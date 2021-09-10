"Египет показал в августе взрывной рост спроса и продолжает расти, тем более, что сейчас на курортах Красного моря стоит прекрасная погода для отдыха и купания. В связи с этим мы наблюдаем тенденцию превышения спроса над предложением, самолеты улетают со 100% загрузкой. Уже распроданы все туры с вылетом до середины сентября, активно раскупаются последующие даты", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора TUI Россия.

В компании добавили, что сейчас туры продаются с перелетом в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Москвы, но в ближайшее время полетная программа туроператора будет расширяться, появятся новые рейсы из регионов России.

Аналогичная ситуация со спросом и в компании Coral Travel. С 15 сентября туроператор запускает полетную программу на курорты Красного моря с перелетами из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы на рейсах египетского перевозчика Air Cairo.

"Мы наблюдаем высокий спрос на туры в Египет со стороны российских туристов. Продажи открыты с 6 сентября, и загрузка первых рейсов составляет более 90%, а путевки с заездами 17 сентября распроданы более чем на 80%", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" глава отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

Фото: Pixabay.com

По ее словам, продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с вылетом из регионов со стыковкой в Анталье "превзошли ожидания".

В TEZ Tour отметили высокий интерес туристов к путешествиям в Египет с перелетом "Аэрофлотом". При этом спрос на пакеты с перелетом S7 ниже из-за ограниченной частоты полетов.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что продажи на египетском направлении идут удовлетворительно. "При этом снизить цены на направлении без возможности постановки собственной чартерной перевозки пока не представляется возможным", — пояснили в компании.

"Интурист" предлагает туры на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха с вылетами из 15 российских городов. Кроме того, туроператор ставит собственную туристическую перевозку в Хургаду из Саратова на рейсах Red Wings, а также туристы летают в Египет на рейсах авиакомпании AZUR air.

Повысил ли цены Египет

Как отметил руководитель группы субмассовых направлений "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов, частичное открытие Египта привело к появлению еще одного востребованного места отдыха, но прежних цен на направление уже нет.

"За время отсутствия туристов из Европы (в том числе и России), отельная база частично изменилась: часть гостиниц вынуждена была переориентироваться на туристов с Ближнего Востока (так как других в нужном количестве для загрузки просто не было). Это привело к перестройке концепции под требования рынка с соответствующими затратами, и, как следствие, к повышению цен на размещение", — пояснил он.

Другие объекты размещения, которые не сумели вовремя сориентироваться или им не хватило малой емкости рынка, по словам эксперта, временно или совсем закрылись.

"На ближайшие даты в гостиницах бюджетного и среднего ценового сегмента нет мест, потому что их и так мало, намного больше номеров доступны для бронирования в более дорогих объектах размещения", — добавил он.

Фото: Александр Головнин

Обручев-Миронов напомнил, что на стоимость программ влияет отсутствие чартеров на курорты Египта, поэтому цены на путевки выше ожидаемого.

"Если говорить в целом про рынок, чаще всего туристы, сопоставляя цены, понимают, что есть альтернативы за эти деньги и в Доминикане, и на Кубе, где в период спецпредложений вполне конкурентная цена. А в более дорогом сегменте, помимо стран Карибского бассейна, есть Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ", — заключил он.

Между тем, в пятницу министр туризма и древностей АРЕ Халед аль-Анани сообщил, что не Минтуризма Египта не видит роста цен на размещение в гостиницах курортов Египта. Более того, с 1 ноября для отельеров будут установлены минимальные цены на номера в отелях: $28 за номер в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" и $40 за номер в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях. Эта мера вводится для того, чтобы в отелях был установлен минимальный уровень сервиса, а также соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

Что покупают туристы

Как сообщила глава отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, российские туристы в четыре раза чаще бронируют отели 5*, чем четырехзвездочные объекты размещения. Также есть брони гостиниц категорий 3* и 5 * deluxe. Наиболее популярны отели сетей Otium, Albatros, Steigenberger.

У TUI Россия наиболее востребованы туры в отели 4-5* работающие по системе "все включено", на 7-8 ночей.

Минимальная стоимость тура в Египет у "Интуриста" на 7 дней с перелетом и размещением в гостинице по системе «все включено» обойдется в 66,4 тыс. рублей на двоих (гостиница 3*, Шарм-эль-Шейх). На аналогичных условиях за 67,3 тыс. можно разместиться в отеле 4* в Хургаде и за 82,5 тыс. – 5* (Хургада).

Фото: Coral Travel

Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы у Coral Travel начинается от 39,8 тыс. рублей на человека за отдых по системе «все включено» в отеле 5*. В Шарм-эль-Шейх на тех же условиях – от 42,9 тыс. рублей на человека.

В TEZ Tour стоимость турпакетов с заездом до середины сентября и проживанием неделю в отеле 3* на "все включено" начинается от 34 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

TUI Россия предлагает туры с заездами в середине сентября в гостинице с питанием "все включено" от 72,9 тыс. рублей за двоих на семь ночей.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет, но пока это не произошло. В 2014 году, до закрытия направления после взрыва самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом, Египет принял более 3 млн россиян.