434 тыс. рублей, на Мальдивы – от 592 тыс. руб. с размещением в отелях 5*. Цена включает перелет и размещение с завтраками.

В 2022 году в начале мая россияне будут отдыхать четыре дня на День весны и труда (с 30 апреля по 3 мая) и три дня на День Победы (с 7 по 9 мая). В промежутке – три рабочих дня. Добавим, что это уже третьи майские праздники, которые проходят в условиях частичного либо полного закрытия большинства популярных туристических направлений.

До пандемии коронавируса в 2019 году за рубеж на майские праздники, по данным АТОР, через туроператоров выезжали около 400 тыс. российских туристов. При этом наиболее популярными направлениями организованного туризма были Турция, Россия, Тунис, Кипр, Греция, ОАЭ, Таиланд, Италия и Испания, Египет с перелетом через Каир.