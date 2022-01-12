"На круизных судах, как и на суше в последнее время растет число туристов, зараженных коронавирусом. Особенно заметно это стало в декабре: возросло число пассажиров на круизных лайнерах, которых помещают на карантин. Те, кто контактировал с заболевшими, но получил отрицательный результат теста, тоже вынуждены соблюдать кратковременный карантин. Кроме того, стало значительно сложнее добираться до места посадки на круизный рейс из-за требований по санитарной безопасности, тестов и нестабильной работы авиакомпаний", — пишет издание.

За последний месяц число заболевших членов экипажа и пассажиров во время круизов значительно выросло. Так, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), за последние несколько недель на круизных лайнерах, курсирующих в водах страны, было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения COVID-19, это на 3000% больше, чем в начале декабря 2021 года. Тем не менее, большинство граждан болеют бессимптомно или в легкой форме, их симптомы выявляет лишь плановое тестирование.

Круизные суда больше не очаги заражений

Как отмечает Тhe Рoints Guy, несмотря на очередные трудности из-за возросшего числа зараженных COVID-19, ситуация на круизном рынке сейчас намного лучше, нежели два года назад, в самом начале пандемии.

"За последний год на круизных лайнерах было зарегистрировано относительно немного случаев заражения коронавирусом из-за строгих медицинских протоколов. По данным CDC, требование вакцинации туристов и экипажа для создания коллективного иммунитета на лайнере снижает риски серьезно заболеть ковидом. Прививка в 8 раз уменьшает число госпитализаций из-за COVID-19", — пишет портал.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как поясняет издание, требования для круизных компаний по проверке пассажиров и экипажа на коронавирус намного выше, чем для туристических курортов на суше, тематических парков. Выявление зараженного ковидом на борту почти не отразится на отдыхе тех, чьи тесты были отрицательными, а органы здравоохранения больше не помещают на карантин целые суда.

"Действующие медицинские протоколы на большинстве лайнеров направлены на изоляцию пассажиров и экипажа с положительным результатом теста на COVID-19. До получения результатов теста изолированы и контактировавшие с заболевшими. В остальном отдых на судне проходит в штатном режиме", — отмечает портал.

Санитарные нормы слишком строгие

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что мировая круизная индустрия испытывает чрезмерное давление со стороны контролирующих органов.

"У представителей круизной индустрии есть вопросы к показателям "нормы", внедренным американским CDC. Так, "желтый" уровень опасности присваивается тем лайнерам, у которых тесты покажут коронавирус всего у 0,1% пассажиров. То есть если положительный тест будет у 7 пассажиров из 6,5 тыс., то такой лайнер вполне могут вернуть в порт или применить какие-то другие санкции", — рассказала эксперт порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Ломидзе, столь жесткие правила американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний являются негласным стандартом и для других контролирующих органов по всему миру.

Минусы круизов во время пандемии

Как сообщает Тhe Рoints Guy, наличие зараженных на борту круизного лайнера может иметь ряд негативных последствий, например, изменение маршрута. Некоторые порты отказываются принимать суда с пассажирами или членами экипажа, зараженными COVID-19. То же самое может происходить с направлениями. Так, Гонконг и Индия закрылись из-за распространения нового штамма коронавируса и не пустят в порт лайнеры, даже если на них нет ни одного инфицированного.

Кроме того, круиз может быть внезапно отменен незадолго до путешествия. Так, крупнейшая круизная компания Royal Caribbean уже отменила несколько рейсов со стартом из портов США вплоть до начала марта. Из-за опасений по поводу "омикрона" приостановила круизы на 8 лайнерах и Norwegian Cruise Line. Приостановили круизы в Южной Америке MSC Cruises и Costa Cruises. Другие операторы, отменившие один или несколько рейсов в последние дни – Holland America, Silversea, Atlas Ocean Voyages, Regent Seven Seas Cruises.

Фото: Pixabay.com

"Отмены круизов происходят потому, что операторы стараются поддерживать определенный уровень укомплектованности лайнера экипажем. Если у кого-то из сотрудников на борту коронавирус, то изолируют его и тех, кто с ним контактировал до получения результатов тестов. Это влечет нехватку персонала", — поясняет издание.

Как отмечает портал, есть сложности, связанные и с самим круизом. Помимо требования о вакцинации от коронавируса, на большинстве лайнеров требуют от всех пассажиров справку с отрицательным результатом ПЦР-теста перед посадкой. Когда на судне обнаруживают COVID-19, то пассажиров вновь подвергают тестированию, чтобы убедиться, что инфекция не распространяется. Большинство операторов требуют также соблюдать масочный режим, а членов экипажа обязали проводить тщательную санитарную обработку помещений.

Плюсы: деньги возмещают в полном объеме

Большинство крупных круизных компаний в случае отмены рейсов предоставляет пассажирам полное возмещение стоимости круизов в той форме, в которой они были оплачены. Также в качестве бонуса предоставляет бортовой кредит на будущие путешествия.

Условия круизных компаний во время пандемии более гибкие, поэтому некоторые из них позволяют без санкций отменять забронированное путешествие.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Если турист забронировал круиз на ближайшие недели, но передумал отправляться в путешествие, то в ряде случаев он сможет отказаться от поездки без последствий. Так, в компании Carnival Cruise Line возвращают 100% стоимости круиза, выплаченного в виде бортового кредита, если у них положительный результат теста на COVID-19 (должно быть подтверждение)", — пишет Тhe Рoints Guy.

Компания Norwegian позволит туристам отменять любые рейсы, запланированные до 31 мая 2022 года. Возврат будет осуществлен в виде кредита на будущий круиз, который можно использовать до 31 декабря. В обычное время путешественник не получил бы ничего, если уведомил об отмене брони менее чем за 31 день.

CDC рекомендует пока избегать круизов

Как сообщает Тhe Рoints Guy, в конце декабря 2021 года Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил круизные лайнеры в список мест с повышенным риском заражения COVID-19. В этом списке более 80 стран мира, включая большинство стран Европы, Карибского бассейна и Канаду. Ведомство считает, что сейчас не самое подходящее время для круизных путешествий.

В свою очередь, Международная ассоциация круизных лайнеров критически восприняла этот шаг, утверждая, что сейчас круизные лайнеры с их строгими санитарными протоколами куда безопаснее, чем многие другие туристические места на суше.

По словам Майи Ломидзе, протоколы по охране здоровья на круизах могут стать еще более жесткими.