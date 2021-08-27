"Сентябрь и первая половина октября — традиционно высокий сезон для Турецкой ривьеры. Туры в Анталью, Даламан и Бодрум продаются очень активно, практически все ближайшие даты вылета в первой половине сентября на чартерах раскуплены, а большинство популярных отелей уже давно прислали стоп-сейлы", — рассказали в "Интуристе".

Как отметили в пресс-службе TUI Россия, Турция – лидер спроса среди направлений осенью, туристам нравится соотношение цена/качество.

"Цены стартуют от 11,5 тысяч руб. на человека с перелетом при двухместном размещении на неделю в отеле 3* с завтраками, а для тех кто предпочитает систему питания "все включено" – от 12,4 тыс. рублей", — сообщили в компании.

Там добавили, что многие россияне бронируют туры на сентябрь, поскольку вода в море еще теплая и нет наплыва туристов, который традиционно приходится на август – пик летнего сезона по загруженности курортов.

О высоком спросе на осеннюю Турцию сообщили и в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Египет вряд ли затмит Турцию

Как считают в туркомпаниях, Египет пользуется высоким спросом на осень у российских туристов. В TUI Россия он занял второе место по популярности, однако вытеснить турецкие курорты в ближайшее время ему вряд ли удастся.

Фото: pexels.com

"Конкуренции между Египтом и Турцией нет, поскольку здесь речь идет о разных целевых группах путешественников. Также отличается география вылетов и количество рейсов на курорты. Египет стремительно ворвался в топ популярных стран, потеснив другие направления, но Турция продолжит прочно удерживать лидерство за счет больших объемов перевозки и многообразия объектов размещения на любой кошелек", — пояснили в TUI Россия.

В компании добавили, что цены на отдых в Египте стартуют от 41,5 тыс. рублей на человека с перелетом при двухместном размещении в отеле 3* с питанием "все включено".

Аналогичного мнения придерживаются в Anex Tour.

"Говоря о противостоянии Турции и Египта, такую картину мы сейчас не наблюдаем. Допустимые объемы авиаперевозки в Турцию значительно превышают возможности по Египту", — сказали в пресс-службе, добавив, что АРЕ заняла пятое место по спросу.

В свою очередь, в "Интуристе" считают, что Египет может навязать конкуренцию Турции этой осенью.

"Египет быстро набирает популярность, но из-за ограниченности рейсов в первую пятерку по продажам он пока не вошел. Ожидаем, что в течение месяца ситуация изменится, и после старта чартерных программ Египет займет одну из лидирующий позиций по популярности", — сообщили в компании.

Между тем, в "Интуристе" отметили, что осенью традиционно растет спрос на экскурсионные туры, поэтому у Турции есть сильный козырь – Стамбул.

"Многие туристы, которые любят экскурсионные туры и привыкли ездить в Европу, сейчас переориентировались на Стамбул", — добавили в пресс-службе.

Куда еще поедут российские туристы

Как сообщили в компаниях, среди востребованных направлений для отдыха осенью – Абхазия и Кипр.

"В Абхазии до октября практически не осталось мест в отелях Гагры, Пицунды, Нового Афона и Сухума. Чартерные рейсы в Сочи улетают полными, однако если раньше 75-80% гостей с каждого рейса отправлялось на отдых в Сочи и только 20-30% в Абхазию, сейчас ситуация изменилась зеркально. Большинство отдыхающих использует аэропорт Адлера, как транзитный хаб по пути в Абхазию", — рассказали в "Интуристе".

Высоким спросом страна пользуется и у туристов TUI Россия, также наблюдается рост спроса на экскурсионные туры по России. В начале сентября туроператор запускает чартерные рейсы в Казань и Тюменскую область.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кипр у TUI Россия и "Интуриста" занял третье место по популярности у российских путешественников. Цены на отдых в сентябре у TUI Россия начинаются от 28, 3 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 2* с завтраками.

Также в пятерку лидеров среди направлений осеннего отдыха у туроператоров вошли ОАЭ, Греция ("Интурист") и Куба (TUI Россия).

"Европейские пляжные направления к середине осени постепенно уйдут из продажи, так как там будет заканчиваться пляжный сезон. Тогда турпоток будет постепенно перераспределяться, и усилят свои позиции Египет, ОАЭ, Мальдивы, страны Карибского бассейна", — пояснили в пресс-службе TUI Россия.

Эксперты рассказали, что многие востребованные в ноябре-декабре пляжные направления уже пользуются высоким спросом у туристов. Так, путешественники активно бронируют Кубу, Доминикану.

"Осенью набирают обороты Мальдивы и Мексика. Летом также были программы в эти страны, но сейчас приближается традиционно высокий сезон для этих направлений", — добавили в Anex Tour.

Когда дешевле ехать на отдых

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в TUI Россия, дешевле всего обойдется тур, забронированный не на конец сентября, а на заезды с захватом 1 сентября.

"В преддверии начала учебного года у школьников и студентов отели предлагают на первые заезды сентября очень привлекательные цены. Рекомендуем обратить внимание на туры с началом отдыха в период с 28 августа по 2 сентября (в зависимости от страны и полетной программы даты могут немного двигаться)", — заключили в компании.