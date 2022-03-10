В феврале таких было почти 70, сейчас — 24. В часть открытых стран можно добраться прямыми рейсами, в некоторые – только с пересадками. Кроме того, в большинстве из них продолжают действовать антиковидные ограничения, в рамках которых у туристов требуют сертификаты вакцинации или тесты.

Абхазия

В Абхазию удобно добираться самолетом через аэропорт Сочи. Стоимость билетов из Москвы – от 5 тыс. рублей. Билет на поезд Москва — Сухум в марте обойдется от 6,3 тыс. рублей на человека в один конец в плацкарте и от 11 тыс. в купе.

Въезд в республику для российских граждан свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации.

Армения

В страну не нужна виза, рейсы выполняют много российских и армянских авиакомпаний, среди них – Nordwind Airlines, Armenia Aircompany, UTair, "Азимут", Red Wings, FlyOne Armenia. На следующей неделе авиакомпания Red Wings предлагает слетать из Москвы в Ереван и обратно от 43,3 тыс. рублей, "Азимут" — от 45,6 тыс. Перелет Armenia Aircompany выйдет дороже – от 63 тыс. рублей на аналогичных условиях.

Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сертификат вакцинации. Армения признает "Спутник V" и другие российские вакцины.

Азербайджан

Самый дешевый авиабилет до Баку на ближайшие даты обойдется в 80 тыс. рублей "туда-обратно" с багажом. Перелет выполняет белорусская авиакомпания Belavia со стыковкой в Минске. Авиакомпания flyDubai с пересадкой в Дубае предлагает перелет за 147 тыс. рублей.

Виза туристам не нужна, если пребывание составит не более 90 дней. Граждане РФ старше 18 лет должны предъявить сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании ("Спутник V" подходит), а также ПЦР-тест за 72 часа до поездки. Детям от года до 18 лет нужно сдать только ПЦР-тест.

Бахрейн

Прямые перелеты в столицу Бахрейна Манаму есть у компании Gulf Air, однако билетов на ближайшие даты на рейсы авиаперевозчика почти нет. Добраться до страны можно на рейсах Air Arabia со стыковкой в Шардже за 75 тыс. рублей "туда-обратно" без багажа. Еще один удобный вариант "туда-обратно": из Москвы прямым рейсом Gulf Air в Манаму, а на обратном пути со стыковкой в Каире авиакомпанией EgyptAir. Билет с багажом обойдется в 109,3 тыс. рублей на человека.

Визу в Бахрейн можно получить по прилету. Виза на 14 дней стоит 5 BHD (1240 рублей), на 30 дней – 25 BHD (6204 рублей). Также можно оформить электронную визу на 14 дней или на месяц на сайте evisa.gov.bh.

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения для туристов.

Белоруссия

В Минск рейсы выполняют "Аэрофлот" и Belavia, и это, пожалуй, самый бюджетный вариант путешествия за рубеж. Стоимость прямого перелета в марте "туда-обратно" 15-17 тыс. рублей на человека с багажом.

В столице Белоруссии можно также отправиться на поезде, стоимость билета в марте – от 2 тыс. рублей в один конец в сидячем вагоне.

Для въезда в Белоруссию россиянам требуются отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или сертификат о вакцинации, завершенной от 1 до 12 месяцев назад.

Венесуэла

Венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет рейсы в Каракас два раза в месяц, ближайший полет запланирован на 20 марта. Стоимость билета – от $1377 "туда-обратно". С пересадкой в Стамбуле на рейсах Turkish Airlines перелет "туда-обратно" обойдется в 750-780 тыс. рублей с человека с багажом.

Для въезда в Венесуэлу российским туристам с прививкой вакциной "Спутник V" потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия (справка на английском языке, заверенная синей печатью лаборатории). Туристам без прививки также нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета. По прибытии – еще один тест за свой счет.

Грузия

Фото: Pixabay.com

Напрямую въехать в Грузию из России можно только по суше через КПП "Верхний Ларс". Прямых рейсов в страну нет, граждане РФ с середины 2019 года летают туда с пересадками. Самый удобный, но не самый бюджетный перелет у Armenia Aircompany – с пересадкой в Ереване за 93 тыс. рублей "туда-обратно" с человека. Есть и более дешевые варианты за 70-90 тыс. в оба конца. Однако количество пересадок на таких бюджетных рейсах от двух и более.

Российским туристам для въезда в Грузию потребуется либо сертификат о вакцинации (любой двухкомпонентной вакциной), либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. При пересечении сухопутной границы ПЦР-тест обязателен всем гражданам, включая привитых.

Египет

Российские туроператоры еще недавно выполняли десятки чартерных рейсов в неделю на египетское курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Однако после нескольких арестов лизинговых самолетов за рубежом из-за санкций Евросоюза Росавиация рекомендовала российским перевозчикам остановить полеты за рубеж с 6 марта.

В марте авиабилет в Хургаду с несколькими пересадками "туда-обратно" обойдется в 119 тыс. рублей с багажом на человека. Примерно столько же будет стоить авиабилет в Шарм-эль-Шейх на ближайшие даты.

