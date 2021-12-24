С 1 декабря министерство здравоохранения Катара перенесло Россию из "красной" части списка по уровню угрозы распространения коронавируса в "зеленую", разрешив полностью привитым "Спутником V" россиянам въезжать в эмират без обязательного двухдневного карантина.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Условия въезда в Катар с прививкой и без нее

К настоящему времени министерство здравоохранения Катара одобрило вакцины от COVID-19 AstraZeneca, Covishield, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech. "Спутник V" (единственная из всех российских вакцин) находится в списке условно одобренных вакцин наряду с Sinopharm и Sinovac. Это значит, что в дополнение к сертификату о полной вакцинации "Спутником V" (с момента второй прививки должно пройти более 14 дней), россиянам при пересечении границы Катара необходимо будет предъявить серологический тест (тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку) с положительным результатом. Россияне, ревакцинированные третей (бустерной) дозой вакцины из списка признанных в Катаре, от сдачи серологического теста освобождены.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Невакцинированные россияне или вакцинированные непризнанными в Катаре вакцинами также могут въехать в эмират, но им придется провести на карантине семь дней. На шестой день нужно будет сдать ПЦР-тест. И только если тест будет отрицательным, им разрешат покинуть место карантина. Отель для карантина можно выбрать самостоятельно из ограниченного списка, предложенного властями страны.

Что нужно сделать до вылета



Визу в Карат россиянам получать не надо – ее ставят при пресечении границы эмирата. Но необходимо заранее получить разрешение на поездку (travel permit) для въезда в Катар. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ehteraz, управляемом министерством здравоохранения эмирата.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сайт на английском и арабском, как впрочем и все сайты Катара, но встроенный в Google Chrome переводчик очень адекватно переводит его на русский язык. За 72 до въезда в эмират в личный кабинет на сайте необходимо будет загрузить ряд документов на английском языке:

сертификат о вакцинации двумя дозами "Спутник V";

положительный тест на антитела;

скан первого разворота загранпаспорта.

После загрузки всех документов необходимо будет запросить разрешение на въезд, которое придет на вашу электронную почту. Его нужно будет распечатать и показать как при регистрации на рейс в России, так и по прибытию в Катар.

Аналогичный комплект документов загружается на детей старше 12 лет. Детям до 12 лет, следующим в сопровождении полностью вакцинированного взрослого, необходим только ПЦР-тест.

Подробнее о документах, которые надо загрузить на сайт Ehteraz:



Сертификат о вакцинации у вас примут, если прошло не менее 14 дней и не более года с момента введения второй дозы, в нем есть QR-код, указаны даты введения двух доз вакцины "Спутник V", серийные номера партий вакцин, номер заграничного паспорта, имя и фамилия в сертификате совпадают с их написанием в заграничном паспорте. Такой сертификат можно скачать из личного кабинета на Госуслугах.

у вас примут, если прошло не менее 14 дней и не более года с момента введения второй дозы, в нем есть QR-код, указаны даты введения двух доз вакцины "Спутник V", серийные номера партий вакцин, номер заграничного паспорта, имя и фамилия в сертификате совпадают с их написанием в заграничном паспорте. Такой сертификат можно скачать из личного кабинета на Госуслугах. Тест на антитела нужно будет сдать в частной клинике. Тот тест на антитела после болезни, который можно бесплатно сделать в российских поликлиниках, не подойдет. Необходим специфический тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку. В правилах Катара не оговорено, какой именно нужен тест: количественный или качественный. Количественный стоит чуть дороже, но и качественные тесты катарская сторона принимает. Главное, чтобы тест был сделан не более чем за 30 дней до въезда в Катар, и не менее чем через 14 дней после введения второй дозы "Спутника".

нужно будет сдать в частной клинике. Тот тест на антитела после болезни, который можно бесплатно сделать в российских поликлиниках, не подойдет. Необходим специфический тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку. В правилах Катара не оговорено, какой именно нужен тест: количественный или качественный. Количественный стоит чуть дороже, но и качественные тесты катарская сторона принимает. Главное, чтобы тест был сделан не более чем за 30 дней до въезда в Катар, и не менее чем через 14 дней после введения второй дозы "Спутника". Загранпаспорт, по которому вы въедете в Катар, должен быть действителен не менее 6 месяцев на дату пересечения границы.

Всем вакцинированным двумя дозами "Спутник V", а затем ревакцинированным одобренной в Катаре вакциной тест на антитела предоставлять не нужно.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также до вылета необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19, заполнить и подписать, в том числе на детей, специальную форму "Обязательства и подтверждения, в связи с медицинскими мерами, связанными с COVID-19" (Undertaking and Acknowledgement Form). Скачать ее форму можно на сайте министерства общественного здравоохранения Катара. Бывает, что сайт министерства не открывается в России. Форму могут попросить предъявить в аэропорту Дохи во время медицинского или эмиграционного контроля.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

ПЦР-тест на COVID-19 необходимо сделать в любом аккредитованным в России медицинском учреждении не более чем за 72 часа до момента прибытия в Катар.

Все документы, загруженные на сайт Ehteraz, должны быть с собой в распечатанном виде при регистрации на рейс в России. На стойке регистрации у вас обязательно проверят одобренную заявку на въезд в Катар, ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

По прилету в Катар

В аэропорту столицы Катара Дохи нужно пройти несколько точек контроля, где у вас будут просить предъявить в распечатанном виде как разрешение на въезд в Катар, так и сертификат о вакцинации, ПЦР-тест и тест на антитела. При прохождении паспортного контроля также могут попросить показать бронь отеля и авиабилетов.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Во время прохождения точек контроля на обложку паспорта наклеят несколько разных наклеек, которые не стоит отрывать до выхода из аэропорта. Они будут обозначать, что документы к вас проверены, и вам разрешен проход в город по зеленой линии.

