Драматичнее ситуация в горном кластере: курорты заявляют о многомиллионных убытках, сетуя на полупустые отели, также вынуждены снижать цены и разрабатывать промо-акции.

Власти спокойны

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

По данным администрации Краснодарского края, несмотря на ужесточение правил заселения гостиницы курорта заполнены в среднем на 80%.

"В августе сохраняется высокая загруженность гостиничного фонда всех основных курортных территорий Краснодарского края. Заполняемость средств размещения в Сочи сейчас составляет 77%, в Анапе — 80%, в Геленджике — 86%", — отмечается в сообщении администрации.

В Анапе единовременно отдыхают почти 130 тыс. человек, открыто почти 1,5 тыс. объектов размещения. Массовых аннуляций туров в Анапе не фиксируют. Отмена броней на август составляет до 16%.

В Сочи загрузка средств размещения составляет около 75%. На курорте работают более 2,8 тыс. объектов санаторно-курортной отрасли, способных вместить одновременно почти 200 тыс. человек.

Повышенный турпоток наблюдается и в Геленджике, сейчас там отдыхают более 90 тыс. человек. По мнению главы курорта Алексея Богодистова, в этом месяце Геленджик посетят 1,25 млн человек, что на треть превысит показатель августа прошлого года, хотя уровень "доковидного" 2019 года достигнут не будет.

Не время для отелей

Фото: facebook.com/adlerkurort.sanatoriy

У игроков отрасли несколько другая информация. Общий турпоток на курорты Краснодарского края не снижается, но смещается в "серую зону", сообщил "Интерфаксу" член президиума Альянса туристических агентств, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Турпоток остается на прежнем уровне, но плавно перемещается из отелей, санаториев, пансионатов в частные гостевые дома, мини-гостиницы, где не проверяется не то что сертификат о вакцинации, но даже ПЦР-тесты. Ресторанный бизнес — кафе Геленджика, Сочи, Туапсе, Новороссийска — не пострадали, поскольку люди, проживающие в частном секторе, так же ходят в кафе, пользуются всеми сервисами и развлекательными услугами для отдыхающих, а вот отели — пострадали. Деньги в край поступают, но "уходят" в серую зону. В итоге добросовестные отельеры на август уже лишились четверти прибыли", — сказал Мкртчян. По его словам, в отелях, которые требуют сертификаты о вакцинации, бронирования упали примерно на 20%. "Люди просто не успевают вакцинироваться", — подчеркнул он.

Впрочем, судя по словам Мкртчяна, принятые властями меры неравномерно сказались на отрасли. Сильнее страдают гостиницы, которые на фоне закрытия международных направлений завышали цены.

"Пик продаж был в мае-июне, когда никто еще не объявлял о вакцинации. И если отель давал хорошую цену, адекватно воспринимая рыночные условия, то эти отели заполнены до 80%. И наоборот, те отели, которые на фоне закрытия Турции с жадностью поднимали цены в надежде на то, что люди все равно поедут к ним, пострадали сильно и сейчас заполнены всего процентов на 30. Вопреки их ожиданиям, исчезло так называемое бронирование last minute, потому что внезапно власти объявили, что отели должны принимать только вакцинированных туристов. Тем более есть альтернатива — Крым с огромным потенциалом, где даже не требуется ПЦР-тест. Есть Абхазия — то же самое, а по деньгам на 25% дешевле, чем курорты Кубани", — сообщил он.

По словам генерального директора туроператора "Алеан" Ильи Уманского, в целом текущие бронирования снизились по сравнению с 2019 годом на 15%, по сравнению с прошлым годом — на 25%. Но при этом уже пошла на спад и волна отказов от поездок.

"Сейчас волна аннуляций снизилась. В основном аннуляции касаются проживания, пакетные туры туристы аннулировали реже. По нашей оценке, от поездок отказались не менее 35% клиентов компании. Невыездные туристы в основном переориентировались на Крым и Абхазию, насколько это было возможно исходя из наличия мест в отелях. Часть туристов перебронировались на открытые выездные направления — Турция, Греция, открывшиеся курорты Египта и т.д. Часть туристов полностью отказались от поездки и получили возврат денежных средств", — сказал Уманский "Интерфаксу".

В свод очередь, отдыхающие, которых опросили корреспонденты "Интерфакса", говорят, что в Геленджике частные средства размещения заполнены практически полностью, на большинстве заборов висят таблички "мест нет". Некоторые малые гостиницы из-за большого наплыва гостей изменили правила заселения и выселяют туристов не с 11:00 до 12:00, а с шести до 8 утра, чтобы через час-два снова сдавать номера, отмечают очевидцы.

Заполнен частный сектор и на побережье Сочи. Пляжные территории также полны отдыхающими.

Лучше гор — могут быть

Фото: Курорт Красная Поляна

Горный кластер отмечает уже существенное снижение турпотока. Отели подсчитывают убытки.

