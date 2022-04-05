С 24 марта 11 аэропортов юга и центра России, в том числе курортов Анапа и Геленджик, крымского Симферополя, Краснодара и Ростова-на-Дону, закрыты после начала спецоперации на Украине. Сейчас запрет на полеты продлен до 7 апреля.

На майские праздники россияне в этом году будут отдыхать 8 дней с трехдневным перерывом – с 30 апреля по 3 мая на День труда и с 7 по 10 мая на День Победы.

Сочи – лидер спроса на майские

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

По словам туроператоров, самым популярным направлением на майские праздники традиционно стал юг России, где наибольшим спросом пользуется Сочи. Как отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, выбор российских туристов обусловлен доступностью курорта и открытым аэропортом. Это значительно экономит путешественникам время, а иногда и деньги.

«Конечно, на майские праздники пострадали те регионы, которые сейчас фактически лишены авиасообщения – Анапа, полуостров Крым. На юге бенефициаром стал Сочи, на втором месте – Кавминводы, затем Петербург, Подмосковье и Калининградская область. Ситуация такова, что туристы переориентируются с труднодоступных направлений на доступные. Так, Сочи может получить на майские и анапских, и геленджикских, и крымских туристов», — пояснил эксперт.

Ранее замгубернатора Краснодарского края Александр Румпель заявил, что на майские праздники власти ожидают 600 тысяч гостей.

В свою очередь, в «Интуристе» отметили, что доля продаж поездок по России составляет более 60%. «Наибольшим спросом пользуются туры с кешбэком, в том числе с заездами на майские. Самые популярные направления для бронирования – Сочи, Анапа и Крым. На четвертом месте Санкт-Петербург, на пятом – Дагестан, куда мы поставили чартерную программу», — рассказали в компании.

В пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили, что на курорты Краснодарского края приходится 42,5% от общего числа заявок. Активнее всего бронируется Сочи (27,5%), за ним следуют Анапа (8%) и Геленджик (6,5%). Также в топе запросов отдых в Кавминводах – 28%, Абхазии – 5%, Крыму – 4,5%.

Добраться в Петербург, Калининград или Казань на майские праздники можно без особых проблем, а вот у любителей черноморского побережья сейчас остро стоит вопрос выбора транспорта: какой окажется удобнее и дешевле.

Автомобилем

Фото: Pixabay.com

Как пояснил Ромашкин, транспортные потоки на майские праздники и летом организованы по-разному, поскольку отличается продолжительность отдыха. «Летом 2021 года примерно 55-60% приехали на курорты юга России на личном авто, 5-10% на поезде и оставшиеся 30-35% прилетели самолетом», — рассказал он.

В Крым прошлым летом 60% туристов приехали на автомобиле. «Поезд не особенно важен для Крыма, тем более что там был один перевозчик, «Гранд Экспресс». У него не так много поездов, они довольно медленные, а билеты не из дешевых», — сказал Ромашкин.

То же самое, по его словам, и в Анапе: большая часть туристов приезжает на автомобилях, 30% — самолет, 10-15% — поезд.

«Что касается Геленджика, то там проблемный аэропорт из-за сложной розы ветров. Он находится вблизи горного хребта и нередко авиакомпании садились в соседней Анапе, а потом туристов автобусами везли в Геленджик. В процентном соотношении примерно 40-45% гостей приезжают на автомобиле, примерно столько же на поезде и только 10% выбирают самолет», — рассказал Ромашкин.

В пресс-службе «Интуриста» отметили, что 99% туристов, планирующих провести майские в Анапе, приобрели только наземное обслуживание. В Крыму доля таких путешественников составляет 70%. «При этом 30% туристов приобретают турпакеты с авиаперелетом в Крым, рассчитывая, что к майским запрет на полеты будет снят и аэропорт Симферополя откроют. Возможно, это связано с ожиданиями ажиотажного спроса на билеты после открытия аэропорта», — добавили в компании.

По мнению Ромашкина, если аэропорты юга в ближайшее время не откроют, то турпоток переориентируется на личный автотранспорт, в меньшей степени поезда. Также в компании обсуждают возможность запуска автобусных туров по маршрутам Москва-Анапа, Москва-Геленджик. Между тем, на машине довольно непросто добраться до Сочи из-за сложного участка пути между Лазаревским и Туапсе.

Самолетом

Фото: pixabay.com

По словам Ромашкина, самый популярный способ добраться до Сочи – это самолет. Им пользуются 75% российских туристов, еще 25% отдают предпочтение поездам.

