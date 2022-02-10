"На первом месте в рейтинге бронирований туров на 23 февраля у нас ОАЭ. Страна славится своей гастрономией и песчаными пляжами в сочетании с отличным сервисом в отелях. Второе место – Египет. Отдых в Хургаде можно сочетать с экскурсионными программами в Каир или Луксор, а коралловый риф в Шарм-эль-Шейхе привлекает любителей дайвинга и снорклинга", — рассказала глава отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Замыкает тройку лидеров у Coral Travel Турция. В первой пятерке также Доминикана и Куба.

Список самых популярных направлений у TUI Россия почти такой же. "Первое место занял Египет: более половины от забронированных на праздник туров приходится именно на египетские курорты Красного моря. Второе и третье места заняли ОАЭ и Россия соответственно", — уточнили в пресс-службе туроператора.

На четвертом месте Турция, пятую строчку разделили Мальдивы и Куба.

Фото: Pixabay.com

Египет стал лидером спроса на День защитника Отечества и у туроператора "Интурист". Второе место заняла Россия, за ней следуют Турция (Стамбул плюс Анталья), Доминикана, ОАЭ и Шри-Ланка.

В свою очередь, в компании Space Travel отметили, что в настоящее время доля заявок на туры с захватом 23 февраля составляет 20% от общего числа заявок на последний месяц зимы.

"Лидером спроса на День защитника Отечества стал ОАЭ. Второе место заняли Мальдивы, далее следуют Таиланд, Турция с экскурсионными турами в Стамбул и Сейшельские острова", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Кешбэк повысил спрос на путешествия по России

Как сообщили в "Интуристе", продажи туров по России на 23 февраля почти догнали Египет благодаря акции с кешбэком.

"Среди внутрироссийских направлений первое место традиционно занимает горнолыжный Сочи, на втором месте оздоровительные туры в санатории Кавминвод. Третье место у Крыма. На четвертом Санкт-Петербург, а вот на пятое место вышли туры в зимнюю Карелию", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в феврале в Крыму, наряду с Кавминводами, востребован санаторно-курортный отдых. Также на полуострове пользуются спросом программы реабилитации после COVID-19 в санаториях и отелях с медицинскими центрами.

Как отметили в TUI Россия, росту интереса к путешествиям по России способствует не только распродажа туров с кешбэком, но и госпрограмма субсидирования чартерных рейсов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Среди российских направлений лидерами спроса стали туры в Сочи. В компании пояснили, что туристы выбирают как проживание в горном кластере, так и на побережье.

"Так, многие туристы предпочитают жить на побережье и кататься на горнолыжных склонах Красной Поляны. Это получается намного выгоднее, тем более что многие отели предлагают бесплатные трансферы и скидки или даже бесплатные ски-пассы", — рассказали в компании.

На втором месте горнолыжный курорт "Шерегеш", туроператор с 2020 года ставит чартерные рейсы из Москвы в ближайший к курорту город Новокузнецк. На третьем месте туры на Байкал и в "Русскую Лапландию" – еще две чартерные программы туроператора.

"В феврале туристы стремятся на Байкал, чтобы взглянуть на знаменитый байкальский лед, а в Мурманскую область приезжают, чтобы увидеть северное сияние, прокатиться на оленях, встать на лыжи в Хибинах, посетить поселок Териберка и попробовать блюда арктической кухни", — добавили в пресс-службе.

Предпочтения туристов изменились в пандемию

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в TUI Россия, список популярных стран для отдыха на 23 февраля претерпел серьезные изменения по сравнению с допандемийным 2019 годом.

"В 2019 лидировали туры в ОАЭ, на втором месте была Турция, третье место делили Италия и Таиланд. Из-за пандемии и введенных в странах ограничений рейтинг изменился. Кроме того, изменились предпочтения и по России, это связано с открытием новых чартерных направлений", — уточнили в компании.

Сколько стоит отдых на день защитника Отечества

Как сообщили в "Интуристе", большинство россиян выбирают туры с заездами с 23 февраля и до конца недели, некоторые берут отпуск и едут вместе с детьми, у которых в это время школьные каникулы.

Средняя стоимость тура на человека на неделю у туроператора составила: в Египет – 33 тыс. рублей, в Сочи – 24,5 тыс. рублей, в Кавминводы – 18 тыс. рублей, в Крым – 25,6 тыс. рублей, в Турцию – 27,7 тыс. рублей на человека, в Доминикану – 91,1 тыс. рублей, в ОАЭ – 56,7 тыс. рублей. Шри-Ланка обойдется в среднем в 56,8 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

ТUI Россия предлагает путевки в ОАЭ с перелетом, трансфером, страховкой и размещением в 5* пляжном отеле Шарджи от 60 тыс. рублей с человека на 8 ночей. Отдых на аналогичных условиях в Джумейре начинается от 152 тыс. рублей на 6 ночей, в Рас-эль-Хайме – от 52,5 тыс. рублей на 6 ночей.

Отправиться в Шерегеш на неделю в гостиницу 2* на завтраках можно за 46,2 тыс. рублей с человека при двухместном размещении. Тур в Мурманск на 4 ночи в отель 4* на завтраках стартует от 18,4 тыс. рублей при двухместном размещении, а экскурсионный тур "Русская Лапландия. Лайт" начинается от 27,9 тыс. рублей при двухместном размещении. Стоимость туров на Байкал начинается от 36,7 тыс. рублей на 8 ночей.

У Space Travel средняя стоимость турпакета в ОАЭ с вылетом из Москвы на даты, включающие 23 февраля, начинается с 35 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 5* с завтраками. Путевка на Мальдивы на 7 ночей, включая перелет, в отель 4* с завтраками обойдется минимум в 108 тыс. рублей с человека при двухместном размещении.