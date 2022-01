Среди таких стран – Норвегия и Великобритания, которые с февраля 2022 года готовы принимать российских туристов без карантина, при этом "Спутник V" и другие российские вакцины так и не признаны ни в ЕС, ни в королевстве.

Согласно новой рекомендации Европейского совета, с 1 февраля 2022 года статус вакцинации, тестирование или справка о выздоровлении путешественника от COVID-19, подтвержденные цифровым сертификатом ЕС, должны стать ключевым определяющим фактором для въезда туриста в ту или иную страну-член Евросоюза. Так что не исключено, что список стран в ближайшие несколько месяцев может пополниться.

Абхазия

В Абхазию для российских граждан въезд свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. На территории республики необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности (маски, социальное дистанцирование).

По возвращении с отдыха в Россию туристам не нужно сдавать ПЦР-тест для размещения результатов на портале госуслуг.

Австрия

Туристы могут въехать в Австрию без карантина по справке о перенесенном заболевании или по сертификату вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Важно отметить, что пока ни одна российская вакцина не включена в их перечень. Въезд без карантина для тех, у кого нет подходящего сертификата о вакцинации, допускается в срок до 6 месяцев после перенесенной инфекции.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Помимо этого, въезжающие должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Если в дополнение к сертификату вакцинации или перенесенной инфекции у туриста не окажется свежего результата ПЦР-теста, его можно будет сдать на территории Австрии. Но до получения результата придется соблюдать режим самоизоляции.

Описанное правило не распространяется на тех, кто получил третью, бустерную прививку (не раньше, чем спустя 120 суток после предыдущей дозы). В этом случае ПЦР-тест для въезда не нужен.

Авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет прямые рейсы в Австрию по маршруту Москва – Вена.

Азербайджан

Граждане РФ старше 18 лет должны предъявить помимо результатов ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. ("Спутник V" подходит). Правила не касаются детей до года.

Албания

На пограничном пункте иностранным гражданам потребуется предъявить один из документов: сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит), после второй дозы должно пройти не менее 14 дней, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Либо экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда, или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Фото: Pixabay.com

Несмотря на то, что авиасообщение с Албанией открыто, в настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет рейсы в страну из Москвы. С пересадками можно добраться через Стамбул или Вену.

Аргентина

Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов 1 ноября. Россиянам, привитым "Спутником V", потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часов до въезда, также нужно сдать экспресс-тест на антиген по прибытию. Еще один тест потребуется на 5-7 день пребывания.

Непривитых туристов ждет тест на антиген и последующий десятидневный карантин с возможностью сдачи ПЦР-теста на 7 день пребывания. Если результат будет отрицательным, изоляция снимается.

Прямого авиасообщения с Аргентиной нет, но добраться в Буэнос-Айрес можно с одной пересадкой во Франкфурте или Мадриде.

Армения

Приезжающим потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сертификат вакцинации. (Армения признает "Спутник V" и другие российские вакцины).

Туристам с однокомпонентной вакциной (у россиян – "Спутник Лайт") въезд разрешен спустя 28 дней после прививки. Двухкомпонентная вакцинация может быть завершена за 14 дней до въезда в Армению. Путешественник может предъявить электронный сертификат о вакцинации через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" или распечатанный вариант, экспортированный из приложения, защищенного QR-кодом с необходимыми данными. Указанные документы не требуются детям младше 1 года (11 месяцев 29 дней). Лица, прибывающие из РФ, предоставляют сертификат с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Все документы оформляют на армянском, английском или русском языке.

Прибывающие в Армению без теста или сертификата вакцинации должны оплатить ПЦР-тест в аэропорту или других пограничных пунктах пропуска, и отправиться на карантин до получения результатов анализа. Те, кто отказались проходить лабораторное исследование в обязательном порядке должны соблюдать двухнедельный карантин.

С 22 января для посещения общественных заведений потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, не старше 72 часов.

Багамские острова

Для въезда на Багамские острова потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям с 2 до 11 лет можно сделать экспресс-тест на антиген. Важно понимать, что на Багамах признаются вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а значит привитые "Спутником V" приравниваются к невакцинированным.

С 27 декабря 2021 года для путешествий между островами в пределах Багамских островов из Нью-Провиденса (Нассау), острова Парадайз, острова Гранд-Багама (Фрипорт), Эльютеры или Инагуа, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до даты поездки. Предъявлять документ нужно либо сотруднику авиакомпании, либо судна, на котором происходит путешествие.

Кроме того, все лица, направляющиеся на острова, должны подать заявление на получение туристической медицинской визы (Bahamas Travel Health Visa) travel.gov.bs. Туда же необходимо загружать результаты проведенных тестов. От тестирования освобождены дети младше двух лет.

Оперштаб с 9 ноября разрешил выполнять рейсы на Багамские острова, однако прямых рейсов в страну нет.

Бахрейн

В Бахрейне одобрены две отечественные вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Всем туристам с 6 лет, вылетающим в Бахрейн, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке с QR-кодом, сделанным не ранее чем за 48 часов до вылета. С 9 января 2022 года привитым и переболевшим нужно сдать один ПЦР-тест по прилету. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от тестирования.

Фото: Pixabay.com

Невакцинированные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Бахрейн справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке с QR-кодом. По прибытии нужно сдать еще один ПЦР-тест и соблюдать 7 дней карантина в забронированном отеле (пассажиры в возрасте до 12 лет освобождаются от этого требования).

Стоимость тестирования составляет 12 бахрейнских динаров или около $32. Пассажирам рекомендуется предварительно оплатить тестирование в мобильном приложении BeAware Bahrain, но можно и на стойке в аэропорту прибытия. После сдачи теста в аэропорту туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в номерах до получения результата. Результат теста будет загружен в приложение и станет известен в течение 24 часов.

Белоруссия

Для поездки в Белоруссию нужны паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или сертификат о вакцинации (в том числе "Спутник V"). Тесты требуют у детей старше шести лет. Курс вакцинации должен быть пройден в срок от 1 до 12 месяцев перед приездом в республику.

В сертификате о вакцинации должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках). Сертификаты на других иностранных языках не соответствуют требованиям, даже если они переведены и нотариально заверены.