Зачем нужно приложение Ehteraz

После прохождения всех формальностей нужно обязательно установить на свой смартфон и активировать Ehteraz – бесплатное официальное приложение для отслеживания контактов в Катаре, которым управляет министерство здравоохранения эмирата. Приложение доступно в Google Play и Apple App Store.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Это приложение получит доступ к Bluetooth вашего устройства, геолокации, передаче данных и будет в режиме реального времени отслеживать ваши передвижения и контакты с зараженными COVID-19. Как только два зарегистрированных пользователя попадают в зону действия Bluetooth друг друга, их приложения Ehteraz автоматически будут обмениваться данными.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В приложении содержатся данные о всех ваших вакцинациях, перенесенных заболеваниях COVID-19 и ваш текущий статус: здоров, находится на карантине, имел контакт с зараженным, болеет COVID-19. Вся информация "зашита" в цветном QR-коде, который обновляется в режиме реального времени.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На улицах приложение никто не проверяет, но без его действующего зеленого QR-кода, говорящего о том, что вы здоровы, вас не пустят ни в отели, ни в торговые центры, ни в музеи, ни в рестораны и кафе, ни в спа-центры и центры развлечений, ни в аэропорт, говоря проще, ни в одно общественное место.

Само приложение можно скачать на телефон еще в России, но активировать – только в Катаре. Минимальные системные требования к смартфону – операционная система Android 6 или IOS 13.5.

Как активировать Ezteraz в Катаре

Для активации приложения вам необходимо использовать местную сим-карту. Ее можно купить в аэропорту в офисах сотовых операторов Ooredoo или Vodafone. Формально в приложении предусмотрена возможность его активации на мобильный номер любой страны мира, но смс с активационным кодом на номера российских операторов мобильной связи не приходят. Хотя в интернете на форумах туристы пишут, что у некоторых все же получилось активировать приложение на российский номер. Вы можете попробовать поэкспериментировать, но если сразу не получится, то купите местную сим-карту.

На одну местную сим-карту одномоментно можно активировать только два приложения Ehteraz, точнее ввести данные двух людей. Далее приложение пишет, что превышен лимит активации, и смс с данной сим-карты блокируются. Вероятно, это временная блокировка, но, когда по прилету нужно сразу на всю семью активировать приложения Ehteraz, лучше использовать один номер для активации не более двух приложений. Несовершеннолетние добавляются в приложение к одному из родителей.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

При активации приложения необходимо выбрать верификацию по номеру паспорта и указать номер вашего заграничного паспорта. В интернете встречаются инструкции, что нужно вводить в приложение не номер паспорта, а идентификационный номер, указанный на визовом стикере, вклеенном в паспорт на паспортном контроле. Так вот – это не правильный совет. По идентификационному номеру Ehteraz не активируется.

После активации Ehteraz обновит статус вашего медицинского QR-кода. Через день-два в приложении появятся данные о вашей вакцинации, однако пользоваться им можно будет сразу после активации.

Как заполнить анкету на госуслугах после возвращения в Россию

К россиянам, возвращающимся домой их Катара, в настоящее время никаких специфических требований нет. Они, как и все россияне, возвращающейся из других стран мира, должны перед пересечением границы пройти регистрацию прибывающих в Россию, а также позже предоставить Роспотребнадзору сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от COVID-19 для прибывающих на территорию РФ.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Бланк для регистрации прибывающих в Россию можно заполнить в бумажном виде на борту самолета. Бланки, как правило, бортпроводники раздают во время полета. А можно, и это займет меньше времени, заполнить в электронном виде на портале Госуслуг. При заполнении заявления все необходимые данные программа сама подтягивает из личного кабинета, вся процедура занимает около 1-2 минут, и программа тут же формирует QR-код. Если вы заполните анкету на Госуслугах, ее бумажную версию заполнять не нужно.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

После прохождении паспортного контроля вам нужно будет показать представителю Роспотребнадзора подтверждение о заполнении на Госуслугах данной регистрационной формы (сформированный QR-код), либо отдать ему бумажное заявление, заполненное на борту самолета.

Далее, согласно данным Госуслуг, если у вас есть действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего (вакцинация в течение последних 12 месяцев или болезнь в течение последних 12 месяцев), то вам не нужно сдавать ПЦР-тест. Если сертификата нет, то вам будет необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение трех дней после прибытия в Россию, в течение четырех дней после прибытия загрузить результаты теста на Госуслуги, а до этого оставаться на самоизоляции. За непредставление результатов теста по требованию Роспотребнадзора предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей, а если вы причинили вред здоровью другого человека, то на сумму от 150 до 300 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На вопрос, нужно ли заполнять данную форму по возвращению из-за рубежа россиянам, ранее переболевшим, либо вакцинированным, однозначного ответа нет. Формально от обязанности ее заполнять вакцинированных и переболевших никто не освобождал, но в первую очередь она предназначена именно для передачи данных о результатах ПЦР-теста для невакцинированных. Однако в регионах России уже были прецеденты, когда суды штрафовали вакцинированных россиян, не заполнивших форму после возвращения из-за рубежа. Поэтом мы вам рекомендуем все же ее заполнить, тем более, что при заполнении анкеты можно выбрать пункт, что вы вакцинированы, и данные вашей вакцинации автоматически загрузятся из профиля на Госуслугах.