Регионы в ожидании туристов открывают новые точки притяжения для гостей и жителей, рассчитывают получить за счет туристического ажиотажа новые рабочие места.

Башкирия

Власти Башкирии ожидают рост турпотока до 4 млн человек в 2022 году, в прошлом году регион посетило 3,5 млн человек.

Номерной фонд санаториев и курортов республики на 1-10 мая будет традиционно заполнен минимум на 90%.

В первой половине года планируется открытие историко-культурного комплекса "Шульган-Таш", который строится недалеко от одноименной знаменитой пещеры в Бурзянском районе.

Кроме того, одним из прорывных направлений в регионе является развитие круизного туризма. Так, в 2021 году было 5 круизных судозаходов, а 2022 году запланировано уже 13 судозаходов до Уфы с остановкой в городах Агидели и Бирске. Общий объем туристов составит 2 тыс. человек.

Активно также развиваются геопарки "Янган-Тау" и "Торатау".

Власти республики рассчитывают, что развитие внутреннего туризма и запуск новых объектов туристической инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие места. Согласно стратегии развития туризма в Башкирии, до 2035 года число занятых в туристической отрасли должно вырасти в 2 раза.

Кировская область

В 2022 году Кировская область планирует сосредоточить свои усилия на продвижении эко- и сельского туризма, создании новых возможностей для усиления интереса к уникальным промыслам Вятки, анонсированию вариантов для самостоятельных путешествий по территории области.

На территории региона в майские праздники отели будут загружены ориентировочно на 93%, при этом стандартная средняя загруженность – 65%. Регион в 2022 году продолжает развивать сферу народных промыслов, космическую тематику, культурно-историческое наследие, всесезонные сказочные парки развлечений. Особой точкой притяжения остаются останки вятских парейазавров — прапредков современных животных, населявшие землю 260 млн лет назад. Их можно увидеть в палеонтологическом музее.

В Кировской области расположены еще 40 музеев, в том числе художественный музей им. Васнецовых и музей Дымковской игрушки. Региональный календарь на 2022 года включает в себя свыше 100 мероприятий. Планируется, что в 2022 году рост туристов продолжится, а это простимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

Планируется продолжить развитие парка активного отдыха "ЛихоЛесье" и всесезонного парка развлечений "Юркин парк" и усадьбы "Sokolka" — природно-архитектурного комплекса со спуском к реке Вятка.

Также активно развиваются железнодорожные круизные поездки по России "Яркие выходные в Приволжье".

Всего по итогам 2021 года регион посетили свыше 300 тыс. туристов. Число гостей региона сравнялось с цифрами доковидного 2019 года.

Нижегородская область

Туристы активно бронируют отели в Нижегородской области на майские праздники и летние месяцы. На майские праздники ожидается пиковая загрузка в районе 100%. На летний сезон идет активное бронирование, в том числе благодаря программе туристического кешбэка. Средняя загрузка отелей в апреле составила 70%, что на 20% выше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Нижегородская область в очередном туре программы кешбэка представила 33 объекта размещения и около 150 экскурсионных туров. Количество предлагаемых туров выросло на 60% по сравнению с предыдущим этапом, неизменным успехом пользуются туры по Волге. Туристической "изюминкой" остаются речные экскурсии на судах на подводных крыльях "Валдай 45Р", как по территории области, так и в соседние регионы.

Кроме того, в текущем году свое 870-летие празднует Городец, отмечает 100-летний юбилей семеновская матрешка, а летом исполнится 200 лет Нижегородской ярмарке.

Пензенская область

В Пензенской области на майские праздники самыми востребованными остаются местные турбазы. Ожидается загрузка выше 90%. Увеличилось количество ночевок, определяющих период нахождения туриста в регионе. По сравнению с допандемийным периодом их количество увеличилось на 36%.

Туроператорами Пензенской области в 2022 году разрабатываются авторские интерактивные программы и мастер-классы, создаются новые рабочие места. Разработан проект "Туристский код исторического центра города Пензы". В рамках проекта планируется реконструкция маршрута от сквера им. Белинского до лестницы от ул. Спасо-Преображенской с видовой площадкой у памятника Первопоселенцу.

В 2021 году в регионе приступили к инвестиционному проекту "Развитие туристической территории в парк-отеле "Кленовая роща". Он находится в 170 км от Пензы. Здесь планируется провести модернизацию номерного фонда, строительство новых домиков, футбольного поля и участков для кемпинга.

