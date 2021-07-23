«1 августа стартует акция «Дети до 12 лет живут бесплатно». Предложение действует до 30 сентября во всех отелях и апартаментах курорта. В течение августа в отелях будет работать еще одно специальное предложение: «3 = 4 или 4-я ночь в подарок. Акции могут суммироваться», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе курорта.

Как отметили в компании, самым популярным предложением летнего сезона остается пакет «Зарядись энергией гор», который помимо проживания в отелях курорта включает бесплатные развлечения и скидки до 50%, а также ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море.

«Для удобства гостей все развлечения курорта собраны в программу «100К». Это более 100 самых популярных, захватывающих и впечатляющих активностей для взрослых и детей и 10 различных форматов отдыха», — добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что на курорте действует программа развлечений «100К», включающая 100 самых популярных активностей, доступных в горах Красной Поляны и в Сочи. Гости курорта могут выбрать среди 10 различных форматов отдыха, среди которых – занятия спортом, прогулки в горах, развлечения для детей, спа-процедуры, бассейны и водопады, знакомство с кухней региона, ночная жизнь и шопинг.

Подробнее обо всех предложениях курорта – здесь.