"Туристы морально готовы к подорожанию туров из-за ослабления рубля. Многие хранят вклады в иностранной валюте. Кроме того, лишь 15% россиян выезжает за рубеж. Это те, у кого есть загранпаспорта. Они себя давно перестраховали от роста курса евро или доллара. Какой-то паники на рынке нет. Я думаю, что это будет постепенное подорожание, не более чем на 5-6%. Этот процесс будет растянут на несколько недель", — сообщил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Информацию о небольшом подорожании туров за рубеж подтвердили и в компании Coral Travel.

"Цены на обслуживание за рубежом выставляются нашими партнерами в евро. Поэтому при ослаблении курса рубля к европейской валюте они неизбежно растут. Рост стоимости туров за рубеж будет пропорциональным удорожанию евро и может составить 3-5%, в зависимости от дальнейшей динамики изменения курса", — сказала глава отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

В свою очередь, в "Интуристе" уточнили, что изменение стоимости туров как в большую, так и в меньшую сторону зависит от текущего курса рубля.

"Те туристы, которые бронируют туры заранее, имеют возможность оплачивать их по выгодному курсу, в те дни, когда рубль укрепляется. А вот тем, кто приобретает путешествия в последний момент, например, за две недели или меньше до вылета, придется оплачивать тур сразу же по курсу в день его покупки", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что компания предлагает путевки по акциям раннего бронирования с лояльными условиями оплаты.

"Можно оплатить всего 10% от стоимости тура, а остальное внести за 2 недели до заезда. Многие наши туристы следят за курсом и оплачивают остаток в момент, когда курс доллара или евро падает, тем самым экономя на общей стоимости путевки", — сказали в "Интуристе".

Цены на авиабилеты почти не изменились

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, цены на авиабилеты за рубеж растут из-за ослабления рубля, но постепенно и почти незаметно.

"Волатильность курсов валют была, есть и будет. Важно понимать, что на внутреннюю перевозку это никак не повлияет, а доля внутренних перевозок сейчас из-за пандемии существенно преобладает. По открытым странам курс меняется каждую неделю по понедельникам. И вступает он в силу в ночь со вторника на среду. Если курс будет снижаться, то через неделю он будет пересчитан в меньшую сторону, если вырастет, то в большую", — пояснил эксперт.

По словам Горина, курс меняется очень плавно, однако за два месяца валютных колебаний, цены на перелеты за рубеж выросли на 10%.

"Если исходить из пересчета на следующую неделю, то цены подрастут не более чем на процент в сравнении с курсом, который действует до 25 января. Курс меняется очень плавно, и это не будет сильно заметно в ближайшее время. Преимущество регулярной перевозки – в том, что курс для авиабилетов меняется раз в неделю, в отличие от турпакетов, где он меняется ежедневно", — уточнил он.

Как отметил эксперт, в межсезонье авиакомпании и туроператоры предлагают туристам специальные тарифы или более лояльные условия на покупку туров. "И иногда покупка билета или тура по акциям раннего бронирования нивелирует волатильность валют. Скидки варьируются от 10 до 40%", — добавил Горин.

Согласно информации портала AT&S, с 26 января по 1 февраля 2022 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро – 88 рублей.

Евро и доллар в понедельник выросли на "Московской бирже" на фоне ухудшения внешнеполитического фона вокруг России и перевода сил НАТО в состояние повышенной боевой готовности из-за конфликта на Украине. Курс евро поднялся выше 89 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года, доллар достиг 79 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года.