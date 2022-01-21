По данным портала, в январе 2022 года холдинг Air France-KLM повысили цены на авиабилеты, чтобы покрыть дополнительные расходы, связанные с переходом на экологичное авиационное топливо.

«Цены на перевозку из Франции и Нидерландов могут вырасти на 1-12 евро. Размер сбора будет зависеть от длительности маршрута и его расстояния, а также класса, которым путешествует пассажир. То есть тарифы бизнес-класса будут стоить на 12 евро дороже», — пишет издание.

Как отмечают в авиакомпаниях, стоимость экологичного авиационного топлива в 4-8 раз выше, чем традиционного. А снижение выбросов углекислого газа при использовании экологичного авиатоплива (SAF) достигает 85% по сравнению с традиционным ископаемым топливом. Лоукостер Transavia, входящий в холдинг Air France-KLM, уже заявил, что сбор будет включен в стоимость авиабилетов.

Мальдивы

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С 1 января 2022 года на Мальдивах начали взимать налог на выезд вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью. Пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30, а мальдивцы – $12. Все пассажиры бизнес-класса должны оплатить налог в размере $60, первого класса – $90.

Пассажиры, вылетающие на частных самолетах должны будут заплатить $120.

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25.

Согласно поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, то они могут оплатить сбор через авиакомпанию.

Норвегия

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Когда началась пандемия коронавируса, правительство Норвегии отменило аэропортовые сборы в воздушных гаванях страны для поддержки авиакомпаний. После нескольких продлений льготы правительство объявило, что в январе 2022 года вернет налог в размере 80 норвежских крон или $9 на пассажира для рейсов с пунктами назначения в Европе и 214 норвежских крон или $24 на пассажира для других рейсов.

С 26 ноября россияне могут посещать Норвегию с туристическими целями. Въезд в страну разрешен лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд. Перед въездом на территорию Норвегии все взрослые путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться на сайте entrynorway.no.

Российские вакцины от COVID-19 в Норвегии не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование. Если турист сдаст ПЦР-тест не ранее, чем через трое суток после приезда в Норвегию, и результат будет отрицательным, то он может закончить въездной карантин.

Для въезда в Норвегию всем взрослым путешественникам понадобится ПЦР-тест не старше 24 часа. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти при въезде в страну или в течение 24 часов после прибытия (если на пункте въезда нет тестового центра или он закрыт).

Таиланд

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В апреле 2022 года власти Таиланда планируют ввести туристический сбор с иностранных туристов в размере $9, он будет включен в стоимость авиабилетов. По словам властей королевства, сбор направлен на программу страхования иностранных туристов. Путешественники будут иметь максимальное страховое покрытие в размере 1 млн бат или $33,3 млн на человека в случае летального исхода и до $16,7 млн на оплату лечения.

Новый сбор дополнит список расходов иностранных туристов для поездки в Таиланд: им уже нужно вносить предоплату за тестирование на ковид, а также приобретать страховку с покрытием не менее $50 тыс.

Бангалор. Индия

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Как отмечает портал Тhe National News, в апреле при вылете из индийского города Бангалор на юге страны в аэропорту придется заплатить дополнительно около $5 за перелет внутренним рейсом и $16 за международный. Сбор при выезде там взимался и ранее, однако он был несколько ниже $2,5 и $11 соответственно.

Такса будет действовать до марта 2026 года и направлена на увеличение финансирования аэропорта Кемпегоуда и восстановление работы после пандемии коронавируса.

Власти Индии из-за участившихся случаев заражения штаммом «омикрон» ужесточили правила въезда в страну. С 11 января, все зарубежные гости, независимо от статуса вакцинации, обязаны пройти 7-дневный карантин.

После окончания карантина (на восьмой день) нужно будет сдать платный ПЦР-тест. Его результаты необходимо будет загрузить на портале Air Suvidha. Правила не касаются детей до 5 лет. В Индии признана российская вакцина «Спутник V».

Венеция

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Власти Венеции с 1 июня 2022 года сделают платным въезд в город для туристов, за исключением тех, у кого есть брони в отелях. Эта мера направлена на сохранение хрупкой экосистемы Венеции, на ограничение и устранение последствий «овертуризма», которым страдал город до пандемии коронавируса.

Предполагается, что размер налога составит от 3 до 10 евро в зависимости от сезона и числа путешественников в городе. Между тем, у круизных туристов будет фиксированная ставка – 7 евро, стоимость въезда будет включена в круиз. Также путешественники смогут оформить абонемент, если планируют приезжать в город несколько раз на протяжении одной недели, тогда его стоимость обойдется в 9-30 евро. От уплаты налога освобождаются дети до 6 лет.

Евросоюз

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Евросоюз должен был ввести до конца 2021 года так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), которая обязует граждан стран, не входящих в ЕС, но имеющих безвизовый въезд, заполнить заявку на посещение в размере 7 евро. Лица моложе 18 или старше 70 лет не должны платить сбор.

Это нововведение перенесли на конец 2022 года, однако российские туристы посещают страны ЕС преимущественно по шенгенской визе, поэтому они фиксируются в другой системе учета.