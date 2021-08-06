Среди желанных открытий для российских туристов – долгожданное возобновление рейсов на курорты Египта в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Несмотря на то, что пока рейсы регулярные и в ограниченном количестве, по мнению представителей туриндустрии, это первый шаг к запуску массового туризма из РФ в республике.

Важно напомнить, что формально открытых для россиян стран намного больше. Речь идет об Италии, Германии, Финляндии, Южной Корее, Сингапуре, Японии и многих других европейских и азиатских странах, с которым Россия возобновила регулярное авиасообщение. Однако туристам туда по-прежнему въезд запрещен. Посетить их могут либо резиденты, либо обладатели ВНЖ, учащиеся, те, кто едут работать или к близким родственникам. Всем прибывающим нужно иметь при себе справки с тестами на ковид, в некоторых странах все еще действует карантин для приезжающих из-за границы.

Абхазия

Фото: pixabay.com

При въезде в Абхазию у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. На территории республики необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности (маски, социальное дистанцирование).

Азербайджан

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В конце июля власти Азербайджана ужесточили требования при въезде в страну. Иностранные граждане могут посетить Азербайджан при наличии у пассажиров старше 18 лет сертификата вакцинации от коронавируса и справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Пассажиры в возрасте от 1 года до 18 лет могут въехать при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного в течение 72 часов до вылета. Детям до года никакие справки не нужны.

Албания

Фото: Pixabay.com

Для въезда в Албанию туристам не нужен ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство Албании до конца 2021 года отменило визы для российских туристов. Безвизовый период длится 90 дней с момента въезда на территорию страны на срок до полугода.

С 10 июня оперштаб разрешил запустить чартерное авиасообщение с Албанией. Рейс Москва-Тирана выполняют «Уральские авиалинии» из аэропорта «Домодедово» раз в неделю.

Армения

Фото: Интерфакс

Чтобы посетить Армению, необходимо при пересечении границы предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанную не ранее, чем за 72 часа до въезда. Документ должен быть на армянском, русском или английском языках, содержащим все контактные данные осуществившей исследование организации на официальном бланке с именем директора учреждения, имя и фамилию обследованного лица, номер документа, удостоверяющего личность, год рождения, результат исследования, заверенного подписью руководителя и печатью организации.

В качестве альтернативы Армения принимает сертификат о вакцинации от коронавируса (в том числе и «Спутник V»): вторая доза препарата должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Отрицательный результат теста/свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 1 года.

В случае отсутствия справки с результатом ПЦР-теста, прибывающий в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы, сдает за свой счет пробы для исследования и проходит обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата ПЦР.

Белоруссия

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

С 17 июля в Белоруссии изменили порядок пересечения наземной границы в условиях пандемии COVID-19. По новым правилам, срок самоизоляции при въезде в страну сократили с 10 до 7 дней. Те, у кого есть сертификат о вакцинации, освобождаются от самоизоляции.

Курс прививок против COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию республики. В документе о вакцинации должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).

Всем иностранцам и лицам без гражданства достигшим шестилетнего возраста (кроме имеющих разрешение на временное/постоянное проживание в Белоруссии) для въезда в страну требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех суток до пересечения границы.

При наличии документа, подтверждающего 24 часовой транзит через территорию Белоруссии – ПЦР-тест и самоизоляция не нужны. Если транзит превышает сутки, то потребуется справка с отрицательным результатом теста.

Болгария

Фото: Pexels.com

С 29 июля по 31 августа российские туристы могут приехать в Болгарию, предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса на английском языке. С момента последней прививки до предполагаемого путешествия должно пройти не менее 14 дней.

Второй вариант – справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, а данные документа должны соответствовать информации из загранпаспорта. Также в справке должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста.

В качестве альтернативы подойдет справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию.

Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны.

Если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на десятидневный карантин.

Оперштаб с 24 июля увеличил количество полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю. В результате на курорты и в города страны выполняется более 30 регулярных рейсов.

Бразилия

Фото: Pixabay.com

Пассажиры, въезжающие в Бразилию или следующие транзитом через ее территорию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до отправления с первого пункта посадки. Справка должна быть на английском, португальском или испанском языках. Это не относится к пассажирам младше 2 лет; пассажирам младше 12 лет, путешествующим с сопровождающим.

Кроме того, на специальном сайте необходимо заполнить декларацию о здоровье путешественника. Виза не потребуется.

Бразилии нет в списке стран, с которыми оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в России разрешил восстановить авиасообщение, поэтому добраться туда можно только со стыковками в Стамбуле (до Сан-Паулу).

Венгрия

Фото: Интерфакс / Леонид Перский

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса любым из российских препаратов. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют «Аэрофлот» и Wizz Air.

