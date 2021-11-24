"Потери оборота всей отрасли составят до 300 млрд рублей в год, произойдет массовое банкротство предприятий", — говорится в презентации.

"Многочисленные закрытия и локдауны привели, к сожалению, к потерям. На сегодня, если говорить про компанию "Теремок", убытки составили около 350 млн рублей, 150 млн рублей были "закрыты" государственной субсидией. Возможное введение QR-кодов — в ряде регионов они уже введены — тоже принесет потери, но, надеюсь, что мы все-таки к этому не придем", — сказал Гончаров на совещании.

Управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow (Butler, Sixty, ChaCha, Patara, "Рыбторг", Caspian и др.) Максим Ползиков оценил падение посещаемости и выручки столичных ресторанов в случае введения QR-кодов в 40-50%. "Отдельный разговор про регионы, где активность вакцинации ниже, чем в столице, а значит и доля людей с кодами ниже. В регионах падение может достигать 70% и стать критичным", — передал он "Интерфаксу" через пресс-службу.

"Но это все оценки первого времени, как будет меняться ситуация со временем — зависит от того, насколько люди примут такие правила, насколько четко будет работать вся система, и как власти на этот раз справятся со стимуляцией массовой вакцинации. Мы тут можем только надеяться", — отметил он.

По его словам, летом, когда в Москве вводили QR-коды для залов ресторанов, заведения без веранд потеряли до 90% посетителей и, соответственно, выручки. При этом многие гости крайне негативно реагировали на требование показать QR-код и паспорт.

"Безусловно, после введения QR-кодов трафик в залах ресторанов упадет до критических показателей, предприниматели будут нести колоссальные потери в выручке все время действия ограничений", — считает директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов (его слова приведены в сообщении сети).

В связи с режимом "нерабочих" дней в октябре-ноябре, введением QR-кодов летом, ограничениями на ночную работу рентабельность предприятий ресторанной отрасли, по оценке компании, снизилась до 0-5% в Москве и 0-3% в регионах, в то время как в "доковидный" период этот показатель для успешных ресторанов составлял 10-15%. По прогнозу "Якитории", в случае принятия федерального закона о QR-кодах отрасль сможет восстановиться не ранее чем к концу 2022 года — причем только в случае отмены ограничений летом.

Правительство РФ ранее в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8), согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание (второй законопроект касается аналогичных требований на транспорте). Предполагается, что норма будет действовать до 1 июня 2022 года.

Другие проблемы

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"Система маркировок — это тоже для ресторанной отрасли серьезный стопор в развитии", — сказал Гончаров во вторник. Внедрение системы маркировки требует привлечения специалистов и приводит к дополнительным затратам, отметил он.

Внедрение маркировки приведет к росту издержек и цен для потребителей на 3-5%, сообщается в презентации.

В связи с этим представители отрасли предлагают исключить сферу общественного питания из всех цепочек маркировки продуктов (молочных продуктов, воды и т.д.), говорится в презентации.

Кроме того, компании ресторанной отрасли не могут получить финансирование не только для развития, но и на текущую деятельность. В связи с этим предлагается проработать модели проектного финансирования инвестпрограмм с привлечением Корпорации МСП и ВЭБа.

По словам Гончарова, для "спасения" отрасли нужны срочные меры, в частности, требуется корректировка налогового режима, которая позволит компаниям избежать банкротства и предотвратит уход игроков рынка в "серую зону" и дробление крупных и средних предприятий. В настоящее время у крупных ресторанных предприятий нет существенных конкурентных преимуществ, которые бы позволили им выдерживать дополнительную налоговую нагрузку по сравнению со средними предприятиями, освобожденными от НДС. Существующая налоговая система не дает возможностей развития крупным компаниям, таким, как "Теремок", "Шоколадница", "Росинтер Ресторантс Холдинг", говорится в презентации.

Также она является причиной дробления крупных компаний, которые не попадают в льготный режим при обороте более 2 млрд рублей. Рестораторы предлагают изменить критерий выручки — повысить порог с 2 млрд рублей до 15 млрд рублей — для освобождения предприятий общепита от уплаты НДС. Также требуются меры поддержки для крупного бизнеса, в то время как действующие меры направлены в основном на МСП.

"Очень хочется, чтобы были методы стимулирования роста", — сказал на совещании во вторник основной владелец ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

"Вся поддержка сейчас идет на МСП, это правильно, им, конечно, надо помогать", — отметил он. Но в сегменте МСП сейчас уже находится огромное количество предприятий, которым попросту невыгодно расти дальше: "им невыгодно укрупняться, им невыгодно работать на одном юридическом лице", потому что налоговая нагрузка значительно увеличится.

