Власти Краснодарского края 30 июня смягчили требования для туристов, теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.

Продажи не растут, аннуляции продолжаются

Фото: pixabay.com

«Смягчение требований при заезде в отели Краснодарского края в общей картине почти ничего не меняет. Под действие новых правил попадает не более 1,5% наших клиентов. Но это очень мало: продажи уже сильно сократились, они не покрывают оттока по аннуляциям», — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, продажи путевок на Кубань во второй половине июня упали в три раза.

В свою очередь, генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский считает, что заселение в отели со справкой о перенесенном коронавирусе – не существенное послабление, которое может повлиять на спрос и восстановление бронирований, но в пределах 10-15%.

«Наш прогноз на снижение турпотока в августе был 50%, сейчас мы его можем скорректировать до 40%. Аннуляции пока продолжаются, и главная причина – это очереди на вакцинацию», — сказал он.

Как отметил Уманский, во многих регионах записаться на получение первой дозы препарата от коронавируса возможно только на вторую половину июля, привиться же вторым компонентом туристы попросту не успевают до начала поездки. «Во многих регионах мы ожидаем, что основная волна аннуляций со стороны тех, кого не устраивает условие обязательной вакцинации, завершится к концу недели», — добавил эксперт.

В пресс-службе «Алеана» также сообщили, что продажи туров в Краснодарский край снизились на 30%.

Не рассчитывают на рост продаж путевок после послаблений и в «Интуристе». При этом в компании заметили рост интереса туристов к Крыму за неделю после объявления о новых ограничительных мерах на Кубани.

Спасти сезон мог бы тест

Фото: pixabay.com

Часть экспертов считают, что спасти летний туристический сезон в Краснодарском крае может только возможность заселяться в отели с ПЦР-тестом до конца лета, поскольку туристы готовы за него заплатить и не отказываться от путешествия.

«Ключевое требование, на которое были согласны туристы – это сохранение возможности заезда в гостиницы с ПЦР-тестом в августе, но его власти не оставили. А нынешним правилам будут соответствовать не более 20% российских туристов, потери будут колоссальные», — подчеркнул Ромашкин.

В то же время, в "Интуристе" настроены более пессимистично. "Полагаем, что даже появление альтернативы в виде тестов ситуацию уже не улучшит. Туристы будут выбирать или Крым, или соседнюю Абхазию, где не нужно никаких справок. Те же, у кого нет сложностей с выездом за границу, и для кого расходы на ПЦР не критичны, предпочтут курорты Турции, Греции, Кипра или Хорватии, с которыми уже действует авиасообщение", — считают в компании.

24 июня губернатор Краснодарского края заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились. Возможные потери региона из-за аннуляций и снижения продаж в туркомпаниях оценили в 55 млрд рублей.