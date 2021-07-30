По решению оперштаба правительства РФ с 9 августа после почти шестилетнего перерыва будут возобновлены прямые рейсы на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Пока – только регулярные и только из московского аэропорта "Шереметьево". Авиакомпания "Россия" стала единственным перевозчиком, получившим допуски Росавиации на выполнение с 9 августа 10 регулярных рейсов в неделю, хотя заявки на выполнение полетов в ведомство подавали девять российских авиакомпаний. Свои рейсы "Россия" будет выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". На маршрутах будут использоваться самолеты Boeing 747-400 на 522 кресла и Boeing 737-800 на 189.

На сайте туроператора в четверг появились туры с перелетом на рейсах "России". Их стоимость начинается от 86 тыс. рублей на двоих за недельный отдых с проживанием в отеле 3* all inclusive. В отеле 4* минимальная цена составит 88 тыс. рублей, 5* — 94 тыс. рублей.

Мнения турагентов расходятся

В некоторых агентствах считают, что продажи курортов Египта с прямым перелетом будут хорошими, несмотря на отсутствие чартеров, так как росту продаж будет способствовать отложенный спрос. По мнению других, высокая стоимость туров из-за квотирования рейсов, а также вылеты только из Москвы отпугнут туристов.

"Египет – одно из самых востребованных и любимых направлений российских туристов. Туристы и турагенты ждали с нетерпением полетной программы. Спрос очень хороший и будет идти вверх. Самые активные путешественники уже бронируют места на первых рейсах. Конечно, агенты сети страдают от дефицита рейсов из Москвы, поэтому все ждут скорейшего восстановления регионального авиасообщения с популярными курортами", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель генерального директора объединенной сети "Горячие Туры и ТБГ" Александр Ильинский.

Эксперт Татьяна Белова считает, что спрос на отдых на курорты Египта будет соответствовать предложению. "Пять раз в неделю, я думаю, достаточная частота сейчас. На Египет длительное время существовал отложенный спрос, поскольку ранее туристов останавливал многочасовой трансфер из Каира", — сказала она.

Между тем генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян уверен, что высокого спроса на курорты Египта в нынешних реалиях ожидать не стоит.

"Ограниченное число рейсов не будет способствовать спросу на Египет. Турбизнес ждал возобновления авиасообщения с курортами почти шесть лет. Естественно все надеялись, что авиасообщение будет возобновлено в полном объеме и из разных городов России. Вместо этого нам предложили одну авиакомпанию, квоту на рейсы и вылет только из Москвы. Рынку нужно, чтобы на направлении работали 5-7 авиакомпаний с вылетами из 15-20 городов России", — заявил он.

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По словам Мкртчяна, на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выставлены очень высокие цены, а это не премиальное направление отдыха вроде Мальдивских или Сейшельских островов.

"Цены на туры должны начинаться от 40-45 тыс. рублей на человека в неделю. И если из Москвы разница будет не так заметна, то для туриста из Краснодара или Новосибирска она вырастет значительно из-за дополнительного перелета. Это невыгодно региональным путешественникам", — резюмировал он.

Об отсутствии ажиотажного спроса на курорты Египта рассказали и в Уральской ассоциации туризма (УАТ). По словам президента ассоциации Михаила Мальцева, цены на путевки достаточно высокие, тем более в августе направление еще будет конкурировать с российским югом и Турцией. Кроме того, многие туристы уже спланировали свой отдых в августе и оплатили путевки в другие места.

Турагенты надеются на полеты из регионов осенью

Эксперты сошлись во мнении, что с приближением высокого сезона для отдыха в Египте, который традиционно приходится на октябрь и ноябрь, необходимо будет не только увеличить число рейсов на курорты, но и запустить их из регионов. Мальцев напомнил, что традиционно спрос на курорты Египта начинал расти с октября, когда заканчивался пляжный сезон в Турции.

В объединенной сети "Горячие Туры и ТБГ" очень ждут возобновления регионального авиасообщения с курортами Египта.

"Осенью и зимой спрос значительно вырастет в любом случае. На данный момент практически весь зимний пляжный отдых только из Москвы. Запуск региональных полетных программ просто необходим", — сказал Ильинский.

Солидарен с коллегой и Мкртчян. "Спрос в Египет осенью будет большой, потому что как только становится холоднее вода в Черном и Средиземном морях, сезон на российских курортах и в Турции заканчивается. А туры в ОАЭ, на Кубу, Мальдивы – это другой ценовой сегмент. И, естественно, у Египта не будет конкурентов. Но для массового турпотока нужно запускать рейсы из крупных региональных городов", — пояснил он.

Дороже Турции

Дайвер Дмитрий из Москвы считает, что цены на туры в Египет оказались выше ожидаемого, тем более что сейчас в стране низкий сезон.

"Август для Египта всегда считался низким сезоном, так как там слишком жарко. А сейчас цены на отдых в отелях 4 и 5* в Хургаде получаются в 1,5-2 раза дороже Турции, где август, наоборот, пик сезона. Отдых на двоих в отеле 4* в турецкой Анталье в середине августа обойдется от 45 тыс. рублей, а в Египте – от 80 тыс.", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По его словам, до закрытия Египта он отдыхал там много раз, и направление всегда считалось наиболее доступным для дайвинга.

"Мы очень ждали открытия прямых рейсов на курорты, но по таким ценам поехать с семьей невозможно. Будем ждать осени", — подытожил турист.

Турбизнес просит вернуть конкуренцию на направление

После того, как Владимир Путин 8 июля отменил действовавший с ноября 2015 года указ о запрете полетов и продаж турпутевок на курорты Египта, российский турбизнес надеялся на полноценный запуск авиасообщения разными авиакомпаниями и не только из столицы, но и регионов, где направление всегда было очень популярно. Однако Росавиация выдала допуски на направление только авиакомпании "Россия", которая эксклюзивно отдает всю перевозку одному туроператору. Это вызвало серьезную озабоченность на рынке, так как Египет – популярное массовое направление, которое хотят продавать все туроператоры.

В четверг Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) и ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" направили председателю правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором просят расширить список авиакомпаний, допущенных к перевозке в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов.

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Как отмечают авторы, монополия на египетском направлении негативно скажется на стоимости туров, ущемляя тем самым интересы потребителей. Кроме того, у туркомпаний не будет возможности использовать Египет для выполнения отложенных обязательств перед туристами, возникших из-за отмены оплаченных туров после закрытия границ в 2020 году.

Письмо с аналогичной просьбой направила главе оперштаба правительства Татьяне Голиковой и Ассоциация туроператоров России (АТОР). В нем ассоциация просит рассмотреть возможность расширения полетных программ и возобновления чартеров в том числе из регионов.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. Полеты в Египет после этой трагедии запретили многие европейские страны, но постепенно ограничения были сняты.

За прошедшие годы в Египет несколько раз ездили российские специалисты для проверки мер безопасности в аэропортах, которые власти страны усилили после катастрофы над Синаем. Много раз возникали слухи о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они не подтверждались.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было частично возобновлено — "Аэрофлот" и EgyptAir начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром. В апреле 2021 года Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами.