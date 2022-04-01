Ростуризм в пятницу сообщил, что вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек с зарубежными коллегами. В ведомстве надеются, полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной.

Турция

Наиболее популярное и доступное направление – по-прежнему Турция. "Страна традиционно популярна у россиян как направление и для пляжного, и для экскурсионного отдыха. Кроме того, она славится своими отелями "все включено". Мы планируем летать регулярными рейсами Turkish Airlines. На данный момент достигнута договоренность о сотрудничестве, идет процесс его оформления", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Туры предлагаются с вылетом из Москвы и Петербурга.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" добавили, что в топ самых популярных зарубежных направлений, помимо Турции, входят Египет, Армения, Мальдивы и Шри-Ланка. Туры в Турцию компания осуществляет на регулярных рейсах Turkish Airlines и российских авиаперевозчиков.

ОАЭ

Благодаря наличию прямых рейсов туроператоры отмечают большой спрос и на путешествия в ОАЭ.

"Активно продаются Абу-Даби, Шарджа, где много доступных и бюджетных отелей, а также Дубай – традиционно самое популярное направление в ОАЭ. Там пользуются спросом городские отели Citymax 3*, Ibis 3*, Мillennium 4*, а также гостиницы, работающие по системе «все включено», например, Rixos The Palm Hotel & Suites 5* в Джумейре", — сообщила Макаркова.

Также в Coral Travel фиксируют интерес к турам в эмират Рас-эль-Хайма, особенно там востребован отдых у семей с детьми.

"Также предлагаем Аджман – небольшой эмират, который находится рядом с Шарджей, здесь в основном городские отели и хороший пляжный отдых. Фуджейра – самый дальний эмират, там много отелей, работающих по системе «все включено» и Умм-аль-Кувейн – самый компактный эмират с отличными возможностями для спокойного и размеренного отдыха", — добавила Макаркова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туроператор предлагает туры в ОАЭ на регулярных рейсах Emirates в Дубай и Air Arabia в Шарджу, из этих эмиратов легко можно добраться во все остальные. Как пояснили в компании, за счет жестких блоков туры с перелетов бюджетного перевозчика Air Arabia получаются заметно дешевле. Также можно выбрать туры с вылетом из Москвы со стыковками на базе рейсов Turkish Airlines, Etihad, Qatar Airways.

Повышенный спрос на туры в ОАЭ наблюдают и в компании Space Travel. "Ситуация со спросом на отдых по зарубежным направлениям относительно стабилизировалась за счет того, что многие туристы перенесли свои путевки на апрель-май. Сейчас они активно используют возможность отправиться в путешествие. В нашей компании лидером среди зарубежных направлений на данный момент являются ОАЭ", — сказал глава туроператора, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

На этом направлении у туроператора есть собственные блоки мест на рейсах flydubai и Emirates. В апреле недельный тур в ОАЭ на двоих в отель 4* с перелетом обойдется около 113 тыс. рублей.

Египет

Туроператоры предлагают туры на базе рейсов из Москвы и других городов России авиакомпаниями Turkish Airlines (со стыковкой в Стамбуле) или Emirates (в Дубае). Прямых рейсов в Каир и на курорты Египта пока нет. Авиакомпания Egypt Air планирует возобновить перелеты из Каира в Москву 6 апреля, но эта дата пока под вопросом. Если рейсы будут возобновлены, можно будет отправиться на Красное море с пересадкой в столице Египта.

Предпочтения россиян в Египте традиционны. "Самыми популярными курортами являются Хургада и Шарм-эль-Шейх. Также мы предлагаем туры на молодой курорт Марса Алам с его нетронутыми коралловыми рифами и малолюдными песчаными пляжами", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Дальнемагистральные пляжные направления

По словам туроператоров, спрос на дальние пляжные направления, такие как Таиланд, Сейшелы или Мальдивы, не слишком высокий, поскольку добираться туда стало в разы сложнее.

"Бронирования на Мальдивы, Шри-Ланку у нас не останавливались, однако такого бума продаж, как в феврале, уже нет. То же самое касается Сейшел: после отмены рейсов "Аэрофлота" прокладывать маршрут на острова стало очень сложно", — пояснили в "Интуристе".

Трудности в работе с этими направлениями есть и у других туркомпаний. "Мальдивы и Сейшелы на сегодняшний день однозначно вызывают затруднения у туроператоров. Проблема в том, что платежи по отелям сильно затруднены и сроки перевода денег отельерам доходят уже до 10 дней", — рассказал Мурадян.

Туроператор предлагает перелеты в эти страны на регулярных рейсах иностранных авиакомпаний со стыковками. То же самое и у Coral Travel. Так, на Шри-Ланку можно улететь из Москвы и других городов России на базе рейсов Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways со стыковками.

Туры на курорты Таиланда Coral Travel предлагает из Москвы и других городов России на базе стыковочных рейсов Turkish Airlines, Emirates, Etihad и Qatar Airways. Туроператор "Интурист" также формирует турпакеты на базе рейсов Etihad и Qatar Airways.

Правда, сейчас, как сообщила Макаркова, организация поездок затруднена из-за невозможности оплатить ПЦР-тест, который необходимо сделать в аэропорту по прибытии, российскими картами "Мир".

Страны СНГ

Недоступность многих европейских направлений позволила привлечь внимание российских туристов к странам СНГ, в которых активно развивается, в первую очередь, экскурсионный и оздоровительный туризм.

По словам Мурадяна, сейчас это наименее рискованный международный отдых за счет того, что поездки можно оплачивать в рублях.

Так, стоимость экскурсионных туров в Узбекистан у Space Travel на регулярных рейсах различных авиакомпаний начинаются от 120 тыс. рублей на двоих с перелетом и размещением в отеле 4*. Туроператор предлагает такие программы как "Сокровища Империи Тимуридов", "Классический Узбекистан", "Восточный Дастархан".

Фото: Pixabay.com

Как отметили в "Интуристе", по итогам марта лидером среди выездных направлений, как и в разгар пандемии, стала Абхазия. "Среднемесячные бронирования Абхазии превысили по объемам такие массовые направления, как Египет и Турция", — сказали в компании.

Там также отменили рост спроса на туры в Армению, которая впервые за много лет вошла в пятерку самых популярных направлений выезда. В популярности Армении в этом году не сомневаются и в Coral Travel.

"В этом году Армения будет пользоваться у российских туристов бешеной популярностью, потому что лететь недалеко, цены доступные, а экскурсионная программа очень насыщенная. Популярен и Узбекистан благодаря интересным экскурсиям и богатым гастрономическим традициям. Беларусь, помимо экскурсий, предлагает большое число санаториев с возможностью оздоровления и лечения", — добавила Макаркова.

Туроператоры предлагают туры в страны СНГ из Москвы и других городов России на базе рейсов иностранных авиакомпаний, среди них – Uzbekistan Airways, Belavia, FlyOne Armenia, а также российских – Utair (в Узбекистан, Армению и Беларусь), "Азимут" (Белоруссия, Армения, Кыргызстан), Red Wings (в Узбекистан и Армению).