«Если к майским получится открыть хотя бы аэропорт Краснодара, то это может частично решить вопрос с загрузкой курортов Крыма. Из города можно будет организовывать автобусные трансферы, и за 5-6 часов доезжать до моря. В сложившейся же ситуации Крым на майские недосчитается 90% туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — считает эксперт.

В «Интуристе» добавили, что, не считая закрытых аэропортов в Крыму и Анапе, турпакеты с авиаперелетом по России бронируют 50-85% путешественников.

По информации сервиса поиска билетов Aviasales, прямой перелет из Москвы в Сочи и обратно на 30 апреля-10 мая можно приобрести у «Уральских авиалиний» от 19 тыс. рублей без багажа. Стоит учитывать, что время в пути для некоторых рейсов после 24 февраля увеличилось с 2 до 4 часов из-за облета небезопасных участков воздушного пространства. Самый дешевый прямой перелет «Победы» в Кавминводы на те же даты обойдется также в 19 тыс. без багажа.

В Санкт-Петербург из Москвы на все майские можно отправиться прямым рейсом «Аэрофлота» за 4 тыс. без багажа. В Калининград самый дешевый билет на прямой рейс обойдется почти в 20 тыс. рублей без багажа (также «Победы»). Стоимость билетов в Казань начинается у «Аэрофлота» от 7 тыс. рублей.

Загрузка аэропорта Сочи на майские

Фото: basel.aero

Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» представители туротрасли, на майские праздники в аэропорту Сочи можно ждать аншлага. Нагрузка на него уже выросла из-за закрытия соседних аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. «Мы наблюдаем ажиотажный спрос на туры в Краснодарский край и особенно Сочи. Выросли и продажи Абхазии, до которой тоже добираются через сочинский аэропорт. Кроме того, российские авиакомпании объявили о планах использовать Сочи как хаб для перевозки туристов за рубеж, на курорты Турции и Египта», — сообщил источник на рынке.

Он пояснил, что на майские в аэропорт будут прилетать и люди, которые планируют отдых в Сочи и Абхазии, и туристы из других городов России, планирующие с пересадкой добраться в зарубежные страны.

«В результате обстановка в аэропорту может оказаться напряженной, хотя опыт работы с большим потоком гостей во время зимней Олимпиады 2014 года у него есть», — добавил источник.

В марте в аэропорту Сочи открылась дополнительная входная группа с четырьмя линиями досмотра для проверки багажа пассажиров. Как сообщала пресс-служба воздушной гавани, она сможет пропускать до 250 пассажиров в час и повысит пропускную способность на входах в аэровокзал на 25%.

Поездом

Фото: rzd.ru

Как говорят эксперты, поезда не пользуются большой популярностью у туристов, выезжающих на южные курорты, несмотря на огромную маршрутную сеть и возможность провезти габаритный багаж бесплатно. Причина – слишком долгое время в дороге, из-за которого нужно брать дополнительные дни отпуска.

Билет на поезд из Москвы в Сочи (купе) на 30 апреля стоит от 6,7 тыс. рублей, обратный на 10 мая – от 5,2 тыс. рублей. Время в пути – от 23 часов. Билетов на эти даты осталось мало.

Билетов на прямой поезд Москва-Симферополь на 29 апреля-1 мая уже нет. Билет в купе на 2 мая обойдется от 4,8 тыс. рублей. Столько же стоят обратные билеты на 10 мая. Время в пути – 28 часов.

Билет в купе поезда Москва-Анапа на 30 апреля обойдется от 5,4 тыс. рублей. Время в пути – от 34 часов. Обратный на 10 мая – от 3,7 тыс. рублей.

Билетов на поезда в Санкт-Петербург на майские даты осталось очень мало. Стоимость места в купе на 30 апреля начинается от 1,7 тыс. рублей в один конец. Самый дешевый билет на «Сапсан» стоит от 3,1 тыс. рублей на ту же дату.

Автобусом

Фото: АНО "ЕТД"

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», билет на автобус Москва-Симферополь на 1 мая стоит 3 тыс. рублей, время в пути – 29 часов. Обратный автобус 9 мая обойдется от 3,5 тыс. рублей, 10 – от 2,2 тыс.

Добраться из Москвы в Анапу 29 апреля на автобусе обойдется от 5,5 тыс. рублей, время в пути – 22 часа. На обратные рейсы после майских билетов нет. Из Москвы в Минеральные Воды можно доехать 29 апреля, время в пути – 21 час, стоимость – от 2,7 тыс. рублей. Обратный билет на 10 мая обойдется от 2,2 тыс. рублей.