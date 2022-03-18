«Продажи туров с кешбэком стартовали активно. За первые три дня акции путевки приобрели уже более 10 тыс. человек. В целом спрос на организованные туры по России в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как сообщил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в его компании продажи туров выросли на 40% по сравнению с днями, предшествовавшими кешбэку.

«Это даже больше, чем обычно, потому что за счет кешбэка в предыдущие этапы добавлялось не более 20%. Возможно причина в том, что на этом этапе задействованы май-июнь, а это популярные месяцы для туристов. Май-июнь куда важнее, чем январь-апрель: это примерно доля в 20% туристов от общего объема продаж за год», — пояснил он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора FUN&SUN (ранее – «TUI Россия») отметили, что туристы знали о программе и ждали ее начала.

«Первым бронированием стал тур в Сочи. Семья из трех человек забронировала проживание в отеле «Жемчужина Гранд Отель» 4* в Центральном Сочи на конец апреля. Также за первые сутки были забронированы туры на Алтай, в Анапу, в Геленджик, на курорты Кавминвод, в Казань, в Калининград, экскурсионные поездки в Москву и Санкт-Петербург и другие», — уточнили в компании.

Краснодарский край забирает туристов у Крыма

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Курорты Краснодарского края ожидаемо стали лидерами продаж у туроператоров, между тем, его главный конкурент Крым теряет туристов из-за закрытого аэропорта Симферополя.

«Что касается Крыма, то на полуостров продажи сейчас идут хуже, чем в середине февраля. Это связано с закрытием аэропорта. Если Краснодарский край уже превзошел результаты 2021 года по темпам, то Крым идет заметно хуже, в том числе и хуже, чем середина февраля до закрытия аэропорта», — рассказал Ромашкин.

Он отметил, что заезды в Крым пользуются спросом в основном на лето, когда туристы поедут отдыхать на 1-2 недели, потому что тогда есть возможность заложить время на дорогу. «Майские праздники подразумевают авиаперелет на полуостров, поэтому они почти полностью потеряны для Крыма», — сказал он.

По словам эксперта, продажи Геленджика и Анапы тоже проседают из-за закрытых аэропортов, однако ситуация на материке обстоит лучше. Продажи туров в Сочи на майские у туроператора выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Ромашкин считает, что это связано с ослабевшей конкуренцией, в результате которой Сочи перетянул туристов с других южных направлений.

Самыми популярными направлениями в рамках акции с кешбэком в «Дельфине» стали Краснодарский край, Кавминводы, Крым, Подмосковье и Петербург.

В лидерах спроса у «Интуриста»: Сочи, Анапа, курорты Кавминвод, Крыма, Санкт-Петербург и Калининград. Также в пресс-службе сообщили о росте спроса на экскурсионные туры и отдых в Тюменской области и Татарстане.

Как отметили в FUN&SUN, по итогам первых суток продаж туров с кешбэком путешественники приобретали путевки в Сочи, причем как на побережье, так и в Красную Поляну, Анапу, Геленджик, а также туры на Байкал и горнолыжный курорт Шерегеш.

Места в качественных отелях черноморского побережья заканчиваются

Фото: Роза Хутор

Некоторые популярные объекты размещения на курортах юга России начали сталкиваться с дефицитом мест. В первую очередь, эта ситуация коснулась туров с кешбэком с заездами в июне. Поэтому туристам рекомендуют не упускать возможность забронировать хорошую гостиницу.

«Часть популярных брендовых объектов на побережье Черного моря уже столкнулись с дефицитом мест. Прогнозируем, что в ближайшее время при галопирующем спросе дефицит мест в качественных отелях будет только усиливаться», — сообщили в «Интуристе».

Аналогичного мнения придерживается и Ромашкин. По его словам, июнь в Краснодарском крае будет под завязку. Эксперт напомнил, что в распродажу туров с кешбэком не попадают июль и август, а это прекрасная возможность забронировать качественные отели, которые были на стопе в первый месяц лета.

Шестой этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 15 марта. В ее рамках россияне могут купить туры, круизы и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить поездку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, в период с 15 марта по 30 апреля, а отправиться в путешествие или круиз – с 15 марта по 30 июня. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.