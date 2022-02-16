Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.

Зарубежные конкуренты

Основной причиной прогнозируемого снижения турпотока эксперты считают открытие зарубежных направлений. Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Борис Зелинский назвал основными конкурентами Крыма курорты Турции, Египта, Греции, Кипра.

"Год назад эти направления были практически недоступны в связи с пандемией. Поэтому альтернатив особо у граждан России не было. С открытием массовых зарубежных направлений поток может упасть на наши внутренние курорты. Сейчас заграничные бронирования идут активно", — сказал он.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей со ссылкой на крупных туроператоров подтвердил, что лидирующие позиции по продажам путевок россиянам — у Турции и Египта.

"Есть данные, что с открытием зарубежных направлений многие крупные российские операторы сейчас сворачивают программы по внутреннему туризму и смотрят в сторону зарубежных направлений. Поэтому доступных пакетных предложений и чартерных рейсов в Крым будет меньше", — добавил Зелинский.

Ограниченные возможности

Вторым фактором, который может в целом снизить спрос на отдых, эксперты назвали инфляцию. Те, кто ежегодно отдыхал на курортах, в этом году могут воздержаться от поездок или выбрать более краткосрочные.

"Даже люди с доходом выше среднего могут почувствовать в этом году недополучение средств, потому что все сильно подорожало — жилье, автомобили, еда. Тот, кто пытался отложить, возможно, банально все проест. Мне кажется, что количество граждан России, которые в этом году смогут позволить себе отдых, сократится. Из этого количества многие выберут зарубежные курорты", — отметил Зелинский.

При этом он напомнил, что российские отели высокой категории проигрывают по ценам зарубежным. Ожидать повышения конкурентоспособности крымских гостиниц через понижение стоимости не стоит, полагают собеседники агентства.

"Думаю, в этом году цены немного вырастут в любом случае, потому что все дорожает: продукты, коммунальные услуги, строительные материалы. Также растут зарплаты сотрудников из-за дефицита кадров", — пояснил Маковей.

Цена вопроса

Ожидается, что большинство отелей Крыма поднимут в этом году цены, но незначительно — в пределах 10%. Это подтвердили опрошенные "Интерфаксом" представители гостиниц.

"Цены увеличены на уровень инфляции, но добавлена возможность оплатить летний отдых со скидкой 15% по акции "Раннее бронирование" с помощью Системы быстрых платежей. Как известно, СБП удобна для гостей безопасностью платежей в интернете, а отелю позволяет меньше потерять на комиссии банку", — сказала гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина.

В Yalta Intourist не планируют "больших изменений в стоимости", но допускают колебание цен в случае изменения спроса.

В Mriya Resort & SPA тоже будут отталкиваться от спроса. "Цены на высокий и пиковый сезоны на данный момент — на уровне прошлого года. Повышение стоимости возможно в случае, если загрузка превысит 70% и более, так работает динамическое ценообразование, поэтому бронировать свой отдых заранее намного выгоднее", — пояснил гендиректор комплекса Самвел Саруханян.

Распределение спроса

Снижение спроса на отдых в этом году могут ощутить в первую очередь отели Крыма от 3 звезд и ниже, считают эксперты.

"В связи с дефицитом объектов размещения 4 и 5 звезд, спрос на них остается достаточно высоким. Скорее всего, просадку будут давать объекты категории от "без звезд" до 3 звезд", — полагает глава Крымской гостиничной ассоциации.

Это подтверждается данными отельеров. В пятизвездочной Mriya Resort & SPA броней уже в два раза больше прошлогоднего, в четырехзвезодчных "Алых парусах" и Yalta Intourist спрос не ниже, чем годом ранее.

При этом, например, в двухзвездочной гостинице "Чайка" в Гурзуфе пока отмечают неравномерный спрос. "К сожалению, весенний период немного проседает по сравнению с прошлым годом. Люди очень осторожно бронируют, потому что ковидная ситуация накладывает отпечаток. Лето и осень достаточно хорошо бронируют, особенно сентябрь. В прошлом году активное бронирование началось раньше", — отметила руководитель отдела продаж Наталья Алаева.

"Конечно, популярные отели, которые заполняются из года в год, будут заполнены в высокий сезон. А другим, может, придется не так сладко", — заключил Зелинский.

Неизвестные переменные

Существенно повлиять на спрос также могут и менее очевидные факторы. Например, международная обстановка.

"Политическая ситуация на данный момент не дает нам положительной динамики. Мне каждый день поступают звонки с вопросами о том, что у нас происходит, люди думают об отказе от поездок", — отметил Маковей.

Глава регионального отделения РСТ обратил внимание на такой фактор, как погода, — май, июнь и сентябрь в Крыму могут оказаться как теплыми, так и дождливыми. Кроме того, на выбор россиян повлияет курс рубля: чем крепче рубль, тем выгоднее отдыхать зарубежом.

Остается актуальным также вопрос с ограничениями из-за коронавируса. На данный момент власти Крыма сохраняют правило о QR-кодах при заселении в гостиницы. Отельеры отмечают, что это продолжает оказывать влияние на турпоток, но со временем все меньше.