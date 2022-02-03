"Мы предлагаем туры в 18 регионов России, как экскурсионные и пляжные, так и оздоровительные. В день может приходить более 100 заявок на туры с кешбэком. В топе спроса у нас Краснодарский край, там на Сочи приходится 70% бронирований туров с кешбэком. Наибольшим спросом пользуется, конечно, горнолыжный кластер. Сочи возвращает себе позиции прошлого года, когда очень много стран были закрыты и курорт был востребован у россиян круглый год", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, второе место занимает Крым, поскольку на полуострове есть много качественных круглогодичных отелей, часто их бронируют на период школьных каникул во второй половине марта.

"На третьем месте в этом году неожиданно оздоровительные туры в Кавминводы. Обычно у нас на третьем месте либо Петербург, либо Калининград. В этот раз все изменилось, причем российские туристы предпочитают брать путевки на курорт с размещением от 10 ночей и лечением", — пояснили в "Интуристе".

Четвертое и пятое место заняли Санкт-Петербург и Калининград соответственно.

"Калининград очень хорошо себя показывает, но из-за циклона "Надя", который обрушился на регион, количество бронирований по области замедлилось. Но мы надеемся, что это кратковременное явление и Калининград войдет в топ-5 самых популярных направлений по итогам распродажи туров с кешбэком", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сказал, что с момента запуска очередного этапа распродажи туров с кешбэком компания продала около 5 тысяч путевок в рамках программы.

Фото: www.pyatigorsk.online

"В лидерах – Краснодарский край, на втором месте – Кавминводы. Мы выделяем горнолыжный туризм в отдельное направление, поэтому на третьем месте у нас туры с кешбэком в горнолыжный кластер Сочи и на Северный Кавказ ("Домбай", "Эльбрус", "Архыз"). Четвертое место занимает Подмосковье, пятое – Крым", — рассказал он.

По словам Ромашкина, сейчас у туристов очень востребованы круглогодичные направления, поэтому появился такой большой спрос на Кавминводы. "Тем более что это достаточно дорогие туры, поэтому туристы за эти путевки получают максимальный кешбэк. Средняя продолжительность отдыха там – 14 дней", — добавил гендиректор туроператора.

Также эксперт отметил, что больше половины проданных с кешбэком туров на горнолыжные курорты Красной Поляны пришлись на туристов из Москвы и Подмосковья.

Топ продаж туроператора TUI Россия несколько отличается, так как в ассортименте компании есть туры в отдаленные от Москвы регионы с перелетом на собственных чартерах.

"Продажи туров с кешбэком активно идут с момента старта акции. Популярны все направления, но безусловный лидер – Краснодарский край, на который приходится более 80% от всех продаж по акции. На втором месте – туры на горнолыжный курорт "Шерегеш" с чартерным перелетом в Новокузнецк, третьем — туры на зимний Байкал с чартерным перелетом в Бурятию (Улан-Удэ)", — рассказали в компании.

Четвертое и пятое места в топе продаж TUI разделили еще две чартерные программы – на Сахалин и в Мурманск. Спросом пользуются также туры в санатории Кавминвод, Калининградскую область и в Санкт-Петербург. Чаще всего туры с кешбэком покупают семьи с детьми и пары, на эти категории приходится более 90% бронирований.

Туристы ждали кешбэка

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, перед стартом акции наблюдалось падение продаж туров по России примерно на 30-35%.

"Туристы просто выжидали, было понимание, что скоро начнется распродажа с кешбэком. Поэтому после старта акции продажи стремительно выросли на 35-40% и ситуация выровнялась", — сказал он.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Наиболее популярными направлениями в турагентствах сети стали Крым и Краснодарский край, на которые приходится 90% продаж. Причем, по словам Мкртчяна, 80% российских туристов предпочитают морские отели, а не горнолыжный кластер в Сочи.

"Кавминводы, Москва, Петербург, Казань, Калининград – в такой последовательности распределяется география наиболее популярных направлений. Что касается Камчатки, Сахалина, Мурманской области, то их покупают по остаточному принципу, поскольку цены выше", — пояснил он.

Россияне выбирают отели среднего ценового сегмента

Как отметили в "Интуристе", большинство российских туристов предпочитают покупать туры с кешбэком с размещением в гостиницах средней ценовой категории (3-4*) с приемлемым соотношением цена/качество.

"Но есть тренд на размещение в отелях 4-5*с большим количеством дополнительных услуг. Это связано с тем, что размещение весной продается по более низким тарифам, нежели в высокий сезон. А в сочетании с кешбэком такие предложения становятся еще более привлекательными", — подчеркнули в компании.

Ромашкин, в свою очередь, тоже согласился с тем, что кешбэк стал подспорьем к покупке более дорогих туров, поскольку на них можно сэкономить 20 тыс. рублей. Таким примером в туркомпании являются путевки в Кавминводы. Он добавил, что средняя стоимость заявки составляет 20-25 тыс. на человека, если это Подмосковье, и 30-35 тыс. на человека за тур в Кавминводы. Минимальная продолжительность поездки – 3-4 дня, максимальная – 12-14 дней.

Кешбэк за туры по экзотическим направлениям надо повысить

По мнению Мкртчяна, кешбэк – это полезная программа для популяризации поездок по России, но ее условия не позволяют активно продвигать такие направления, как Дальний Восток, Сибирь, Восточный Север.

"Как минимум, по этим направлениям нужно повысить планку максимального кешбэка в 2-2,5 раза. Здесь нужно людям возвращать не менее 50 тыс. рублей, чтобы туда так же активно продавались туры, как и по другим внутрироссийским направлениям", — считает он.

Фото: Интерфакс / Ольга Потапова

В сентябре 2021 года Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, чтобы увеличить турпоток и поддержать турбизнес региона. Курирующий туротрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что это может привести к росту стоимости размещения в отелях на сумму кешбэка. В итоге эта мера не была реализована.

В пятом этапе распродажи туров с кешбэком участвуют более 660 туроператоров и более 3,3 тыс. объектов размещения. Приобрести путешествия в рамках акции можно во все регионы России на период с 18 января до 12 апреля, отправиться в поездку – до 30 апреля, а в речной круиз – до 1 июня.

По условиям программы кешбэк составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году для поддержания туротрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В 2022 году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.