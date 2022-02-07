Если список стран, готовых принимать россиян с прививкой «Спутник V» постоянно растет, то с однокомпонентной бустерной вакциной «Спутник Лайт», которая сейчас становится все более распространенной в России, дела обстоят гораздо хуже: большинство популярных туристических направлений пока не включили ее в список авторизованных, в том числе Турция и Египет.

Так, всего принимать туристов с российскими вакцинами, несмотря на то, что они не одобрены Всемирной организацией здравоохранения, готовы 50 стран. Из них 37 – только с прививкой «Спутник V». И лишь 13 разрешают въезд и с вакциной «Спутник Лайт», среди которых Кипр – только если она использована как бустер после двухкомпонентного «Спутника». С прививкой "ЭпиВакКорона" можно въехать в шесть стран.

Албания

При въезде в Албанию с 1 сентября 2021 года россияне могут предоставить сертификат вакцинации любым препаратом, зарегистрированным в РФ. Вакцинированные российские туристы освобождаются от необходимости предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Армения

Фото: Pixabay.com

Гостям страны потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сертификат вакцинации. Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины.

Туристам с однокомпонентной вакциной (у россиян – «Спутник Лайт») въезд разрешен спустя 28 дней после прививки. Двухкомпонентная вакцинация может быть завершена за 14 дней до въезда в Армению. Путешественник может предъявить электронный сертификат о вакцинации через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" или распечатанный вариант, экспортированный из приложения, защищенного QR-кодом с необходимыми данными. Документы не требуются детям младше 1 года (11 месяцев 29 дней). Все документы оформляют на армянском, английском или русском языке.

Бахрейн

В Бахрейне одобрены две отечественные вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Вакцинированным и другим туристам с 6 лет, вылетающим в Бахрейн, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке с QR-кодом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.

Всем туристам с 6 лет необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать один ПЦР-тест сразу по прибытии в Бахрейн. Стоимость тестирования составляет около $32. После сдачи теста в аэропорту вакцинированные туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в номерах до получения результата.

Белоруссия

Чтобы поехать в Белоруссию, необходимо иметь паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или сертификат о вакцинации («Спутник V», «Спутник Лайт»). Тесты требуют у детей старше шести лет. Курс вакцинации должен быть пройден в срок от 1 до 12 месяцев перед приездом в республику.

Венгрия

Фото: pixabay.com

Для въезда в страну, помимо шенгенской визы, потребуется сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском или венгерском языках.

Израиль

Израиль разрешил въезд российским туристам, вакцинированным «Спутником V» или бустером «Спутник Лайт».

С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины («Спутник Лайт»), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

Перед поездкой турист должен заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля за 48 часов до вылета и сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии в Израиль россиян ожидает серологический тест на антитела к коронавирусу. В конце января путешественникам разрешили проходить его перед поездкой в Израиль непосредственно в России, а с 6 февраля стали принимать с серологическим тестом из медицинской лаборатории «Инвитро».

Казахстан

В стране признаны собственная вакцина QazVac, российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», китайские Vero Cell (Sinopharm) и CoronaVac, арабская Hayat-Vax, а также американская Comirnaty для детей (Pfizer).

С 15 января 2022 года все пассажиры, включая вакцинированных, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 72 часа до въезда в Казахстан. Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до пять лет.

В случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт.

Камбоджа

Фото: pixabay.com

Всем въезжающим необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до путешествия. Полностью вакцинированным иностранным туристам (из российских признаются «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпивакКорона») по прибытии требуется сдать экспресс-тест, результат которого будет известен через 15-20 минут. После получения результатов туристы могут свободно перемещаться по стране.

Кипр

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (последнюю – только в качестве бустера).

Привитым туристам для въезда нужно показать сертификат вакцинации с QR-кодом. Перед поездкой пассажирам старше 12 лет необходимо сдать ПЦР-тест в лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген за 24 часа. По прибытии пассажиры, независимо от их прививочного статуса (кроме ревакцинированных третьей дозой «Спутника»), будут проходить еще один ПЦР- или экспресс-тест за свой счет: стоимость процедуры составляет 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса.

Все пассажиры также обязаны оформить CyprusFlightPass в течение 48 часов до начала поездки.

Лаос

Фото: pixabay.com

Для въезда в Лаос потребуется сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Для пребывания в стране менее 15 дней виза россиянам не нужна. Важно отметить, что в стране признают вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Вакцинированные туристы могут путешествовать в рамках «зеленой зоны», которая позволит им посещать только разрешенные провинции и города с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В «зеленую зону» вошли столица Вьентьян, туристическая деревня Ванвьенг, древняя столица Луангпрабанг, а также провинция Сиенкуанг.

ОАЭ (Дубай и Шарджа)

В двух эмиратах ОАЭ одобрили однокомпонентный «Спутник Лайт» в качестве как самостоятельной вакцины, так и бустера.

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Наличие QR-кода на ПЦР-тесте – обязательное условие.

