«По нашим данным, общая частота обращений туристов за медицинской помощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Но что касается коронавируса, то ни в этом сезоне, ни в прошлом, ни в позапрошлом не было какого-то резкого роста или спада по обращениям с заражением. По нашей статистике, это три человека на 10 тыс. туристов. Уточню, речь идет о тех, у кого во время путешествия был выявлен коронавирус. Чаще всего болезнь протекает в легкой или средней форме. Госпитализации есть, но их не стало больше по сравнению с остальными причинами обращений – травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, самыми распространенными обращениями по-прежнему остаются – бытовые травмы (в том числе и ДТП), ОРЗ, бронхиты, отиты, чуть меньше – проблемы, связанные с кишечными расстройствами, далее сердечно-сосудистые заболевания.

По данным компании «Страховой Дом ВСК», всего с начала года было зафиксировано 14 тыс. происшествий с российскими туристами, отдыхающими за рубежом.

«Россияне редко сталкиваются с COVID-19 во время отдыха за границей – в структуре простудных заболеваний коронавирус занимает менее 1%. Еще 10% обращений в страховую компанию связаны с травмами и несчастными случаями, такую же долю занимают тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой», — сообщили в пресс-службе страховщика.

Самыми распространенными страховыми случаями среди отдыхающих за границей россиян являются простудные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом – не менее 80% обращений.

Как рассказала Алчеева, с января по сентябрь в компании не было зафиксировано ни одного обращения с "вирусом Коксаки" (энтеровирус), снизилось число обращений туристов с ротавирусом, хотя летом им все еще нередко болеют дети и взрослые на курортах Краснодарского края и Крыма.

Туристы стали больше тратить на страховку

Как отметила Алчеева, во время пандемии страховщикам стало сложнее работать, потому что появились трудности с транспортной составляющей, когда она требуется.

«Когда мы работаем с туроператорами, то сразу договариваемся, что на их чартерах можно организовать репатриацию. А в новой реальности мы каждый раз должны учитывать какие-либо ограничения и дополнительные требования», — сказала эксперт.

Между тем, она обратила внимание на то, что тарифы на страховку, в частности, с ковидом, в компании не повышали. Одной из причин, поспособствовавших этому, стало желание туристов приобретать более дорогие страховки для путешествий.

«У нас разные программы, они отличаются страховой суммой. Но мы наблюдаем, что туристы стали чаще покупать более дорогие страховки. Например, у нас две страховки от невыезда. Одна франшизная, другая без франшизы и дороже, но ее действие распространяется не только на коронавирус, но и на простуду и другие заболевания. И мы видим крен продаж в сторону страховок по более высоким тарифам», — подчеркнула Алчеева.

Востребованы страховки по России и страховки от невыезда

По словам страховщиков, российские туристы за время пандемии стали внимательнее относиться к своему здоровью, пытаться обезопасить себя от случаев, когда деньги на поездку сгорают от независящих от путешественника причин.

«Мы видим, что интерес к страхованию вырос, коронавирус приучил, что каждый турист незащищенный. Поэтому наблюдается всплеск обращений по страховке от невыезда именно по причине ковида. Например, турист бессимптомно переносит COVID-19, но ПЦР-тест – это настолько чувствительный маркер, что даже без симптомов это уже причина не ехать. Спрос на страховку от невыезда очень высокий, продажи выросли в пять раз по сравнению с 2019 годом», — пояснила Алчеева.

Как рассказали в СК «АльфаСтрахование», в 2021 году доля клиентов, выбирающих страховку от невыезда, выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

«Как правило, люди покупают такие полисы сегодня, опасаясь резких изменений планов по самым разным причинам. А расширенная страховка покрывает также расходы в случае отмены поездки по причине нахождения на карантине из-за COVID-19, что еще более актуально для туристов», — прокомментировали в компании.

В страховой компании «ВСК» отметили, что за 9 мес. 2021 года страховку от невыезда купили в 2,5 раза больше человек, чем за весь 2019 год.

По данным страховщиков, большинство страховых полисов было оформлено на поездки в Турцию. Также полисы приобретают для поездок на Кубу, Кипр, в Египет и Россию.

Высокий спрос среди туристов наблюдается и на страховку для путешествий по России. Так, в ERV продажи таких страховок выросли в 7 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.

По словам Алчеевой, рост связан с тем, что многие российские туристы после закрытия границ переориентировались на внутренний туризм, и для них покупка страховки – это норма. Кроме того, растет число горнолыжных туристов, которые также сейчас проводят время на курортах России и покупают страховку, потому что занимаются активным и травмоопасным видом спорта.

«Все понимают, что в России действует полис ОМС, но он же не распространяется на все случаи, которые могут произойти с туристом. ОМС не должен отвечать за те случаи, на которые не предусмотрено финансирование – покупка авиабилета, посмертная репатриация. По ОМС доступна первая неотложная медицинская помощь», — пояснила она.

За время пандемии спрос на страховки для путешествий по России в компании «АльфаСтрахование» вырос на 42% по сравнению с доковидным периодом.

«Мы связываем это с ростом популярности отечественных направлений ввиду ковидных ограничений. При этом если говорить про октябрь-ноябрь 2021 года, Россия входит в топ-5 стран по числу оформленных полисов для путешествий. На первом месте по популярности у нас находится Турция», — сообщили в пресс-службе.

В «ВСК» также фиксируют рост продаж страховок для поездок внутри страны, однако их доля не превышает 5-7%.