"Если говорить о текущей загрузке курорта, сейчас мы фиксируем снижение с 85% до 45% в августе. Только за первую неделю июля после введения в Краснодарском крае ограничений мы потеряли более 100 млн рублей из-за массовых отмен бронирований. Сейчас (в августе — ИФ) наши потери превысили 350 млн рублей, так туристы отреагировали на требование администрации Краснодарского края предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинировании. Новые бронирования на август практически остановились, мы ежедневно фиксируем убытки. Считаю, что требования о вакцинации слишком суровы и наносят финансовый ущерб всей туристической отрасли Краснодарского края. Гости предпочитают проводить отпуск в других регионах России или в частном секторе", — заявил "Интерфаксу" Андрей Круковский, генеральный директор НАО "Красная поляна" (управляет одноименным горным курортом в Сочи).

"Красная поляна", по его словам, безусловно рассчитывает на снятие ограничений к зимнему сезону для избежания дальнейших финансовых потерь.

О существенном снижении турпотока сообщили и на курорте "Роза Хутор" (Сочи).

"С момента внесения изменений в постановление в конце июня и по сегодняшний день мы наблюдаем сокращение бронирований практически наполовину от общего объема. В августе этого года рост индивидуальных бронирований составил лишь 5%. В сезоне 2020 года в период с 26 июня по 8 августа мы наблюдали почти стопроцентный рост, а в 2019 году в то же время — 90%", — сообщил "Интерфаксу" директор департамента маркетинга курорта Дмитрий Барашков.

"Мы, конечно, стараемся простимулировать бронирования в августе. Например, запущена акция "Ночь в подарок" в более чем 15 отелях курорта: если забронировать четыре или более ночей в августе, то одну вы получаете в подарок. Это предложение будет действовать до 15 августа. Кроме того, мы продлили работу канатных дорог в вечернее время, на час дольше работает парк водопадов ", — отметил он.

По словам Барашкова, в настоящее время средняя загрузка отелей курорта составляет 40%, в июле она была 60%.

"По итогам августа мы ожидаем, что недозагрузка отелей составит около 30%, а в бархатный сезон — 10-15%", — добавил представитель курорта.

Цены радуют

Фото: Роза Хутор

Цены на проживание в "Роза-Хуторе", по словам Барашкова, снизились в среднем на 15-25%. Мкртчян оценивает снижение цен на курортах в целом на 20-30%.

"Те отели, которые продавались в июле за 30 тыс. рублей в сутки, сейчас стоят 20-22 тыс. рублей. Всегда нужно понимать, что есть конкуренция", — сказал он.

"Интерфакс" решил вновь самостоятельно оценить динамику цен на отдых на популярных курортах Черноморского побережья в августе по сравнению с прежним анализом в июле и началом курортного сезона.

Согласно данным портала Booking.com, семье из трех человек недельный отдых в Сочи (6 ночей) в августе в трехзвездочном апарт-отеле "Бревис" обойдется в 78 тыс. рублей (в июле цена составляла 108 тыс. рублей, в конце мая — 120 тыс. рублей), отель Sanremo by Undersun категории 3* предлагает разместиться за 123,6 тыс. рублей с завтраком (прежде — 144 и 161 тыс. рублей соответственно). Санаторий "Золотой колос" категории 4*, расположенный в центре Сочи, в период с 16 по 22 августа будет стоить уже 113,9 тыс. рублей, тогда как в июле цена составляла 256,8 тыс. рублей, а в мае превышала 500 тыс. руб. Неизменной по сравнению с маем осталась цена в Hyatt Regency Sochi категории 5* (в июле она опускалась до 310 тыс. рублей).

В Адлере в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre 5* стандартный номер с видом на горы можно забронировать на 6 ночей от 123 тыс. рублей (в июле — 136 тыс. рублей, в мае — 148,8 тыс. рублей). Номер в отеле "Гамма Сириус" 3* обойдется от 46 тыс. рублей (в мае — 93,9 тыс. рублей).

Вместе с тем стоимость номера в частной мини-гостинице возросла по сравнению с июлем и теперь составляет от 4,5 тыс. рублей в сутки (ранее — 3,5 тыс.). Бюджетный номер без удобств стоит от 3,5 тыс. рублей, но количество предложений ограничено.

В Геленджике в отеле "Метрополь" категории 5* цена за улучшенный двухместный номер снизилась с 289 тыс. рублей в июле до 150 тыс. рублей в августе (в мае цена составляла 28 тыс. рублей). В четырехзвездочном гостиничном комплексе "Дача" стоимость люкса составляет 109 тыс. рублей за 6 ночей, тогда как месяцем ранее можно было забронировать полулюкс за 119 тыс. рублей (прежде — за 130 тыс. рублей).

Вместе с тем, цены номеров в частных гостиницах сохранились на уровне 4-5 тыс. рублей в сутки, частный сектор без удобств по-прежнему стоит около 3-3,5 тыс. рублей.