По-прежнему закрыты для туристов большинство стран ЕС, хотя авиасообщение с некоторыми из них постепенно восстанавливается. Так, выполняются рейсы в Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Испанию, возобновлены полеты в Великобританию Посетить их могут либо резиденты, либо обладатели ВНЖ, учащиеся и те, кто едут работать или к близким родственникам. Однако в европейских странах возможно подобрать удобную стыковку для дальних перелетов, такие маршруты не возбраняются.

Абхазия

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В Абхазию для российских граждан въезд свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. На территории республики необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности (маски, социальное дистанцирование).

По возвращении с отдыха в Россию туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тест для размещения результатов на портале госуслуг.

Азербайджан

Граждане РФ старше 18 лет должны предъявить помимо результатов ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, сертификат вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. («Спутник V» подходит). Правила не касаются детей до года.

Албания

При прохождении пограничного пункта иностранные граждане должны предъявить один из следующих документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до даты въезда), справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Либо экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда, или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Несмотря на то, что авиасообщение с Албанией открыто, в настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет рейсы в страну из Москвы. С пересадками можно добраться через Стамбул или Вену.

Аргентина

Фото: Pixabay.com

Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов 1 ноября. Россиянам, привитым «Спутником V», потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часов до въезда, также нужно сдать экспресс-тест на антиген по прибытию. Еще один тест потребуется на 5-7 день пребывания.

Непривитых туристов ждет тест на антиген и последующий десятидневный карантин с возможностью сдачи ПЦР-теста на 7 день пребывания. Если результат будет отрицательным, изоляция снимается.

Прямого авиасообщения с Аргентиной нет, но добраться в Буэнос-Айрес можно с одной пересадкой во Франкфурте или Мадриде.

Армения

Фото: Pixabay.com

Приезжающим потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, или сертификат вакцинации. (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Туристам с однокомпонентной вакциной (у россиян – «Спутник Лайт») въезд разрешен спустя 28 дней после прививки. Двухкомпонентная вакцинация может быть завершена за 14 дней до въезда в Армению. Путешественник может предъявить электронный сертификат о вакцинации через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» или распечатанный вариант, экспортированный из приложения, защищенного QR-кодом с необходимыми данными. Детям до семи лет не нужно предоставлять справку с ПЦР-тестом.

Прибывающие в Армению без теста или сертификата вакцинации должны оплатить ПЦР-тест в аэропорту или других пограничных пунктах пропуска, и отправиться на карантин до получения результатов анализа. Те, кто отказались проходить лабораторное исследование в обязательном порядке должны соблюдать двухнедельный карантин.

Багамские острова

Для въезда на Багамские острова потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 5 дней до прибытия. Детям с 2 до 11 лет можно сделать экспресс-тест на антиген. На Багамах признаются вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому российским туристам для перемещения между островами каждый раз придется сдавать новый тест на антиген.

Кроме того, все лица, направляющиеся на острова, должны подать заявление на получение туристической медицинской визы (Bahamas Travel Health Visa). Туда же необходимо загружать результаты проведенных тестов. От тестирования освобождены дети младше двух лет.

Оперштаб с 9 ноября разрешил выполнять рейсы на Багамские острова. Предполагается, что самолеты на Багамы по маршруту Москва — Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю.

Бахрейн

Фото: Pixabay.com

Посещение Бахрейна без карантина разрешено только вакцинированным туристам. Бахрейн принимает «Спутник V», но с даты получения второй дозы и до въезда в страну должно пройти не менее 21 дня.

Всем туристам, вылетающим в Бахрейн, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке с QR-кодом, сделанным не ранее, чем за 48 часов до вылета. Дети до 6 лет освобождаются от обязательной сдачи анализов.

По прилете в Бахрейн всем туристам необходимо пройти платное ПЦР-тестирование (одно тестирование в аэропорту и одно на 10-й день их пребывания в стране). Стоимость обоих тестов $64, оплачиваются они в мобильном приложении BeAware Bahrain или на стойке в аэропорту. Для записи на сдачу теста на 10 день необходимо также использовать приложение.