"Поэтому просьба — чтобы нас, по крайней мере, уравняли по той системе, которая сейчас работает по НДС", — сказал Бланко. Он также напомнил, что "Росинтер" является единственной публичной российской ресторанной компанией. "Но хочется, чтобы это не было исключением, хочется, чтобы это стало практикой, как это происходит в Англии, Америке, Японии и многих других странах", — заявил совладелец "Росинтера".

"У нас и без всякой пандемии сегмент кафе и ресторанов, сегмент HoReCa развит недостаточно. Здесь огромный резерв для увеличения", — сказал на совещании директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

"Что нам нужно — во-первых, поддержать "средний" сегмент, он у нас выпал вообще из внимания государственной поддержки. Про МСП говорят, меры поддержки есть, налоговые меры очень правильные приняты. Но средний сегмент — это и есть будущие национальные флагманы, которые, действительно, надо растить, поэтому в этой части предложения, которые Михаил (Гончаров — ИФ) озвучил, мы поддерживаем. Надо, во-вторых, продолжать поддерживать мелкий сегмент, малый бизнес", — заявил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, нужно в целом сокращать регуляторную нагрузку на отрасль: упростить лицензирование продаж алкогольной продукции, дать ресторанам возможность работать с розничными рынками.

"Пандемия и меры борьбы с ней подкосили и без того подкошенную отрасль, поэтому мы сейчас должны принимать какие-то срочные достаточно меры для того, чтобы выправить все в нужную сторону", — сказал Кузнецов.

По его словам, за девять месяцев этого года оборот предприятий общественного питания так и не восстановился до показателя докризисного 2019 года. Особенно сильный удар пришелся на средний сегмент и мелкие несетевые предприятия, а также на предприятия, представленные на фудкортах в торговых центрах.

"Ситуация ровно такая же, как в сетевом ритейле: как всегда, кризис усиливает самых сильных за счет менее сильных. Как все в ритейле произошло, происходит точно так же в данном сегменте: самые крупные, в том числе международные, бренды — их, конечно, эта ситуация в каком-то смысле усиливает", — считает директор департамента Минпромторга.

Прогноз роста

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По данным Росстата, в 2020 году оборот ресторанов, кафе и баров в РФ сократился на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей). Худшими месяцами для отрасли стали апрель и май, когда в стране действовал режим "нерабочих" дней, а рестораны могли обрабатывать только заказы навынос и на доставку (в апреле и мае оборот предприятий общепита упал на 54,5% и на 55,1% соответственно).

По итогам девяти месяцев 2021 года российский ресторанный рынок вырос на 27,4%, до 1 трлн 354,5 млрд рублей. В частности, в сентябре рост составил 13,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, но при этом рынок не восстановился к уровням "доковидного" 2019 года (по сравнению с сентябрем 2019 года оборот ресторанов, кафе и баров, по данным Росстата, снизился на 2,1%).

Предлагаемые меры поддержки отрасли позволят создать "национальных чемпионов" на ресторанном рынке, сказал Гончаров. Они также будут способствовать росту потребления готовой еды вне дома (прогноз — на 35% за пять лет), росту туристического потенциала страны, увеличению занятости и привлечению инвестиций — развитие отрасли потребует инвестиций в размере 300 млрд рублей ежегодно на протяжении пяти лет, говорится в презентации.

В случае корректировки налогового режима для крупного бизнеса оборот ресторанной отрасли может увеличиться до 2,64 трлн рублей в 2026 году с 1,95 трлн рублей в 2021 году, сообщается в презентации. При позитивном сценарии (корректировке налогового режима) крупные игроки ресторанного рынка с выручкой от 2 млрд до 15 млрд рублей (это, в частности, "Теремок", "Шоколадница", "Росинтер") смогут расти на 20% в год и в 2026 году увеличить совокупный оборот до 248 млрд рублей со 100 млрд рублей в 2021 году. При неблагоприятном сценарии оборот этого сектора, по прогнозу, сократится до 65 млрд рублей.

Согласно прогнозу, оборот крупнейших игроков с выручкой от 15 млрд рублей (McDonald`s, Burger King, KFC) будет прирастать на 15% в год и достигнет 462 млрд рублей против 230 млрд рублей в 2021 году. Сегмент МСП (выручка от 0,12 млрд до 2 млрд рублей: "Фарш", "Братья Караваевы" и др.) будет расти на 10% в год, до 193 млрд рублей с 120 млрд рублей. Рост в сегменте микро-предприятий ожидается на уровне 3% в год.