«Самым популярным направлением с точки зрения объемов на бархатный сезон оказался Крым. А вот продажи Краснодарского края застопорились: особенно просели Сочи и Анапа, некоторые отели даже написали, что сокращают список предоставляемых услуг в связи с недозагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Интуриста».

Аналогичная ситуация и у туроператора «Дельфин». По словам генерального директора компании Сергея Ромашкина, Крым, по прогнозам, будет лидером по спросу на бархатный сезон. «Направление очень хорошо продается, но осенью туристы чаще бронируют более теплый уголок региона, постепенно меняя западный и восточный берег Крыма на Ялту», — рассказал он.

Как отметил Ромашкин, Краснодарский край по итогам года возьмет пальму первенства по турпотоку в регион, однако из-за введенных губернатором ранее антиковидных ограничений спрос на туры в бархатный сезон упал на треть.

«Краснодарский край, который так и не отменил ограничения для непривитых туристов, переживает спад продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 года. Потери на сентябрь составили примерно 30-35%. За год статистика будет неплохой, потому что май-июнь были ударными, но ограничения очень тормозят желание туристов посещать регион. По объемам он превосходит Крым, но по спросу на межсезонье в минусе. Текущая ситуация весьма грустная», — резюмировал эксперт.

Интерес к турам в Крым и на Кубань наблюдают в TUI Россия и в сети турагентств «Розовый слон».

«Идет постепенное снижение спроса на пляжный отдых на Кубани относительно летних месяцев. Так как купальный сезон близится к завершению, остаются популярными объекты размещения с открытыми подогреваемыми бассейнами. Туристы в основном сейчас выбирают бюджетные туры и средний ценовой сегмент», — добавили в пресс-службе TUI Россия.

Кавминводы и экскурсионка

Фото: www.pyatigorsk.online

Как сообщили эксперты, этой осенью российские туристы активно интересуются оздоровительными турами в Кавминводы: направление пользуется популярностью из-за комфортных климатических условий в бархатный сезон.

«Самые популярные и реновированные санатории Кавминвод уже прислали стоп-сейлы до конца октября», — пояснили в «Интуристе».

Что касается экскурсионных туристов, то, по словам представителей туриндустрии, спросом пользуются едва ли не все известные направления России. «Осенью растут продажи экскурсионных туров в Петербург, Казань, Калининград. Дораспродаются активно Алтай и Байкал. Золотое Кольцо будет популярно до конца года, а дальше нас ожидает плавный переход на горнолыжные туры, которые потихоньку начинают продаваться», — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Как отметил эксперт, летом хорошо продавалось и такое экзотическое направление, как Сахалин. «На следующий год мы рассчитываем на большой интерес и к Камчатке, куда тоже должны полететь чартеры», — добавил он.

В TUI Россия подчеркнули, что осень – лучшее время года для экскурсионных поездок: температура для осмотра достопримечательностей комфортная, нет изматывающей жары и толп туристов. Поэтому туроператор выбрал для старта двух своих чартерных цепочек в Тюмень и в Казань именно сентябрь.

«Этой осенью спрос на экскурсионные туры показал кратный рост. Этому способствовали, в том числе, и новые экскурсионные программы, а также четвертый этап акции кешбэка, под которую подпадали туры с началом до 1 октября», — пояснили в компании.

Также большой популярностью стабильно пользуются осенние экскурсионные программы в Санкт-Петербург и Калининград.

Те же направления продаются в «Интуристе», к ним добавились туры на Кавказ, в частности поездки в Дагестан, Северную Осетию и Карачаево-Черкессию.

«Что касается Петербурга, то многолетний лидер экскурсионных программ хоть и быстро восстанавливает свои позиции, но еще пока не вернул допандемийных объемов, и туризм в городе и Ленинградской области полностью не восстановился», — добавили в компании.

Между тем, Ромашкин рассказал, что среди экскурсионных направлений плохо восстанавливается Москва. «Не знаю, что так сильно повлияло на туристов: возможно, это нежелание властей демонстрировать праздничную атмосферу для привлечения путешественников. Падение 25-30% к прошлому году. Московская область сначала вводила ограничения по заселению в отели без ПЦР-теста, потом снимала их. Постепенно спрос растет, но полное восстановление мы ожидаем не ранее конца 2021 года», — сказал он.

По словам Ромашкина, сейчас для туристов с невысокими доходами самое благоприятное время отдыха: в июне была нехватка мест в отелях, а сейчас и цены ниже, и загрузка гостиниц падает. Чаще всего туры покупают семьи с детьми, а также путешественники в возрасте.

Как продаются горнолыжные туры в Краснодарский край

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Несмотря на то, что уже открыты программы раннего бронирования на зиму, в первую очередь, горнолыжных туров, туристы не спешат бронировать путевки заранее. Это связано как с опасениями по антиковидным ограничениям в регионе, так и с тенденцией на сокращение глубины продаж. Тем не менее, компании по-разному оценивают спрос на эти туры.

«Горнолыжные туры у нас уже есть в продаже по акциям раннего бронирования. Но все туры на ноябрь-декабрь продаются не очень хорошо. Возможно, спрос тормозят ограничения в регионе. Также сказывается небольшая глубина продаж, и что туристы планируют поездку лишь за неделю-две до путешествия. Мы сейчас отстаем в 3-4 раза от показателей 2020 года на этот период», — рассказал Ромашкин.

В свою очередь, Мкртчян наблюдает растущий спрос на горнолыжные туры в Красную Поляну и рекомендует всем туристам, желающим сэкономить, приобретать путевки уже сейчас, потому что в ноябре-декабре заезды на новогодние каникулы будут на 50% дороже. «Дело в том, что это единственный горнолыжный курорт России европейского уровня, единственная альтернатива Альпам. Все остальные курорты, при всем уважении, не сравнимы. И пока закрыта Италия, Швейцария, Австрия, эти люди приедут в Красную Поляну», — пояснил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в настоящее время даже по акциям раннего бронирования, по которым туры на зиму до 15 ноября можно купить со скидками от 25 до 30%, число желающих бронировать заранее невелико. По ее прогнозу, россияне начнут покупать новогодние путешествия не раньше середины ноября.