После сдачи теста в аэропорту туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в номерах до получения результата. Результат теста будет загружен в приложение и станет известен в течение 24 часов.

Непривитые туристы, помимо обязательного платного тестирования, обязаны провести 10 дней в Бахрейне на карантине.

Белоруссия

В настоящее время попасть в Белоруссию российские туристы могут только самолетом и поездом. Для поездки нужны паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну, или сертификат о вакцинации (в том числе «Спутник V»). Тесты требуют у детей старше шести лет. На автомобиле поездка с туристическими целями невозможна.

Болгария

Фото: Pixabay.com

Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну.

Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну, и с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию. Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, в ней должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста. Если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на двухнедельный карантин. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется.

Авиасообщение между РФ и Болгарией возобновлено.

Бразилия

Для поездки в Бразилию требуется сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до приезда (справка на английском и португальском) и заполнить декларацию о здоровье. При поездках на срок до 90 дней виза не нужна.

Добраться в Бразилию можно со стыковками через третьи страны, например, Турцию.

Венгрия

Фото: pixabay.com

Венгрия открыта для всех российских путешественников, независимо от их статуса вакцинации.

Для въезда в страну, помимо шенгенской визы, потребуется или сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском или венгерском языках.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют «Аэрофлот» и Wizz Air, а также "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский". Венгерский лоукостер выполняет полеты также в Санкт-Петербург и Казань. А с 9 ноября оперштаб разрешил увеличить количество регулярных рейсов в страну.

Венесуэла

В октябре власти Венесуэлы ужесточили правила въезда в страну из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, поэтому российским туристам с прививкой «Спутник V» для поездки в страну теперь нужно сдавать дополнительно ПЦР-тест перед вылетом. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Венесуэлу. Справка нужна на русском и английском языках.

Туристам без прививки также нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прилета. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт.

По прилету всем путешественникам необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту, его стоимость $60, оплата только наличными. Кроме того, в аэропорту можно сдать экспресс-тест.

Желательно оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения по страховке или за свой счет.

Перед полетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить персональный QR-код, который необходимо распечатать и предъявить при въезде в страну.

Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение в начале мая, прямые рейсы между Москвой и Каракасом ранее выполняла авиакомпания Conviasa раз в две недели. Кроме того, туроператор Pegas Touristik выполняет полетную программу из Москвы на рейсах Pegas Fly на венесуэльский остров Маргарита.

Греция

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Туристам с прививкой от коронавируса («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней. Прибывающих из-за рубежа ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах. Между тем, как сообщают туристы в соцсетях, при предъявлении сертификата вакцинации большинству из них не пришлось сдавать экспресс-тест.

Кроме того, путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.

С 6 ноября власти Греции ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны из-за роста заболеваемости COVID-19. Согласно нововведениям, посещение заведений общественного питания, торговых центров и аутлетов местными жителями и туристами допускается только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Регулярные рейсы в Салоники, Афины и на Крит (Ираклион) выполняют "Аэрофлот", S7 и Aegean Airlines. Также право на выполнение полетов есть у Ellinair. Остальные перевозчики выполняют рейсы в статусе грузопассажирских. Чартерные рейсы все еще не разрешены.

Грузия

Для въезда в страну необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, либо сертификат о вакцинации от коронавируса на английском или русском языке.

По приезду в Грузию, иностранцу необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране. Кроме того, не позднее, чем за 48 часов все пребывающие в Грузию граждане (кроме граждан Грузии) должны заполнить специальную заявку, где указана история путешествий за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию.

Важно отметить, что прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет.

Доминиканская Республика

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.

С 18 октября для посещения общественных мест, в частности торговых центров, баров, клубов и ресторанов, туристам понадобится либо сертификат о прививке от ковида любой вакциной, либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 7 дней до посещения, в частной или государственной аккредитованной лаборатории. Сертификат о полной вакцинации нужно предоставлять на входе, в бумажном или цифровом виде.