Вакцинированные путешественники из стран, не включенных в "зеленый список", в том числе из России, должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в Дубай и Шарджу.

Шри-Ланка

Полностью вакцинированным туристам (подходит любая российская вакцина) перед посадкой на борт необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык. Привитым туристам не нужно проходить карантин и сдавать ПЦР-тест в аэропорту.

Эстония

Фото: pixabay.com

Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин по прибытии. Путешествие в Эстонию для привитых возможно не ранее чем через 21 день после получения второй дозы вакцины.

Куда можно поехать со «Спутником V»

Российскую двухкомпонентную вакцину «Спутник V» признают 37 государств, большинство из них принимают россиян через 14 дней после введения второго компонента. Кроме того, в некоторых странах требуют дополнительно ПЦР-тест или, как например, в Израиле – серологический тест на антитела к коронавирусу.

Азербайджан

Граждане РФ старше 18 лет должны предъявить помимо результатов ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. («Спутник V» подходит). Правила не касаются детей до года.

Аргентина

Фото: pixabay.com

Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов 1 ноября. Россиянам, привитым «Спутником V», потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часов до въезда, также нужно сдать экспресс-тест на антиген по прибытию. Еще один тест потребуется на 5-7 день пребывания.

Болгария

Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до отъезда.

Босния и Герцеговина

Для въезда потребуется сертификат о полной вакцинации «Спутником V» не ранее чем за 14 дней до въезда.

Бразилия

В стране принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления, то есть и российские. Для поездки в Бразилию требуется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до приезда. В качестве альтернативы пассажиры могут предъявить отрицательный результат теста на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа до посадки на рейс. Документы должны быть на английском, испанском или португальском языке, их предъявляют персоналу авиакомпании при регистрации. Тестирование не требуется от детей до 12 лет.

Также нужно заполнить декларацию о здоровье в течение 24 часов до посадки на рейс.

Великобритания

Фото: pixabay.com

До 11 февраля непривитые туристы и россияне, привитые отечественной вакциной «Спутник V», должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают еще два теста – на пятый и на восьмой день пребывания. Все расходы несет пассажир.

С 11 февраля российским туристам с прививкой «Спутником V» и без нее не нужно будет соблюдать десятидневный карантин. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

Всем прибывающим по-прежнему необходимо будет заполнить анкету Passanger Locator Form (PLF) в течение 48 часов до вылета в Великобританию.

Венесуэла

Для въезда в Венесуэлу российским туристам с прививкой вакциной «Спутник V» потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия (справка на английском языке, заверенная синей печатью лаборатории).

Вьетнам

Российские туристы также могут въезжать в провинции Вьетнама, куда разрешен въезд иностранцам, так как власти страны признали вакцину «Спутник V». Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до поездки.

Греция

Туристам с прививкой от коронавируса («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет.

Граждане России должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию.

Грузия

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Российским туристам для въезда в Грузию потребуется либо сертификат о вакцинации (любой двухкомпонентной вакциной), либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. При пересечении сухопутной границы ПЦР-тест обязателен всем гражданам, включая привитых.

Джибути

Всем пассажирам, начиная с 12 лет, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем 72 часа до старта первого рейса в Джибути и не ранее чем 120 часов до прибытия в страну. Вакцина «Спутник V» одобрена Джибути, привитые этим препаратом россияне освобождены от 10-дневного карантина.

По прибытии в Джибути проводится еще один платный ПЦР-тест. Его стоимость около $30.

Египет

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Иордания

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Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта).

Катар

Минздрав Катара одобрил вакцины AstraZeneca, Covishield, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech. «Спутник V» находится в списке условно одобренных вакцин наряду с Sinopharm и Sinovac. Это значит, что в дополнение к сертификату о полной вакцинации «Спутником V» (с момента второй прививки должно пройти более 14 дней), россиянам при пересечении границы Катара необходимо будет предъявить серологический тест (тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку) с положительным результатом.

Для посадки в самолет нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте www.ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Киргизия

Киргизия принимает туристов с сертификатом вакцинации «Спутник V» или ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Колумбия

Путешественники должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины, разрешенной ВОЗ или странами в Организации Объединенных Наций. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до отъезда.

Маврикий

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Минздрав Маврикия одобрил восемь вакцин от коронавируса, среди них – «Спутник V».

Власти Маврикия с 1 октября разрешили туристам, у которых есть прививка от коронавируса, посещать остров без соблюдения двухнедельного карантина при условии, что у них есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Мальдивские острова

«Спутник V» официально признан на Мальдивах, но от ПЦР-теста это не освобождает – его должны сдать все туристы старше 1 года не позднее чем за 96 часов до вылета. Если транзит более 24 часов, еще один ПЦР-тест нужно будет сделать в месте пересадки.

Марокко

Российским туристам с прививкой «Спутником V» можно посетить страну без карантина при предъявлении сертификата о вакцинации (после второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней). Кроме того, необходимо дополнительно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета (справка на английском, французском или арабском языках). При себе нужно иметь ваучер от отеля или приглашение от принимающей компании.

