Так, в компании "Интурист" отметили, что активнее всего бронируются туры с заездами на ноябрьские праздники и Новый год. Аналогичная ситуация и в TEZ Tour.

"На новогодние заезды спрос резко вырос за последние пару недель, много заявок приходится на пиковые вылеты с 27 декабря по 3 января. Есть уже и заявки на март 2022 года", — сказала порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор туроператора Елизавета Тимошенко.

В компании TUI Россия отмечают, что большинство туристов сейчас стараются бронировать туры незадолго до поездки.

"Две трети от общего числа забронированных туров в Египет приходится на октябрь, 21% — на ноябрь, который считается для курортов Египта одним из лучших месяцев для отдыха, новогодние и каникулярные заезды составляют 10%", — сообщили в компании.

Там ожидают, что новогодние туры начнут активнее бронироваться в октябре, поскольку в конце месяца заканчиваются акции раннего бронирования. Доля туров на курорты Египта с заездами в феврале-марте 2022 года пока составляет не более 1%.

Туристы выбирают в Египте отели 5*

По оценкам туроператоров, доля туристов, предпочитающих бюджетный отдых на курортах Египта, не превышает 5%.

В частности, по статистике бронирований TUI Россия, отели уровня 3* для отдыха в Египте выбирают не более 1% туристов, 24% бронируют отдых в отелях 4* и подавляющее большинство (75%) выбирают отдых в отелях уровня 5*.

"Для отдыха курортах Красного моря большинство предпочитают качественные отели уровня 4-5*, работающие по системе "все включено". Особо популярны у клиентов отели, работающие по концепции Fun&Sun (семейный отдых), хорошо зарекомендовавшие в Турции и на Кипре и предлагающие единые стандарты обслуживания", — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что менее 1% туристов бронируют отели, предлагающие только завтраки или полупансион.

Фото: TUI Россия

По словам Тимошенко, в TEZ Tour половина всех бронирований приходится на туры с проживанием в отелях категории 5*, на втором месте объекты уровня 4* и 4* плюс и буквально 5% клиентов компании предпочитают бюджетный отдых. Половина всех бронирований на направлении – это недельные туры, по 25% от общего объема заявок занимают 10-дневные и 2-недельные путешествия.

В свою очередь, в TUI Россия добавили, что у них также наиболее популярны туры на 7 ночей, их выбирают 43% туристов, 39% бронируют отдых на 10 ночей и 14% предпочитают провести на курорте две недели, другие варианты составляют незначительные 3%.

"Между Хургадой и Шарм-эль-Шейхом спрос распределился практически в равных долях с небольшим перевесом в сторону Хургады 51% к 49% соответственно", — сказали в пресс-службе. У "Интуриста" и TEZ Tour такое же соотношение спроса на эти курорты.

Цены на туры в Египет пока не снижаются

Несмотря на увеличение объема перевозки в Египет с конца сентября, цены на туры остаются выше, чем могли бы быть при наличии чартерных программ. По этой причине спрос на направление после его открытия оказался ниже, чем ожидали туроператоры.

Как напомнили в пресс-службе TUI Россия, компания открыла в начале августа продажи туров в Египет с прямыми перелетами на рейсах авиакомпаний EgyptAir. На этой неделе полетная программа из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в очередной раз пополнилась дополнительными блоками мест на рейсах EgyptAir, "Уральских авиалиний" и S7.

"На рынке все еще есть дефицит перевозки и спрос все еще превышает предложение, поэтому цены на путевки не снизились", — пояснили в компании.

С коллегами согласились в TEZ Tour. "Цены на авиаперевозку существенно не изменились, несмотря на поэтапное увеличение числа авиарейсов. Если сравнить цены на рынке, то можно увидеть, что стоимость авиабилета в составе полного пакета услуг бывает в два раза ниже, чем аналогичного в свободной продаже. Только возобновление чартерных полетных программ позволит снизить цены", — сказала Елизавета Тимошенко.

Фото: Александр Головнин

В то же время компании "Интурист" удалось снизить цены благодаря заключению договоров с регулярными перевозчиками о блоках мест.

"Цены на туры в Египет удалось снизить в среднем на 20-60% в зависимости от авиакомпании благодаря появлению договоренностей на блоки мест с регулярными перевозчиками из Москвы и регионов, а также собственной туристической перевозке", — сообщили в пресс-службе туроператора.

У компании доступны для бронирования пакетные туры на блоках мест на рейсах S7 с вылетом из Москвы в Шарм-эль-Шейх (с 31 октября) и Хургаду (с 1 ноября). Также есть блоки мест на рейсах S7 в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.

Сколько стоит отдых в Египте на осенние каникулы и Новый год

Тур в Египет от "Интуриста" на регулярном рейсе на 10 ночей на ноябрьские праздники и школьные каникулы с размещением в отеле 4* по системе "все включено" для семьи из 3 человек обойдется в 165 тыс. руб. Такой же тур с перелетом на блоках мест на прямом рейсе в Хургаду будет стоить 120 тыс. рублей, а на Новый год – от 145 тыс. рублей на тех же условиях.

TEZ Tour предлагает отдых в Египте от 33 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 4* с завтраком. На Новый год в самые востребованные даты вылетов цены стартуют от 42,5 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 3* с завтраком и ужином.

Фото: pixabay.com

У TUI Россия можно купить тур на середину октября с размещением в гостинице 4* "все включено" от 42 тыс. рублей на человека. С размещением в гостинице 5* на тех же условиях цены начинаются от 46,6 тыс. рублей.

Недельный отдых на Новый год в Хургаде стоит от 61,5 тыс. рублей с человека в отеле 4* "все включено". С размещением в гостинице 5* цены стартуют от 64,7 тыс. рублей. На аналогичных условиях в Шарм-эль-Шейхе – от 67,6 тыс. рублей в отеле 4* и от 73 тыс. рублей в пятизвездочной гостинице. При этом стоимость новогоднего ужина оплачивается отдельно. В отелях 4-5* цены варьируются от $35 до 200-300.

РФ с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта, которые были под запретом почти шесть лет после взрыва над Синаем российского самолета в октябре 2015 года. Разрешенная частота рейсов сейчас составляет до 25 в неделю из Москвы и до трех из региональных аэропортов. Организация чартерных программ пока не разрешена.