Попасть в Белоруссию с целью туризма можно только на поезде или самолете.

Болгария

Болгария признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до отъезда.

Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, и с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию. Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, в ней должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется.

Прибывшие без медицинских документов должны будут пройти самостоятельный карантин в течение 10 дней. Этот период может быть сокращен, если в течение 72 часов после прибытия будет проведен ПЦР- или экспресс-тест на антиген, а отрицательный результат будет подтвержден и представлен в региональную санитарную инспекцию.

В аэропорту прибытия пассажиров выборочно могут проверить на коронавирус с помощью экспресс-теста на антиген.

Авиасообщение между РФ и Болгарией возобновлено.

Босния и Герцеговина

Граждане РФ могут посетить страну с туристическими целями. Виза с пребыванием до 30 дней не нужна.

Для въезда потребуется либо отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс антиген-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Боснию и Герцеговину (при следовании из европейских стран) или не ранее чем за 72 часа (при следовании из других стран). В качестве альтернативы – сертификат о полной вакцинации не ранее чем за 14 дней до въезда ("Спутник V" признается) или справку о перенесенной болезни в период от 14 до 180 дней до въезда.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Формально авиасообщение открыто, но добраться до Сараево можно пока только с пересадками, например, в Стамбуле.

Бразилия

В стране принимаются все вакцины, одобренные в стране отправления, то есть и российские. Для поездки в Бразилию требуется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до приезда. В качестве альтернативы пассажиры могут предъявить отрицательный результат теста на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа до посадки на рейс. Документы должны быть на английском, испанском или португальском языке, их предъявляют персоналу авиакомпании при регистрации. Тестирование не требуется от детей до 12 лет.

Также нужно заполнить декларацию о здоровье в течение 24 часов до посадки на рейс.

Добраться в Бразилию можно со стыковками через третьи страны, например, Турцию или Катар. При поездках на срок до 90 дней виза не нужна.

Великобритания

До 11 февраля непривитые туристы и россияне, привитые отечественной вакциной "Спутник V", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают еще два теста – на пятый и на восьмой день пребывания. Все расходы несет пассажир.

С 11 февраля российским туристам с прививкой "Спутником V" и без нее не нужно будет соблюдать десятидневный карантин. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

Всем прибывающим по-прежнему необходимо будет заполнить анкету Passanger Locator Form (PLF) в течение 48 часов до вылета в Великобританию.

Венгрия

Венгрия открыта для всех российских путешественников, независимо от их статуса вакцинации.

Для въезда в страну, помимо шенгенской визы, потребуется или сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском или венгерском языках.

Фото: Pixabay.com

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air, а также "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский". Венгерский лоукостер выполняет полеты также в Санкт-Петербург и Казань.

Венесуэла

Для въезда в Венесуэлу российским туристам с прививкой вакциной "Спутник V" потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия (справка на английском языке, заверенная синей печатью лаборатории).

Туристам без прививки также нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт.

По прилету всем путешественникам необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту, его стоимость $60, оплата только наличными. Кроме того, в аэропорту можно сдать экспресс-тест.

Перед вылетом в Венесуэлу всем иностранным гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы получить персональный QR-код, который необходимо предъявить в аэропорту.

Формально авиасообщение есть, но по факту нужно добираться с пересадками или приобрести тур. В 2021 году туроператор Pegas Touristik запустил полетную программу из Москвы на рейсах Pegas Fly на венесуэльский остров Маргарита.

Вьетнам

С 1 января 2022 года все пассажиры должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, а также установить мобильное приложение PC-Covid для мониторинга состояния здоровья. Требование ПЦР не распространяется на детей младше двух лет. Тем, кто был полностью вакцинирован или переболел коронавирусом, нужно самостоятельно контролировать здоровье в течение трех дней дома, в отелях, либо в других учреждениях. Также в период самоизоляции необходимо будет сдать два ПЦР-теста – на первый и третий день.

Прибывающие во Вьетнам без сертификата вакцинации будут помещены на карантин дома или в других учреждениях на семь дней и пройдут ПЦР-тестирование на третий и седьмой день.

Международные путешественники, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19, с ноября могут без карантина в рамках пакетного тура на чартерном или регулярном рейсе, посетить пять туристических направлений во Вьетнаме – остров Фукуок, курорт Дананг, провинции Куангнам, Кханьхоа и Куангнинь.

Российские туристы также могут въезжать в провинции Вьетнама, куда разрешен въезд иностранцам, так как власти страны признали вакцину "Спутник V". Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до поездки. Для въезда также нужна страховка с покрытием от $50 тыс. Важно: минимальный разрешенный период проживания во Вьетнаме должен составлять не менее 7 ночей.

По прибытию в аэропорту организованных российских путешественников ожидает медосмотр. В день заселения в отель все туристы, включая инфантов и детей любых возрастов, обязаны сдать повторно ПЦР-тест или экспресс тест на антиген (бесплатно). Во время отдыха туристы могут пользоваться только инфраструктурой отеля. Находиться за пределами отеля на протяжении всего тура запрещено (исключение – выезды на организованные экскурсии). В последний день тура все туристы должны сдать еще один ПЦР-тест или экспресс-тест.

Пока прямых рейсов из России в курортные провинции нет, добраться на Фукуок или в Дананг можно с пересадкой в Хошимине или приобрести тур с перелетом у туроператора.

Греция

Всем пассажирам до вылета в Грецию нужно заполнить Passenger Locator Form (PLF) на сайте travel.gov.gr. Заполненную форму с QR-кодом нужно будет предъявить при регистрации на рейс или по прилете.

Все иностранные туристы, прибывающие в Грецию, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет.

Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не прошли.

Фото: Pixabay.com

Граждане России должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию. Результат теста придет на мобильный телефон, указанный в PLF.

Если результат экспресс-теста окажется положительным, путешественнику потребуется дополнительно сделать ПЦР-тест. Анализ придется сдавать пассажиру и членам его семьи. Если и ПЦР-тест даст положительный результат, туриста отправят в обсерватор. Если ПЦР-тест отрицательный, турист сможет продолжить свой отдых.

Туристам с прививкой от коронавируса ("Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона") разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 90 дней. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.

