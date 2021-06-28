Одним из важных новшеств стало введение во многих регионах обязательной вакцинации для отдельных категорий работников, в частности занятых в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг (гостиницы, экскурсионные бюро). Такие меры действуют, например, в Москве, Подмосковье, Мурманской области, Краснодарском крае.

Москва и Московская область

С 28 июня заведения общепита могут посещать только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода, а также люди с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за три дня до похода в кафе или ресторан.

Проверять привитых гостей рестораны будут по QR-коду, который можно получить после вакцинации на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут. QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. До 11 июля на летние веранды в Москве можно попасть без QR-кода.

В рестораны в гостиницах, хостелах и другом туристическом жилье без QR-кода в столице смогут попасть только постояльцы.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, на прошлой неделе столичные власти запретили концертные, зрелищные, развлекательные и другие мероприятия больше чем с 500 участниками. Запрет касается и как тех мероприятий, что проходят на открытом воздухе, так и тех, что в помещениях. Танцполы и фан-зоны по-прежнему закрыты, но ограничения могут снять, если организаторы создадут "свободные от ковида" зону и будут пускать посетителей по QR-кодам. Также закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты, спортивные площадки.

Все подведомственные Минкультуры учреждения должны заполнять залы не больше чем на 50% от общей вместимости помещения. При этом общее количество зрителей не должно превышать 500 человек. Для присутствующих обязательны посадочные места.

Аналогичные требования ввели в Подмосковье. С 28 июня в Подмосковье действует запрет на посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков. В кафе и рестораны будут пускать только по QR-коду. Летние веранды, где не соблюдается социальная дистанция (3 метра), будут закрыты. Запрещены все развлекательные мероприятия (с 23:00 до 6:00) в ночных клубах, барах, караоке, кальянных и на дискотеках.

В подмосковные гостиницы на срок более 3 дней можно заселиться только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо сертификата вакцинации.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

С 17 июня в городе приостановили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе. Работа фуд-кортов и фуд-плейсов возможна только на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

Ресторанам запрещено обслуживать посетителей с 2:00 до 6:00, за исключением приготовления навынос, в номера гостиниц, доставки на дом.

Фото: Pixabay.com

В торговых центрах приостановили работу детские комнаты и объекты развлечения и досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Также запрещена торговля и оказание услуг на островках.

Кроме того, с 17 июня загрузку залов кинотеатров снизили с 75% до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат 3 тыс. человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на улице, обязаны использовать маски.

Меры санитарно-эпидемической безопасности также усиливаются в фан-зонах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге: там не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков. Ношение масок в фан-зонах будет обязательным.

Власти Ленинградской области разделили ее на условные зоны: красная, желтая, зеленая.

Так, по данным правительства области на 25 июня, в красной зоне оказалось большинство районов – Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволжский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Тихвинский, Гатчинский, а также Сосновый Бор.

В районах, относящихся к красной зоне, заполняемость заведений общественного питания не должна быть выше 50%. Однако ограничения могут быть сняты, если у сотрудников таких организаций есть сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.

Мероприятия в заведениях, расположенных в красных и желтых зонах, должны ограничиться до 30 и 50 человек соответственно. В этих же зонах ограничено количество участников церемонии бракосочетания – не более 15 человек, без учета гостей и сотрудников.

Алтайский край и Республика Алтай

В настоящее время в Алтайском крае запрещено проведение мероприятий, если число участников превышает 1 тыс. человек. Театры, кинотеатры, клубы, спортзалы работают с загрузкой не более 50% от вместимости.

В Горном Алтае власти не вводили обязательную вакцинацию для путешественников. Информации об обязательной сдаче ПЦР-тестов при заезде в гостиницы также нет. Запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.

Башкирия

С 5 июля в связи с ростом числе заражений коронавирусом в республике вступают в силу новые ограничения.

Без справки о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 можно будет посещать кафе и рестораны вместимостью до 50 мест, ранее планировалось ввести новые требования в заведениях с вместимостью от 10 и более посадочных мест. Чтобы попасть в крупные заведения посетителям необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации (включая 1 этап), либо документ о наличии противопоказаний к ее проведению, либо отрицательный тест.

Это требование распространяется на санатории, музеи, кинотеатры, дискотеки, бассейны, спа-салоны.

Брянская область

Месяц начиная с 16 июня общепит будет работать с 0:00 до 6:00 только навынос, а в остальное время – до 50% от загрузки зала. Банкет разрешено проводить до 30 человек.

Полностью закрываются фуд-корты и детские комнаты без лицензии на образовательную деятельность в торговых центрах. Запрещены все массовые мероприятия, концерты, корпоративы в кафе, барах и ресторанах.

Бурятия

С 27 июня в Бурятии действует двухнедельный локдаун. До 11 июля будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек, учреждений ЖКХ, СМИ и общественного транспорта.

