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По данным Тайского управления по туризму (ТАТ), с момента открытия Пхукета для вакцинированных «Спутником» россиян 1 сентября туда прилетели почти 1,2 тысячи туристов из России. Всего по программе Phuket Sandbox на остров приехали 905 тыс. туристов, россияне заняли среди них седьмое место. Чаще всего на Пхукет сейчас прибывают туристы из самого Таиланда, США, Израиля, Германии, Великобритании.

Для въезда на остров туристам нужен сертификат о въезде (COE), который оформляется на сайте посольства Таиланда, подтверждения оплаты отеля, двух тестов, страховка от коронавируса с покрытием $100 тыс., авиабилет.

Кто едет на Пхукет

Фото: pixabay.com

Туроператоры считают, что при нынешней процедуре въезда остров вряд ли станет предстоящей зимой направлением массового отдыха россиян — его будут выбирать лишь обеспеченные туристы, для которых заплатить несколько сотен долларов на семью за тесты — не проблема.

«Сейчас Пхукет привлекает в основном обеспеченных туристов, которые готовы помимо самой поездки оплачивать ПЦР-тесты, дорогой страховой полис, оформление документов. Для клиентов пятизвездочных отелей это не препятствие. В большей степени их беспокоит неопределенность — что будет, если тест окажется положительным», — рассказывает руководитель направления Юго-Восточной Азии компании Pac Group Юлия Соколова.

С ней согласен генеральный директор туроператора ITM Group Константин Мальков: «Ехать в Таиланд сейчас вполне можно, но нужно быть готовым к определенным сложностям. В таких условиях на Пхукет поедут либо богатые туристы в дорогие отели, либо те, кто хочет жить здесь долго», — говорит он.

Руководитель по связям с общественностью туроператора TUI Россия Ольга Иванова считает, что при нынешних требованиях направление может пользоваться спросом только у туристов-индивидуалов, массового потока в Таиланд не будет, пока власти не упростят процедуру въезда. «До пандемии более 80% наших туристов выбирали отели 3 и 4*, сейчас, с новыми условиями въезда, очевидно, что Таиланд выберут только преданные поклонники направления или обеспеченные путешественники», — подчеркивает она.

Иванова также сообщила, что стоимость отелей на Пхукете из-за пандемии резко снизилась для того, чтобы вернуть туристов. Снижение достигает 30% по сравнению с уровнем до пандемии. Причем цены снизили и дорогие, и дешевые отели. «Особенно заметно снижение цен в дорогих отелях, оно даже может компенсировать туристам затраты на ПРЦ-тесты», — говорит она.

«Процедура въезда организована так, что туристам проще поехать через туроператора, который возьмет на себя подготовку документов. При оформлении сертификата о въезде COE возникает множество мелких сложностей вроде выбора типа визы и других мелочей. Нам пришлось нанять специального человека, который занимается только подготовкой сертификатов», — добавляет генеральный директор принимающей тайской компании «Экзотик Тур» Ольга Курмакаева. Она подчеркнула, что для поездок на Новый год туристам нужно подавать документы не позднее, чем за две недели, так как время оформления COE перед новогодними каникулами будет больше из-за повышения спроса.

Напомним, что в 2019 году Таиланд принял 1,5 млн российских туристов. Сейчас даже у массовых туроператоров бронируется до 100 туров в неделю, что в десятки и сотни раз меньше допандемийных объемов.

Правительство Таиланда будет постепенно упрощать въезд

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«Россия — очень важный рынок для Пхукета. Российские туристы всегда занимали третье место по численности среди иностранцев в Таиланде. Как только мы одобрили вакцину, число русских на Пхукете начало расти. С момента старта программы Phuket Sandbox 150 национальностей приехали в страну, и мы надеемся, что россияне вернутся в топ-3 в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения опасалось, что туристы привезут в страну ковид. Но за время действия программы среди туристов был выявлен только 171 случай заражений или 0,3% от въездного потока. Все эти случаи были либо бессимптомными, либо со слабыми симптомами. Это доказывает, что туристы с прививками, сделавшие перед поездкой тесты, безопасны», — рассказала на встрече с российскими туроператорами на Пхукете вице-президент по международному маркетингу Туристической ассоциации Пхукета Нантида Атисет.

По ее словам, сейчас правительство постепенно смягчает правила въезда для иностранных туристов. Так, с 1 ноября будет разрешено въезжать во все провинции страны без карантина туристам с прививками, одобренными ВОЗ, из 46 стран. Россия пока в этот список не попала, но, как ожидается, он будет регулярно пересматриваться и дополняться.

Атисет также сообщила, что с 1 ноября покрытие страхового полиса, необходимого для въезда, будет снижено со $100 до 50 тыс. Кроме того, правительство рассматривает возможность отмены второго теста и замены всех ПЦР-тестов на быстрые тесты на антиген, что значительно упростит жизнь туристов.

Кроме того, правительство планирует заменить достаточно сложный в оформлении сертификат COE, который сейчас фактически является въездной визой, на систему ThailandPass. В ее рамках туристам нужно будет заполнить анкету на специальном сайте, загрузить сертификат вакцинации, предоставить страховку на $50 тыс. и получить QR-код. После этого можно будет въезжать в Таиланд с тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до въезда.

На Пхукете ждут роста российского турпотока ближе к Новому году, который традиционно был для нашего рынка самым популярным периодом. По словам отельеров, начиная с середины ноября до середины января российский рынок уже сейчас занимает первое место по числу бронирований номеров.

Сейчас на Пхукет можно попасть только с пересадками на рейсах Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad, Emirates. С начала ноября на остров полетят «Аэрофлот» и S7, планирующая рейсы из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. По словам руководителя службы маркетинга московского представительства Тайского управления по туризму Константина Киннеля, всего российские авиакомпании запланировали перевезти за зимний сезон прямыми рейсами около 42 тыс. туристов.