Пермский край

Прирост бронирований по туристическому кешбэку в Пермском крае за февраль-март 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 129%. Самыми востребованными направлениями стали Белая гора, Кунгурская ледяная пещера, а также санаторно-курортные комплексы.

Летом Пермский край предлагает сплавы, походы и оздоровительный отдых. Общий прирост бронирований на летние месяцы 2022 года по сравнению с прошлым летом составляет 123%. Такой туристический поток превысит доковидный 2019 года, когда регион посетило 753 тыс. человек.

Самарская область

В Самарской области загрузка на майские праздники загородных объектов превышает 70%. Туристы ориентированы на рекреационный отдых с использованием природных ресурсов.

Для развития туристической отрасли в этой сфере в текущем году власти региона планируют реализовать второй этап благоустройства в историческом селе Ширяево, благоустроить площадку на горе Отважной, завершить проектирование смотровой площадки на горе Светелка, а также начать работы по обустройству площадки у Голубого озера.

Также в этом году состоится ряд крупных фестивалей: духовых оркестров — "На сопках Маньчжурии", набережных — "ВолгаФест", авторской песни имени Валерия Грушина, искусств — "Шостакович XX век". А также новый музыкальный фестиваль "САМ.ФЕСТ".

Саратовская область

Власти Саратовской области настроены на переориентацию туристической отрасли в регионе на внутренний туризм. Компаниями сформированы предложения по турам выходного дня по Саратовской области и в соседние регионы, семейным и свадебным турам. Популярностью будут пользоваться экстремальные виды отдыха: на Кумысной поляне, в Корольковом саду, поселке Юбилейный представлены драйв-программы на трициклах-вездеходах, квадроциклах, мотовездеходах. В Татищевском и Воскресенском районах — полеты на параплане, в Хвалынском районе на дельтаплане, в Аткарском районе — на воздушном шаре. Сформированы программы отдыха на прогулочных яхтах, катерах и теплоходах.

Ульяновская область

В Ульяновской области с января было приобретено 1,6 тыс. путевок на сумму 40 млн рублей. Самым популярным направлением стал санаторно-курортный отдых. Также пользуются спросом туры выходного дня, например путешествия "Дворянин на Волге" или "Назад в СССР".

По прогнозу, в летнее время Ульяновскую область посетит более 520 тыс. гостей и это превысит показатель 2021 года. Большим спросом пользуются глэмпинги и эко-отели. Значительный поток туристов ожидается в геопарке "Ундория". Здесь будет запущен новый маршрут "К заповедным берегам", в ходе которого можно собрать "волжский янтарь" — симбирцит и окаменелые останки ископаемых животных.

Также туристы посетят национальные парки "Сенгилеевские горы" и памятники природы Скрипинские кучуры и Акшуатский дендропарк.

Кроме того, гостей ждут яркие и масштабные события. В 2022 году в регионе пройдет федеральный Сабантуй, фестиваль еды и музыки "Бульварфест" и фестиваль живой истории "Волжский путь". Новые инвестиционные проекты в сфере туризма в 2022 году позволит создать дополнительно более 300 новых рабочих мест. Будет открыт конгресс-центр, базы отдыха и вторая очередь проекта "Агротуристический комплекс "Своя ферма".

Чувашия

Чувашия в ближайшие годы планирует увеличить туристический поток до 1 млн человек в год. В 2022 году этот показатель может составить до 350 тыс. человек, что выше туристического потока в 2019 году.

В регионе в текущем году инициировано более 40 проектов по созданию новых баз отдыха, объектов показа, турмаршрутов и экскурсий. Это способствует организации дополнительных рабочих мест для соискателей, в том числе молодых специалистов, окончивших отраслевые учебные заведения.

Наиболее популярными в Чувашии остаются оздоровительные площадки и культурно-исторические места и природные локации. Например, востребована у туристов одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашской республике — смотровая площадка "Птичий полет" на вершине одноименной горы. Оттуда открываются живописные виды на Волгу и устье реки Аниш.

Также точкой притяжения туристов остается единственный в Поволжье арочный виадук — Мокринский железнодорожный мост.

В 2022 году в регионе планируется открытие новых баз отдыха, расширение иммерсивных экскурсий по Чебоксарам, а также запуск новых туров выходного дня на теплоходах или автобусах. Также ожидается открытие новых баз отдыха и кемпингов. Среди которых база отдыха "Гуси-лебеди" -на берегу кастрового озера и "Ильинское" — в живописной волжской акватории.