"Сразу после открытия страны 22 июня на направлении был ажиотаж – поскорее улететь хотели туристы, чьи вылеты из-за запретов на полеты не состоялись в предыдущие два месяца, в прошлом году, а также те, кто просто планировали свой отпуск на эти даты. Через две недели спрос стал соответствовать обычным показателям середины июля. Средняя загрузка рейсов приближается к 100%", — сообщили в пресс-службе туроператора Coral Travel.

Самые продаваемые направления у туроператора — Турция, Россия, Куба, Мальдивы и ОАЭ.

В пресс-службе туроператора TEZ TOUR порталу "Интерфакс-Туризм" также сообщили, что лидером продаж сейчас является Турция, на нее приходится порядка 70% от числа всех бронирований.

"На втором месте — Греция, доля этого направления структуре продаж составляет порядка 15%. Далее — Кипр, Египет и Мальдивы. Россия располагается на шестом месте в списке предпочтений туристов. Спрос на отдых в Турции за последние две недели существенно снизился. Первые рейсы в страну после возобновления авиасообщения вылетели с полной загрузкой и были заполнены преимущественно туристами, чей отпуск откладывался из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в мире", — пояснили в пресс-службе.

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При этом в компании "Интурист" на первом месте по объему продаж даже после открытия Турции осталась Россия, где лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Крым и Санкт-Петербург.

"Турция — на втором месте, за ней идут Абхазия, Кипр и Греция. «За почти три недели после открытия Турции спрос уравновесился, темпы бронирований высокие. Некоторые отели уже присылают стоп-сейл на определенные даты, при этом часть не самых востребованных отелей начала снижать цены", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Цены на Турцию падают из-за демпинга

На прошлой неделе Росстат сообщил о росте цен на отели Турции в июне на 40% по сравнению с маем 2021 года. В туркомпаниях недоумевают по поводу этой информации статистического ведомства, так как в мае страна была фактически закрыта, а туры туда не продавались.

"Цены на пакетные туры в Турцию идут вниз. Если на старте продаж 22 июня минимальная стоимость пакета с вылетом из Москвы на двоих в отель 3* без питания составляла 35 тыс. рублей, сейчас пакетный тур в отель 3* с системой "все включено" в Аланье можно купить за 18,1 тыс. рублей на двоих за неделю", — сообщили в компании "Интурист".

Там подчеркнули, что речь не идет о ценах на отели популярных сетей с собственными пляжами, на них цены только растут из-за высокой загрузки.

В TEZ TOUR также не подтвердили информацию о росте цен. "Средний чек за первые 10 дней июля на направлении составил 57,7 тыс. рублей на человека. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года он вырос ровно на дельту изменений курса валют", — сообщили в компании.

Все туроператоры сообщили, что на рынке есть демпинг из-за того, что объем заявленных чартерных программ оказался ниже реального спроса.

"На текущий момент на направлении предложение в разы превышает спрос, поэтому все компании вынуждены корректировать свои полетные программы и объем предложений. Демпинг присутствует, горящих предложений достаточно много. Сейчас можно без труда найти места на рейсах практически из любого города РФ, откуда осуществляются вылеты в Турцию, на ближайшие даты", — сказали в TEZ TOUR. При этом в компании хорошим спросом пользуются туры в открывшуюся после 28 июня Грецию.

В "Интуристе" также заметили, что в целом спрос на зарубежный отдых остается более низким, чем до пандемии. Как подчеркнули в компании, открытие все новых городов вылета заставляет туроператоров корректировать свои программы. Плюс у туристов сохраняется страх выезда заграницу. Все это приводит к появлению горящих туров.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

В Сoral Travel сообщили, что самые популярные курорты Турции сейчас — Анталья, Бодрум и Даламан. Средняя стоимость продаваемого пакета — 670 евро или около 60 тыс. рублей. В "Интуристе" самым востребованным остается Анталийское побережье, причем наибольший объем бронирований приходится на курортные поселки Аланьи, Кемера и Антальи. Средняя стоимость бронируемых туров в Турцию по итогам прошлой недели составила 55 176 рублей. В TEZ TOUR наиболее востребованы Аланья, Сиде, Кемер, Белек и Анталья.

С 7 июля Роспотребнадзор отменил требование о двойном ПЦР тестировании для возвращающихся из-за рубежа туристов. Для россиян с прививками или перенесших коронавирус тесты отменены полностью. Туроператоры разошлись в оценке влияния этой меры на спрос.

"На следующий день после отмены повторного тестирования и теста для вакцинированных и переболевших туристов продажи зарубежных туров выросли на 50%", — сообщили в Coral Travel.

В TEZ TOUR , как и в "Интуристе", не заметили роста спроса после 7 июля. "По многим направлениям все равно требуются ПЦР-тесты даже для вакцинированных туристов. После открытия массовой Турции спрос по другим направлениям сократился", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

15 апреля оперштаб по борьбе с завозом коронавируса при правительстве РФ запретил выполнение чартерных программ и практически всех регулярных рейсов в Турцию в связи с ростом заболеваемости. Авиасообщение было возобновлено 22 июня после более чем двухмесячного перерыва. По оценке Ростуризма, в этот период отправиться на отдых в Турцию планировали около миллиона россиян. Туроператоры в первые дни после открытия направления заявляли об ажиотажном спросе.