Египет

Фото: pixabay.com

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета в Египет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с «живой печатью» клиники и QR-кодом. QR-код должен содержать: название лаборатории, ФИО, номер заграничного паспорта, дату рождения, тип теста (ПЦР), дату и время забора материала, результат. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп «sinai only».

Оперштаб РФ с 9 ноября одобрил выполнение на курорты Красного моря не только регулярных, но и чартерных рейсов из всех аэропортов России, откуда разрешены международные перелеты.

Израиль

Фото: pixabay.com

С 15 ноября въехать в страну смогут россияне с сертификатом о вакцинации «Спутником V». С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля.

За 24 часа до вылета в Израиль надо заполнить декларацию на въезд на сайте Минздрава страны, онлайн-анкета есть на русском языке.

Кроме того, туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету нужно пройти серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно еще один ПЦР-тест. Оба теста платные. ПЦР по предварительной записи обойдется в $25, без записи – в $30.

Далее турист отправляется в свой отель и дожидается на самоизоляции результатов теста. Обычно смс-сообщение с результатом ПЦР-теста приходит позднее, чем за 24 часа. После этого россияне могут свободно путешествовать по всей стране.

Между Израилем и РФ возобновлено регулярное авиасообщение.

Индия

Фото: Pixabay.com

В начале ноября власти Индии включили Россию в список стран, откуда туристам с прививкой разрешен въезд без соблюдения карантина. В настоящее время там признается только «Спутник V».

Для въезда нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до поездки, и загрузить его в электронную анкету Air Suvidha. Анкету будут проверять по прилете. Привитым пассажирам также нужно загрузить в анкету сертификат о вакцинации. Непривитым придется проходить семидневный карантин. Также туристы без прививки сдают платный тест в аэропорту.

Кроме того, всем прибывающим нужно установить мобильное приложение Aarogya Setu благодаря которому можно будет отследить контакты пассажира.

Индия с 15 октября возобновила выдачу туристических виз. Авиасообщение между РФ и Индией также открыто: с октября разрешено 4 рейса в неделю от каждой из сторон на маршруте Москва – Дели. На маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Гоа и Санкт-Петербург – Дели можно выполнять по одному рейсу в неделю от каждой из сторон.

Иордания

Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья.

Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. На него нужно записаться заранее на сайте visitjordan.gov.jo.

Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России.

Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство.

Россия формально с 28 июня возобновила авиасообщение с Иорданией, но сейчас добраться до страны можно только с пересадками. Чаще всего россияне пользуются рейсами Turkish Airlines через Стамбул.

Ирак

Граждане России могут посетить страну при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Визу можно оформить в аэропорту Багдада.

Россия формально возобновила авиасообщение с Ираком, однако прямых рейсов нет. Добраться можно со стыковкой в Стамбуле или Дохе.

Иран

Для въезда в Иран российские туристы как с прививкой, так и без должны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 96 часов до прибытия, а также сделать тест по прилету.

Для групповых поездок из России в Иран действует безвизовый режим, индивидуальным путешественникам потребуется виза: ее можно оформить в аэропорту по прибытии.

Оперштаб возобновил авиасообщение с Ираном с 9 ноября. Там уточнили, что полеты могут выполняться по маршруту Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Казахстан

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в Казахстан.

Привитым пассажирам тест сдавать не нужно, потребуется только сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Камбоджа

Фото: ИНТЕРФАКС / АНДРЕЙ ЩЕТИНИН

Минздрав Камбоджи разрешил въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих в настоящее время вакцин от коронавируса.

По прибытии в страну туристы должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Кения

Для посещения Кении потребуется оформление электронной визы и предоставление справки на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до въезда (тест не нужен для детей младше 5 лет).

Перед вылетом нужно заполнить онлайн-форму для Минздрава страны.

Россия с 21 сентября возобновила авиационное сообщение с Кенией, однако прямых рейсов нет. Добраться в Найроби можно с пересадкой в Стамбуле или Каире.

Кипр

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кипр принимает российских туристов, привитых вакциной «Спутник V» без ограничений.

