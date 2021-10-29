Фото: Павел Корсун

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении туризма Севастополя, в последние дни отельеры фиксируют отмены броней.

"По данным отельеров, мы не наблюдаем увеличения бронирования отдыха, а наоборот, фиксируем многочисленные отмены. Средства размещения согласно купленным турам будут загружены не более, чем на 19%, в 2020 году показатель загрузки был 32%", — сообщил собеседник агентства.

Ранее власти Крыма сообщили о том, что дополнительные ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, снизили турпоток на 15-20%.

Фото: Туристический портал Крыма

Подтвердили эти данные и опрошенные "Интерфаксом" эксперты, которые сообщили об отменах бронирования. В частности, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей отмечал, что средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25-30%. При этом он поддержал ужесточение ограничительных мер, но предположил, что они могут привести к перераспределению турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как сообщил журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский, загрузка мест размещения в городе на ноябрьские праздники снизилась примерно на 20%, но на курорте в эти дни все равно ждут около 100 тысяч туристов.

"На период с 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75-процентная загрузка средств размещения. Обращу ваше внимание, что еще месяц назад она составляла 95%", — сказал Копайгородский.

Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" член президиума Альянса туристических агентств, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, спрос на отели 4 и 5 звезд на ноябрьские праздники на курортах Кубани вырос на фоне спада на более дешевые места размещения.

"Мы наблюдали рост бронирований на курорты Краснодарского края в преддверии объявления нерабочих дней, поскольку такая мера вводится впервые. Это касается и Анапы, и Сочи, и Красной Поляны. В первую очередь, спрос идет на отели 4 и 5 звезд, в то время как на гостиницы 1-3 звезды — спад бронирований. Не все люди готовы к ограничительным мерам", — сказал он.

По данным Мкртчяна, цены на гостиницы также выросли, наблюдается и рост цен на авиаперелеты на Кубань.

"Если в конце октября неделя в гостинице 4-5 звезд была в районе 50 тыс. рублей, то стала 60-70 тыс. рублей. Мы также наблюдаем резкий рост цен на авиаперелеты на Кубань. Если, к примеру, в октябре цена перелета из Москвы стоила 3 тыс. рублей, то сейчас достигла и 6-8 тыс. рублей, где-то билеты показали рост и в 200%. В основном в период нерабочих дней приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, и регионов юга: Ростовская область, Ставрополье, Краснодар", — сказал он.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Коммерческий директор туроператора "Алеан" (владельцу компании также принадлежит сеть отелей "Алеан" в Анапе, Геленджике и Сочи) Оксана Булах сообщила "Интерфаксу", что средняя загрузка отелей составляет 60-70%.

"Рост продаж после объявления нерабочих дней незначительный — 10%. Средняя загрузка отелей — в районе 60-70%", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в преддверии нерабочих дней с 30 по 7 октября регионы ввели дополнительные COVID-ограничения, в частности, для отдыхающих. По новым правилам, при заселении в гостиницы Крыма туристы должны предъявить результат ПЦР-теста и QR-код. Власти региона обсуждают введение экспресс-тестирования для всех въезжающих.

В Севастополе будут действовать семь блокпостов на автомобильных дорогах и железнодорожном вокзале для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели.

На курортах Краснодарского края в этот период посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19, зато заселиться в гостиницы можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19.