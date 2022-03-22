Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

Для многих российских отелей сервис был основным каналом продаж. Представители гостиничной индустрии предпочитали сервис российским аналогам за качество услуг и функционал, возможность сотрудничать, будучи крупным отелем или небольшим ИП с гостевым домом. «Вooking.com был эффективным посредником между туристами и предпринимателями за счет своей международной компетенции», — отмечает член правления "Лиги хостелов", председатель комитета по малым средствам размещения московского отделения "Опоры России" Евгений Насонов.

У самостоятельных путешественников сервис пользовался популярностью из-за удобного интерфейса, большой отельной базы на любой кошелек и мощной системы клиентской поддержки.

4 марта сервис перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации на Украине. Компания была не первой, которая покинула российский рынок: днем ранее о приостановке деятельности объявил сервис по бронированию жилья для туристов Airbnb.

Что стало с бронями через Booking

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" основатель и СЕО платформы для гостиничного бизнеса TravelLine Александр Галочкин, по негарантированным броням Booking.com оставил все без изменений.

"То есть брони, где предполагалась оплата проживания на месте, либо когда отель сам списывал деньги с банковской карты, Booking.com сохранил. Гости, которые бронировали с вариантами оплаты "Гарантия банковской картой" или "Оплата при заселении", спокойно приезжают в отель и проживают", — пояснил он.

По данным TravelLine, таких броней подавляющее большинство – 97%. Еще 3% броней в России осуществляются виртуальной картой. Это бронь, за которую отель списывает деньги с карты, не имея к ней фактического доступа. С введением санкций на разные банки возникали проблемы со списанием денег с виртуальных карт.

"Со своей стороны Booking принял решение отменить брони с оплатой виртуальной картой и вернуть деньги туристам. Если вернуть деньги не получалось, то сервис начислял баллы, которыми гость потом сможет оплатить проживание. На мой взгляд, в непростой турбулентной ситуации рынка агрегатор сделал все максимально корректно", — считает Галочкин.

Отсутствие Booking повысит спрос на российские платформы

После ухода с российского рынка Booking.com вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога платформы.

Между тем, многие эксперты не видят смысла в создании новых сервисов в России, так как на рынке уже работают достаточно крупные российские посредники, которым ранее не удавалось получить значимую долю рынка из-за доминирования Booking. Среди них – ОneTwoTrip, Ostrovok.ru, Bronevik, 101Hotels.com, "Яндекс.Путешествия" и другие.

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Некоторые представители турбизнеса сомневаются, что какая-то одна российская платформа сможет занять всю нишу, принадлежавшую Booking, поэтому на российском рынке впервые за долгое время появится реальная конкуренция среди нескольких сильных игроков.

По словам Галочкина, после ухода такого гиганта как Booking выстреливают те ОТА, которые были максимально готовы к быстрому старту.

"На фоне стартовавшей 15 марта акции кешбэка очень сильные позиции получили старички рынка, которые активно участвуют в программе, — "Островок" и Alean.ru. Если рассматривать более долгосрочную перспективу развития онлайн-дистрибуции, я по-прежнему делаю ставку на компании, которые сейчас имеют доступ к бесплатному трафику – в первую очередь, это "Яндекс Путешествия". Хорошая технологическая готовность есть у "Броневика", "Академсервиса", "Островка" и других. Сейчас все они имеют возможность занять значимое место на рынке онлайн-дистрибуции России", — сказал он.

Российские платформы завышают комиссии отельерам

Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, с уходом Booking.com некоторые российские компании, предоставляющие аналогичные услуги, начали поднимать размер комиссии для отелей. Отдельные сервисы установили планку, превышающую ту, что действовала для гостиниц на американском сервисе.

По данным отельеров, средняя комиссия Booking.com составляла 15% (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15%, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25% (без НДС) от стоимости бронирования.

В связи с этим Российская гостиничная ассоциация (РГА) направила письмо в правительство, в котором просит государство установить предельный размер комиссионных для систем бронирования 10%.

Между тем, основатель и СЕО платформы для гостиничного бизнеса TravelLine Александр Галочкин отметил, что не наблюдает спекулятивного повышения комиссии со стороны рынка ОТА.

