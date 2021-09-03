Приятной новостью на осень и зиму (горнолыжный сезон) могло бы стать открытие Австрии для российских туристов, однако условия въезда в страну довольно суровые: перед поездкой нужно сдать ПЦР- или экспресс-тест, а по прибытии в республику соблюдать десятидневный карантин. Причем это касается как граждан РФ без прививки, так и вакцинированных, поскольку ни одна российская вакцина не одобрена в Австрии.

По-прежнему закрыты для туристов большинство других стран ЕС, Восточной и Юго-Восточной Азии. Посетить их могут либо резиденты, либо обладатели ВНЖ, учащиеся и те, кто едут работать или к близким родственникам.

Абхазия

При въезде в Абхазию у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. На территории республики необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности (маски, социальное дистанцирование). Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист", из-за антиковидных ограничений в Краснодарском крае, большинство туристов едут сейчас из аэропорта Адлера именно в Абхазию.

Азербайджан

С 10 июня россияне смогут въезжать в Азербайджан только воздушным транспортом и при предъявлении документа о прохождении полной вакцинации от коронавируса или справки о том, что они переболели. Кроме того, потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Такие правила действуют для лиц старше 18 лет. Несовершеннолетним достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест. Дети до одного года освобождены и от него.

Албания

С 6 сентября при прохождении пограничного пункта иностранные граждане должны предъявить один из следующих документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до даты въезда), справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Либо экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Фото: Pixabay.com

Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом. Правила не распространяются на детей в возрасте до 6 лет.

С 10 июня оперштаб разрешил запустить чартерное авиасообщение с Албанией. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет полеты в Тирану раз в неделю из Москвы, Екатеринбурга и Самары.

Армения

Чтобы посетить Армению, необходимо при пересечении границы предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 72 часа до въезда. Документ должен быть на армянском, русском или английском языках.

В качестве альтернативы Армения принимает сертификат о вакцинации от коронавируса (в том числе и "Спутник V"): вторая доза препарата должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Отрицательный результат теста/свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 1 года.

В случае отсутствия справки с результатом ПЦР-теста, прибывающий в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы, сдает за свой счет пробы для исследования и проходит обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата ПЦР.

Белоруссия

Туристам, прибывающим в Белоруссию с сертификатом о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, больше не требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также прохождение 10-дневной самоизоляции.

Курс вакцинации должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Белоруссии. При транзите граждан РФ в Россию ПЦР-тест и самоизоляция не нужны. Самоизоляция отменена и для лиц, следующих в Белоруссию для проведения вакцинации против COVID-19.

Болгария

Болгария признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну.

Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда в Болгарию. Также можно приехать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, в ней должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста. Если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на десятидневный карантин. Детям до 12 лет ни один из документов не требуется.

Из России на курорты и в города Болгарии выполняется более 30 регулярных рейсов.

Бразилия

Для поездки в Бразилию требуется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до приезда (справка на английском и португальском) и заполнить декларацию о здоровье. При поездках на срок до 90 дней виза не нужна.

Фото: Pixabay.com

Добраться в Бразилию можно со стыковками других странах, например, в Стамбуле.

Венгрия

С середины августа власти Венгрии разрешили российским туристам приезжать в страну только с ПЦР-тестом и отменили карантин для непривитых россиян. Ранее российским туристам без прививки от коронавируса нужно было соблюдать десятидневный карантин, который можно было закончить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, окажутся отрицательными.

Свободный въезд в Венгрию у граждан РФ, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса любым из российских препаратов (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air. Венгерский лоукостер выполняет полеты также в Санкт-Петербург, а с 9 сентября возобновит рейсы в Казань.

Венесуэла

Российским туристам для посещения Венесуэлы потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V".

Перед полетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve.

Туристам без прививки нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт. По прибытии в Венесуэлу россиянам придется сдать еще один тест на коронавирус. Платить отдельно за него не нужно, его цена включена в стоимость авиабилета. Ждать результата теста в отеле не нужно, можно сразу ехать дальше. Результат анализа придет на почту. Также в аэропорту можно сдать экспресс-тест. Желательно оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения по страховке или за свой счет.

Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение в начале мая, прямые рейсы между Москвой и Каракасом выполняет авиакомпания Conviasa раз в две недели. Кроме того, туроператор Pegas Touristik планирует полетную программу из Москвы на рейсах Pegas Fly на венесуэльский остров Маргарита.

Греция

Туристам с прививкой от коронавируса ("Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона") разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней. Прибывающих из-за рубежа ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах. Между тем, как сообщают туристы в соцсетях, при предъявлении сертификата вакцинации большинству из них не пришлось сдавать экспресс-тест.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.

Регулярные рейсы в Салоники, Афины и на Крит (Ираклион) выполняют "Аэрофлот", S7 и Aegean Airlines. Также право на выполнение полетов есть у Ellinair. Остальные перевозчики выполняют рейсы в статусе грузопассажирских. Чартерные рейсы все еще не разрешены.

Грузия

Для въезда в страну необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Важно отметить, что прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет.

Доминикана

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.

Оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.

Чартерная программа туроператора Coral Travel из Москвы в Пунта-Кану на лайнере Boeing 777 авиакомпании Royal Flight стартовала 31 августа. Pegas Touristik запланировал чартеры на рейсах Nordwind из Москвы в Пуна-Кану, Пуэрто-Плата и остров Самана, полеты согласовываются. Anex Tour также увеличит число рейсов AZUR air, ранее авиакомпания выполняла три рейса в неделю – по одному в Ла-Роману, Пунта Кану и Пуэрто-Плату.

Египет

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V" (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с "живой печатью" клиники и QR-кодом. QR-код должен содержать: название лаборатории, ФИО, номер заграничного паспорта, дату рождения, тип теста (ПЦР), дату и время забора материала, результат. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Фото: Александр Головнин

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы сроком на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп "sinai only".

По решению оперштаба Россия с 27 августа увеличила число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Авиакомпании смогут летать на оба курорта не только из Москвы, но и из других городов РФ (один раз в неделю), откуда разрешены международные полеты.

Кроме того, прямые рейсы из Москвы и регионов в Каир выполняют "Аэрофлот", авиакомпания EgyptAir и "Уральские авиалинии".

Иордания

Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья.

Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. На него нужно записаться заранее на сайте visitjordan.gov.jo.

Привитые "Спутником V" россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России.

Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство.

Россия формально с 28 июня возобновила авиасообщение с Иорданией, но сейчас добраться до Иордании можно только с пересадками. Самые удобные рейсы авиакомпании Turkish Airlines со стыковками в Стамбуле.

Казахстан

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в Казахстан.

Привитым пассажирам тест сдавать не нужно, потребуется только сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Кения

Для посещения Кении потребуется оформление электронной визы и предоставление справки на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до въезда (тест не нужен для детей младше 5 лет).

Перед вылетом нужно заполнить онлайн-форму для Минздрава страны.

Фото: smileplanet.ru

Между Россией и Кенией сейчас нет регулярного авиасообщения, но можно добраться с удобными стыковками в Дубае или Стамбуле.

Кипр

Кипр принимает российских туристов, привитых вакциной "Спутник V" без ограничений.

Что касается непривитых туристов, то им нужно перед поездкой сдать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген (не ранее 72 часов и 48 часов до поездки соответственно). Однако и привитым и без прививки на Кипре придется сдать повторный ПЦР-тест по прилету.

Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Россия 28 июня возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.

Куба

Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30).

Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. Если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (обсерватор).

С ноября 2020 года самолеты из России летали только на небольшой остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил полеты в Варадеро.

Ливан

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и имеет при себе тест на антитела на английском языке.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Россия возобновила авиасообщение с Ливаном с 10 июня (раз в неделю), рейсы из Москвы выполняет авиакомпания "Аэрофлот", с 1 сентября из Краснодара летает Nordwind Airlines.

Маврикий

Маврикий объявил, что полностью откроет границы для туристов с прививками 1 октября, в том числе и для россиян, привитых "Спутником V".

Для въезда на остров с 1 октября путешественникам, помимо сертификата вакцинации, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.

Фото: Интерфакс

Туристам, которые не вакцинировались, нужно будет соблюдать карантин 14 дней в специальном отеле-обсерваторе.

Россия возобновила авиасообщение с Маврикием 10 июня, однако полеты туда не выполняются. В середине августа "Аэрофлот" объявил, что планирует поставить рейсы на Маврикий.

Мальдивские острова

Мальдивские острова требуют у туристов при въезде отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, он должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс.

За 24 часа до прибытия туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, где указываются, в том числе данные теста. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки коронавируса, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест стоимостью около $100 каждый.

Кроме того, при заселении в гостевые дома на местных островах все туристы должны иметь сертификат о прививке вакциной из списка, утвержденного ВОЗ. Причем с момента введения дозы вакцины (или второй дозы, если она необходима) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат не нужен детям и младенцам, которым нельзя делать прививки. За 72 часа до выезда из таких гостевых домов туристы также должны пройти ПЦР-тесты.

Эти правила не касаются гостей, размещающихся в больших отелях-резортах.