Авиакомпания Egypt Air, отменившая рейсы из Москвы в Каир с 1 марта, по информации на сайте перевозчика возобновит их 15 марта. Стоимость билетов – от $970. Из Каира можно улететь в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, стоимость билета туда-обратно с багажом – 15 тыс. рублей.

Для посещения Египта российским туристам нужно предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V" (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Также можно въехать с ПЦР-тестом не старше 72 часов.

Израиль

В Тель-Авив на ближайшие даты можно найти авиабилеты из Москвы со стыковками в Стамбуле или Дубае, стоимость перелета "туда-обратно" стартует от 101 тыс. рублей на человека с багажом до 290 тыс. рублей. Рейсы выполняют авиакомпании Flydubai, AnadoluJet, Turkish Airlines. Кроме того, из Москвы выполняет прямые рейсы израильская El Al. Стоимость билетов – от 880 евро.

С 1 марта въезд в Израиль упрощен для туристов всех возрастов, независимо от статуса их вакцинации. Теперь для въезда потребуется сдать два ПЦР-теста: один перед вылетом и еще один по прибытии в Израиль. Виза не нужна, если находиться в стране до 90 дней.

Иордания

Рейсы в Иорданию (Амман) сейчас выполняются со стыковками. Самые удобные – Стамбул и Дубай. Так, перелет авиакомпаниями Turkish Airlines и Royal Jordanian по маршруту Москва — Стамбул — Амман и обратно обойдется в 176,3 тыс. рублей с человека. Примерно столько же стоит перелет Flydubai со стыковкой в Дубае (175 тыс. рублей).

С 1 марта для въезда в Иорданию требуется заполнить онлайн-анкету и предъявить ПЦР-тест не старше 72 часов (независимо от вакцинации) и страховку.

Иран

Дешевле всего выйдет добраться в Тегеран из Москвы с короткой пересадкой в Дубае, а на обратном пути в Стамбуле: цена билета начинается от 153,2 тыс. рублей на человека. Рейсы выполняют Flydubai и Turkish Airlines. Наиболее удобный маршрут – у авиакомпании Emirates, однако стоимость перелета существенно выше – от 242,3 тыс. рублей.

Все иностранные туристы могут въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 96 часов до прибытия в Иран. В аэропорту пассажиры проходят медосмотр и могут быть подвергнуты повторному ПЦР-тестированию.

Казахстан

Авиакомпании Air Astana и Fly Arystan на этой неделе временно приостановили полеты в Россию, за исключением рейсов Москва — Алма-Ата. Компании обещают возобновить полеты на следующей неделе, если им получится решить "производственные проблемы". Перевозчики предлагали полеты в Алма-Аты, Нур-Султан и Караганду. Перелет из Москвы в Алма-Аты и обратно в конце марта авиакомпанией Air Astana обойдется от 117,6 тыс. рублей с багажом. На ближайшую неделю цены выше.

Все пассажиры, включая вакцинированных, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Катар

В столицу государства Доху можно напрямую долететь за пять часов рейсом Qatar Airways. В марте авиабилеты "туда-обратно" с багажом стоят 230-280 тыс. рублей. Также можно добраться со стыковкой в Шардже на рейсах Air Arabia: билет обойдется в 84 тыс. рублей.

Катар принимает путешественников, привитых вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт". Также можно въехать с сертификатом переболевшего с сайта госуслуг и тестом на антитела после болезни. Все путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 48 часов после выезда из страны отправления. Виза не нужна, если находиться в стране до 90 дней.

Кыргызстан

Перелет в Бишкек и обратно авиакомпанией "Уральские авиалинии" в марте обойдется в 45 тыс. рублей с багажом с человека. Также прямые рейсы выполняет киргизская компания Avia Traffic Company, у нее цены на билеты начинаются от 69 тыс. рублей на тех же условиях.

Непривитым при въезде нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте (не старше 72 часов), вакцинированные туристы от этого требования освобождены.

Мальдивы

Рейсы из Москвы в Мале сейчас выполняют Flydubai и Emirates со стыковкой в Дубае. Перелет "туда-обратно" с багажом обойдется в 127-130 тыс. на человека рейсами Flydubai и 290 тыс. рублей – Emirates.

Привитым туристам ("Спутник V" признан) не нужно представлять ПЦР-тесты по прибытии на Мальдивы и делать ПЦР-тест при выезде с локальных островов. Туристы, которые не привиты, или не получили необходимое число доз вакцины, должны по-прежнему предоставлять ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 до вылета из аэропорта отправления.

Марокко

Фото: Pixabay.com

Прямые рейсы выполняет авиакомпания Royal Air Maroc в Касабланку, стоимость билетов на ближайший рейс 25 марта – от 937 евро, продолжительность полета – 5 часов 50 минут. Кроме того, добраться до Касабланки можно на рейсах Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Такой билет "туда-обратно" обойдется в 135 тыс. рублей, а время в пути составит около 10 часов.

