По оценкам туроператоров, этой весной россияне активно интересуются и традиционными, и новыми направлениями отдыха в России, так как недоступно большинство зарубежных стран, куда прежде можно было ездить в экскурсионные туры. Переориентации способствуют разнообразие направлений внутри страны, чартерные программы в регионы, доступные цены туров и туристический кешбэк, позволяющий путешествовать по России со скидкой 20%.

"Заезды на весенние школьные каникулы традиционно пользуются спросом. В этом году спрос вырос по всем внутрироссийским направлениям благодаря акции туристического кешбека. Туристы с детьми предпочитают короткие экскурсионные туры, лидером среди направлений стал Санкт-Петербург", — рассказали в "Интуристе".

Там отметили, что среди популярных экскурсий у россиян – обзорная с посещением Эрмитажа, а также поход в Петропавловскую крепость и Русский музей.

Высокий спрос на туры в Петербург подтверждают и в Coral Travel. "Петербург пользуется популярностью круглый год – это известное экскурсионное направление с комфортной логистикой: много регулярной авиаперевозки из Москвы и других городов, есть железнодорожное авиасообщение, поэтому можно просто забронировать наземное обслуживание и отправиться в отпуск. За счет богатой культурной программы город подходит не только парам, но и для семейного отдыха с детьми", — пояснила глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Она отметила, что чаще всего Петербург посещают на выходные, однако туроператор предлагает не только короткие сити-туры, но и более длительные поездки. "На апрельские каникулы были востребованы туры на 7 дней с посещением Кронштадта на острове Котлин, Павловского дворца и Петергофа", — добавила Макаркова.

Причем, по ее словам, туристы выбирают не только бюджетные варианты отдыха с посещением знаковых мест города, но и запрашивают экскурсии по крышам Петербурга, ночные прогулки на катерах и другие необычные программы.

Фото: Pixabay.com

По данным сервиса бронирования Tvil.ru, Санкт-Петербург также стал самым популярным направлением поездок россиян на майские праздники. Средняя стоимость забронированного на этот период в городе проживания — 4,7 тыс. рублей за 4 дня. На втором и третьем местах — Сочи и Ялта.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия) сообщили, что в период весенних каникул Петербург занял третье место по спросу среди россиян. Лидером стал Сочи, на втором месте Бурятия, куда туристы бронировали туры, чтобы увидеть знаменитый голубой лед.

"На прошлой неделе активно шли бронирования как на ближайшие даты, так и в глубину (особенно на майские праздники). Санкт-Петербург хорошо покупают семьи с детьми, которые хотят съездить туда на уикенд", — рассказали в компании.

Там отметили, что доля продаж туров с кешбэком составляет чуть меньше 50% от общего количества бронирований в конце марта-начале апреля.

"Дело в том, что по правилам программы не все туры подпадают под ее действие, а только от двух ночей. Таким образом, короткие уикенды и однодневные туры в ней не участвуют. А это очень популярная категория на период каникул", — пояснили в FUN&SUN.

Так, в "Интуристе" фиксируют высокий спрос на туры на Северный Кавказ, а также растущий спрос на экскурсионные туры в Москву из регионов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Экскурсионные туры в Казань, а также по Золотому Кольцу вошли в топ-5 популярных направлений в апреле у туроператора FUN&SUN. Компания предлагает поездки в Казань на чартерных рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга.

В свою очередь, в Coral Travel отмечают большой интерес российских туристов к турам в Карелию. Обусловлено это живописной природой, а также возможностью легко добраться до региона из европейской части России: есть удобное авиасообщение, а из Петербурга до города Сортавала курсируют "Ласточки".

"Туристов привлекает развитая инфраструктура региона, дикая природа и большое число объектов показа. Кроме того, Карелия представлена в национальных туристических маршрутах. Это дает путешественникам уверенность в том, что предложенные экскурсии будут качественными и интересными. Так, гран-тур "Вся Карелия" 3 дня/2 ночи как раз входит в перечень этих маршрутов", — рассказала Макаркова.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Популярностью у туристов, в том числе и с детьми пользуются нацпарк "Паанаярви" и горный парк "Рускеала", причем до последнего можно добраться на ретропоезде "Рускеальский экспресс". Туроператор предлагает тур "Карельские пейзажи" (3 дня/2 ночи), который включает поездку на экспрессе.

Между тем, пользовавшийся прежде большой популярностью Калининград после обострения ситуации на Украине пока не очень востребован у путешественников: есть отмены бронирований, снижение продаж, рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, турбизнес обеспокоен неосведомленностью россиян о ситуации в регионе, окруженном странами Евросоюза.

"Туристы полагают, что область изолирована и там опасно находиться. Поэтому просела глубина продаж, путешественники с осторожностью относятся к поездкам в Калининград", — пояснила эксперт.

Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк придет на ту же карту.