Не работают театры и кинотеатры, также ограничена работа торговых центров и фуд-кортов (навынос), закрыты парки, скверы и общественные зоны, бассейны, массажные салоны.

Фото: pixabay.com

Санатории республики до 11 июля смогут принимать тех, кому необходимо санаторно-курортное лечение по путевкам, в том числе и туристов, прилетающих в республику по чартерным программам туроператоров. Но услуги будут оказываться только при получении сведений, подтверждающих отсутствие у клиентов коронавирусной инфекции, а также контактов с заболевшими в течение последних 14 дней. Гостевые дома смогут принимать гостей, купивших путевки до 23 июня и имеющих отрицательные тесты на COVID-19.

Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике ввели обязательную вакцинацию.

Владимирская область

С 21 июня в регионе запретили досуговые, культурно-просветительские, спортивные и другие массовые мероприятия со зрителями. Исключением стали мероприятия на открытом воздухе при условии, что посетитель имеет при себе сертификат вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

До 4 июля детям и подросткам до 16 лет запретят посещать торговые центры без взрослых и других законных представителей. Детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также фуд-корты и торговые центры будут работать с загрузкой не более 50%. Такая же загрузка разрешена в заведениях общепита.

Фото: pixabay.com

До 4 июля в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания можно проводить вечеринки, но пускать туда будут только привитых от COVID-19 или людей с отрицательным ПЦР-тестом.

Вологодская область

Власти Вологодской области предложили приостановить работу с 28 июня по 30 июля кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Проведение спортивных мероприятий в течение этого месяца разрешено только при условии отсутствия зрителей.

С 16 июня по 30 июля приостановлена работа в ночное время с 0:00 до 6:00 кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек и других развлекательных мероприятий, детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

Воронежская область

На прошлой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении дополнительных ограничений на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Так, запрещена работа фуд-кортов и аттракционов, расположенных в помещениях, а также на работу детских игровых комнат в ТРЦ. Загрузка залов кинотеатров, цирков, театрально-концертных организаций уменьшена до 50%.

Дагестан

С 18 июня в гостиницах и санаториях республики могут размещаться только вакцинированные гости, а также имеющие антитела или отрицательный результат ПЦР-теста.

Фото: Интерфакс

С 23:00 до 6:00 введен запрет на работу общепита, кальянных и ночных клубов. Запрещается работа фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов, запрещается организация и проведение зрелищных, торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях общественного питания, за исключением открытых веранд с ограничением присутствующих лиц из расчета не более одного человека на 4 кв. м, но не более 150 человек.

Забайкальский край

С 22 июня по 5 июля в Забайкальском крае запрещено проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания, приостановлена работа детских игровых комнат.

Между тем, глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа на заседании штаба по вакцинации на прошлой неделе предложила ввести дополнительные ограничения, а именно приостановить работу всех заведений, за исключением тех, которые обеспечивают жизнедеятельность и продают товары первой необходимости. Однако такое решение пока не принято.

Ивановская область

С 13 июня для приезжающих из Москвы, Костромы и Ярославля действует пропускной режим. Прибывающие в регион должны отправиться на двухнедельный карантин.

Без карантина пускают только прошедших полный курс вакцинации, переболевших коронавирусом в течение полугода или тех, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 3 дня до поездки.

Кроме того, регион с 1 июля будет принимать только полностью привитых от коронавируса или имеющих антитела участников организованных автобусных туров. Организатор тура должен заранее направить властям заявку с указанием общего числа туристов-участников и количеством имеющих антитела и полный курс вакцинации. Тестирование за три дня до въезда применяться не будет. Такой же порядок будет действовать для участников шоп-туров в торговые центры.

Кабардино-Балкария

С 19 июня в республике запрещены массовые мероприятий с участием более 50 человек, на дистанционную форму работы переводится не менее 30% сотрудников предприятий и организаций.

Калининградская область

В области с 17 июня начали ужесточать меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и занятых в сфере гостеприимства.

Кроме того, власти Калининградской области ужесточили правила проведения массовых мероприятий, запретили работу общепита в ночное время (с 0:00 до 6:00) с 17 по 30 июня, за исключением обслуживания навынос и на доставку. В ресторанах, кафе, на фуд-кортах в торговых центрах и без отдельного входа количество посадочных мест сократят на 50%.

Фото: pixabay.com

Усилен контроль за соблюдением масочного режима. До 15 июля все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях до особого распоряжения. Закрыты аттракционы, расположенные в парках культуры и отдыха.

Также правительство области совместно с Роспотребнадзором готовят правила приема туристов в период пандемии, они будут опубликованы на этой неделе. Гостиницам, отелям, гостевым домам и другим объектам размещения уже запретили принимать детские туристические группы из других регионов.