РФ и Греция возобновили регулярное авиасообщение, чартерные рейсы по-прежнему запрещены.

Грузия

Российским туристам для въезда в Грузию потребуется либо сертификат о вакцинации (любой вакциной), либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. При пересечении сухопутной границы ПЦР-тест обязателен всем гражданам, включая привитых. Также на третий день после въезда на территорию Грузии непривитым гражданам необходимо пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет. Штраф за отсутствие теста при выезде составляет около $600. Детям до 10 лет ПЦР-тест для въезда в Грузию и на третий день после прибытия не нужен.

Кроме того, иностранные граждане, прибывающие в Грузию, должны не позднее чем за 48 часов до въезда в страну заполнить специальную анкету.

В настоящее время для посещения общественных мест в Грузии введены "Зеленые паспорта" (сертификат о прохождении курса вакцинации, справка о выздоровлении, ПЦР-тест не старше 72 часов или тест на антиген не старше 48 часов). Туристы могут получить "Зеленый паспорт", скачав приложение CovidPass Georgia и загрузив туда медицинские документы.

Важно отметить, что прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет.

Джибути

Всем пассажирам, начиная с 12 лет, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем 72 часа до старта первого рейса в Джибути и не ранее чем 120 часов до прибытия в страну. Вакцина "Спутник V" одобрена Джибути, привитые этим препаратом россияне от карантина освобождены, а непривитым путешественникам или без ПЦР-теста придется соблюдать 10-дневный карантин.

По прибытии в Джибути проводится еще один платный ПЦР-тест. Его стоимость около $30.

Прямых рейсов в Джибути нет, желающие могут добраться в страну из столицы РФ с пересадкой в ОАЭ.

Доминиканская Республика

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Фото: Pixabay.com

По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное экспресс-тестирование на COVID-19, но от него освобождаются вакцинированные и имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну, а также дети до 5 лет.

Для посещения общественных мест, в частности торговых центров, баров, клубов и ресторанов, туристам понадобится либо сертификат о прививке от коронавируса любой вакциной, либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 7 дней до посещения, в частной или государственной аккредитованной лаборатории. Сертификат о полной вакцинации нужно предоставлять на входе, в бумажном или цифровом виде.

Египет

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V" (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета в Египет или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа. От всех этих требований освобождены дети до 12 лет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с "живой печатью" клиники и QR-кодом. Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" пока не одобрена для въезда в Египет. Поэтому привитым ей до вылета в АРЕ предстоит сдать тест на COVID-19.

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп "sinai only".

Оперштаб РФ с 9 ноября одобрил выполнение на курорты Красного моря не только регулярных, но и чартерных рейсов из всех аэропортов России, откуда разрешены международные перелеты.

Зимбабве

Для въезда в страну иностранным туристам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Гражданин РФ сможет получить разовую въездную визу в пункте пересечения границы, уплатив при этом сбор в размере $30. Срок пребывания в стране ограничивается 30 днями, при необходимости он может быть продлен до 90 дней.

Добраться можно с пересадкой в Катаре или ОАЭ.

Израиль

Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

За 24 часа до вылета в Израиль надо заполнить декларацию на въезд на сайте Минздрава страны, онлайн-анкета есть на русском языке.

Фото: Министерство туризма Израиля

Кроме того, туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету нужно пройти серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно еще один ПЦР-тест. Оба теста платные. ПЦР по предварительной записи обойдется в $25, без записи – в $30.

Далее турист отправляется в свой отель и дожидается на самоизоляции результатов теста. Обычно смс-сообщение с результатом ПЦР-теста приходит в течение 24 часов. После этого россияне могут свободно путешествовать по всей стране.

Между Израилем и РФ официально не возобновлено регулярное авиасообщение, однако авиакомпании выполняют полеты.

Индия

Власти Индии из-за участившихся случаев заражения штаммом "омикрон" ужесточили правила въезда в страну. С 11 января все зарубежные гости, независимо от статуса вакцинации, обязаны пройти 7-дневный карантин в отеле. Пользоваться инфраструктурой гостиницы можно, но покидать место проживания путешественникам строго запрещено.

После окончания карантина (на восьмой день) нужно будет сдать платный ПЦР-тест. Его результаты необходимо будет загрузить на портале Air Suvidha. Правила не касаются детей до 5 лет. В Индии признана российская вакцина "Спутник V".

Кроме того, всем прибывающим нужно установить мобильное приложение Aarogya Setu, благодаря которому можно будет отследить контакты пассажира.

Индия с 15 октября возобновила выдачу туристических виз. Авиасообщение между РФ и Индией также открыто.

Иордания

Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья.

Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. На него нужно записаться заранее на сайте visitjordan.gov.jo.

Фото: Pixabay.com

Привитые "Спутником V" россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России.

Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство.

Россия формально с 28 июня возобновила авиасообщение с Иорданией, но сейчас добраться до страны можно только с пересадками. Чаще всего россияне пользуются рейсами Turkish Airlines через Стамбул.

Ирак

Граждане России могут посетить страну при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Визу можно оформить в аэропорту Багдада.

Россия формально возобновила авиасообщение с Ираком, однако прямых рейсов нет. Добраться можно со стыковкой в Стамбуле или Дохе.

Иран

Для въезда в Иран российские туристы как с прививкой, так и без должны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия, а также сделать тест по прилету.

Для групповых поездок из России в Иран действует безвизовый режим, индивидуальным путешественникам потребуется виза: ее можно оформить в аэропорту по прибытии.

Оперштаб возобновил авиасообщение с Ираном с 9 ноября. Рейсы Москва – Тегеран выполняет "Аэрофлот".

Казахстан

С 15 января 2022 года все пассажиры, включая вакцинированных, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 72 часа до въезда в Казахстан. Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до пять лет.

В случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт.

Камбоджа

Минздрав Камбоджи разрешил въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих в настоящее время вакцин от коронавируса.

По прибытии в страну привитые туристы должны предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда. Также пассажирам придется пройти бесплатный экспресс-тест на антигены, результат которого будет известен через 15-20 минут. Непривитым нужно перед поездкой сдать ПЦР-тест, пройти дополнительный в аэропорту и провести двухнедельный карантин в карантинном отеле с ПЦР-тестом на 13-й день.