Что касается непривитых туристов, то им нужно перед поездкой сдать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген (не ранее 72 часов и 48 часов до поездки соответственно). Однако и туристам с прививкой, и без нее придется сдать повторный ПЦР-тест по прилету.

Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Россия 28 июня возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.

Куба

Власти Кубы обновляют правила въезда с 15 ноября. Россиянам, привитым любой российской вакциной, потребуется предъявить при въезде сертификат о вакцинации, непривитым – отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. От тестирования освобождены дети до 12 лет.

Кроме того, туристам необходимо заполнить декларацию здоровья, а в аэропорту прибытия их ожидает выборочное тестирование на коронавирус.

В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (обсерватор).

С ноября 2020 года самолеты из России летали только на небольшой остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил полеты в Варадеро. Полеты в Гавану пока не возобновлены, но туристам с 15 ноября разрешат посещать столицу Кубы.

Ливан

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и имеет при себе тест на антитела на английском языке.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Россия возобновила авиасообщение с Ливаном с 10 июня (раз в неделю), рейсы из Москвы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Маврикий

Фото: Интерфакс

Власти Маврикия с 1 октября разрешили туристам, у которых есть прививка от коронавируса, посещать остров без соблюдения двухнедельного карантина при условии, что у них есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Минздрав Маврикия одобрил восемь вакцин от коронавируса, среди них – «Спутник V».

После прибытия в отель туристы с прививкой должны будут пройти два экспресс-теста на антиген – в день прибытия и на пятый день. После первого теста на антиген путешественники смогут свободно передвигаться по острову.

Туристам без прививки нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста и по-прежнему придется соблюдать двухнедельный карантин в отеле.

Кроме того, всем путешественникам потребуется туристическая страховка, которая покрывает лечение от коронавируса. Также перед посещением необходимо заполнить две анкеты: декларацию здоровья и Passenger Locator Form.

В настоящее время прямого авиасообщения между Маврикием и Россией нет. Добраться на остров можно с пересадкой в Цюрихе, Вене или Дубае.

Мальдивские острова

Мальдивские острова требуют у туристов при въезде отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, он должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до посадки на рейс.

За 24 часа до прибытия туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, где указываются, в том числе данные теста. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки коронавируса, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест стоимостью около $100 каждый.

Кроме того, при заселении в гостевые дома на местных островах все туристы должны иметь сертификат о прививке вакциной из списка, утвержденного ВОЗ. Причем с момента введения дозы вакцины (или второй дозы, если она необходима) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат не нужен детям и младенцам, которым нельзя делать прививки. За 72 часа до выезда из таких гостевых домов туристы также должны пройти ПЦР-тесты.

Эти правила не касаются гостей, размещающихся в больших отелях-резортах.

Также тесты берутся перед отъездом с локальных островов, стоимость одной процедуры – порядка 6 тыс. рублей.

Марокко

Фото: Интерфакс

Российским туристам с прививкой «Спутником V» можно посетить страну без карантина при предъявлении сертификата о вакцинации (после второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней).

Для непривитых (или с неполной вакцинацией) обязателен 10-дневный карантин за свой счет в отелях-обсерваторах со сдачей платного теста на 9-й день. Дети от 12 до 18 лет могут въехать без карантина, если путешествуют с полностью вакцинированными сопровождающими.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза.

Власти Марокко с 5 октября временно остановили прямое авиасообщение с Россией. Прежде рейсы в Касабланку выполняли «Аэрофлот» и Royal Air Maroc. В настоящее время национальный перевозчик РФ выполняет рейсы вместе Air France с пересадкой в Париже. Между тем, на сайте Royal Air Maroc стоит прямой перелет в Москву с 3 декабря.

Мексика

Для въезда в Мексику туристам не нужно соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста. При однократном въезде на срок до 180 дней российским туристам не нужна виза.

При въезде на территорию Мексики и обратно в Россию каждому путешественнику необходимо заполнить «Анкету для выявления факторов риска у путешественников» (Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros).