Камчатский край

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен ввести строгие ограничения для въезда туристов в регион. Предполагается, что с конца июля или с 1 августа для поездки на полуостров потребуется сертификат о вакцинации от коронавируса, либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Карелия

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за два дня до заселения, или с сертификатом о полной вакцинации. Также в регионе запретили массовые мероприятия численностью более 30 человек, а в местах общепита посадка должна быть не более пяти человек на стол.

Кемеровская область

Власти Кемеровской области с 15 по 30 июня ввели ряд ограничений из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе, в частности приостановили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работу общепита с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос, работу фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ. Кроме того, заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и пропускную способность ранее запланированных спортивных мероприятий сократили на 50%.

Костромская область

С 28 июня полностью запрещены все мероприятия за исключением некоторых спортивных событий. В театрах, филармониях и на концертных площадках зрителей не будут пускать в зоны, не предусматривающие посадочных мест.

Краснодарский край

На Кубани средства размещения обязали принимать туристов с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за трое суток, а с 1 августа только с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Исключение будет сделано для гостей, имеющих медицинские противопоказания, для несовершеннолетних и тех, кто заселился ранее. Ростуризм и Роспотребнадзор попросили губернатора края Вениамина Кондратьева пересмотреть эти правила и разрешить туристам после 1 августа приезжать также с ПЦР-тестом и справкой о наличии антител.

Фото: Min.kurortkuban.ru

Местные власти после этого заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений новых правил пребывания туристов на курорте.

Крым

На прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов подписал указ, продлевающий действующие антикоронавирусные ограничения в регионе до 1 сентября 2021 года.

Рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания не будут работать с 23:00 до 8:00. Исключение сделано только для ночного обслуживания навынос и доставки заказов. Продолжат работать круглосуточно точки общепита и на АЗС полуострова.

В муниципалитетах, где фиксируется максимальное число случаев заражения коронавирусом (Симферополь, Ялта, Алушта), запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных в заведениях общепита.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

В театрах и кинотеатрах разрешается продавать билеты не более чем на 50% мест. Там же запрещена продажа пищевой и непищевой продукции, в том числе упакованной.

Липецкая область

В Липецкой области в настоящее время действуют одни из самых мягких ограничений для туристов среди регионов.

С 17 июня на массовые мероприятия рекомендовано пускать только при наличии ПЦР-теста, справки о вакцинации или об антителах, полученной не ранее четырех месяцев назад.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти намерены ужесточить требования по загрузке площадок: допустимое количество посетителей массовых мероприятий не должно будет превышать 20%.

Мурманская область

С 22 июня в регионе отменены все массовые, культурные и другие мероприятия как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Кафе и рестораны не работают с 23:00 до 6:00, а днем их загрузка не должна превышать 50%. Возможна доставка еды. Фуд-корты работают навынос и на доставку.

Кроме того, закрыты бары и ночные клубы, детские игровые зоны в ТЦ и кафе, а загрузка залов в кинотеатрах не должна превышать 50%.

Фото: Интерфакс / Ирина Иванова

С 26 июня в гостиницы, отели, базы отдыха и в другие объекты размещения туристы смогут заселиться при наличии сертификата о полной вакцинации или со справкой об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда.

Нижегородская область

Кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия и мероприятия на открытом воздухе можно посетить только с сертификатом о вакцинации от COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или результатами экспресс-теста на антитела (для несовершеннолетних). Также в ближайшее время власти области намерены ввести "универсальный документ посетителя мероприятий". Он может стать альтернативой сертификату, ПЦР-тесту и справке о наличии антител.

Новосибирская область

В регионе запретили массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, спортивные мероприятия должны проходить без зрителей, их сроки по возможности рекомендовали перенести.

С 1 июля в кинотеатрах, на концертах, фестивалях допускается не более 50% зрителей от общей вместимости зала, запрещается проведение концертов и подобных мероприятий в спортивных сооружениях, выставочных комплексах. Для театров это ограничение вводится с 10 июля.

Аналогичные ограничения касаются зрителей спортивных соревнований, при этом от иногородних спортсменов требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Пензенская область

Власти Пензенской области запретили предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23:00 до 6:00, за исключением заказов навынос и доставки. Также потребовали приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (еду можно взять навынос и заказать доставку).

Пермский край

На прошлой неделе региональный оперштаб ввел дополнительные меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом. Большинство культурно-массовых мероприятий рекомендовано отменить или перенести на более поздние даты. Участникам и зрителям для их посещения потребуется сертификат о вакцинации или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Приморский край

На прошлой неделе правительство Приморского края ограничило до 50% количество посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений региона.

Ограничена работа общепита: с 2:00 до 6:00 разрешено только обслуживание навынос. Эти ограничения не коснутся кафе, расположенных в международном аэропорту Владивостока, морском и железнодорожном вокзалах.