Также туристам необходимо иметь при себе страховку с покрытием COVID-19 (не менее $50 тыс.).

Катар

С начала декабря российские туристы вновь могут посещать Катар без карантина.

Для посадки в самолет нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте www.ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Министерство здравоохранения Катара одобрило вакцины от COVID-19 AstraZeneca, Covishield, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech. "Спутник V" (единственная из всех российских вакцин) находится в списке условно одобренных вакцин наряду с Sinopharm и Sinovac. Это значит, что в дополнение к сертификату о полной вакцинации "Спутником V" (с момента второй прививки должно пройти более 14 дней), россиянам при пересечении границы Катара необходимо будет предъявить серологический тест (тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку) с положительным результатом. Россияне, ревакцинированные третьей (бустерной) дозой вакцины из списка признанных в Катаре, от сдачи серологического теста освобождены.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Детям до 4 лет ПЦР-тест и теста на антитела не потребуется. Детям от 4 до 12 лет потребуется только ПЦР-тест. На детей от 12 лет и старше распространяются все условия въезда, как и для взрослых.

Непривитые россияне или вакцинированные непризнанными в Катаре препаратами также могут въехать в страну, но им придется провести на карантине семь дней. На шестой день нужно будет сдать ПЦР-тест. И только если тест будет отрицательным, им разрешат покинуть место карантина. Отель для карантина можно выбрать самостоятельно из ограниченного списка, предложенного властями страны.

Добраться в Катар можно регулярными рейсами из Москвы авиакомпании Qatar Airways.

Кения

Для посещения Кении потребуется оформление электронной визы, а также заполнить онлайн-форму для Минздрава страны и получить QR-код, который потребуется при въезде. Также туристам нужно предоставить справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до въезда (тест не нужен для детей младше 5 лет). В качестве альтернативы можно сдать тест в аэропорту за свой счет и ожидать результатов в обсерваторе на территории аэропорта.

При отсутствии справки или симптомах заболевания — 14 дней карантина за счет туриста.

Кроме того, для въезда в Кению потребуется подтверждение о наличии не менее $500 на расходы.

Россия с 21 сентября возобновила авиационное сообщение с Кенией, однако прямых рейсов нет. Добраться в Найроби можно с пересадкой в Дубае.

Кипр

Кипр принимает российских туристов, привитых вакциной "Спутник V", без ограничений.

В настоящее время всем прибывающим в страну, если они старше 12 лет, необходимо сдать ПЦР-тест в лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген за 24 часа. По прибытии пассажиры, независимо от их прививочного статуса (кроме ревакцинированных третьей дозой "Спутника"), будут проходить еще один ПЦР- или экспресс-тест за свой счет: стоимость процедуры составляет 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результаты теста будут доступны в течение 3 часов на платформе covid-testcyprus.com. Если путешественники не хотят сдавать тест, то им предстоит соблюдать карантин.

Невакцинированные путешественники также должны сдать платно еще один ПЦР-тест на 7-й день своего пребывания на Кипре, а далее повторять их через каждые 72 часа.

Все пассажиры также обязаны оформить CyprusFlightPass в течение 48 часов до начала поездки.

Россия 28 июня возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.

Киргизия

Киргизия принимает туристов с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Если на момент въезда срок действия справки истек по объективным причинам (задержка рейса и пр.), пассажир должен будет сделать повторный ПЦР-тест по месту прибытия.

Колумбия

Путешественники должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины, разрешенной ВОЗ или странами в Организации Объединенных Наций. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до отъезда.

Путешественники, которые были привиты, но не прошли полный курс вакцинации за 14 дней до вылета, должны предъявить действующий международный сертификат о прививках и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, за 24 часа до вылета нужно заполнить онлайн-форму Check-Mig.

Для поездки в Колумбию потребуется туристическая страховка, покрывающая расходы на COVID-19.

Прямых рейсов из РФ в Колумбию нет, можно добраться с пересадкой в Амстердаме или Стамбуле.

Коста-Рика

Для въезда в Коста-Рику нужно заполнить онлайн-форму "Пропуск Минздрава" на сайте https://salud.go.cr. Форма должна быть заполнена на каждого члена семьи, включая детей и пожилых людей. Поскольку страна не признает ни одну из российских вакцин, то граждане РФ могут въехать с туристической медицинской страховкой. Она должна действовать в течение всего срока пребывания в Коста-Рике и покрывать медицинские расходы на лечение в размере не менее $50 тыс. и расходы на проживание (изоляцию) в размере не менее $2 тыс. Турист должен иметь на руках документ на английском или испанском языке от страховой компании, в котором будут содержаться все упомянутые условия страхования.

Оптимальный маршрут до Коста-Рики – через Стамбул и Боготу в Колумбии.

Куба

С 19 января российские туристы, путешествующие на Кубу через агентства и туроператоров, освобождены от обязательного предъявления паспорта здоровья или международного сертификата о вакцинации против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Тем не менее, всем прибывающим на Кубу путешественникам по-прежнему необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код. С 1 января 2022 года заполнение формы онлайн и получение QR-кода стали обязательным условием (с распечатанным документом больше нельзя).

Лаос

Лаос с 1 января 2022 года возобновил прием иностранных туристов с прививкой от коронавируса в рамках "зеленой зоны" для путешественников, которая позволяет туристам посещать только разрешенные провинции и города с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленую зону" вошли столица Вьентьян, туристическая деревня Ванвьенг, древняя столица Луангпрабанг, а также провинция Сиенкуанг.

Для въезда в Лаос потребуется сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Для пребывания в стране менее 15 дней виза россиянам не нужна. Важно отметить, что в стране признают вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Добраться до Лаоса можно через Таиланд (Бангкок) и Вьетнам.

Ливан

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто прививался в Ливане, Египте, ЕС, США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Тунисе и Марокко. Также от карантина освобождаются переболевшие. Вакцинированные пассажиры — не освобождаются.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Россия возобновила авиасообщение с Ливаном с 10 июня (раз в неделю), рейсы из Москвы выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

Маврикий

Власти Маврикия с 1 октября разрешили туристам, у которых есть прививка от коронавируса, посещать остров без соблюдения двухнедельного карантина при условии, что у них есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Минздрав Маврикия одобрил восемь вакцин от коронавируса, среди них – "Спутник V".

