"Хотя Новый Год для россиян праздник, ассоциирующийся с зимой и морозом, провожать уходящий год и встретить новый они предпочитают там, где тепло и солнечно. В этом году таким направлением стал Египет", — рассказали в пресс-службе TUI Россия.

Там отметили, что почти половина россиян, купивших путевки в компании, предпочли провести каникулы на курортах Красного моря.

Как сообщили в "Интуристе", Египет также является лидером продаж компании, доля направления среди туров, проданных на новогодние праздники, составляет 45%. Причем чаще всего россияне приобретают путевки на 10-14 дней.

Аналогичная история и у туроператора TEZ Tour. "Египет сегодня особенно популярен после восстановления сообщения с курортами страны. Это оптимальное соотношение цены и качества, комфортный климат, короткий перелет, система "все включено", разнообразные новогодние программы и наличие детской анимации. Направление занимает лидирующую позицию по числу заявок на предстоящие выходные. Его доля в структуре продаж на высокие зимние даты составляет порядка 55%", — рассказали в пресс-службе туркомпании.

Там отметили, что в 2021 году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне. "Спрос на туры в новогодние праздники активно рос: объем бронирования туров уже в три раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период", — пояснили в TEZ Tour.

Зимняя Турция

На втором месте у туроператора – Турция. Доля заявок на путешествие в страну на новогодние праздники составляет около 23% от общего объема продаж. Как пояснили в пресс-службе, падение курса турецкой лиры не отразилось на стоимости турпакетов.

"Многие отели предоставляют скидки на проживание, найти предложения по привлекательной цене еще можно. Тем не менее, популярные отели на всех направлениях уже активно уходят на стоп. Со своей стороны, мы добавили в расписание дополнительные вылеты, чтобы все желающие смогли отправиться в Турцию. Рейсы запланированы на 30 и 31 декабря, а также на 2 января", — рассказали в TEZ Tour.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В "Интуристе" Турция также заняла второе место в списке самых популярных направлений для отдыха на новогодние каникулы: доля продаж составляет около 20%. Наибольшим спросом пользуются поездки на 3-6 дней в Стамбул, который этой зимой стал заменой сити-турам по новогодней Европе.

Между тем, в TUI Россия Турция заняла только третье место: восьмая часть заявок приходится на это направление отдыха. Большинство из купленных путевок – отдых на морских курортах Анталийского региона, также туристы охотно бронируют экскурсионные программы в Стамбул.

Россия в топ-3 у крупных туроператоров

В свою очередь, в TUI Россия сообщили, что второе место по популярности у клиентов компании занимает Россия, и интерес к путешествиям внутри страны продолжает расти.

"В этом зимнем сезоне мы предложили сразу несколько новинок, которые стремительно привлекли к себе интерес туристов – это новогодние чартерные программы в Карелию (Петрозаводск), Казань и в Тюмень. В общем объеме продаж треть бронирований приходится на внутренние направления", — сказали в компании.

Как отметили в TUI Россия, первое место по турам в России занимает Сочи. В компании пояснили, что зимой структура спроса меняется с пляжного на горнолыжный отдых, тем не менее, многие туристы стремятся именно на побережье, в том числе и в популярные санатории, а кто-то совмещает отдых на берегу черного моря с катанием склонах Красной Поляны. Втрое место заняла Казань, замыкает тройку внутрироссийских направлений Москва, куда на чартерах летают жители Тюмени, Казани и Петрозаводска.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

На четвертом месте у TUI Россия экскурсионный Санкт-Петербург и Карелия, куда туроператор тоже поставил чартерную программу. Замыкает первую пятерку Тюмень.

Немного отстали от лидеров спроса популярный горнолыжный курорт России – Шерегеш, куда туроператор предлагает туры на базе чартеров из Москвы в Новокузнецк, и Великий Устюг – туры в вотчину Деда Мороза.

В "Интуристе" Россия заняла третье место по популярности у российских туристов на новогодние праздники. Доля продаж туров по стране составляет около 20%. Высоким спросом пользуются горнолыжные туры в Сочи и Крым, экскурсионные программы в Санкт-Петербург. В первую десятку самых востребованных направлений внутри России вошли также Великий Устюг, Карелия, Кавминводы, Калининградская область, Татарстан, Москва и Подмосковье.

Куда еще поедут россияне на Новый год

Замыкают первую тройку популярных направлений у TEZ Tour ОАЭ, их доля в общем объеме продаж около 12%.

Также страна активно продается и у TUI Россия.

"Надо отметить, что ОАЭ особенно привлекательны в этом зимнем сезоне, так как сейчас в Дубае проходит EXPO-2020 и это уникальная возможность отпраздновать Новый год сразу в более чем 190 странах, участницах всемирной выставки", — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как сообщили в "Интуристе", часть российских туристов планирует провести новогодние каникулы в Доминикане, где нет никаких ограничений на въезд не требуется предъявление сертификатов вакцинации и дополнительных платных ПЦР-тестов. По тем же причинам этой зимой у туроператора популярна и Абхазия.

Кроме того, туроператоры отметили высокий спрос на новогодние туры на Кубу, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Мексика и Кипр.

Сколько стоят зарубежные туры на Новый год

В TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что чаще всего российские туристы приобретают путевки за рубеж на новогодние каникулы от 7 ночей с размещением в отелях 4-5*. По России продолжительность горнолыжных туров — неделя, для экскурсионных чаще 4 -5 ночей.

Так, в Египет туроператор предлагает туры на неделю в гостиницу 4* с питанием "все включено" от 19,5 тыс. при двухместном размещении, в Хадабе на аналогичных условиях – от 18 тыс. рублей, в Наама-Бей неподалеку от Шарм-эль-Шейха – от 35,2 тыс. рублей. Размещение в пятизвездочном отеле в Хургаде обойдется в 38 тыс. рублей при двухместном размещении, в Хадабе – 49 тыс. рублей.

Что касается Турции, то отдохнуть на Новый год в Анталье можно за 37,1 тыс. рублей на 6 ночей в отеле 5* с системой "все включено" при двухместном размещении. Экскурсионный тур в Стамбул обойдется в среднем в 50 тыс. рублей на 4 ночи при двухместном размещении с завтраками.

Фото: Pixabay.com

Поездка на неделю в Красную Поляну по линии туроператора с размещением в гостинице 3* без питания начинается от 60 тыс. рублей при двухместном размещении, туры в Карелию – от 12 тыс. рублей, в Тюмень – от 23,3 тыс. рублей на 5 ночей, в Казань – от 16,5 тыс. рублей.

У "Интуриста" средняя стоимость новогодних туров на двоих по России составила 31,9 тыс. рублей, в Египет – 104,7 тыс., в Турцию -72 тыс., в Доминикану – 321,9 тыс. рублей, на Кубу – 216,3 тыс., в Абхазию – 30,7 тыс. рублей.

Поездка в Египет с захватом Нового года у TEZ Tour обойдется в 23,5 тыс. рублей с человека при двухместном размещении на неделю в гостинице 3* по системе "все включено". Цены за отель 5* начинаются от 34 тыс. рублей на аналогичных условиях. Путевка в Турцию на тех же условиях начинается от 20,2 тыс. рублей за 3*, от 21,8 тыс. рублей за 5*. Стоимость тура на Мальдивы начинается от 190 тыс. рублей с человека при двухместном размещении, в ОАЭ – от 50,7 тыс. рублей, в Таиланд – от 100,6 тыс. рублей.