Фото: Интерфакс / Елена Рузлева

Также власти намерены усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, ограничить проведение массовых развлекательных, зрелищных мероприятий.

Псковская область

С 27 июня гостиницы будут требовать справку о вакцинации или о наличии антител, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 3 дня до заезда.

Саратовская область

С 24 июня по 8 июля заведениям общественного питания запрещено работать ночью (с 23:00 до 6:00), за исключением обслуживания навынос и доставки. Также могут продолжить работу придорожные кафе и пункты питания в аэропорту, на вокзале, автозаправках. Фуд-корты смогут работать навынос.

В ночных клубах, барах, караоке, на дискотеках и в общепите запретят развлекательные мероприятия.

Гостиницам и другому туристическому жилью, кроме детских санаториев, запретят размещать группы детей и подростков, которые приезжают для участия в мероприятиях.

Сахалинская область

Обязательная вакцинация объявлена в Сахалинской области с 21 июня. Также в регионе продолжает действовать масочный режим, вернулись ограничения по наполняемости концертных залов, театров, кинотеатров – до 50% с соблюдением дистанции.

Севастополь

Размещение в гостиницах Севастополя возможно только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. Отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут.

Фото: Павел Корсун

Также власти города запретили работу ресторанов с 23:00 до 8:00, закрыли ночные клубы и караоке-бары, остановили бронирование отдыха детей в составе групп.

Северная Осетия

С 23 июня власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов. Ресторанам запрещено работать ночью (с 23:00 до 6:00). Исключение – еда навынос. Днем заведения могут работать с условием, что столы расставлены с соблюдением социального дистанцирования.

Заполнять залы в кино, театрах и на концертах можно не больше чем на 50% от общей вместимости.

Смоленская область

В регионе временно приостановлена организация массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан. Культурные мероприятия и выставки, кино- и театральные фестивали разрешают проводить только при условии заполнения залов не более чем на 30%. Также запрещена работа детских аттракционов, парков развлечений в закрытых помещениях.

Фото: Smolkrepost.ru

Запрещены физкультурные мероприятия, а спортивные проводятся без участия зрителей. При этом у участников должны быть либо сертификаты о вакцинации, либо справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо справка о наличии антител.

Тамбовская область

С 16 июня изменены правила проведения некоторых массовых и публичных мероприятий. Так, спортивные мероприятия, включенные в календарные планы региона, будут проводиться без участия зрителей. При этом остальные физкультурные и спортивные мероприятия по-прежнему под запретом.

Кроме этого, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе количество участников не должно превышать 100 человек, на четырех квадратных метрах может находиться только 1 человек. Все участники должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а организаторы дополнительно должны обеспечить термометрию и исключить допуск на мероприятия граждан в возрасте старше 65 лет.

По-прежнему на территории области приостановлена деятельность предприятий общепита с 3:00 до 6:00. При этом изменились требования к наполняемости залов: с 23:00 до 1:00 количество посетителей должно быть не более 20% от вместимости зала, а в период с 1:00 до 3:00 – не более 10%.

Если ранее банкеты, фуршеты, включая свадьбы, юбилеи и поминальные обеды, проводились с ограничением наполняемости зала обслуживания из расчета один человек на 4 квадратных метра площади зала, то теперь должна быть обеспечена наполняемость не более 50%.

Загрузка кинозалов, выставок, аттракционов, игровых комнат не должна превышать 50%. В торговых залах должно быть обеспечено присутствие из расчета один человек на 4 квадратных метра площади.

Тверская область

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом губернатор Тверской области Игорь Руденя ужесточил условия проведения массовых мероприятий. Так, при проведении в регионе спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятий количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек. Трибуны и зрительские места при этом разрешается заполнять не более чем на 50%.

Пока каких-либо ограничений на работу кафе, ресторанов, магазинов, спортзалов не планируется.

Тульская область

Губернатор области Алексей Дюмин рекомендовал не более чем на 30% заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов. Также ограничить посещение общественных пространств и работу всех развлекательных заведений в ночные часы с 0:00 до 6:00. Также власти рекомендовали приостановить работу детских игровых комнат, аттракционов и фуд-кортов в торговых центрах.

Фото: Visittula.com

Все запланированные развлекательные события, в том числе музыкальный фестиваль "Дикая мята", были отменены.

Хабаровский край

Некоторые районы края закрыты на карантин, посетить их могут только родственники проживающих там граждан и лица с пропиской. Для этого потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, либо сертификат вакцинации.

Хакасия

Оперштаб при правительстве Хакасии принял решение ограничить работу организаций общественного питания в вечернее и ночное время с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос из заведений общепита. Временно приостановлена деятельность детских игровых комнат, в том числе расположенных в торговых центрах, на объектах оказания услуг населению и иных местах массового пребывания.