После прибытия в отель туристы с прививкой должны будут пройти два экспресс-теста на антиген – в день прибытия и на пятый день. После первого теста на антиген путешественники смогут свободно передвигаться по острову.

Фото: ИНТЕРФАКС

Туристам без прививки нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста и по-прежнему придется соблюдать двухнедельный карантин в номере отеля. Покидать комнату во время карантина запрещается, будет осуществляться доставка еды.

После прохождения изоляции туристы должны сдать ПЦР-тест. Если результат отрицательный, то им будет разрешено путешествовать по острову или переехать в другой отель.

Кроме того, всем путешественникам потребуется туристическая страховка, которая покрывает лечение от коронавируса. Также перед посещением необходимо заполнить две анкеты: декларацию здоровья и Passenger Locator Form.

В настоящее время прямого авиасообщения между Маврикием и Россией нет. Добраться на остров можно с пересадкой в Цюрихе, Вене или Дубае.

Мальдивские острова

"Спутник V" официально признан на Мальдивах, но от ПЦР-теста это не освобождает – его должны сдать все туристы старше 1 года не позднее чем за 96 часов до вылета. Если у вас транзит более 24 часов, еще один ПЦР-тест нужно будет сделать в месте пересадки. Кроме того, перед въездом в страну необходимо заполнить онлайн декларацию о состоянии здоровья imuga.immigration.gov.mv, где указываются, в том числе данные теста. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки коронавируса, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест стоимостью около $100 каждый.

Также при себе нужно иметь подтверждение брони места отдыха на архипелаге из списка, который утвержден Министерством туризма Мальдив. За государственными медучреждениями остается право на проведение в отношении иностранного гражданина ПЦР-теста на коронавирус.

Марокко

Российским туристам с прививкой "Спутником V" можно посетить страну без карантина при предъявлении сертификата о вакцинации (после второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней). Кроме того, необходимо дополнительно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета (справка на английском, французском или арабском языках). При себе нужно иметь ваучер от отеля или приглашение от принимающей компании.

Для непривитых (или с неполной вакцинацией) обязателен 10-дневный карантин за свой счет в отелях-обсерваторах со сдачей платного теста на 9-й день. Дети от 12 до 18 лет могут въехать без карантина, если путешествуют с полностью вакцинированными сопровождающими.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза.

Добраться в Касабланку можно прямым рейсом Royal Air Maroc или с пересадкой в Стамбуле.

Мексика

С 1 января 2022 года все ограничения для туристов, путешествующих в Мексику, сняты: не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста. ПЦР-тест нужно будет сделать только при выезде, причем за свой счет. Стоимость зависит от отеля, но в среднем тест обойдется примерно в $150 с человека.

При въезде на территорию Мексики и обратно в Россию каждому путешественнику необходимо заполнить "Анкету для выявления факторов риска у путешественников" (Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros).

Фото: Pixabay.com

Граждане России могут оформить через сайт посольства электронное разрешение (электронную визу), если они однократно въезжают в Мексику воздушным путем и авиакомпаниями, входящими в группу IATA (для туристов со сроком пребывания в стране до 180 дней и однократным прилетом).

Авиасообщение России и Мексики было возобновлено 25 мая. Прямые рейсы из Москвы в Канкун выполняет "Аэрофлот" трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Чартерные программы на направлении поставили туроператоры Anex Tour (авиакомпания AZUR air) и "Пегас Туристик" (авиакомпания Nordwind).

Молдавия

Чтобы пересечь границу Молдавии, россияне должны предъявить сертификат о вакцинации (в том числе и "Спутник V"), с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. В качестве альтернативы – справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов. Документы должны быть на румынском, английском или русском.

Таких требований не предъявляют к транзитным пассажирам и детям до 12 лет. Если нет ни одного из документов, то приезжающий обязан соблюдать 14-дневный карантин. Те, кто уже провел 10 дней в карантине и не заболел коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест или антиген тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Россия возобновила авиасообщение с Молдавией 9 августа. Оперштаб разрешил выполнение трех рейсов в неделю из Москвы в Кишинев, их выполняет "Аэрофлот" и молдавские перевозчики.

Монголия

Монголия с 1 июня открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Страна признала "Спутник V".

Непривитым пассажирам нужно при въезде предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Далее нужно пройти семидневный платный карантин в обсерваторах, где на 3 и 6 день можно платно сдать тесты на COVID-19. Если они отрицательные, из карантина можно выйти, если положительные — человек помещается в медучреждение.

Россиянам для посещения Монголии виза не нужна при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней. При этом суммарный срок пребывания россиян на территории Монголии без визы не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Намибия

Для въезда в Намибию туристам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Результаты теста должны быть загружены на сайт Trusted Travel или в системе Global Hav.

Прямого авиасообщения нет, добраться можно только с пересадками.

Непал

Организованные туристы могут посетить Непал по туристическим визам и документам, подтверждающим бронь тура.

Всем иностранным гражданам, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19 не позднее чем за 14 дней до въезда в Непал, разрешено оформлять визы непосредственно по прилету в аэропорт Катманду, равно как в любом наземном пункте пропуска через государственную границу.

Иностранным гражданам, не прошедшим полную вакцинацию, необходимо оформлять визы в дипломатических миссиях Непала за рубежом.

Фото: Pixabay.com

Для въезда путешественникам нужен сертификат о прохождении полной вакцинации от COVID-19 не позднее чем за 14 дней до въезда в Непал, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть оформлен на официальном бланке медицинского учреждения с фотографией владельца и установленными кодами. Также потребуется подтверждение минимум 7 дней брони отеля и распечатанный вариант "формы путешественника", заполненной на сайте Центра кризисного управления COVID-19 (CCMC) (может быть оформлен по прибытии в аэропорт Катманду).

Непривитым туристам нужно соблюдать 10 дней самоизоляции. На 11 день можно сдать ПЦР-тест. Если он отрицательный, то карантин можно закончить.

Добраться до Катманду можно с пересадками в ОАЭ.