Въезд разрешен только для иностранцев с сертификатом о прививке (в том числе "Спутник V") и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. В аэропортах Марокко проводится экспресс-тестирование пассажиров по прибытии. Также выборочно проводится ПЦР-тестирование методом случайной выборки.

ОАЭ

В Дубай напрямую летают Flydubai и Emirates: самый дешевый перелет на ближайшие даты обойдется в 90-108,4 тыс. рублей "туда-обратно".

В Абу-Даби летает Etihad Airways, билет стоит 150-160 тыс. рублей "туда-обратно" с багажом. В Шарджу можно добраться прямым рейсом Air Arabia — от 66,5 тыс. рублей без багажа.

Для поездки в Дубай вакцинированным иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо показать только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке (в ОАЭ признана российская вакцина "Спутник V"). Всем туристам, которые прилетают в ОАЭ через Абу-Даби, потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Сохраняется также требование о ПЦР-тестировании в аэропорту. Визу для въезда получают бесплатно по прилете на срок до 90 дней.

Сербия

В Сербию можно отправиться прямым рейсом на самолетах национального перевозчика Air Serbia в марте за 93 тыс. рублей "туда-обратно", в середине апреля билет обойдется от 58 тыс. рублей.

Путешественники старше 12 лет сдают ПЦР-тест в течение 48 часов до въезда в страну. Сертификат о вакцинации для въезда не требуют.

Таджикистан

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в середине марта предлагает прямой перелет из Москвы в Душанбе и обратно за 53-55 тыс. рублей с человека с багажом. Перелеты авиакомпанией Somon Air обойдутся дороже – 72,5 тыс. рублей.

Для въезда в Таджикистан необходимо предъявить сертификат о вакцинации (минимум месяц после второй дозы вакцины, из российских принимается только "Спутник V") или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия.

Таиланд

Самый дешевый билет в Таиланд и обратно в марте с удобной пересадкой обойдется в 191,3 тыс. рублей. Рейс выполняет авиакомпания Emirates с четырехчасовой пересадкой в Дубае.

В Таиланд можно въехать по двум программам – Test&Go и "Песочница Пхукета". Последняя предполагает сдачу двух ПЦР-тестов, въезд разрешен как со "Спутником V", так и "Спутником Лайт". Для Test&Go одобрена вакцина "Спутник V", также потребуется по прибытии сдать один ПЦР-тест и один экспресс-тест.

Виза в Таиланд не нужна, если находиться в стране до 30 дней, но в настоящее время перед поездкой нужно оформить разрешение Thailand Pass.

Турция

В Стамбул летают авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и другие. Прямой перелет из Москвы в Стамбул в марте на рейсах российской Nordwind Airlines с багажом можно купить от 65,5 тыс. рублей с человека "туда-обратно". У турецкого национального перевозчика цена выше – от 82 тыс. рублей. При этом до конца апреля невозможно купить билеты на рейсы турецкого лоукостера Pegasus, на все рейсы в марте и апреле проданы билеты. В Анталью есть прямые рейсы на чартерах Nordwind Airlines и рейсах авиакомпании "Ямал", стоимость билетов — от 55 тыс. рублей.

Путешественники старше 12 лет предъявляют на выбор сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении от COVID-19, ПЦР- или экспресс-тест. Путешественникам по-прежнему нужно оформлять HES-код на сайте Минздрава Турции для заселения в отели страны.

Узбекистан

Фото: Pixabay.com

Прямые рейсы в Ташкент выполняет Uzbekistan Airways. Авиабилет в марте из Москвы и обратно обойдется в 58-60 тыс. рублей с багажом. Также перевозчик летает в Петербург, Казань, Сочи и Новосибирск.

Прибывающие из-за рубежа пассажиры должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не менее чем за 48 часов до прибытия в республику.

Шри-Ланка

Самый недорогой вариант поездки на Шри-Ланку предлагает авиакомпания Air Arabia. Перелет из Москвы со стыковкой в Шардже продолжительностью менее двух часов обойдется в 78 тыс. рублей "туда-обратно". Правда, за багаж нужно платить дополнительно. В свою очередь, Flydubai предлагает перелет на тех же условиях со стыковкой в Дубае за 120 тыс. рублей, Emirates – за 225 тыс. рублей, но с багажом. Напрямую из Москвы в Коломбо летает авиакомпания SriLankan Airlines, на рейсы в марте билеты обойдутся в 161,3 тыс. рублей "туда-обратно".

Полностью вакцинированным туристам (подходит любая российская вакцина) перед посадкой на борт необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Эфиопия

Самые недорогие варианты перелета – рейсами авиакомпаний Flydubai и EgyptAir. Египетский перевозчик предлагает билеты в марте из Москвы в Аддис-Абебу и обратно за 163 тыс. рублей на человека с багажом с короткой стыковкой в Каире. Билет Flydubai на аналогичных условиях со стыковкой в Дубае обойдется в 148 тыс. рублей.

У всех прибывающих в Эфиопию пассажиров должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 120 часов до вылета.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Все крупные туроператоры остановили продажи туров за рубеж как минимум до 28 марта.