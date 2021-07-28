В российском Минтрансе приветствовали создание новой авиакомпании лоукостера и ожидают, что оно в значительной степени удовлетворит спрос населения на доступные перевозки по России.

"Министерство выступает за последовательное развитие системы низкотарифных перевозок внутри страны. Эта задача выполняется в рамках поручения президента РФ по повышению мобильности населения", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Расширение географии полетов всегда хорошо

Позитивно эту новость восприняли и в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки. Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Как отметил эксперт, у туроператоров есть продажи на основе динамического ценообразования (GDS-туры), когда можно взять пакет и приплюсовать к нему перевозку регулярным рейсом, включая лоукост-перевозчиков. "Такие турпакеты пользуются спросом как в России, так и за рубежом. Эта опция может быть востребована и на межрегиональных маршрутах по России", — уточнил Горин.

В свою очередь, генеральный директор специализирующегося на внутреннем туризме туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что любое расширение географии полетов и снижение стоимости авиаперевозки положительно скажется на спросе у туристов из регионов.

"Например, для большинства сибирских регионов основной турпоток идет не из Москвы, а из соседних субъектов РФ, откуда самолетами добраться, например, на Алтай, непросто. Много региональных туристических потоков не могут в принципе существовать, потому что им не доступны прямые и недорогие авиарейсы", — пояснил он.

По словам Ромашкина, доступная межрегиональная перевозка позволит привлечь и больше самостоятельных туристов, которых сейчас от путешествий по России отталкивают цены на перелеты.

"Если появится разветвленная маршрутная сеть, и мы увидим, что туристы активно летают условно из Красноярска во Владивосток или Хакасию, тогда нам было бы проще сориентироваться в создании турпрограмм для межрегиональных перевозок", — считает эксперт.

Какими будут цены лоукостера S7

Что касается стоимости авиабилетов новой авиакомпании, то, по мнению Ромашкина, не стоит ожидать очень низких тарифов.

"Цены должны быть в рынке, но надо понимать, что за 2-3 тыс. билетов "туда-обратно" не будет, с учетом роста цен на бензин и керосин", — пояснил он.

Ромашкин привел в пример Европу, где цены на перелет лоукостером на некоторых маршрутах составляют пару десятков евро, и это способствует росту пассажироперевозки за счет тех туристов, которые ранее отказывали себе в путешествиях из-за высоких цен на авиабилеты.

"Такая политика от S7 позволит и в России привлечь к путешествиям тех туристов, которые из-за цен на перелеты отказывают себе в отдыхе вдали от дома", — считает он.

На пресс-конференции в среду Филева сообщила, что низкобюджетный перевозчик будет создан на базе авиакомпании "Глобус": для этого потребуется восстановить ее сертификат эксплуатанта. Новая компания станет частью группы S7, но у нее будет свой бренд, который пока не выбран. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5-3 млрд руб.

Лоукостер будет базироваться в регионах РФ. В качестве потенциальных баз рассматриваются Омск, Челябинск, Казань. При этом Москва и Санкт-Петербург не рассматриваются в качестве хабов компании. Маршрутная сетка будет включать внутренние направления, а также рейсы в СНГ. Летать планируется на Airbus A320neo вместимостью на 186 кресел. К концу 2022 года парк авиакомпании должен составлять восемь таких самолетов, а к концу 2024 года – 24.

Как считает Горин, работа на однотипных самолетах станет плюсом нового перевозчика.

"Хорошо, что для лоукост-перевозки компания выделяет определенный тип самолетов и переформатирует его. Он будет выполнять основные функции, а далее идет продажа дополнительных услуг. Туристу не всегда нужен лишний багаж, его устроит невозвратный тариф, он согласен оплачивать место, если хочет какое-то конкретное. Это сервисы, которые также позволят заработать авиакомпании", — сказал он.

В S7 прогнозируют, что к концу 2022 года пассажиропоток лоукостера достигнет 1 млн человек, к концу 2024 года – более 7 млн человек.

В России пока один лоукостер

Авиакомпании-лоукостеры предлагают более низкие тарифы на перевозку за счет однотипного парка, позволяющего минимизировать затраты на обслуживание самолетов и подготовку пилотов, одного экономического класса обслуживания, интенсивного использования самолетов, работы на однотипных по протяженности маршрутах. Первая низкобюджетная авиакомпания Sky Express была создана в России в 2006 году, базировалась в столичном аэропорту "Внуково". Перевозила более миллиона человек в год, в 2011 году перевозчик обанкротился.

В 2009 году начала осуществлять перевозки по внутриросийским маршрутом низкобюджетная авиакомпания "Авианова". Но из-за хронической убыточности она также обанкротилась в 2011 году.

Сейчас в России по модели лоукостера работает только авиакомпания "Победа", созданная "Аэрофлотом" в 2014 году. В то же время, в Россию из Европы и других стран летает более десятка низкобюджетных авиакомпаний. Это латвийская airBaltic, Air Arabia, венгерская Wizz Air, турецкая Pegasus Airlines и другие.

Как считают эксперты, выход "Победы" на то или иное направление позволяет заметно снизить стоимость перелета за счет роста конкуренции. В 2019 году цены на авиабилеты и по России, и за рубеж у этой авиакомпании были более чем на 22% ниже, чем у других российских перевозчиков.