Молдавия

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Чтобы пересечь границу Молдавии, россияне должны предъявить сертификат о вакцинации (в том числе и «Спутник V»), с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

Монголия

Монголия с 1 июня открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Страна признала «Спутник V».

ОАЭ (Абу-Даби)

Вакцинированным «Спутником V» туристам для полета в Абу-Даби необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке (распечатанный), сделанный за 48 часов до вылета. Еще один бесплатный ПЦР-тест нужно сдать в аэропорту Абу-Даби. Результат придет по смс в течение полутора часов. Затем нужно сдать еще два теста – на 4-й и 8-й день нахождения в эмирате.

Оман

Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V». Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее чем за 14 дней до поездки.

Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

Панама

Фото: pixabay.com

Для въезда в Панаму иностранным туристам потребуется либо сертификат о проведенном полном курсе вакцинации от коронавируса, либо справка с отрицательным результатом ПЦР- (за 72 часа) или экспресс-теста на антиген. Перед въездом необходимо заполнить анкету.

Саудовская Аравия

Российские туристы, вакцинированные «Спутником V», с 1 января 2022 года смогут приезжать в Саудовскую Аравию.

Россиянам необходимо будет иметь сертификат вакцинации, а по прилету сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин.

Северная Македония

Российским туристам для въезда в Северную Македонию нужно предоставлять либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном коронавирусе не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Ранее гражданам РФ не требовались для поездки какие-либо справки.

Словения

Словения принимает российских туристов с сертификатом вакицнации «Спутником V».

Таджикистан

Привитые «Спутником V» могут въехать в Таджикистан при предоставлении справки. Если со времени получения вакцины прошел месяц и более, то результат ПЦР-теста не требуется, если менее – требуется.

По прибытии в Таджикистан производится выборочное экспресс-тестирование.

Таиланд

Российские туристы, привитые «Спутником V», могут приезжать без карантина в рамках программы «Песочница Пхукета» на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби, в провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг). Также можно посетить все провинции королевства по программе Test&Go.

Для въезда в страну по программе «Песочница Пхукета», помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка SH+ и предоплаты необходимого числа тестов. До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Сразу по прибытии в аэропорту у туристов берут еще один ПЦР-тест, до получения его результатов нужно оставаться в своем номере отеля.

Условия въезда по схеме Test&Go: заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно. При этом первое бронирование минимум одной ночи в отеле должно включать оплату размещения в отеле, ПЦР-тестирования и сертифицированного трансфера из аэропорта в отель. ПЦР-тест на пятый день бронируется и оплачивается доступным в регионе способом. Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.

Путешественники могут забронировать проживание в двух разных отелях для размещения в 1 и 5 день. В эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.

Тунис

С 27 января 2022 года все пассажиры старше 18 лет, прибывающие в Тунис и завершившие вакцинацию, обязаны предъявить сертификат, подтверждающий завершение вакцинации, или паспорт вакцинации, выданный органами здравоохранения страны проживания (не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и за 7 дней для остальных вакцин до прибытия в том числе и «Спутник V»).

Также среди всех прибывающих в Тунис будут проводиться выборочные экспресс или ПЦР-тесты.

Турция

Турция принимает при въезде в страну документы о прививках вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или самой Турцией, из российских вакцин это пока только «Спутник V».

Хорватия

Фото: pixabay.com

Для въезда путешественникам понадобится сертификат о вакцинации «Спутником V» или справка о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг. Детям до 12 лет проходить ПЦР-тестирование не нужно при условии, что сертификаты вакцинации есть у сопровождающих их взрослых.

Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и не старше 365 дней с момента получения двух доз.

Черногория

С 13 января путешественники смогут въехать в Черногорию при наличии сертификата о вакцинации, если с момента получения последней дозы прошло не более шести месяцев («Спутник V» признается).

Чили

Фото: pixabay.com

Въехать в Чили смогут только путешественники, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, «Спутник V» одобрен в стране. При этом им все равно нужно соблюдать пятидневный карантин по прибытии.

Также привитым туристам потребуется сделать ПЦР-тест, оформить страховку для покрытия любых медицинских расходов, связанных с COVID-19, на сумму не менее $30 тыс.

Шри-Ланка

Российским туристам, привитым «Спутником V», разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure.

Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполнить онлайн-форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Эквадор

Фото: pixabay.com

Российские туристы старше 2 лет могут въехать в Эквадор с сертификатом о вакцинации «Спутник V». По прибытии туристов ожидает выборочное экспресс-тестирование на COVID-19.

Кроме того, остаются еще страны, которым не важно наличие сертификата о вакцинации: туда можно поехать либо без ограничений, либо с ПЦР-тестом или другими сопутствующими документами. Среди них – Абхазия, Доминикана, Зимбабве, Ирак, Кения, Коста-Рика, Куба (для организованных туристов), Ливан, Мексика, Намибия, Норвегия, Перу, Румыния, Сейшельские острова, Сербия, Танзания, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.