Граждане России могут оформить через сайт посольства электронное разрешение (электронную визу), если они однократно въезжают в Мексику воздушным путем и авиакомпаниями, входящими в группу IATA (для туристов со сроком пребывания в стране до 180 дней и однократным прилетом).

Авиасообщение России и Мексики было возобновлено 25 мая. Рейсы туда разрешены до трех раз в неделю, чартерные программы на направлении поставили туроператоры Anex Tour (авиакомпания AZUR air) и «Пегас Туристик» (авиакомпания Nordwind). Также выполняет регулярные рейсы «Аэрофлот».

Молдавия

Чтобы пересечь границу Молдавии, россияне должны предъявить сертификат о вакцинации (в том числе и «Спутник V»), с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. В качестве альтернативы – справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов. Документы должны быть на румынском, английском или русском.

Таких требований не предъявляют к транзитным пассажирам и детям до 12 лет. Если нет ни одного из документов, то приезжающий обязан соблюдать 14-дневный карантин. Те, кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест или антиген тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Россия возобновила авиасообщение с Молдавией 9 августа. Оперштаб разрешил выполнение трех рейсов в неделю из Москвы в Кишинев, их выполняет «Аэрофлот» и молдавские перевозчики.

Монголия

Монголия с 1 июня открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Страна признала «Спутник V».

Россиянам для посещения Монголии виза не нужна при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней. При этом суммарный срок пребывания россиян на территории Монголии без визы не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

ОАЭ

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная «Декларация о состоянии здоровья» с отметкой об отсутствии симптомов заболевания.

В начале октября Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для них десятидневный карантин. Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину «Спутник V», теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

По решению оперштаба правительства Россия с 9 ноября отменила ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в ОАЭ.

Оман

Фото: Pixabay.com

Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V». Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее, чем за 14 дней до поездки.

Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии (около $65), а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней.

Кроме того, туристам нужно перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста.

Для въезда в Оман нужна виза, ее стоимость $52 на срок пребывания в стране от 11 до 30 дней. Оплата производится только кредитной картой.

С 9 ноября операштаб РФ разрешил выполнение рейсов в Оман по маршруту в Оман маршруту Москва – Маскат с частотой два рейса в неделю.

Перу

Страна не признает ни одну из российских вакцин, тем не менее она принимает туристов и без сертификата вакцинации на основе ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть на испанском или английском языке. Детям до 12 лет ПЦР-тест необязателен, достаточно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья (на испанском или английском языке).

Также для въезда нужно будет заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья. Карантина по прибытию нет. Российские туристы имеют право находиться в Перу до 90 дней без оформления визы.

Прямого авиасообщения между РФ и Перу никогда не было. И хотя в начале октября оперштаб разрешил выполнять прямые рейсы в Лиму из Москвы два раза в неделю, прямые перелеты так и не были запущены. Добраться до Перу можно с одной пересадкой в Амстердаме, Париже или Мадриде.

Северная Македония

С 1 сентября власти Северной Македонии ужесточили правила въезда в страну. Так, российским туристам придется предоставлять либо сертификат о полной вакцинации от ковида, либо документ о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Ранее гражданам РФ не требовались для поездки какие-либо справки.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, могут пересечь страну без справок и ПЦР-теста при условии, что успеют это сделать в течение пяти часов с момента прибытия в республику.

Добраться в страну можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind или с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

Сейшельские острова

Фото: Pixabay.com

Российским туристам для въезда на Сейшелы необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языках в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого и 5 евро на ребенка до 12 лет.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты летают по маршруту Москва – Маэ три раза в неделю.

Сербия

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Исключение составляют дети до 12 лет.

Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года. Гражданам РФ, прибывающим на территорию Сербии на срок до 30 дней, виза не нужна.

Словения

Туристы из России могут посетить Словению, если у них уже есть открытая шенгенская виза.

При въезде в Любляну путешественникам придется пройти 10-дневный карантин, но это правило не работает при вакцинации «Спутником V». С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке.

