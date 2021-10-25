«Развитие промышленного туризма способно привлечь в регионы не только туристов, но и потенциальных инвесторов или партнеров, а также повысить лояльностям потребителей к региональным брендам . Потребителю XXI века необходимо знать и видеть выбранный продукт, увидеть и проследить за процессом его создания", — подчеркивает исполняющая обязанности директора Центра развития туризма региона Надежда Шестакова.

Вопросы развития промышленного туризма эксперты и представители почти 40 регионов обсудили на Среднем Урале в ходе IX Форума «Большой Урал 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств», который прошел 15-16 октября 2021 года в Екатеринбурге. Форум проводился Центром развития туризма при поддержке Ростуризма и правительства Свердловской области. Соорганизатором форума стало Агентство стратегических инициатив.

В Ростуризме отмечают, что Свердловская область — привлекательный для делового и культурно-познавательного туризма регион, имеющий явно выраженную индустриальную доминанту. На сегодняшний день 10 свердловских промышленных предприятий принимают участие во Всероссийском акселераторе Агентства стратегических инициатив по промышленному туризму.

"Мне радостно, что предприятия готовы принимать туристов. В Свердловской области очень много объектов, интересных людям. Здесь есть Уральские локомотивы, где производятся поезда "Ласточки" и электровозы. На другом предприятии всего за 40 секунд изготавливают колесо для вагонов. А всего в области делают 97 разных размеров колес", – подчеркивает директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольга Захарова.

Атомный флагман промышленного туризма Среднего Урала

Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

Представители Белоярской АЭС во время выступления на форуме отметили, что атомная энергетика является чистой и безопасной, и поэтому открытой для проведения экскурсий. Так, только в 2021 году, несмотря на ограничения по коронавирусу, АЭС в составе экскурсионных групп посетили порядка 700 человек. До пандемии число посетителей станции достигало 3 тысяч человек в год.

"Мы не просто показываем атомную станцию снаружи, а даем возможность экскурсантам обойти основные технологические помещения АЭС, включая блочный щит управления, откуда оперативный персонал управляет атомным энергоблоком", — говорит главный инженера предприятия Валерий Шаманский.

Высокий интерес к АЭС специалисты связывают с тем, что это — "единственная в мире станция, эксплуатирующая энергоблоки на быстрых нейтронах".

"Заводись, мы едем на СТЗ!"

Фото: Северский трубный завод

Посмотреть на доменный цех, который практически без изменений сохранился с 1860 года, и кирпичную фабрику первой половины XIX века можно будет в следующем году в музейном комплексе "Северская домна" АО "Северский трубный завод" (СТЗ).

"Наш завод – одно из старейших металлургических предприятий Урала, в 2021 году ему исполнилось 282 года. Музейный комплекс «Северская домна» является уникальным в нашей стране, так как на его территории сохранилась единственная в Европе доменная печь XIX века. Туристы могут узнать историю становления металлургии и познакомиться с современным высокотехнологичным производством", — сообщила "Интерфаксу" директор музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова

Музейный комплекс работает на заводе с 2009 года, его площадь превышает 8 тыс. кв. метров. Основные туристические объекты – это здание бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 году, и доменный цех, который сохранился практически без изменений с 1860 года.

"В этом году мы начали и к лету 2022 года завершим реконструкцию музея – обновим экспозицию, расширим музейные пространства для организации масштабных культурных проектов. При этом мы продолжаем проводить экскурсии в действующие цеха предприятия – они проходят в рамках отдельных бизнес-мероприятий завода", — сообщила Трепалова.

Кроме того, в рамках экскурсии гостям демонстрируют арт-объект "Северская цапля" и мурал "Северский поток", созданный в рамках VI Уральской индустриальной биеннале.

Летом 2021 года на "Северском трубном заводе" (СТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)) запустили туристический проект, назывался он "Заводись! Мы едем на завод!" и был приурочен к 20-летию ТМК и Дню металлурга. В рамках этих экскурсий предприятие посетили 500 человек. По словам Трепаловой, в будущем году этот маршрут планируется сделать постоянным.

"Главными точками маршрута, помимо "Северской домны" и других туристических объектов, станет действующее производство: электросталеплавильный и трубопрокатный цеха завода. Туристы увидят современное металлургическое производство – выплавку стали в электродуговых сталеплавильных печах, работающих на металлоломе, и весь процесс изготовления высокотехнологичных стальных труб, используемых, в первую очередь, для добычи нефти и газа", — говорит Трепалова. Такие экскурсии будут организованы для различных целевых аудиторий: бизнес-миссий, студентов, школьников и туристических групп.

С момента открытия музейного комплекса "Северская домна" его посетили более 13 тыс. человек.

Хлебопроизводство на "СМАКе"

Фото: АО СМАК

Помимо металлургии и атомной промышленности в Свердловской области можно ознакомиться с производством хлеба — такие экскурсии на своей площадке проводит Хлебокомбинат "СМАК" (в сентябре 2021 года он вошел в федеральную программу по промышленному туризму).

Хлебокомбинат основан еще в прошлом веке – тогда он стал первым предприятием промышленного хлебопечения на Урале. Завод не останавливался ни на один день с момента открытия 15 мая 1927 года. Сегодня конструктивистское здание Фабрики-кухни, являющееся частью современного "СМАК", где рабочих кормили обедами, а также выпускали полуфабрикаты для приготовления в домашних условиях, признано памятником архитектуры регионального значения.

Фото: АО СМАК

"Относимся к этому так, что есть возможность и показать предприятие, продукцию, сказать пару нужных слов о пользе употребления хлебобулочных изделий, развенчать мифы о хлебе и показать наш завод. Мы вступили в программу, чтобы научиться чему-то новому, поделиться опытом проведения экскурсий, и с помощью правительства Свердловской области развивать промышленный туризм. Это хоть и хлопотно, но выгодно", — отмечает генеральный директор АО "СМАК" Владилен Фуфаров.

Фото: АО СМАК

По его словам, экскурсии на заводе проводятся уже несколько лет – как для школьников, так и для студентов профильных профессий, которые также имеют возможность попрактиковаться на производственной площадке.

"Мы всегда уделяли внимание экскурсиям, потому что считали, что они рекламируют нашу продукцию и продвигают предприятие. Сотрудникам очень интересно и приятно, когда по залам ходят гости, это также влияет и на нас самих", — говорит Фуфаров.

В настоящее время проведение экскурсий ограничено из-за пандемии коронавируса. Но на хлебокомбинате "Интерфаксу" сообщили, что в планах – организовать новые экскурсионные маршруты для школьников, студентов и гостей региона на новый завод в Кольцово, который заработает к концу года и станет одним из крупнейших хлебных предприятий в России.