"Есть обратный тренд: ряд ОТА стали предлагать более низкие тарифы. Например, "Яндекс.Путешествия" или 101Hotels.com. Это те партнеры, с которыми мы общались на тему дисконтных тарифов на период кризиса. По остальным ОТА, когда начинаешь погружаться в детали, выясняются разные нюансы. Например, на bronevik.com более высокая комиссия на B2B-канале, а для B2С-сегмента комиссия существенно ниже", — пояснил эксперт.

ОТА или прямые продажи

С уходом Booking у российских путешественников, которые в основном пользовались этой платформой, появился небывалый простор для выбора и экспериментов. Они могут стать организованными туристами и приобретать путевки под ключ в туркомпаниях, могут бронировать гостиницы через посредника – на различных отечественных ОТА, а также напрямую на сайтах объектов размещения.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru сообщил, что после прекращения деятельности Booking.com резко увеличилось число добавленных отелей и апартаментов, а также с 24 февраля трафик портала вырос в 4,5 раза.

По данным TravelLine, за последнюю неделю 66% всех броней идут напрямую через сайты отелей, 34% — онлайн-дистрибуция через ОТА.

"Мы видим почти трехкратный рост прямых продаж: до 24 февраля эта доля составляла 24%", — сказал Галочкин.

Так, курорт "Роза Хутор" в Красной Поляне рекомендует туристам бронировать объекты размещения напрямую. Как рассказал директор по маркетингу и электронной коммерции курорта Дмитрий Барашков, "Роза Хутор" продолжит сотрудничество с несколькими отечественными агрегаторами интернет-бронирования, однако, в приоритете остается развитие собственных каналов – сайта rosakhutor.com, сайтов отелей курорта.

На сайтах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи" в разделах о проживании есть перечни средств размещения на курорте и поблизости – узнав контакты, можно зарезервировать номера напрямую.

Фото: Pixabay.com

Как отметила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, отели верхнего ценового сегмента планируют работать как с ОТА, так и самостоятельно, опираясь на базу постоянных клиентов. Это, например, персонифицированные рассылки специальных предложений по e-mail или через мессенджеры.

"Для городских отелей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, у которых брони через Booking достигали 80%, его уход стал фактически отключением от глобального туристического рынка. Отельеры вынуждены корректировать стратегию маркетинга и продаж. Некоторые из них прогнозируют рост доли прямых бронирований благодаря запуску очередной программы кешбэка, в том числе и для городских объектов, особенно на выходные", — рассказала она.

По словам Галочкина, высокая степень защищенности клиента и действующая акция кешбэка действительно способствуют росту прямых продаж.

"Когда гость бронирует напрямую, он чувствует себя более защищенным, ему проще будет получить возврат в случае отмены. Он работает с конечным поставщиком, что в условиях турбулентности вполне логично. Похожую ситуацию мы видели в условиях ковидного кризиса два года назад", — заключил он.

Впрочем, есть и отели, которые уход Booking.com практически не затронул. Например, как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, продажи отелей его сети через сервис не превышали 10%.

"Поэтому уход агрегатора мы даже не заметили. Несмотря на то, что многие отели работали с Booking, этот сервис на российском рынке не панацея", — считает он.

Туроператоры и турагентства в выигрыше

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что уход Booking.com дает хорошую возможность турагентствам вернуть к себе самостоятельных туристов, которые сейчас стараются найти доступные варианты путешествий по России и за рубеж. Там напомнили, что у туроператоров есть контракты с отелями, собственные системы онлайн-бронирования с динамическим пакетированием и возможностью оплачивать туры российскими банковскими картами.

"Уход Booking.com нас сильно радует, так как он был монополистом на рынке. Это подстегнет развитие всех каналов, в том числе туроператорского и турагентского. Это наш шанс", — говорит, в свою очередь, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Заместитель гендиректора компании "Мультитур" Маргарита Назарова согласна с тем, что настало время турагентств и туроператоров. По ее мнению, после ухода Booking, Airbnb, Expedia и других платформ туристы будут больше бронировать самостоятельно, но и чаще обращаться к агентствам, чтобы иметь возможность обратиться к ним в случае каких-то проблем.

"Как туроператор мы видим, что многие небольшие отели, гостевые дома, которые раньше неохотно работали с агентским рынком, массово приходят к нам и просят заключить с ними контракты, завести их тарифы в систему, хотят работать с турбизнесом. Рынок меняется, отели начинают понимать, что надо больше работать с b2b-партнерами", — сказала она в ходе выставки MITT.