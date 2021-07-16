Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года. Запрет был введен после взрыва над Синайским полуостровом в результате теракта самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В 2018 году власти России и Египта договорились о возобновлении регулярных рейсов в Каир, но запрет на чартерные программы сохранился.

После решения об отмене запрета Роспотребнадзор и Ростуризм провели переговоры с главой министерства туризма Египта и договорились направить на курорты страны специалистов для оценки эпидемиологической ситуации и контроля профилактических мер в местах отдыха. По результатам этой поездки должно быть принято решение о точной дате запуска чартеров и количестве рейсов.

Власти Египта надеются, что авиасообщение в полном объеме будет возобновлено к середине августа. По их информации, в первые месяцы число рейсов составит 50% от того объема, который выполнялся до запрета полетов на курорты в 2015 году.

Правила въезда в Египет

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V", содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

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Гражданам РФ, прибывающим через третьи страны в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Табу, без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста из России, можно сдать ПЦР-тест по прибытии. Его стоимость составит около $30, оплачивать надо наличными.

Визу оформляют в аэропортах прилета, ее стоимость – $25, а в Шарм-эль-Шейхе штамп о посещении ставят бесплатно. Также есть возможность получить электронное разрешение на въезд.

Соблюдают ли отели Египта санитарные нормы

За время отсутствия авиасообщения с курортами Египта власти республики работали над улучшением сервиса и совершенствовали технологии в области безопасности для туристов на транспорте. Это было одно из главных требований России для возобновления авиасообщения.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и Египту пришлось следить не только за безопасностью путешественников, но и за их здоровьем: созданы обсерваторы, соблюдаются правила санитарной безопасности, в гостиницах установлены нормы загрузки, а также действует масочный режим.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора TEZ TOUR, в настоящее время полностью функционируют более 90% отелей от общего числа объектов размещения на популярных курортах.

"В стране соблюдаются строгие меры безопасности. Так, в отелях расстояние между столиками в ресторанах составляет два метра, между шезлонгами у бассейнов и на пляже — три метра. Подача еды и напитков осуществляется персоналом, а также действуют ограничения на одновременное нахождение в ресторанах определенного количества гостей", — пояснили в пресс-службе туроператора.

Фото: Pixabay.com

В компании отметили, что в отелях есть анимация, но массовые развлекательные мероприятия пока запрещены. При этом заняться активным видом спорта и взять напрокат, например, доску для серфинга туристы могут.

Кроме того, недавно Минтуризма Египта разрешило увеличить максимальную загрузку отелей с 50% до 70%, это существенно повысит объем доступного номерного фонда. Как считают в TEZ TOUR, эта мера позволит нанять больше обслуживающего персонала и открыть дополнительные объекты инфраструктуры на территории курортов.

В стране действует правило, согласно которому туристы должны находиться в масках на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях, а также при поездке в лифте в гостинице.

"Ношение маски на улице не является обязательным, но в закрытых помещениях, например, магазинах, а также при входе в бары и рестораны за пределами отеля ее потребуется надеть", — добавили в пресс-службе.

Как принимают туристов в отелях Египта

Многих российских туристов не останавливает отсутствие прямого авиасообщения с египетскими курортами, они готовы добираться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх любыми путями. Так, туроператор TEZ TOUR предлагает туры на базе регулярных рейсов с прилетом в аэропорт Каира, откуда потом осуществляется групповой автобусный трансфер на курорты страны.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" одна из туристок Елизавета Антонова, именно таким маршрутом они с мужем добрались до Шарм-эль-Шейха.

"В аэропорту Каира у нас проверили справки с результатами ПЦР-тестов, и мы поехали дальше. Заселились в отель Sunrise Grand Select Montemare Resort 5*, на ресепшне снимают копию справки с тестом, также ее проверяет гид", — сообщила она.

По словам Антоновой, маски с туристов требовали только при выезде на экскурсию и в аэропорту, а на территории отеля надевали их только при входе в общественные помещения и рестораны. При этом весь персонал соблюдал масочный режим.

Что касается питания, то туристка осталась им очень довольна: помимо высокого качества блюд, персонал на кухне соблюдал все санитарно-эпидемиологические меры безопасности.

"Еду на "шведском столе" взять самостоятельно, как раньше, не получится. Повара клали ее в тарелку сами, нужно только показать, что ты хочешь и в каком количестве. Персонал почти весь понимает бытовой русский", — пояснила Антонова.

Фото: Интерфакс

В свою очередь, еще одна путешественница, Алла Тихонова, также осталась довольна своим отпуском в Египте. Она с семьей отдыхала в начале июня в отеле Cleopatra Luxury Resort Sharm.

"На рессепшне проверили наши справки с ПЦР-тестами, затем мы заселились. Номера чистые и новые, уборка проводилась каждый день и очень тщательно", — сказала она.

Как отметила Тихонова, на входе в гостиницу производится автоматическая дезинфекция, несколько раз в день могут замерить температуру.

"Точно знаю, что есть номера для людей с симптомами коронавируса, но большего сказать не могу, так как эти зоны мы обходили стороной", — рассказала туристка.

Анимация в Cleopatra Luxury Resort Sharm 5* проходила только на свежем воздухе и с соблюдением социального дистанцирования. Детский клуб из-за антиковидных ограничений пока закрыт.

"В ресторанах на территории отеля необходимо было носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Официанты сами подходили к столику и предлагали еду по меню. Что-то самим выбирать в формате «шведского стола» не было возможности", — пояснила Тихонова.

Она добавила, что гостей отеля время от времени просили надевать маски даже на пляже, однако эта мера была не всем по душе, потому что на жаре в маске очень некомфортно.

Между тем, еще один турист, Сергей Кочарян, посетивший Хургаду в июне этого года, остался недоволен отдыхом в Египте. С друзьями он отправился в отпуск в отель The Makadi Spa Hotel 5*.

"Единственное правило, которое действовало, — это ношение масок в закрытых помещениях, например, в магазине. Но на территории отеля никто на это не обращал внимания. При входе в гостиницу все постояльцы проходили термометрию. Стоит отметить, что весь персонал гостиницы использовал индивидуальные средства защиты", — рассказал он.

Фото: Pixabay.com

Как отметил Кочарян, номера были не слишком чистые, приходилось просить персонал менять чаще полотенца и белье.

"У нас было питание по системе "шведский стол", но часть блюд мы клали в тарелку сами, а на некоторых стойках это делал повар. Если говорить о качестве блюд, то оно было посредственным, хоть и разнообразным", — сказал турист.

Между тем, путешественник добавил, что остался доволен экскурсионной программой в Египте. За время отдыха он посетил Луксор, отправился в сафари по пустыне и побывал на острове Гифтун, который называют "египетскими Мальдивами".

В 2020 году Египет из-за локдауна на фоне распространения коронавируса принял лишь 3 млн иностранных туристов, что составляет 23% аналогичного показателя 2019 года. Число туристов из России составило всего 14 тыс. человек.

Сейчас представители туротрасли Египта прогнозируют, что после запуска чартеров ежемесячный турпоток из России составит не менее 200-300 тыс. туристов, но в первый месяц полетов эта цифра не превысит 150 тыс.