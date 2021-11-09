«Чартерные рейсы на курорты Красного моря уже стартовали из Москвы, Казани. Частота вылетов рассчитана от 2 до 7 раз в неделю в зависимости от региона. Полетные программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Уфы», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Там отметили, что мест на чартерных рейсах с вылетами до 24 ноября практически не осталось, причем это касается не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городов России. Полетная программа «Интуриста» продлится до конца апреля 2022 года.

В свою очередь, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова сообщила, что чартерная программа на курорты Египта запланирована из 25 городов России.

Так, с 9 ноября выполняются чартерные рейсы в Хургаду из Казани (по вторникам и субботам еженедельно), из Москвы (по понедельникам, вторникам и пятницам еженедельно), с 10 ноября – из Уфы (по средам и воскресеньям раз в 10 дней), Перми (среда, суббота, раз в 10 дней), Самары (по понедельникам и пятницам, раз в 10 дней).

В Шарм-эль-Шейх авиакомпания Royal Flight будет выполнять рейсы из Москвы по понедельникам, из Петербурга — по вторникам и пятницам еженедельно.

Также вылеты запланированы из Кавминвод, Калининграда, Екатеринбурга, Саратова, Краснодара, Нижнего Новгорода, Белгорода, Ростова-на-Дону, Челябинска, Архангельска, Тюмени, Новосибирска и других.

Основные перевозчики – Royal Flight и Red Wings. Также из Москвы, помимо рейсов Royal Flight, продолжат выполняться программы на рейсах египетской авиакомпании Air Cairo. Кроме того, туроператор взял блоки мест на бортах S7. Почти из всех городов вылета периодичность рейсов – два раза в неделю. Из Москвы – несколько раз в неделю по несколько рейсов в день.

Все зимние полетные программы Coral Travel запланированы до мая 2022 года.

В TUI Россия предлагают туры как на прямых регулярных, так и на чартерных рейсах в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ.

«Частота полетов зависит от города вылета – в большинстве регионов это 2 раза в неделю, есть города вылета с частотой 5, 4 и 1 раз в неделю, из Москвы – ежедневно», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в компании, спрос на туры на чартерах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх высокий. «На ближайшие вылеты борта загружены почти полностью. Средняя глубина бронирования составляет 3-4 недели. Также мы наблюдаем высокий спрос на отдых на курортах Красного моря в новогодние праздники», — добавили в TUI Россия.

Стоимость туров в Египет упала после запуска чартеров

Фото: pixabay.com

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что ожидает снижения цен на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на 20% после отмены всех ограничений на выполнение регулярных и чартерных рейсов на курорты. В туркомпаниях подтвердили, что цены после запуска чартеров снизились, у некоторых туроператоров стоимость путевок упала на 40%.

«Стоимость туров на чартерных рейсах удалось снизить на 40% по сравнению со стоимостью путевок на регулярных », — сообщили в «Интуристе».

Так, недельный тур в отель 3* в Хургаду с вылетом в конце ноября с питанием по системе «все включено» стартует от 23,8 тыс. рублей с человека при двухместном размещении, тур в отель 4* на аналогичных условиях – от 27,7 тыс. рублей.

Как пояснили в TUI Россия, путевки на чартерных рейсах действительно обойдутся туристу дешевле, чем на регулярных, однако точную разницу в компании назвать не смогли. «Процент будет зависеть от общей стоимости тура, в которую, кроме перелета, входят проживание в отеле, страховка и трансферы, а также дополнительные услуги», — сказали в пресс-службе.

Туры от TUI Россия на курорты Красного моря с вылетом из Москвы в ноябре начинаются от 22, 8 тыс. рублей на человека (7 ночей, отель 3*, питание «все включено»).

В свою очередь, у туроператора Coral Travel стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 15,5 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице 3* с питанием по системе «все включено», в Шарм-эль-Шейх – от 15,8 тыс. рублей в отеле 4* на человека при двухместном размещении.

Путевка из Уфы в Хургаду обойдется минимум в 24,2 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице 4* на 9 ночей, «все включено». Из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх можно улететь за 19 тыс. рублей с человека (отель 4*, «все включено», 6 ночей).

На курортах Красного моря туроператор предлагает порядка 400 отелей, 11 из которых – на эксклюзивных условиях. Авторские детские клубы Sun Family Club представлены в семи отелях, в том числе в четырех гостиницах большой сети OTI Hotels&Resorts.

На курортах Красного моря не хватает мест в отелях

Фото: pexels.com

Некоторые туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе превышает предложение, поэтому гостиницы курортов загружены почти полностью. Как считают в туркомпаниях, это связано с высоким спросом на отдых в Египте на зарубежных рынках и возобновлением полетных программ из Великобритании и некоторых стран Европы.

«Ощущается довольно весомый дефицит номерного фонда в Египте, что не позволяет туроператором наращивать полетные программы на курорты Красного моря», — рассказали в «Интуристе».

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора Tez Tour, компания пока не планирует запускать чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх как раз из-за дефицита мест в объектах размещения. «В настоящий момент на направлении спрос существенно превышает предложение. Дефицит мест в отелях страны наблюдается уже на протяжении полутора месяцев и продлится как минимум до конца ноября», — отметили в компании.

Там пояснили, что отмена министерством туризма с 21 октября ограничения по максимальной заполняемости отелей до 80% позволила увеличить объем предложения на направлении. Тем не менее, существующего номерного фонда недостаточно для покрытия повышенного спроса на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, особенно на фоне завершения сезона на летних направлениях.

«В настоящее время мы стараемся концентрировать продажи в отели-партнеры, соблюдать глубину бронирований и сопоставлять наличие мест в отелях со свободными креслами на рейсах для успешной ликвидации остатков», — отметили в Tez Tour.

Туроператор предлагает туры в Египет с перевозкой на регулярных рейсах авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии» из шести городов РФ.

Регулярные рейсы из России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх были возобновлены 9 августа, спустя почти шесть лет после запрета авиасообщения. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов. В середине октября на очередном заседании оперштаба было принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа». В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До августа 2021 года российские туристы добирались до египетских курортов транзитными рейсами, а также на автомобилях и автобусах