Также тесты берутся перед отъездом с локальных островов, стоимость одной процедуры – порядка 6 тыс. рублей.

Марокко

Российским туристам с прививкой "Спутником V" можно посетить страну без карантина при предъявлении сертификата о вакцинации (после второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней).

Для непривитых (или с неполной вакцинацией) обязателен 10-дневный карантин за свой счет в отелях-обсерваторах со сдачей платного теста на 9-й день. Дети возрастом от 12 до 18 лет могут въехать без карантина, если путешествуют с полностью вакцинированными сопровождающими.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза.

Рейсы в Марокко выполняет "Аэрофлот", компания летает из Москвы в Касабланку по субботам. Также летает Royal Air Maroc, рейсы из Касабланки выполняются по четвергам, а из Москвы – по средам.

Мексика

Для въезда в Мексику туристам не нужно соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста. При однократном въезде на срок до 180 дней российским туристам не нужна виза.

При въезде на территорию Мексики и обратно в Россию каждому путешественнику необходимо заполнить "Анкету для выявления факторов риска у путешественников" (Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros).

Граждане России могут оформить через сайт посольства электронное разрешение (электронную визу), если они однократно въезжают в Мексику воздушным путем и авиакомпаниями, входящими в группу IATA (для туристов со сроком пребывания в стране до 180 дней и однократным прилетом).

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Авиасообщение России и Мексики было возобновлено 25 мая. Рейсы туда разрешены до трех раз в неделю, чартерные программы на направлении поставили туроператоры Anex Tour (авиакомпания AZUR air) и "Пегас Туристик" (авиакомпания Nordwind). 17 августа авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск к регулярным рейсам из Москвы в Канкун (Мексика), она сможет выполнять до семи рейсов в неделю.

Молдавия

Чтобы пересечь границу Молдавии, россияне должны предъявить сертификат о вакцинации (в том числе и "Спутник V"), с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. В качестве альтернативы – справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов. Документы должны быть на румынском, английском или русском.

Требований не предъявляют к транзитным пассажирам и детям до 12 лет. Если нет ни одного из документов, то приезжающий обязан соблюдать 14-дневный карантин. Те, кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест или антиген тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Россия возобновила авиасообщение с Молдавией 9 августа. Оперштаб разрешил выполнение трех рейсов в неделю из Москвы в Кишинев, их выполняет "Аэрофлот" и молдавские перевозчики.

Монголия

Монголия с 1 июня открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Страна признала "Спутник V".

Россиянам для посещения Монголии виза не нужна при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней. При этом суммарный срок пребывания россиян на территории Монголии без визы не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

ОАЭ

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная "Декларация о состоянии здоровья" с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

Фото: Pixabay.com

По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении.

Для въезда в Абу-Даби россиянам, помимо ПЦР-тестов, нужно соблюдать десятидневный карантин.

Оман

Султанат Оман с 1 сентября разрешил въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе вакциной "Спутник V". Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее чем за 14 дней до поездки.

Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии, а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней.

Кроме того, туристам нужно перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста.

В настоящее время между РФ и Оманом нет прямого регулярного авиасообщения, но добраться в султанат можно со стыковкой в Катаре (Доха), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Абу-Даби). Для въезда российским туристам нужна виза.

Северная Македония

С 1 сентября власти Северной Македонии ужесточили правила въезда в страну. Так, российским туристам придется предоставлять либо сертификат о полной вакцинации от ковида, либо документ о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Ранее гражданам РФ не требовались для поездки какие-либо справки.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, могут пересечь страну без справок и ПЦР-теста при условии, что успеют это сделать в течение пяти часов с момента прибытия в республику.

Добраться в страну можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind или с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

Сейшельские острова

Российским туристам для въезда на Сейшелы необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого и 5 евро на ребенка до 12 лет.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания "Аэрофлот". Самолеты летают по маршруту Москва — Маэ три раза в неделю.

Сербия

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Исключение составляют дети до 12 лет.

Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года. Гражданам РФ, прибывающим на территорию Сербии на срок до 30 дней, виза не нужна.

США

Россияне с открытой визой могут посетить США, в том числе с туристическими целями. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Справка должна быть на английском языке, без нее на борт не пустят.

Фото: Pixabay.com

Переболевшим туристам также вместо теста можно представить заверенное медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса, полученное не ранее чем за 90 дней до поездки. Детям до двух лет справки не нужны.

Регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Нью-Йорк осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

Таджикистан

Для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента въезда в страну. Дети до 3 лет освобождаются от ПЦР-теста.

Пассажиры, не предоставившие отрицательный ПЦР-тест, к вылету не допускаются.

