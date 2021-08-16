Фото: Александр Головнин

Прямое авиасообщение с курортами Египта возобновлено с 9 августа, одним из условий, которые поставила российская сторона для разрешения рейсов, было усиление мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-аль-Шейха. Корреспондент портала «Интерфакс-Туризм», отправившись в Хургаду на первом рейсе после открытия авиасообщения, протестировал на себе новые правила досмотра в аэропорту при вылете.

Фото: Александр Головнин

Рейсы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх пока разрешены только регулярные, их выполняют авиакомпании Egypt Air из «Домодедово» и «Россия» из «Шереметьево». У каждой компании – по пять рейсов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх.

Фото: Александр Головнин

Реконструкция второго терминала аэропорта Хургады была завершена летом 2019 года, уже после того, как прямое авиасообщение курорта с Россией было прервано после теракта над Синайским полуостровом. Сейчас это очень современный терминал со всей необходимой инфраструктурой. Суммарные затраты на реконструкцию аэропорта составили миллиард египетских фунтов (около $64 млн). Для российских туристов в аэропорту выделены специальные стойки и залы, через которые они проходят на вылет и после прилета.

Фото: Александр Головнин

Российских туристов 9 августа встретили в новом аэропорту цветами и конфетами. Как рассказал журналистам гид компании TUI Саид Мараван, в Египте очень ждали возвращения россиян и каждый раз расстраивались, когда очередные слухи о скором открытии направления оказывались только слухами.

Фото: Александр Головнин

Сразу после выхода из самолета по прилету туристам необходимо предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный в России, или сделать ПЦР на месте за $30. Затем они проходят на пограничный контроль, платят за визу $25, пограничники вклеивают ее в паспорт и штампуют, следующий этап – получение багажа и выход из аэропорта. Здесь все достаточно традиционно.

Фото: Александр Головнин

С вылетом обратно все не так просто. При входе в аэропорт военный проверяет паспорт и билет. Затем туристы идут на первый контроль безопасности – здесь весь багаж проходит через рентгеновский сканер, у туристов просят снять, ремень, обувь и часы и очень тщательно досматривают. Затем – регистрация на рейс, которая проходит в обычном режиме – сдаешь багаж, получаешь посадочный талон.

Следующий пункт – пограничный контроль, в ходе которого в паспорт ставят штамп о вылете. За ним – еще один военный, который проверяет паспорт и посадочный талон.

Дальше – наиболее серьезная проверка. Всю ручную кладь пропускают через сканер, причем из сумок нужно вытащить ноутбуки, если они есть. Обувь, ремень и часы снова требуют снять и снова проводят тщательный личный досмотр. На этом этапе у туристов отбирают жидкости в объеме больше 100 мл. Правда, воду при желании можно выпить на месте прежде, чем выбросить бутылку.

Фото: Александр Головнин

Затем туристов отправляют к детектору взрывчатки. Сотрудник безопасности открывает сумку или рюкзак, специальными бумажными полосками проводит по вещам, косметике или технике, а затем отправляет их в детектор. Выборочно туристов отправляют к сканеру, который позволяет обнаружить взрывчатку или оружие, спрятанные на теле.

Фото: Александр Головнин

На выходе из зала со сканерами в зал ожидания сотрудник безопасности еще раз проверяет паспорт и проштамповывает посадочный талон. Кажется, что на этом все проверки закончены, но нет. Перед тем, как войти в самолет, пассажиры проходят еще один досмотр, во время которого снова тщательно проверяется ручная кладь, а по телу и одежде проводят металлодетектором.

Фото: Александр Головнин

Всего получается 10 проверок, которые занимают довольно много времени, особенно, если планируется вылет большого самолета. Не случайно авиакомпания «Россия» попросила своих пассажиров приезжать в аэропорт не менее, чем за 5 часов до вылета.

Фото: Александр Головнин

Что касается мер антиковидной безопасности, то они в аэропорту в целом соблюдаются – пассажиров заставляют надевать маски, всюду расставлены санитайзеры, на креслах в зале ожидания – требования о соблюдении дистанции. Каждые несколько минут приятный женский голос сообщает на русском языке по громкой связи о необходимости соблюдения антиковидных ограничений. Такие ограничения звучат даже чаще, чем информация о рейсах.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы более трех лет добирались через Каир на автомобилях и автобусах от пяти до восьми часов.

Кроме того, до возобновления прямых рейсов пользовались популярностью рейсы на курорты с пересадками через Стамбул и другие города. По данным министерства туризма и античности Египта, за первое полугодие Египет таким образом посетили около 200 тыс. российских туристов. При этом до запрета авиасообщения в 2014 году страна приняла более 3 млн россиян.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов. Необходимые для этого допуски Росавиации в начале августа получили восемь российских авиакомпаний: из Москвы — "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов — "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.