В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней.

Оперштаб разрешил выполнять с 9 ноября до трех рейсов в неделю в Словению, в Любляну будет летать «Аэрофлот».

США

С 8 ноября власти страны ужесточили требования к приезжающим: теперь российские туристы не могут посетить США только с ПЦР-тестом, а российский сертификат вакцинации страна не признает.

Исключения сделаны для дипломатов или прибывших с официальным госвизитом, детей младше 18 лет, людей с подтвержденными документально противопоказаниями к вакцинам и еще ряда категорий путешественников.

Таджикистан

Фото: pixabay.com

Для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента въезда в страну. Дети до 3 лет освобождаются от ПЦР-теста.

Пассажиры, не предоставившие отрицательный ПЦР-тест, к вылету не допускаются.

Таиланд

Российские туристы, привитые «Спутником V», могут приезжать без карантина в рамках программы «Песочница Пхукета» на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби.

При этом для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка SH+ и предоплаты необходимого числа тестов. До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Сразу по прибытии в аэропорту у туристов берут еще один ПЦР-тес, до получения его результатов нужно оставаться в своем номере отеля. Обычно результат приходит через 6-12 часов. Если тест положительный, туриста направляют в госпиталь в случае наличия симптомов или на карантин, если их нет.

Первую неделю россияне могут проживать только в том отеле SH+, где они поселились сразу после въезда. На шестой или седьмой день пребывания делается тест и, если он отрицательный, можно начинать перемещаться по стране без ограничений.

Авиасообщение с Таиландом возобновилось с 9 ноября по маршрутам Москва – Бангкок и Москва – Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста.

Правило, при котором туристы освобождаются от самоизоляции, если их отдых организован туроператором, отменено.

Все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn и представить подтверждающие документы авиакомпаниям, судоходным компаниям и другим пунктам доступа (пограничным постам) в цифровом или бумажном формате.

Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

Пассажиры, которые не были вакцинированы, или привиты не полностью, должны соблюдать обязательную семидневную изоляцию за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из специальных центров изоляции, их список есть на сайте https://www.ontt.tn/ar/blagh. Ваучер должен включать расходы на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который должен быть проведен на шестой день изоляции.

Полностью вакцинированные от коронавируса (не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и за 14 дней до прибытия для остальных вакцин) освобождаются от обязательного карантина и должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

Россия с 9 ноября возобновила на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, среди них и Тунис. Разрешено выполнение полетов по маршруту Москва – Монастир с частотой семь рейсов в неделю.

Турция

Для въезда в Турцию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

От тестирования освобождены лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки в Турцию или пассажиры, у которых есть справка о перенесенной болезни, выданная за последние полгода, или дети до 12 лет.

По прибытии в Турцию пассажиров старше 12 лет могут выборочно попросить сдать экспресс-тест.

Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22 июня в страну выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы.

Узбекистан

Граждане, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс или поезд должны предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления.

Лица, въезжающие в Узбекистан через автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, за свой счет проходят экспресс-тест на антиген коронавирусной инфекции в специальных поликлиниках или лабораториях, действующих на пограничных контрольно-пропускных пунктах, и будут допущены на территорию республики только в случае предоставления справки об отрицательном результате экспресс-теста.

Хорватия

Фото: Pixabay.com

1 октября для россиян, привитых или переболевших COVID-19, отменили требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-теста или теста на антигены до отправления в Хорватию. Для въезда путешественникам понадобится сертификат о вакцинации «Спутником V» или справка о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг.

Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и не старше 365 дней с момента получения двух доз. Туристам, привитыми другими российскими вакцинами, придется делать ПЦР- или антиген-тест до отъезда или проходить самоизоляцию (10 дней) и тестирование в Хорватии за свой счет.

Тестирование перед поездкой в Хорватию сохраняется для российских путешественников, не прошедших вакцинацию или не болевших коронавирусом. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до поездки. От тестирования освобождены дети до 12 лет.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте министерства туризма Хорватии.