Венесуэла

Фото: pixabay.com

Российским туристам для посещения Венесуэлы потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о вакцинации, в том числе препаратом «Спутник V».

Перед полетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve.

Туристам без прививки нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт. По прибытии в Венесуэлу россиянам придется сдать еще один тест на ковид. Платить отдельно за него не нужно, его цена включена в стоимость авиабилета. Ждать результата теста в отеле не нужно, можно сразу ехать дальше. Результат анализа придет на почту. Также в аэропорту можно сдать экспресс-тест. Желательно оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения. Для этого в Венесуэле созданы специальные обсерваторы и клиники, подготовленные к приему заболевших ковидом. Лечение проводится по страховке или за счет туриста.

Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение в начале мая, прямые рейсы между Москвой и Каракасом выполняет авиакомпания Conviasa раз в две недели. Кроме того, туроператор Pegas Touristik запускает программу из Москвы на венесуэльский остров Маргарита. Первые рейсы запланированы на 16 и 26 августа, прямые рейсы на остров будет выполнять авиакомпания Pegas Fly.

Греция

Фото: Pixabay.com

Минздрав Греции 30 июня ужесточил для граждан РФ правила въезда в страну. Так, россиянам, в том числе с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. Код приходит в 0:00 часов дня поездки.

Регулярные рейсы в Салоники, Афины и на Крит (Ираклион) выполняют «Аэрофлот», S7 и Aegean Airlines. Также право на выполнение полетов есть у Ellinair. Остальные перевозчики выполняют рейсы в статусе грузопассажирских. Чартерные рейсы все еще не разрешены.

Грузия

Фото: facebook.com

С 5 июля для въезда в страну необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Важно отметить, что прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет.

Доминикана

Фото: Pixabay.com

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата.

Египет

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с «живой печатью» клиники и QR-кодом. QR-код должен содержать: название лаборатории, ФИО, номер заграничного паспорта, дату рождения, тип теста (ПЦР), дату и время забора материала, результат. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы сроком на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп «sinai only».

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ разрешил возобновить полеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх с 9 августа из Москвы по пять рейсов в неделю. Допуски на рейсы получила авиакомпания «Россия», на ее бортах будет отправлять туристов туроператор «Библио-Глобус». Туроператор TUI Россия также открыл продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на регулярных рейсах авиакомпании Egypt Air.

Кроме того, прямые рейсы из Москвы и регионов в Каир выполняют «Аэрофлот», авиакомпания EgyptAir и «Уральские авиалинии».

Иордания

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте www.gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья.

Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. На него нужно записаться заранее на сайте www.visitjordan.gov.jo.

Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России.

Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство.

Россия формально с 28 июня возобновила авиасообщение с Иорданией и туда даже поставил полетную программу туроператор «Пегас Туристик», однако снял ее в связи с низким спросом на фоне открытия Турции. Сейчас добраться до Иордании можно только с пересадками. Самые удобные рейсы авиакомпании Turkish Airlines со стыковками в Анталье и Стамбуле.

Казахстан

Фото: pixabay.com

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в Казахстан.

Привитым пассажирам тест сдавать не нужно, потребуется только сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Кения

Фото: smileplanet.ru

Для посещения Кении потребуется Необходимо оформление электронной визы и предоставление справки на английском об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 96 часов до въезда (тест не нужен для детей младше 5 лет).

Перед вылетом нужно заполнить онлайн-форму для Минздрава.

Между Россией и Кенией сейчас нет регулярного авиасообщения, но можно добраться с удобными стыковками в Дубае или Стамбуле.

Кипр

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Минздрав Кипра с 30 июля до 31 августа обязал всех приезжающих в страну сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Если турист остается на Кипре больше недели, то сдать повторный ПЦР-тест можно за 20-30 евро в лабораториях, экспресс-тест на антигены обойдется в 10 евро или меньше в любой аптеке. На основании тестов туристы получают SafePass, заменяющий полученный при въезде CyprusFlightPass.

SafePass необходимо носить с собой, он нужен для посещения ресторанов, кафе, парков развлечений, археологических памятников, музеев, мест религиозного поклонения, театров и кинотеатров (в том числе на открытом воздухе), торговых центров и магазинов розничной торговли, спортзалов, больниц, поликлиник, ярмарок и выставок, конференций, а также казино.

SafePass действует 72 часа. Затем необходимо повторное прохождение теста.

Россия 28 июня возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.

Куба

Фото: pixabay.com

Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30).

Куба стала одним из первых направлений, открывшихся для россиян после первой волны пандемии в 2020 году. С ноября самолеты из России летали только на небольшой остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил перелеты в Варадеро.

Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. Если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (обсерватор). Там делают еще тест, и если он отрицательный, то туристы могут отправиться на отдых в резервный отель. Если при положительном тесте у туриста будут симптомы коронавируса, его направят в больницу для лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами.

Ливан

Фото: pixabay.com

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую ковид.

Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто переболел ковидом и имеет при себе тест на антитела на английском языке.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Россия возобновила авиасообщение с Ливаном с 10 июня (раз в неделю), рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Мальдивы

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Мальдивские острова требуют у туристов при въезде отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, он должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до посадки на рейс.

За 24 часа до прибытия туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, где указываются в том числе данные теста. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки ковида, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест стоимостью около $100 каждый.

Кроме того, с 26 июля при заселении в гостевые дома на местных островах все туристы должны иметь сертификат о прививке вакциной из списка, утвержденного ВОЗ. Причем с момента введения дозы вакцины (или второй дозы, если она необходима) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат не нужен детям и младенцам, которым нельзя делать прививки. За 72 часа до выезда из таких гостевых домов туристы также должны пройти ПЦР-тесты.

Эти правила не касаются гостей, размещающихся в больших отелях-резортах.

Также тесты берутся перед отъездом с локальных островов, стоимость одной процедуры – порядка 6 тыс. рублей.

Марокко

Фото: Интерфакс

С 6 июля при наличии сертификата полной вакцинации («Спутник V» подходит, должно пройти 14 дней после второй дозы) разрешен въезд без карантина.

Для непривитых (или с неполной вакцинацией) обязателен 10-дневный карантин за свой счет в отелях-обсерваторах со сдачей платного теста на 9-й день. Дети возрастом от 12 до 18 лет могут въехать без карантина, если путешествуют с полностью вакцинированными сопровождающими.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза.

Оперштаб РФ с 10 июня разрешил выполнять регулярные рейсы в Марокко. «Аэрофлот» летает из Москвы в Касабланку по субботам. Также летает Royal Air Maroc, рейсы из Касабланки выполняются по четвергам, а из Москвы – по средам.

Мексика

Фото: pixabay.com

Для въезда в Мексику туристам не нужно соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста. При однократном въезде на срок до 180 дней российским туристам не нужна виза.

При въезде на территорию Мексики и обратно в Россию каждому путешественнику необходимо заполнить «Анкету для выявления факторов риска у путешественников» (Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros).

Граждане России могут оформить через сайт посольства электронное разрешение (электронную визу), если они однократно въезжают в Мексику воздушным путем и авиакомпаниями, входящими в группу IATA. (для туристов со сроком пребывания в стране до 180 дней и однократным прилетом).

Авиасообщение России и Мексики было возобновлено 25 мая. Рейсы туда разрешены до трех раз в неделю, чартерные программы на направлении поставили туроператоры Anex Tour (авиакомпания Azur Air) и «Пегас Туристик» (авиакомпания Nordwind).

Монголия

Фото: pixabay.com

Монголия с 1 июня открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Страна признала «Спутник V».

Россиянам для посещения Монголии визы не нужны при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории страны не превышает 30 дней. При этом суммарный срок пребывания россиян на территории Монголии без виз не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

ОАЭ

Фото: ИНТЕРФАКС / АНДРЕЙ ЩЕТИНИН

Всем пребывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай, Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Справка должна быть сделана в аккредитованной лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Она нужна даже транзитникам. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста.

При прохождении регистрации пассажир предоставляет заполненную «Декларацию о состоянии здоровья» с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении. После получения отрицательного результата режим самоизоляции снимается. Если результат окажется положительным, туриста отправят в обсерватор.

С 16 июня российским туристам для въезда в Абу-Даби нужно соблюдать десятидневный карантин. Для поездки в эмират россиянам потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. По прибытии в Абу-Даби потребуется еще один платный тест на COVID-19, а после этого необходимо зарегистрироваться в приложении по отслеживанию лиц на карантине. Туристам выдаются браслеты, которые нужно носить на протяжении 10 дней. Медицинские власти сами предложат место для самоизоляции – это может быть специализированный отель-обсерватор. Следующий ПЦР-тест нужно сдать на шестой день карантина, еще один – на 12 день после прибытия в Абу-Даби (для путешественников, которые приехали на более длительный срок).

Северная Македония

Фото: pixabay.com

Российским туристам для въезда в Северную Македонию не нужен ни тест на ковид, ни справка о вакцинации, ни виза. Добраться в страну можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind. «Аэрофлот» предлагает перелеты со стыковкой в Белграде.

Сейшельские острова

Фото: pixabay.com

Российским туристам для въезда на Сейшелы необходимо сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого и 5 евро на ребенка до 12 лет.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты летают по маршруту Москва-Маэ по пятницам, субботам и воскресеньям.

Сербия

Фото: pixabay.com

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Исключение составляют дети до 12 лет.

Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года. Гражданам РФ, прибывающим на территорию Сербии на срок до 30 дней, виза не нужна.

США

Фото: pixabay.com

Россияне с открытой визой могут посетить США, в том числе с туристическими целями. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Справка должна быть на английском языке, без нее на борт не пустят.

Переболевшим туристам также вместо теста можно представить заверенное медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса, полученное не раньше, чем за 90 дней до поездки. Детям до двух лет справки не нужны.

Регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Нью-Йорк осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

Таджикистан

Фото: pixabay.com

Для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до момента въезда в страну. Дети до 3 лет освобождаются от ПЦР-теста.

Пассажиры, не предоставившие отрицательный ПЦР-тест, к вылету не допускаются.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

При регистрации на рейс пассажиры, включая полностью вакцинированных, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета. Исключение сделано только для детей до 12 лет, освобожденных от этой процедуры. Этот сертификат необходимо предъявить и по прибытии в тунисские аэропорты.

Официально авиасообщение между Россией и Тунисом не возобновлено, посетить республику можно с пересадкой в Стамбуле или Каире.

Турция

Фото: coral.ru

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг.

Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим ковидом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение – дети до 6 лет.

Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22 июня в страну выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы.

Узбекистан

Фото: pixabay.com

Граждане, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс или поезд должны предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления.

Лица, въезжающие в Узбекистан через автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, за свой счет проходят экспресс-тест на антиген коронавирусной инфекции в специальных поликлиниках или лабораториях, действующих на пограничных контрольно-пропускных пунктах, и будут допущены на территорию республики только в случае предоставления справки об отрицательном результате экспресс-теста.

Хорватия

Фото: Pixabay.com

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Хорватия с 26 июля требует справку об отрицательном ПЦР-тесте у всех въезжающих туристов из России, Великобритании и с Кипра, в том числе прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте Министерства туризма Хорватии.

Виза в Хорватию нужна, ее можно оформить как в визовом центре и посольстве в Москве, так и в регионах.

Из Москвы еженедельно выполняется несколько регулярных рейсов в столицу Хорватии Загреб, Сплит, Дубровник и Пулу.

Черногория

Фото: Pixabay.com

С 31 июля до 20 августа граждане РФ могут въезжать в Черногорию без каких-либо тестов, у них не будут проверять и сертификат вакцинации от коронавируса. Между тем, в стране сейчас установили строгие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, для посещения баров, ресторанов, кафе и дискотек потребуется либо тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа, либо сертификат о вакцинации, либо справка с результатом анализа на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

Сейчас в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

Шри-Ланка

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В середине июля Минздрав Шри-Ланки отменил двухнедельный карантин для российских туристов с прививкой «Спутником», однако всем иностранным гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure.

Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью 35 долларов. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности и медицинский страховой полис с покрытие лечения от коронавируса ($12, страховщик People's Insurance PLC).

В первый день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус и повторное – на седьмой день. Исключение составляют дети до двух лет. Стоимость ПЦР-тестов составит $40 каждый, и она включена в стоимость проживания. Если тесты будут отрицательными, то туристы смогут поменять отель. Для этого администрация гостиницы должны выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

Привитые туристы могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

Официально авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено с 1 апреля, прямые рейсы между Коломбо и Москвой с конца июля выполняет авиакомпания SriLankan Airlines. Также добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае.

Эфиопия

Фото: pixabay.com

Пассажиры, прибывающие в Эфиопию должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее, чем за 120 часов до прибытия (срок отсчитывается от сдачи теста). Без теста – карантин 14 дней. Дети до 10 лет могут въехать без теста. Вакцинированным также нужен тест.

C 7 июня для въезда или транзита нужен цифровой сертификат Trusted Travel или Global Haven с отрицательным результатом на COVID-19. Нужно зарегистрироваться на одном из этих сайтов и загрузить свой тест, сданный в аккредитованной лаборатории.

Кроме того, перед путешествием нужно оформить электронную визу.

Формально авиасообщение между Россией и Эфиопией было открыто еще в прошлом году, но прямых рейсов нет. Добраться можно с пересадкой в Дубае или Каире.

ЮАР

Фото: pixabay.com

Для въезда в ЮАР необходимо предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом (на английском языке), сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.

Пассажиры без теста или с неподходящим тестом должны будут сдать за свой счет антиген-тест по прилету.

Не позднее, чем за 48 часов до въезда/выезда из страны необходимо заполнить онлайн-форму Traveller Health Questionnaire, после этого будет получен ID, который нужно будет предъявить на въезде/выезде.

Добраться до ЮАР можно со стыковкой в Катаре (Доха). Важно отметить, что для транзита через аэропорт Дохи пассажиры должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.