Норвегия

Власти Норвегии приняли решение отменить карантин для всех прибывающих в страну с 26 января, независимо от статуса вакцинации и препарата, которым были сделаны прививки от коронавируса.

Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия. В случае положительного теста пассажиру нужно отправиться на самоизоляцию.

Кроме того, при въезде в Норвегию иностранные граждане должны заполнить регистрационную анкету. Исключение составляют дети младше 16 лет.

Рейсы в столицу Норвегии Осло выполняет "Аэрофлот".

ОАЭ

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Наличие QR-кода на ПЦР-тесте – обязательное условие.

Вакцинированные путешественники из стран, не включенных в "зеленый список", в том числе из России, должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в Дубай и Шарджу. Также необходимо заранее загрузить приложение перед прилетом в Дубай COVID19 – DXB Smart App и внести данные по планируемой поездке. Прибывающим в Шарджу потребуется приложение Alhosn UAE и сим-карта с местным номером телефона. Приложение необходимо для отслеживания результатов ПЦР-теста.

В начале января ужесточились требования к въезду и в эмират Абу-Даби. Для непривитых ввели 10-дневный карантин, а для вакцинированных увеличили число обязательных ПЦР-тестов по прибытии: сначала один бесплатный в аэропорту по прибытии, а затем еще два теста – на 4-й и 8-й день нахождения в эмирате.

Для всех туристов, путешествующих из Дубая в Абу-Даби через сухопутную границу, теперь необходимо предъявить либо активированное приложение AlHosn (с зеленым цветом) либо результат ПЦР-теста, сделанного в ОАЭ не ранее чем за 96 часов до въезда в эмират.

Вакцинированным "Спутником V" туристам для полета в Абу-Даби необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке (распечатанный), сделанный за 48 часов до вылета. Еще один бесплатный ПЦР-тест нужно сдать в аэропорту Абу-Даби. Результат придет по смс в течение полутора часов.

Стоимость дополнительных ПЦР-тестов для самостоятельной сдачи составляет 50 дирхамов или тысяча рублей. Тест можно сдать в любом большом торговом центре или клинике. Результат придет по электронной почте. При наличии активированного приложения AlHosn результат теста подгружается автоматически.

Посещение общественных мест возможно только при наличии авторизованной вакцины и актуального ПЦР-теста (сделанного в ОАЭ по прилету, на 6 день (или 4 и 8), тест необходимо повторять каждые 2 недели).

По решению оперштаба правительства Россия с 9 ноября отменила ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в ОАЭ.

Оман

Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе вакциной "Спутник V". Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее чем за 14 дней до поездки.

Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии (около $65), а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, туристам нужно перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста.

Для въезда в Оман нужна виза, ее стоимость $52 на срок пребывания в стране от 11 до 30 дней. Оплата производится только банковской картой.

С 9 ноября операштаб РФ разрешил выполнение рейсов в Оман по маршруту в Оман маршруту Москва – Маскат с частотой два рейса в неделю.

Панама

Для въезда в Панаму иностранным туристам потребуется либо сертификат о проведенном полном курсе вакцинации от коронавируса, либо справка с отрицательным результатом ПЦР- (за 72 часа) или экспресс-теста на антиген. Перед въездом необходимо заполнить анкету.

Если в предыдущие 15 дней была посещена другая страна, которая считается с высоким риском заражения, невакцинированные путешественники должны будут пройти 3-дневный карантин по прибытии в авторизованный отель. В конце этого периода будет проведен тест на COVID-19.

Добраться до Панамы можно с пересадками в Турции (Стамбул) и Колумбии, в Амстердаме.

Перу

Страна не признает ни одну из российских вакцин, тем не менее она принимает туристов и без сертификата вакцинации на основе ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть на испанском или английском языке. Детям до 12 лет ПЦР-тест необязателен, достаточно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья (на испанском или английском языке).

Также для въезда нужно будет заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья. Карантина по прибытию нет. Российские туристы имеют право находиться в Перу до 90 дней без оформления визы.

Прямого авиасообщения между РФ и Перу нет. И хотя в начале октября оперштаб разрешил выполнять прямые рейсы в Лиму из Москвы два раза в неделю, прямые перелеты так и не были запущены. Добраться до Перу можно с одной пересадкой в Амстердаме, Париже или Мадриде.

Румыния

Для въезда в Румынию иностранным туристам нужен сертификат вакцинации единого европейского либо иного образца с переводом на английский язык. Последняя прививка должна быть сделана минимум за 10 дней после завершения последнего этапа вакцинации. В качестве альтернативы можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки, или справку о выздоровлении, с момента которого прошло не менее 14 дней.

Кроме того, всем пассажирам требуется Passenger Locator Form.

Без вакцинации и без теста въезд возможен только с 14-дневным карантином. Его можно завершить на 10-й день, предоставив отрицательный ПЦР-тест.

Прямой рейс в Бухарест выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

Саудовская Аравия

Российские туристы, вакцинированные "Спутником V", с 1 января 2022 года смогут приезжать в Саудовскую Аравию.

Россиянам необходимо будет иметь сертификат вакцинации, а по прилету сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин. Для въезда в Саудовскую Аравию россиянам также нужно получить платную электронную визу.

Фото: Pixabay.com

Страна входит в список стран, с которыми у России возобновлено авиасообщение. Однако прямых рейсов в эту страну из РФ нет.

Северная Македония

Российским туристам для въезда в Северную Македонию нужно предоставлять либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном коронавирусе не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Ранее гражданам РФ не требовались для поездки какие-либо справки.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, могут пересечь страну без справок и ПЦР-теста при условии, что успеют это сделать в течение пяти часов с момента прибытия в республику.

Добраться в страну можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind или с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

Сейшельские острова

Российским туристам для въезда на Сейшелы необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языках в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого и 5 евро на ребенка до 12 лет.

Фото: Pixabay.com

От ПЦР-тестов освобождаются только дети до 2 лет, у которых на момент въезда нет симптомов ОРВИ.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания "Аэрофлот". Самолеты летают по маршруту Москва – Маэ три раза в неделю.

Сербия

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Исключение составляют дети до 12 лет.

Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года. Гражданам РФ, прибывающим на территорию Сербии на срок до 30 дней, виза не нужна.

