С начала ноября, после запуска чартерных рейсов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх и, соответственно, начала массового туризма в Египет, в аэропортах курортов образовались огромные очереди, время ожидания посадки на рейс достигало 5-6 часов. Из-за длительного прохождения контроля многие туристы опаздывали на свои рейсы. Это было связано с тем, что Египет по требованию российских властей ввел дополнительные процедуры досмотра туристов из России перед посадкой на обратные рейсы. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма Египта взять под контроль ситуацию с очередями и предпринять меры для сокращения времени ожидания российских туристов.



В начале декабря туроператоры сообщили, что время ожидания вылета и прохождения предполетных формальностей сократилось и туристов теперь можно привозить в аэропорты не за 5-6 часов, а за три, как в других курортных аэропортах мира. Корреспондент портала "Интерфакс-Туризм", отправившись в Шарм-эль-Шейх на чартерном рейсе "Уральских авиалиний" вместе с туроператором TUI Россия, выяснил, как обстоит ситуация с очередями на прилет и вылет на самом деле.



Прилет в Шарм-эль-Шейх

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

По прибытии в Шарм-эль-Шейх турист попадает в терминал аэропорта, где стоят металлодетекторы с функцией измерения температуры тела. Здесь не нужен сотрудник, который будет проверять каждого из пассажиров, система сама оповещает, если есть отклонения от нормы.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Далее очередь в зале делится на две для ускорения проверки: по змейке туристы проходят к сотрудникам аэропорта, которые проверяют ПЦР-тесты и QR-коды на сертификатах вакцинации от коронавируса. Здесь же пассажиры сдают декларацию о состоянии здоровья (на листе А4 и розовую карточку), которую необходимо заполнить на борту самолета. Важно отметить, что заполнить ее по мере приближения очереди очень сложно, потому что проверка на этом этапе занимает не более 5 минут.



После проверки справок и сертификатов пассажиры могут пройти на погранконтроль, где им поставят бесплатный штамп "sinai only". Тем, кто планирует поездку в другой регион Египта, нужно пройти сначала к другой стойке для оплаты однократной въездной визы. Ее стоимость составляет $25 (оплата только наличными), срок действия – 30 дней.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Очередь на погранконтроле, пожалуй, самая долгая – около 15 минут. Здесь туристу нужно сдать биометрические данные обеих рук: сначала просят правую (в левой держите загранпаспорт), затем наоборот. Маску нужно будет снять, чтобы пограничник видел ваше лицо. Там же делается фото пассажира.



Затем паспорт и печать о въезде или визу будут проверять перед входом в зал получения багажа. Лучше заранее открыть нужную страницу, потому что сотрудники аэропорта очень торопят туристов для ускорения прохождения всех процедур.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Перед выходом из аэропорта все сумки, чемоданы и тяжелая верхняя одежда с карманами проверяется на ленте интроскопа, затем можно спокойно покинуть аэропорт. В среднем процедура заняла 25 минут.



Вылет из Шарм-эль-Шейха



Вылет из Шарм-эль-Шейха также не занимает теперь много времени. На входе в здание аэропорта нужно показать паспорт и билет на рейс (электронный принимается). Затем весь багаж проверяется на ленте интроскопа. Далее туристы проходят через рамки и сразу проходят на досмотр: женщин проверяют женщины, мужчин – мужчины. Надо сказать, что сотрудницы очень милые и не нагнетают обстановку, заставляя нервничать пассажиров.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

После первого тактильного осмотра туристы проходят к стойкам регистрации, где они получают декларацию с номером обратного рейса по аналогии с документом по прилету (розовая карточка). Анкету необходимо заполнить и отдать сотрудникам погранконтроля. Затем туристы проходят очередной тактильный досмотр, им проштамповывают посадочный талон и они попадают в "чистую зону".



Все предполетные формальности до "чистой зоны" занимают около получаса. Больших очередей на регистрацию нет, все сотрудники работают быстро и слаженно. Бывалые путешественники напоминают, что минимум ручной клади поможет сократить время досмотров в аэропорту. Также лучше паковать багаж в прозрачные пакеты.



Нейтральная зона аэропорта Шарм-эль-Шейха маленькая, здесь есть несколько кафе, сувенирных лавок и небольшой Duty Free. Туалет платный — $1.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Внутри терминала для российских туристов выделено отдельное крыло, там находятся гейты 5 и 6. Здесь перед вылетом проходит финальная тактильная проверка туристов, проверка ручной клади (ее надо открывать и показывать содержимое), также выборочно пассажира могут направить на досмотр сумок на предмет взрывчатых веществ. Сотрудник в перчатках проверяет личные вещи с помощью тестеров, которые отправляет в сканер. Устройство улавливает следы взрывчатых веществ.



На этот этап проверки уйдет до 15 минут, но здесь менее комфортно из-за того, что все туристы проходят ее в маленьком крыле. В общей сложности прохождение все предполетных формальностей от захода в аэропорт до посадки на рейс занимает около 50 минут.



Что касается мер антиковидной безопасности, то они в аэропорту в целом соблюдаются – пассажиров заставляют надевать маски, всюду расставлены санитайзеры, на креслах в зале ожидания – требования о соблюдении дистанции.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.



В апреле 2018 года возобновились регулярные рейсы в Каир, откуда российские туристы по несколько часов добирались до египетских курортов. Кроме того, пользовались популярностью рейсы на курорты с пересадками через Стамбул и другие города.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В конце августа 2021 года оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ разрешил авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы в Египет из 49 российских городов, из которых разрешены международные полеты.



С 9 ноября оперштаб отменил все ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.