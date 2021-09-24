«С закрытием границ восхождения на Эльбрус стали гораздо популярнее у россиян. Продажи таких туров по сравнению с допандемийным временем выросли в среднем на 20-30%. Это популярное направление не только для одиночных туристов, есть и корпоративные запросые», — сообщила эксперт по путешествиям туроператора RussiaDiscovery Ирина Милинцова.

По ее словам, девятидневный тур – это оптимальный вариант, чтобы организм акклиматизировался под ту высоту, на которой ему придется находиться и начать восхождение. Группы для восхождения в RussiaDiscovery собираются из расчета один гид на троих туристов, как правило, не более 15 человек.

«Тур состоит из двух частей. На первом этапе туристы проживают в базовом поселке Терскол на высоте 2,3 тыс. метров и выходят на акклиматизационные треккинги к водопадам, к вершине Чегем-Баши. Это занимает несколько дней. Вторая часть путешествия – группа выселяется из гостиницы и на канатной дороге поднимается на Эльбрус в зону, где находится приют на высоте 3720 метра. И ближайшие 3-4 дня продолжается акклиматизация с подъемом до 4-5 тыс. метров. Далее ночь восхождения на 5642 метра и спуск», — рассказала она.

Милинцова отметила, что дополнительно на участке от приюта до высоты около 5 тыс. метров можно заказать ратрак, это позволяет сэкономить силы. Некоторым гиды его сразу рекомендуют, чтобы проконтролировать менее выносливых туристов.

«Мы опираемся на профессионализм гида: нужно понимать, что погода в горах нестабильная, поэтому гиды отслеживают прогноз по часам, исходя из чего они принимают решение о восхождении. В 11 утра, например, есть окно, когда можно взойти на вершину. И если турист медленно идет, то ему не разрешат пойти, а тем, кто быстрее и физически сильнее, восхождение разрешат», — пояснила эксперт.

Как сообщил глава спортивной Федерации альпинизма Карачаево-Черкессии Александр Гребенюк, для восхождения на Эльбрус нужно не менее 7-8 дней с учетом акклиматизации, и еще один дополнительный день закладывается на случай непогоды. При этом не стоит набирать очень большую группу, если погода нестабильна.

Техника безопасности на Эльбрусе

Фото: АО "КСК"

Как считают опрошенные порталом «Интерфакс-Туризм» эксперты, обеспечить безопасность при восхождении помогают три вещи. Это опыт гидов, работающих с навигационными системами, экипировка туристов и время, выбранное для подъема на вершину.

Как рассказал Гребенюк, в турах для неподготовленных туристов очень важно выбирать благоприятный сезон.

«Многие компании, работающие на склонах Эльбруса, практикуют походы до конца сентября. Но чаще всего в горах на такой высоте это уже глубокая осень. И если выпадает хорошая погода – это здорово, но день короче, а температура ниже. Лучше осуществлять восхождение в июле-августе, когда теплее и больше ясных дней. Кроме того, во второй половине дня на склоне Эльбруса ухудшается погода, поэтому с 11 до 13:00 нужно успеть подняться на вершину. Если по времени не выходит, то нужно спускаться», — уточнил он.

Эксперт сообщил, что для безопасности туристов очень важно нанимать опытных и профессиональных гидов, которые контролируют метеоусловия и не подвергают туристов лишнему риску.

«Гиду нужно руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться желаниям туристов. Потому что бывают случаи, когда погода испортилась, группа спустилась, а спустя несколько часов ветер поменял направление, открылись вершины, и опасность миновала. Тогда начинаются претензии от клиентов, что они потратили отпуск, заплатили деньги, но так и не поднялись на вершину. И очень часто происходят несчастные случаи, когда организаторы не до конца готовы взять на себя ответственность за отказ от восхождения», — сообщил Гребенюк.

Кроме того, как считает глава Федерации альпинизма Карачаево-Черкессии, проблема многих туркомпаний заключается в том, что они берут в группу людей, которые впервые попадают в горы или имеют к восхождению медицинские противопоказания. В первую очередь, это хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

«Многие туристы, планирующие восхождение на Эльбрус, не проходят медицинское обследование и могут даже не посетить терапевта для получения медицинского заключения. Диагностика перед серьезной нагрузкой важна для понимания запаса прочности организма и безопасности жизни», — отметил Гребенюк.

Что касается экипировки, то брать ее напрокат уже перед походом в горы – нормальная практика по всему миру. Тем не менее, с этим тоже могут возникнуть сложности, если одежда или обувь были недостаточно просушены перед очередным клиентом.

«При выходе на акклиматизацию экипировка вновь увлажнилась. Если не получилось высушить, то это угроза жизни человека: при температуре минус 20 и ветре 50 метров в секунду по холодовому индексу ощущается как минус 37 градусов. Это ситуация, при которой не исключено переохлаждение», — сказал эксперт.

Больше требований к гидам и туристам

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Как считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, чья компания также продает восхождения на Эльбрус, повысить безопасность туристов, которые занимаются альпинизмом, поможет закон об аттестации гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Он должен вступить в силу с 1 июля 2022 года.

«Мы должны проводить и проверять аттестацию инструкторов, гиды должны участвовать в соревнованиях по технике альпинизма, которые проводятся ежегодно. К горным гидам должны быть особые требования, это экстремальный туризм, потому что он рискует жизнью туриста. Также нужно расширить полномочия для МЧС, чтобы они могли закрывать гору для восхождений в случае непогоды, медицинского контроля туристов прямо на Эльбрусе», — сказал он.

Солидарен с экспертом и Гребенюк. «Пока нет системы, нет законодательной базы, которая обяжет туристов проходить предварительную медицинскую и специализированную подготовку перед восхождением на гору. Также надо отметить, что туркомпании должны тщательнее подходить к подбору гидов, потому что нередко они берут на высокий сезон в помощь людей, которые не являются профессионалами высокого уровня», — заключил он.

Страховка обязательна

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Туркомпании настоятельно рекомендуют оформлять страховку для восхождения, хотя она довольно дорогая (в среднем 4-5 тыс. рублей). В качестве альтернативы подойдет страховка для горного треккинга, потому что большую часть времени тура путешественник проводит на акклиматизационных треккинговых маршрутах.

Спортивные страховки оформляют ERV, компания «Альфа Страхование», «Ингосстрах» и другие.

Происшествия с туристами на Эльбрусе

Фото: pixabay.com

23 сентября группа альпинистов в составе 19 человек из разных городов России совершила восхождение на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий они запросили помощь. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, от переохлаждения. Остальные были эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

19 сентября на Эльбрусе, на высоте 5 тыс. метров, потерялся турист из США, он запросил помощь. На поиски альпиниста выдвинулись четверо спасателей, которые спустили мужчину с горы.

В конце июня с Эльбруса эвакуировали двух воронежских альпинистов, которым стало плохо на высоте 5,4 тыс. метров.

7 июня попросила помощи группа из двух самарских альпинистов, один из которых сорвался в расщелину на склоне Эльбруса.

3 мая на северном склоне Эльбруса были обнаружены тела гида и девушки-туристки, которые пропали во время восхождения на Эльбрус в 20-х числах апреля.

Эльбрус – гора вулканического происхождения на Северном Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, самая высокая в Европе. У нее две вершины – Восточная (5621 метр над уровнем моря) и Западная (5642 метра), которые разделяет седло высотой 5416 метров. Первое успешное восхождение было совершено в 1829 году.