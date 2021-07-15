"По-прежнему статистика обращений по заражению коронавирусом среди российских туристов за рубежом составляет 3 случая на 10 тыс. путешественников. Эта частота у нас так и держится. В Турции число заболевших единицы, на Кубе тоже, но там больше злоупотреблений с тестами, это также негативно отражается на статистике", — рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Она отметила, что туристы выезжают за рубеж с отрицательным ПЦР-тестом. Эта группа фактически отсеивается. Плюс, добавила Алчеева, туристы стараются внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдают требования санитарной безопасности: социальное дистанцирование, маски, перчатки.

"В основном туристы обращаются с коронавирусом в легкой или средней форме. Крайне редко кого-то приходится госпитализировать. Даже меньше, чем тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или травм", — сказала она.

Аналогичную информацию предоставили и в страховой компании "Согласие".

"Есть несколько зарегистрированных случаев положительных ПЦР-тестов на коронавирус, но их количество минимально в сравнении с общей численностью выехавших на отдых туристов", — пояснили в компании.

Там рассказали, что в настоящее время в Турции отдыхают более 39 тыс. клиентов компании. "Отпуск туристов проходит в основном спокойно. Обращения в страховую компанию единичны и связаны, как правило, с простудами, гастроэнтеритами и травмами", — сообщили в пресс-службе страховщика.

В свою очередь, единичные случаи заражения коронавирусом за рубежом подтвердили в страховой компании "РЕСО-Гарантия". "Например, по Кубе у нас не было ни одного обращения в связи с заболеванием COVID-19, по Турции – менее 1%", — добавили в компании.

Цены на страховки не выросли

Как заявили страховщики, стоимость страховых полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) не изменилась из-за коронавируса.

"Коронавирус не оказал существенного влияния на экономику страхования путешествующих. У нас сам риск коронавируса был в базовой страховке, поэтому цена на него не менялась. То же самое касается страховки от невыезда и медицинских рисков", — сказала Алчеева.

Все программы туристического страхования "РЕСО-Гарантия" также включают лечение от коронавируса.

"Когда появился COVID-19, мы просто стали его покрывать также, как и любое другое инфекционное заболевание (грипп, ОРВИ и т.д.). При этом стоимость полиса не изменилась по сравнению с тем, когда коронавируса еще не было", — сообщили в пресс-службе.

Такую же информацию сообщили в "Согласии".

"Стоимость страховки рассчитывается, исходя из различных факторов. Это продолжительность поездки, выбранная страховая сумма, категория вида деятельности застрахованного (спокойный туризм, активный отдых, спорт), территория и прочее. Лечение от коронавируса заложено в базовую стоимость страховки", — добавили в пресс-службе.

Так, например, страховка для путешествия в Турцию на 10 дней со страховым покрытием $35 тыс. с учетом активного отдыха обойдется примерно в 1,1 тыс. рублей. И если турист заболеет коронавирусом, лечение будет покрыто за счет страховки.

Включение COVID-19 в страховку повысило тариф

По словам Алчеевой, некоторые страховщики действительно могли поднять стоимость страховки, если ранее коронавирус в нее не был включен.

"Тариф мог измениться у тех, у кого не было такого покрытия, и страховщик добавлял его в расширенную опцию. Тогда можно сказать, что страховка, в том числе и по ковиду, будет по цене выше. Или же у страховщика был заниженный тариф", — пояснила эксперт.

Между тем, она добавила, что в ERV с начала пандемии следят за частотой обращений по заражению коронавирусом, а также за стоимостью лечения от этой болезни за рубежом и не исключают, что цены когда-нибудь могут и подрасти.

"Сократились длительность и число поездок. Тут много факторов. И мы тоже по итогам будем смотреть дальше. Но спустя полтора года, можем сказать, что на путешествующих и на те риски, на то лечение, которое мы видим, ковид сильного влияния не оказал", — заключила Алчеева.