"Спрос растет, туристы активно интересуются летним отдыхом. Причем путешественники не пытаются экономить за счет выбора более дешевых средств размещения: лучше всего бронируют в основном отели категории 4-5*, их доля в продажах достигает 84%", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Туроператор предлагает путевки в Турцию из Москвы и регионов в Анталью, Бодрум и Даламан на рейсах Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly, где у него есть блоки мест.

О повышенном интересе к турам в Турцию рассказали и в туркомпании FUN&SUN. Как отметили в пресс-службе, спрос на Турцию вырос за счет расширения полетной программы из Москвы и регионов.

"Сейчас основной тренд, причем не только для Турции – отели с системой "все включено". Это связано с действующими ограничениями и сложностями с оплатой услуг на отдыхе российскими банковскими картами", — пояснили в компании.

Туроператор предлагает пакетные туры из Москвы в Анталью на чартерах авиакомпании "Ямал", а также на блоках мест авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Также есть туры с вылетами в Анталью из регионов (Махачкала, Сочи, Екатеринбург, Казань и др.) на рейсах Red Wings.

В свою очередь, в "Интуристе" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что оживленный спрос на отдых в Турции этим летом наблюдается не только у жителей Москвы, но и других регионов.

Фото: Seven Seas Hotel Blue

Кроме того, с 29 апреля у туроператора стартует ежедневная полетная программа из Москвы в Анталью на рейсах Turkish Airlines. Вылеты будут ежедневно, у компании свои блоки мест на борту. Тем, у кого уже были забронированы туры на рейсах AZUR аir, предлагают с доплатой пересесть на борт турецкого перевозчика (от 276 до 350 евро с человека в зависимости от города).

"Также у туристов всегда есть вариант отменить тур без штрафов или отказаться от перевозки, оставив только наземной обслуживание", — сказали в пресс-службе туроператора.

Помимо этого, у "Интуриста" с 28 апреля стартует собственная полетная программа из Кавминвод в Анталью на рейсах авиакомпании "Азимут". Вылеты будут осуществляться 3 раза в неделю.

Цены на путевки в Турцию заметно выросли

По словам туроператоров, на рост цен на путевки повлияла не только волатильность рубля, но и дефицит авиаперевозки, поскольку значительная доля стоимости тура приходится на транспортные расходы. Сейчас туроператоры используют блоки мест на регулярных рейсах, а это дороже, чем чартеры.

"Средняя стоимость тура в Турцию с размещение в отеле 5* выросла на 12% по сравнению с летом прошлого года. На 16% выросли в цене туры в отели 4* и больше всего подорожали "трешки": тур в такой отель обойдется на 20% дороже", — отметила Макаркова.

В "Интуристе" добавили, что средняя стоимость туров увеличилась в среднем на 250 евро. "Раньше минимальная стоимость туров стартовала от 600-650 евро на двоих, но ситуация изменилась из-за подорожания авиаперевозки. При этом цены на наземное обслуживание остались на уровне прошлого года", — отметили в компании.

Россияне смогут расплачиваться в Турции картами "Мир"

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России из-за обострения ситуации на Украине. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, поэтому выросла популярность отелей "все включено" и предварительной оплаты экскурсий за рубежом на стадии бронирования тура.

По словам Макарковой, Турция – одно из тех направлений, где широко используется платежная система "Мир". "Туристы могут использовать с этой картой банкоматы и терминалы трех крупных национальных банков. Так что в этой стране нет особой необходимости покупать экскурсии заранее", — заключили в Coral Travel.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полётные программы. В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание семь авиакомпаний, из которых две турецких (Turkish Airlines и Pegasus), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly. Российские авиакомпании могут выполнять полеты на самолетах, которые находятся в их собственности.