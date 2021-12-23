По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, в новогодние праздники регион рассчитывает принять не менее 400 тыс. туристов, а за весь зимний сезон — с декабря по март — 2,5 млн человек.

"Мы — первый регион в стране, который ввел QR-коды для заселения в гостиницы. Вначале пророчили просто срыв курортного сезона, летней кампании. Мы увидели некоторый отток в самом начале, но потом все восстановилось, и мы практически достигли показателей 2019 года, когда у нас был пик санаторно-курортного и туристического потока — более 17 млн туристов. Сейчас у нас уже 16,5 млн, и я думаю, что мы вернемся на "доковидные" результаты в туристическом потоке. Мы не видим никаких проблем — люди, наоборот, охотнее едут, потому что мы обеспечиваем безопасность: заселение только по QR-кодам, посещение потребительской сферы, магазинов не первой необходимости также по QR-кодам", — сообщил журналистам Руппель.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе в новогодние дни отдохнет порядка 250 тыс. гостей.

По словам члена президиума Альянса туристических агентств, гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, в зимний сезон загрузка в отелях горного кластера Сочи может достигнуть 100%.

"По горнолыжным курортам все просто. Сейчас по-прежнему закрыты Альпы, французские, итальянские, австрийские курорты, швейцарские горнолыжные курорты. И в отсутствие этой конкуренции замена номер 1 — курорты Красной Поляны. Сейчас загрузка горнолыжных курортов Красной Поляны приближается к 80%, а начиная с последних дней декабря и уже до конца января — начала февраля будет на уровне 90%, иногда местами достигая 100%. У нас существует всего три катальных месяца, и снег в этом году выпал позднее, люди будут ехать со всей России", — сообщил Мкртчян "Интерфаксу".

Примерно такие же планы излагает и администрация Сочи. По данным пресс-службы администрации города, на горнолыжных курортах в течение всего зимнего сезона прогнозируется загрузка объектов размещения на уровне 80%, а в новогодние праздники — около 90%.

Для обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации в дополнение к обязательным требованиям Роспотребнадзора для средств размещения и мест массового пребывания людей горными курортами будет обеспечен комплекс дополнительных мер, показавший свою эффективность в прошлом зимнем сезоне. В частности, курорты обеспечат обработку дезинфицирующими средствами прокатного инвентаря, бесконтактную продажу ски-пассов, а также возможность приобретения средств индивидуальной защиты с использованием вендинговых аппаратов. Во избежание скопления гостей программа мероприятий будет предусмотрена исключительно на свежем воздухе и рассредоточена по разным уровням.

Дополнительные меры безопасности распространены и на канатные дороги. В рабочем режиме без их остановки будет проводиться обработка кабинок, также установят ограничительные барьеры для формирования очередей на канатную дорогу с учетом социальной дистанции.

Всего же по итогам 2021 года город рассчитывает принять около 7 млн туристов, причем 1 млн — в зимний сезон.

Новинки сезона

Первым зимний сезон в горах Сочи открыл в этом сезоне Курорт Красная Поляна.

"Новинкой этого сезона у нас на курорте является трасса "Восточная" протяженностью 7 км. Это отличная возможность для тех, кто начинает кататься, подняться наверх на высоту 2200 (метров над уровнем моря — ИФ) и комфортно спуститься дальше. Еще одна из новинок нашего курорта в этом году — супертроллей, который стартует и финиширует на панорамной площадке также на высоте 2200. Это будет круглогодичный аттракцион, который доступен для отдыха с детьми от 7 лет", — сообщила журналистам директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.

Она также отметила, что в текущем году на курорте появится новое оборудование для системы оснежения в восточном секторе. Это позволит расширить сроки зимнего сезона.

Гендиректор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сообщил журналистам, что в текущем году на курорте введены две новые трассы общей протяженностью 3 км.

"Мы в этом году довели количество (километров — ИФ) нашей зоны катания, а она у нас самая большая в России, до 105 км. Мы вводим в этом году 3 км новых трасс, которые расположены на южном склоне — "Кадендула" и "Черника". Одна из них "синяя", другая "красная". Для эксплуатации этих трасс мы построили на южном склоне новый подъемник ленточного типа. (Еще один — ИФ) небольшой ленточный подъемник мы поставили на финишной зоне, на отметке 960 метров, который будет являться новой учебной зоной катания. Если традиционно обучение у нас проходило на отметке 1100, то в этом сезоне открываем новую зону для начинающих. Там достаточно пологая трасса, будут работать наши инструкторы, которые обучат наших гостей азам катания", — сказал Белокобыльский.

Кроме того, на курорте расшили узкое место — точку пересадки канатных дорог. "Было у нас одно напряженное место, так называемая точка пересадки трех канатных дорог в зоне Волчьей скалы. В этом году мы убрали тоннель и расширили зону, сделав ее более комфортной", — сказал он.

Белокобыльский также отметил, что для удобства туристов на "Роза Хуторе" обеспечен подсветкой один из самых популярных аттракционов — родельбан. Теперь на нем можно прокатиться даже в ночное время.

"Качели, катания на санях, мосты над пропастью — всё, что интересно нашим гостям, будет работать", — заверил он.

Цена вопроса

Как сообщила Филипенкова, цены на отдых на курорте "Красная Поляна" сохранились на уровне прошлого года, однако выросли на 10-12% по сравнению с "доковидным" 2019 годом. При этом изменилась глубина бронирования.

"Самый популярный среди туристов — период новогодних праздников, далее — февраль, наиболее стабильный месяц для катания. Но мы видим, что глубина бронирования сохраняется небольшой. Если в 2019 году мы наблюдали бронирование в основном за 3-6 месяцев, а кто-то и за год — выезжая из гостиницы, (уже — ИФ) планировал себе следующий отпуск, — то сейчас глубина бронирования составляет 1,5-2 месяца", — сказал она.

