"Акция действительно идет спокойнее, чем предыдущий этап, так как с одной стороны, не затрагивает высокий летний период отпусков, с другой стороны, из-за ухудшения общей эпидемиологической ситуации туристы бояться загадывать на несколько месяцев вперед", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании отметили, что с учетом введенных ковидных ограничений в российских регионах многие туристы пока боятся бронировать отпуск с заездами в октябре и далее. Средняя глубина основных продаж в данный момент составляет не более месяца.

Как пояснили в пресс-службе туроператора "Алеан", на срок действия кешбэка с 1 октября по 24 декабря активные продажи начинаются с середины августа.

"Сейчас они идут спокойно и не показывают той взрывной динамики, которая сопровождала кешбэк во время первого, второго и третьего этапа. Туристы не готовы вкладываться в путешествия в среднесрочной перспективе, предпочитая бронирования из серии «сегодня на завтра", — сказали в компании.

Отсутствие ажиотажного спроса на осенние туры с кешбэком подтвердили и в Ростуризме.

"Осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, не перегружена инфраструктура. Между тем, ажиотажного спроса на осенние поездки нет", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что на осень российские туристы купили туров и проживания с кешбэком на полмиллиарда рублей. "Традиционно спрос больше на весну, чем на осень, потому что в это время путешественники обычно возвращаются из отпусков, и новый не планируют", — пояснили в Ростуризме.

Египет и кешбэк

Как отметили в "Алеане", замедлению продаж туров с кешбэком на четвертом этапе способствует как неопределенность и ограничения, которые вводятся из-за короновируса в регионах, так и доступность любимых заграничных направлений – Турции и Египта.

"Сейчас туристы живут ожиданием открытия дешевого Египта, который популярен именно в межсезонье. И если в прошлом году кешбэк, например, очень помог региональным санаториям, увеличив их загрузку на 70-80%, то в этом году загрузка межсезонья даже с учетом кешбэка может оказаться не такой хорошей", — считают в "Алеане".

Фото: Pixabay.com

Между тем, в "Интуристе" считают, что предстоящее открытие Египта не влияет на продажи туров по России.

"Египет выбирают семейные туристы с детьми, отдых в России осенью популярен среди пожилых туристов и школьных групп, которые едут в экскурсионные поездки. Аудитории разные, поэтому мы не наблюдаем снижения продаж именно из-за ожидания чартеров на египетские курорты", — пояснили в пресс-службе.

Санаторный отдых – самый популярный

Самыми популярными направлениями для бронирования с кешбэком на осень у "Алеана" стало санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае, Крыму, в Кавминводах, регионах Урала и Сибири (Алтай, Тюменская область). Есть единичные бронирования по экскурсионным направлениям в Петербург и по городам Золотого кольца.

В лидерах продаж "Интуриста" санаторный отдых в Сочи, Крыму и на оздоровительных курортах Кавминвод, поскольку требования здравниц по предоставлению справок и ПЦР-тестов в последнее время не менялись.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.