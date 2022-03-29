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В России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для уже работающих и новых объектов размещения, соответствующая норма содержится во вступившем в силу законе об антикризисных налоговых мерах. Эту меру предложил правительству Ростуризм. Как считает его глава Зарина Догузова, это «прорывное решение для отрасли, которое позволит привлечь новых инвесторов к строительству отелей и решить одну из основных проблем российского туризма – дефицита качественных объектов размещения». Портал «Интерфакс-Туризм» поинтересовался у отельеров, можно ли ожидать снижения цен на их услуги после вступления в силу новой нормы.

Обнуление ставки коснется не всех отелей

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Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин сообщил, что 50-70% объектов размещения в России работают по системе упрощенного налогообложения (УСН), поэтому их обнуление НДС не коснется. Как уточнил эксперт, это в основном малые и средние объекты.

По словам инвестора отеля Indigo St.Petersburg – Tchaikovskogo, члена правления Российского союза туриндустрии Виктории Шамликашвили, в Петербурге большинство объектов размещения работают либо по УСН, либо в качестве ИП.

«По данным различных сервисов бронирования, в Петербурге зарегистрировано около 1,2 тыс. отелей и иных классифицированных коллективных средств размещения. Из них плательщиками НДС, насколько мне известно, являются около 100. Именно эти 100 отелей и представляют большую часть качественного номерного фонда», — рассказала она.

Стоимость размещения будет регулироваться спросом

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«В настоящее время дела у гостиниц идут не слишком хорошо, поэтому я думаю, что обнуление НДС не повлияет на стоимость размещения. Это связано с отсутствием въездного туризма из западных стран, поскольку небольшой ручеек из стран Юго-Восточной Азии не покрывает необходимые объемы. О массовом групповом туризме, например, из Китая, говорить пока не приходится», — говорит Ламшин.

Шамликашвили также считает, что стоимость размещения в отелях будет регулироваться спросом.

«Дело в том, что у нас за последние два года из-за пандемии коронавируса и других факторов расходы отелей выросли диспропорционально по отношению к доходам, а цены на размещение и иные услуги где-то остались такие же, где-то подросли, но опять же диспропорционально по отношению к расходам. Вероятнее всего, никакого снижения цен не будет. Разве что где-то произойдет торможение роста стоимости», — пояснил она.

По словам эксперта, сейчас почти отсутствует въездной туризм, платежеспособность россиян падает, следовательно, они сократят количество путешествий по России. Это касается и экскурсионных поездок в Москву и Петербург.

«Если бы снижение НДС было проведено намного раньше, как это происходило в других странах, где ставка НДС в 2-3 раза ниже или нулевая, туда включены и услуги размещения, и все иные услуги отелей, то тогда бы это стимулировало инвестиции, доверие к стране и к ее инвестиционному климату. Сейчас об этом говорить, увы, не приходится», — сказала она.

Между тем, Шамликашвили надеется, что обнуление НДС позволит отелям не так сильно экономить и сохранять качество услуг. «Сейчас одной из основных проблем для гостиниц является потенциальное падение уровня сервиса. Отельеры вынуждены экономить, например, на качестве туалетной бумаги и других важных вещей из-за того, что они подорожали в несколько раз. А цены на размещение в несколько раз не выросли», — подчеркнула она.

Нулевой НДС – только на размещение

Фото: Курорт Красная Поляна

Современные гостиницы предлагают не только номера, где можно переночевать, но и комплекс других услуг – рестораны, бары, спа-салоны, фитнес-центры, аренду конференц-залов для проведения мероприятий. Как считают эксперты, некоторые объекты размещения зарабатывают на сопутствующих услугах едва ли не столько же, сколько на сдаче номеров.

«У гостиничного бизнеса, который одновременно является владельческим и операционным, в зависимости от размера, локации, типа бизнеса и аудитории, доля доходов от размещения составляет от 50 до 70%, в редких случаях 100%. Все, что касается услуг общепита, проведения мероприятий, спа, иных услуг, по-прежнему будет облагаться НДС», — пояснила Шамликашвили.

Согласен с ней и Ламшин. «В прошлом году сделали обнуление НДС для ресторанов, которые находятся не при гостиницах. Теперь обнуление налога на пять лет на размещение. Но все услуги гостиничные, в том числе и рестораны, оказываются без нулевого НДС. И не понятно, что с ними делать», — сказал он.

По словам Ламшина, в ближайшее время гостиничный бизнес будет прорабатывать этот вопрос с регулятором и правительством. «Я думаю, что можно его решить через регуляторную гильотину. И делать это нужно как можно скорее, чтобы вдогонку объединить под нулевым НДС и ресторанные, и другие услуги, а не только размещение», — заключил он.

Обнуление НДС приведет к появлению новых отелей

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Генеральный директор «Курорта Красная Поляна» в Сочи Андрей Круковский отметил, что введение нулевого НДС для инвестиционного гостиничного бизнеса будет способствовать как увеличению доступности отдыха для туристов, так и созданию новых популярных современных курортов по всей стране. «Благодаря этой мере отдых в России имеет все шансы быть таким же качественным, как за границей, и при этом намного более выгодным по цене», — добавил он.

Позитивно оценивают введение нулевой ставки НДС и на всесезонном курорте «Роза Хутор». «Мера поддержки весьма существенная. Обнуление ставки позволит повышать прибыльность гостиничного бизнеса для собственников наряду с ожидаемым ростом себестоимости оказания услуг. Тем самым стабильные показатели доходности позволят нарастить количество новых объектов, в которых нуждаются российские регионы с высоким туристическим потенциалом», — считает директор департамента гостиничной недвижимости курорта Дмитрий Чиньков.

Сейчас ставка НДС в гостиничном и ресторанном бизнесе в России составляет 20%. По информации Ростуризма, это один из самых высоких показателей в мире. В последние годы страны, активно развивающие туризм, существенно снизили НДС для отелей: так, нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза — в среднем 7-8%, в Таиланде — 7%.