Виза в Хорватию нужна, ее можно оформить как в визовом центре и посольстве в Москве, так и в регионах.

Из Москвы еженедельно выполняется несколько регулярных рейсов в столицу Хорватии Загреб, а также в Сплит, Дубровник и Пулу.

Черногория

Путешественникам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса («Спутник V» для россиян), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее.

В настоящее время в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

Чили

Фото: pixabay.com

Въехать в Чили смогут только путешественники, прошедшие полный курс вакцинации от ковида, «Спутник V» одобрен в стране. При этом им все равно нужно соблюдать пятидневный карантин по прибытии и ежедневно в течение 14 дней сообщать контролирующим органам о состоянии здоровья и местоположении.

Сертификат вакцинации необходимо загрузить на портал Минздрава Чили mevacuno.gob.cl и получить так называемый MobilityPass.

За 48 часов до посадки на борт самолета необходимо заполнить анкету Pasaporte Sanitario Internacional www.c19.cl. Ее надо предъявить в распечатанном виде или с экрана мобильного устройства (по QR-коду) по прибытии в аэропорту.

Также привитым туристам потребуется сделать ПЦР-тест, оформить страховку для покрытия любых медицинских расходов, связанных с COVID-19, на сумму не менее $30 тыс.

Прямых рейсов между РФ и Чили нет, добраться можно со стыковкой в Амстердаме.

Шри-Ланка

Российским туристам, привитым «Спутником V», разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure.

Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности и медицинский страховой полис с покрытие лечения от коронавируса ($12, страховщик People's Insurance PLC).

В первый день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус и повторное – на седьмой день. Исключение составляют дети до двух лет. Стоимость ПЦР-тестов составит $40 каждый, и она включена в стоимость проживания. Если тесты будут отрицательными, то туристы смогут поменять отель. Для этого администрация гостиницы должны выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

Привитые путешественники могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

Прямые рейсы между Коломбо и Москвой выполняет Srilankan Airlines, с 20 ноября полеты туда откроет «Аэрофлот». Также добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае.

Эстония

Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин по прибытии. Путешествие в Эстонию для привитых возможно не ранее чем через 21 день после получения второй дозы вакцины.

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до путешествия. Требования к тестированию не распространяются на детей младше 12 лет. Также прибывающим придется соблюдать десятидневный карантин. Прекратить самоизоляцию досрочно (раньше 10 дней) можно, если у тестов на ковид при въезде (или по прибытии) и во время изоляции (на шестой день) будет отрицательный результат.

В настоящее время регулярного авиасообщения между РФ и Эстонией нет. Добраться в республику можно на рейсах через Австрию, Германию или Турцию. Въезд через сухопутную границу с целью туризма запрещен.

Эфиопия

Фото: pixabay.com

Пассажиры, прибывающие в Эфиопию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее чем за 120 часов до прибытия (срок отсчитывается от сдачи теста). Без теста – карантин 14 дней. Дети до 10 лет могут въехать без теста. Вакцинированным также нужен тест.

Кроме того, для въезда или транзита нужен цифровой сертификат Trusted Travel или Global Haven с отрицательным результатом на COVID-19. Нужно зарегистрироваться на одном из этих сайтов и загрузить свой тест, сданный в аккредитованной лаборатории.

Полеты из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines. Также можно добраться с пересадкой в Дубае или Каире. Перед путешествием нужно оформить электронную визу.

ЮАР

Фото: pixabay.com

Для въезда в ЮАР необходимо предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом (на английском языке), сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Пассажиры без теста или с неподходящим тестом должны будут сдать за свой счет антиген-тест по прилету.

Не позднее чем за 48 часов до въезда/выезда из страны необходимо заполнить онлайн-форму Traveller Health Questionnaire, после этого будет получен ID, который нужно будет предъявить на въезде/выезде.

Несмотря на формальное возобновление авиасообщения между ЮАР и Россией еще в октябре, добраться до республики можно только со стыковками, например, в Катаре (Доха). Важно отметить, что для транзита через аэропорт Дохи пассажиры должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.