"Загруженность номерного фонда достаточно высокая на новогодние праздники. Сейчас загрузка порядка 80%", — отметила она.

Менее оптимистично настроен гендиректор курорта "Роза Хутор".

"Мы ожидаем, что эта зима будет немного отличаться от предыдущей. COVID от нас не уходит, ограничения, которые присутствуют на всех туристических объектах, достаточно жесткие. Думаю, что предстоящий сезон будет немного слабее предыдущего, когда нас за зиму посетило порядка 900 тыс. гостей. В этом году ожидаем снижение процентов на десять, но тоже это будет насыщенный, интересный сезон", — сказал Белокобыльский.

По его словам, в 2021 году на курорте выросли цены как на ски-пассы, так и на проживание в отелях.

"В этом году достаточно высокая инфляция. Да, ски-пасс у нас подорожал немногим больше чем на 5%. Спрос на внутренний туризм вышел на новый уровень, в том числе, увеличился спрос на курорты Сочи, поэтому подорожало и проживание в наших отелях. У нас динамическое ценообразование. В какой-то период мы повышаем цены, а когда идет просадка по людям, предлагаем пакеты, которые дают возможность отдохнуть за меньшие деньги. Тот, кто внимательно мониторит наши сайты, знает, как сделать отдых дешевле", — отметил Белокобыльский.

Планы на будущее

По словам Руппеля, власти Краснодарского края планируют принимать к 2030 году не менее 24-25 млн туристов.

"Мы — круглогодичный сезон. Мы таковым стали. Если посмотреть статистику, у нас в межсезонье заполняемость более 40%. Стерты границы сезонности, мы работаем над новым стандартом отдыха", — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что для достижения цели необходимо, в том числе, увеличить номерной фонд, к 2030 году его планируется довести с нынешних 600 тыс. до 1 млн.

"Нужно увеличивать количество средств размещения, в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей, поскольку есть дефицит. Когда закрылись наши иностранные курорты, мы увидели всплески по стоимости там, где ограниченное предложение — это как раз четырех- и пятизвездочные отели, вот здесь нам и предстоит работать. И мы будем продолжать в этом направлении работать", — сказал Руппель.

Недостаток отелей класса "премиум" отмечает и Мкртчян.

"Сейчас в крае наблюдается острый дефицит хороших отелей, особенно отелей luxury. Те отели, которые переходят на систему "все включено", строят спа-центры, подогреваемые бассейны, то есть показывают, что можно отдыхать круглый год, будут востребованы в перспективе", — сказал он.

По его словам, в следующем году турпорток на курорты края может достичь 20 млн человек.

"2021 год для курортов Краснодарского края намного лучше 2020-го, потому, что тогда был локдаун. В этом году было также три этапа туристического кэшбэка, это стимулировало поездки по всей стране. Росту турпотока способствовало и внезапное закрытие Турции. Поток людей на курорты края был настолько большой, что власти с 1 июня ввели ограничительные меры. В этом случае некоторые люди избрали для отдыха Крым, Абхазию. По нашим подсчетам, турпоток в Краснодарский край по итогам 2021 года должен был составить 20 млн человек, но в итоге получилось примерно 18 млн, то есть 2 млн человек из-за ограничительных мероприятий поменяли место отдыха", — добавил Мкртчян.

Однако глава Сочи считает, что популярность курорта среди туристов, напротив, обусловлена, в том числе, и вопросами безопасности, а ограничения вторичны.

"С марта по май 2020 года, как только COVID начал набирать обороты, все бизнес-сообщество, все те, кто трудятся в индустрии туризма, провели реконструкцию своих объектов. Все предписания Роспотребнадзора, губернатора, в городе доведены до максимума. Два летних сезона и предыдущий зимний сезон показали, что город и инфраструктура могут работать в условиях всех ограничительных мероприятий. Каждый руководитель на своем месте создал безопасные условия, в этом вопросе мы интенсивно развиваемся", — сказал Копайгородский.

Реабилитация после COVID-19

Тренды, которые диктует время, находят отражения в продуктах и услугах объектов размещения.

Так, по словам замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилла Сазонова, почти половина всех санаториев города — 24 из 50 — разработали оздоровительные программы после перенесенного COVID-19. В текущем году воспользовались данными услугами свыше 10 тыс. человек.

"COVID плотно вошел в нашу жизнь, и большое количество граждан нуждается в реабилитации и прохождении лечения после перенесенного заболевания. Сочи готов в этом плане на все 100%. У нас есть уникальные природные ресурсы, такие как бальнеологические — наша минеральная вода, так и профессиональные специалисты, и все необходимое оборудование. Например, у нас действует программа "Дыши легко". Она включает в себя комплекс программных мероприятий, направленных на восстановление и снижение негативного эффекта после переменного заболевания. В нее входит и физиотерапия, и озонотерапия, и барокамеры, и солевые камеры — в зависимости от тех медицинских показаний и направлений, которые дает врач. Есть специальная программа "Дыхание Юга", рассчитанная на 14 дней. Она направлена на восстановление дыхательной активности и восстановление физиологического тонуса", — сообщил Кирилл Сазонов.

Ему вторит гендиректор сети турагентств "Розовый слон"

"Да, лечебная база от ковида в крае есть, и мы видим спрос людей. Санатории закупили оборудование, и этот вид лечения набирает обороты, отели, внедрившие эту систему, удовлетворены потоком", — сообщил Мкртчян.

Ожидается, что до конца 2021 года реабилитацию после COVID-19 в Сочи пройдут еще 2-3 тыс. человек.