Словения

Туристы из России могут посетить Словению, если у них уже есть открытая шенгенская виза.

При въезде в Любляну у путешественников спросят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия. В качестве альтернативы можно предъявить сертификат вакцинации "Спутником V". Дети до 12 лет могут въехать в Словению без сертификата о прививке – в сопровождении привитых близких родственников. Дети старше 12 лет должны предоставить те же документы, что и взрослые.

Можно въехать и с тестом на антиген, сделанным за 24 часа до поездки, но при условии нахождения производителя тестов в списке, утвержденном Еврокомиссией (российских тестов в нем пока нет). В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе и положительном результате ПЦР-теста старше 10 дней, но не более 180.

Если у туриста нет ни одного из необходимых документов, он должен пройти 7-дневную изоляцию и после сдать тест на коронавирус.

Всем путешественникам, которые пребывают в Словению на самолете, нужно заполнить Passenger Locator Form. Каждый пассажир должен заполнить свою собственную форму. Пассажирам, путешествующим по суше (автобусом, поездом или машиной), не нужно заполнять анкету.

Кроме того, власти Словении рекомендуют путешественникам перед поездкой заполнить специальную форму для туристов на сайте полиции республики, следующих в страну на отдых/лечение или въезжающих транзитом. Эта анкета не обязательна к заполнению, но ее оформление облегчит и ускорит прохождение контроля на границе. После заполнения формы создается документ, который турист может распечатать или сохранить на своем телефоне.

Оперштаб разрешил выполнять с 9 ноября до трех рейсов в неделю в Словению, в Любляну летает "Аэрофлот".

США

Страна принимает только вакцинированных туристов. Российских вакцин в списке признанных нет.

Исключения сделаны для дипломатов или прибывших с официальным госвизитом, детей младше 18 лет, людей с подтвержденными документально противопоказаниями к вакцинам и еще ряда категорий путешественников.

Фото: Pixabay.com

Все пассажиры международных авиарейсов, следующих в США, обязаны предъявлять компании-перевозчику справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не раннее чем за 24 часа. Требования будут действовать до 18 марта 2022 года. Вакцинированным препаратами, одобренными ВОЗ, нужно сдать на 3-5 день повторный тест на коронавирус, режим самоизоляции соблюдать не обязательно. Непривитым тоже потребуется дополнительный тест, но им нужно соблюдать самоизоляцию в течение недели.

Помимо этого, принимается и документ, подтверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и выздоровел за 90 дней до путешествия. Отрицательные результаты теста должны быть подтверждены словами: "negative", "SARS-CoV-2 RNA not detected", "SARS-CoV-2 ANTIGEN not detected", "COVID-19 not detected".

Таджикистан

Для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента въезда в страну. Дети до 3 лет освобождаются от ПЦР-теста.

Привитые "Спутником V" могут въехать в Таджикистан при предоставлении справки. Если со времени получения вакцины прошел месяц и более, то результат ПЦР-теста не требуется, если менее – требуется.

По прибытии в Таджикистан производится выборочное экспресс-тестирование.

Таиланд

Российские туристы, привитые "Спутником V", могут приезжать без карантина в рамках программы "Песочница Пхукета" на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби, а также во все провинции по программе Test&Go.

Для въезда в страну по программе "Песочница Пхукета", помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка SH+ и предоплаты необходимого числа тестов. До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Сразу по прибытии в аэропорту у туристов берут еще один ПЦР-тест, до получения его результатов нужно оставаться в своем номере отеля. Обычно результат приходит через 6-12 часов. Если тест положительный, туриста направляют в госпиталь в случае наличия симптомов или на карантин, если их нет.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Первую неделю россияне могут проживать только в том отеле SH+, где они поселились сразу после въезда. На шестой или седьмой день пребывания делается тест и, если он отрицательный, можно начинать перемещаться по стране без ограничений.

С 1 февраля 2022 года к перечню направлений, доступных в рамках программы "Песочница", будут добавлены провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг). Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу в первые 7 дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в 3-х разных отелях.

Условия въезда по схеме Test&Go: заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно. При этом первое бронирование минимум одной ночи в отеле должно включать оплату размещения в отеле, ПЦР-тестирования и сертифицированного трансфера из аэропорта в отель. ПЦР-тест на пятый день бронируется и оплачивается доступным в регионе способом. Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд.

Путешественники могут забронировать проживание в двух разных отелях для размещения в 1 и 5 день. В эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования.

Авиасообщение с Таиландом возобновилось в ноябре.

Танзания

Для посещения Танзании туристам потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, за 24 часа до планируемого прибытия нужно заполнить онлайн-форму на сайте.

В настоящее время добраться туда можно только со стыковками в других странах, так как Россия в очередной раз приостановила авиасообщение с Танзанией до 1 февраля.

Тунис

С 1 декабря все, в том числе и вакцинированные путешественники старше шести лет, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления. Раньше срок составлял 72 часа, и требование не касалось пассажиров до 12 лет. Новые правила распространяются на россиян, привитых любыми отечественными препаратами.

Также среди всех прибывающих в Тунис будут проводиться выборочные экспресс или ПЦР-тесты. При положительном результате придется за свой счет изолироваться в специальном обсервационном центре. Туристы, вакцинированные не полностью, или те, у кого после второй дозы прошло менее двух недель, считаются непривитыми. Их ждет 10-дневный карантин за свой счет.

Все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn и представить подтверждающие документы авиакомпаниям, судоходным компаниям и другим пунктам доступа (пограничным постам) в цифровом или бумажном формате.

Россия с 9 ноября возобновила на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, среди них и Тунис. Разрешено выполнение полетов по маршруту Москва – Монастир с частотой семь рейсов в неделю.

Турция

Для въезда в Турцию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

От тестирования освобождены лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки в Турцию, или пассажиры, у которых есть справка о перенесенной болезни, выданная за последние полгода, или дети до 12 лет.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Перед вылетом всем нужно заполнить анкету на сайте Минздрава и получить HES-код (проверяют при посадке на рейс).

По прибытии в Турцию пассажиров старше 12 лет могут выборочно попросить сдать экспресс-тест.

Узбекистан

Граждане, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс или поезд должны предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до регистрации на рейс или поезд.