Таиланд

Власти Таиланда с 1 сентября разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина. Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

Фото: Pixabay.com

В настоящее время авиасообщения между РФ и Таиландом нет. Однако добраться на Пхукет можно с транзитом в Сингапуре, Дохе или Дубае. Для пересадки в Сингапуре обязательно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском языке, анализ должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. В связи с коронавирусом транзитным пассажирам в период пандемии запрещается покидать здание аэропорта. На Самуй разрешено добираться только двумя рейсами из Бангкока в день, поэтому рассчитывать можно на маршрут с двумя пересадками – в Дохе (Катар) и Таиланде (Бангкок).

Тунис

Российским туристам для посещения Туниса при регистрации на рейс нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета. Правило касается, в том числе и вакцинированных пассажиров. Исключение составляют дети до 12 лет. Справку или сертификат вакцинации необходимо предъявить и по прибытии в тунисские аэропорты.

Официально авиасообщение между Россией и Тунисом не возобновлено, посетить республику можно с пересадкой в Стамбуле или Каире.

Турция

Туристы с прививкой могут въезжать в Турцию без теста на коронавирус. Сертификат о полной вакцинации от COVID-19 должен быть на английском языке и с данными загранпаспорта. С момента второй прививки до прибытия в Турцию должно пройти не менее 14 дней.

В Турции принимают сертификат с любой из вакцин, доступных в России ("КовиВак", "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона").

Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител или по экспресс-тесту на антиген (не ранее чем за 48 часов до поездки). Непривитым и не переболевшим коронавирусом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение – дети до 6 лет.

Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22 июня в страну выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы.

Узбекистан

Граждане, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс или поезд должны предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления.

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Лица, въезжающие в Узбекистан через автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, за свой счет проходят экспресс-тест на антиген коронавирусной инфекции в специальных поликлиниках или лабораториях, действующих на пограничных контрольно-пропускных пунктах, и будут допущены на территорию республики только в случае предоставления справки об отрицательном результате экспресс-теста.

Хорватия

Хорватия требует у всех приезжающих в страну справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, или же результат экспресс-теста на антигены, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда. Правило касается также вакцинированных и переболевших.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте министерства туризма Хорватии.

Виза в Хорватию нужна, ее можно оформить как в визовом центре и посольстве в Москве, так и в регионах.

Из Москвы еженедельно выполняется несколько регулярных рейсов в столицу Хорватии Загреб, а также в Сплит, Дубровник и Пулу.

Черногория

В конце августа Черногория ужесточила правила въезда в страну. Путешественникам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее. Предполагается, что меры будут действовать до 10 сентября, однако если улучшений в ситуации с коронавирусом в стране не будет, то правило могут пролонгировать.

В настоящее время в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

Шри-Ланка

Российским туристам, привитым "Спутником V", разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure.

Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности и медицинский страховой полис с покрытие лечения от коронавируса ($12, страховщик People's Insurance PLC).

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В первый день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус и повторное – на седьмой день. Исключение составляют дети до двух лет. Стоимость ПЦР-тестов составит $40 каждый, и она включена в стоимость проживания. Если тесты будут отрицательными, то туристы смогут поменять отель. Для этого администрация гостиницы должны выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

Привитые туристы могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

Официально авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено с 1 апреля, прямые рейсы между Коломбо и Москвой с конца июля выполняет авиакомпания SriLankan Airlines. Также добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае.

Эфиопия

Пассажиры, прибывающие в Эфиопию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее чем за 120 часов до прибытия (срок отсчитывается от сдачи теста). Без теста – карантин 14 дней. Дети до 10 лет могут въехать без теста. Вакцинированным также нужен тест.

Кроме того, для въезда или транзита нужен цифровой сертификат Trusted Travel или Global Haven с отрицательным результатом на COVID-19. Нужно зарегистрироваться на одном из этих сайтов и загрузить свой тест, сданный в аккредитованной лаборатории.

Полеты из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines. Также можно добраться с пересадкой в Дубае или Каире. Перед путешествием нужно оформить электронную визу.

ЮАР

Для въезда в ЮАР необходимо предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом (на английском языке), сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Пассажиры без теста или с неподходящим тестом должны будут сдать за свой счет антиген-тест по прилету.

Не позднее чем за 48 часов до въезда/выезда из страны необходимо заполнить онлайн-форму Traveller Health Questionnaire, после этого будет получен ID, который нужно будет предъявить на въезде/выезде.

Добраться до ЮАР можно со стыковкой в Катаре (Доха). Важно отметить, что для транзита через аэропорт Дохи пассажиры должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.