При отсутствии справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 всем въезжающим необходимо сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах. Привитые иностранные граждане должны забронировать жилье (гостиницу или апартаменты) на срок не менее 6 дней.

Филипины

Власти Филиппин приняли решение открыть страну для иностранных туристов с прививкой от коронавируса и ПЦР-тестом с 10 февраля. С этой даты вакцинированные туристы больше не будут обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до прибытия.

Принятое властями страны решение распространяется только на туристов из стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на Филиппины. Граждане РФ могут находиться без визы на территории страны до 30 дней при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть билеты на выезд в страну, из которой они прибыли, или в страну, которая является их следующим пунктом назначения.

Кроме того, туристы должны иметь при себе сертификат вакцинации, признанный местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны на Филиппинах.

Хорватия

Для въезда путешественникам понадобится сертификат о вакцинации "Спутником V" или справка о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг. Детям до 12 лет проходить тестирование не нужно при условии, что сертификаты вакцинации есть у сопровождающих их взрослых.

Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и не старше 365 дней с момента получения двух доз. Невакцинированным туристам, а также привитым другими российскими вакцинами придется предъявить ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия или антиген-тест из списка сертифицированных в ЕС (за 48 часов до въезда).

Фото: Pixabay.com

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте министерства туризма Хорватии.

Из Москвы еженедельно выполняется несколько регулярных рейсов в столицу Хорватии Загреб, а также в Сплит, Дубровник и Пулу.

Черногория

С 13 января путешественники смогут въехать в Черногорию при наличии сертификата о вакцинации, если с момента получения последней дозы прошло не более шести месяцев ("Спутник V" признается) или ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов. Также подойдет справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее.

В настоящее время в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

Чили

Въехать в Чили смогут только путешественники, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, "Спутник V" одобрен в стране. При этом им все равно нужно соблюдать пятидневный карантин по прибытии и ежедневно в течение 14 дней сообщать контролирующим органам о состоянии здоровья и местоположении.

Сертификат вакцинации необходимо загрузить на портал Минздрава Чили mevacuno.gob.cl и получить так называемый MobilityPass.

За 48 часов до посадки на борт самолета необходимо заполнить анкету Pasaporte Sanitario Internacional. Ее надо предъявить в распечатанном виде или с экрана мобильного устройства (по QR-коду) по прибытии в аэропорту.

Также привитым туристам потребуется сделать ПЦР-тест, оформить страховку для покрытия любых медицинских расходов, связанных с COVID-19, на сумму не менее $30 тыс.

Прямых рейсов между РФ и Чили нет, добраться можно со стыковкой в Амстердаме.

Шри-Ланка

Российским туристам, привитым "Спутником V", разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure.

Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык. С 1 января 2022 года бумажный вариант декларации упразднен, ее надо заполнять только онлайн. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. После этого туристам на указанную в анкете почту придет QR-код, который нужно будет предъявить при посадке на рейс на Шри-Ланку в электронном или распечатанном виде.

Фото: Pixabay.com

Для всех туристов, прилетающих на Шри-Ланку с 1 января 2022 года, требуется обязательное приобретение местной страховки Local Covid Insurance. Стоимость страховки составляет $12 на человека, срок действия 30 дней со дня прилета. Страховое покрытие составляет до $50 тыс., туда же включены пребывание на карантине в обсерваторе с питанием, лечение, ПЦР-тестирование, интенсивная терапия и трансфер в обсерватор/медицинское учреждение.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35.

Прямые рейсы между Коломбо и Москвой выполняет Srilankan Airlines и "Аэрофлот".

Эквадор

Российские туристы старше 2 лет могут въехать в Эквадор с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Или с тестом на антиген, полученным за три дня до прибытия в Эквадор. Или с сертификатом о вакцинации ("Спутник V").

Представители здравоохранения также будут выборочно проводить экспресс-тесты на COVID-19. При подозрении на заболевание необходимо будет пройти тест на антиген на месте. Если результат положительный, путешественникам необходимо будет изолироваться на 10 дней в выбранном ими жилье и за свой счет. В случае отрицательного результата теста на антиген путешественник может продолжить путешествие.

Добраться до Эквадора можно с пересадкой в Швейцарии или Амстердаме.

Эстония

Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин по прибытии. Путешествие в Эстонию для привитых возможно не ранее чем через 21 день после получения второй дозы вакцины.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до путешествия. Требования к тестированию не распространяются на детей младше 12 лет. Также прибывающим придется соблюдать десятидневный карантин. Прекратить самоизоляцию досрочно (раньше 10 дней) можно, если у тестов на COVID-19 при въезде (или по прибытии) и во время изоляции (на шестой день) будет отрицательный результат.

В настоящее время регулярного авиасообщения между РФ и Эстонией нет. Добраться в республику можно на рейсах через Австрию, Германию или Турцию. Въезд через сухопутную границу с целью туризма запрещен.

Эфиопия

Пассажиры, прибывающие в Эфиопию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее чем за 120 часов до прибытия (срок отсчитывается от сдачи теста). Без теста – карантин 14 дней. Дети до 10 лет могут въехать без теста. Вакцинированным также нужен тест.

Кроме того, для въезда или транзита нужен цифровой сертификат Trusted Travel или Global Haven с отрицательным результатом на COVID-19. Нужно зарегистрироваться на одном из этих сайтов и загрузить свой тест, сданный в аккредитованной лаборатории.

Полеты из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines. Также можно добраться с пересадкой в Дубае или Каире. Перед путешествием нужно оформить электронную визу.

ЮАР

Для въезда в ЮАР необходимо предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом (на английском языке), сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Пассажиры без теста или с неподходящим тестом должны будут сдать за свой счет антиген-тест по прилету.

Не позднее чем за 48 часов до въезда/выезда из страны необходимо заполнить онлайн-форму Traveller Health Questionnaire, после этого будет получен ID, который нужно будет предъявить на въезде/выезде.

Несмотря на формальное возобновление авиасообщения между ЮАР и Россией еще в октябре, добраться до республики можно только со стыковками, например, в Катаре (Доха). Важно отметить, что для транзита через аэропорт Дохи пассажиры должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.