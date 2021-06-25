Так, с 22 июня в полном объеме возобновилось авиасообщение с Турцией, включая чартерные рейсы. С 28 июня оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить регулярное авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.

Кроме того, гражданам РФ доступны Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшелы, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия, Греция, Сингапур, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и Шри-Ланка. Российских туристов ждут в Черногории, Тунисе и Хорватии, еще больше – в Египте, однако власти РФ и АРЕ все еще не договорились о сроках возобновления полноценного авиасообщения. Продлена приостановка авиасообщения с Танзанией и Великобританией.

На сегодняшний день в полный перечень доступных для россиян направлений входят 44 страны, посетить с целью туризма можно 31 из них.

Турция

Фото: pixabay.com

Туристам, у которых нет прививки от коронавируса и они не переболели им, потребуется для въезда в Турцию справка с отрицательным результатом теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справку будут проверять при посадке на рейс, на документе должен быть QR-код. Детям до 6 лет справка не нужна.

В качестве альтернативы непривитые и не переболевшие туристы могут предоставить справку с результатами экспресс-теста на антигены к коронавирусу, анализ должен быть проведен не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

Турция принимает и туристов с прививкой «Спутник V», им не потребуется справка с результатом ПЦР-теста. Вместо нее надо будет предоставить сертификат о полной вакцинации двумя дозами, проведенной не позднее, чем за 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и с данными загранпаспорта.

Переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев могут посетить Турцию с официальной справкой от органов здравоохранения. ПЦР-тест сдавать также не нужно.

Кроме того, все пассажиры старше 6 лет должны за 72 часа до прилета в Турцию заполнить специальную анкету на сайте register.health.gov.tr (кроме транзитников), документ нужно распечатать или скачать на смартфон, чтобы предъявить при посадке на рейс. При заполнении анкеты пассажир получает персональный HES-код, который нужен для заселения в отель.

При въезде в Турцию пассажиров могут выборочно проверять на ковид. Если тест будет отрицательным, то турист сможет продолжить путешествие, если положительным, то его отправят на лечение.

Болгария

Фото: Pixabay.com

Непривитых туристов Болгария принимает при предъявлении справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или справки с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда. Путешественникам с прививкой, в том числе и «Спутник V», тест не нужен. Потребуется только сертификат о полной вакцинации от ковида, проведенной не позднее, чем за 14 дней до въезда в Болгарию. Сертификат должен быть на английском языке.

Переболевшим туристам можно предъявить положительный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген к COVID-19 (то есть подтверждение, что у человека было диагностировано заболевание в прошлом), сделанный в интервале 15-180 дней до въезда в Болгарию. Справка должна быть на английском языке.

Рейсы в Болгарию будут разрешены с 28 июня по следующим маршрутам: Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург – Бургас, Екатеринбург – Варна, Минеральные Воды – Варна, Самара – Бургас, Ростов-на-Дону – Варна, Ростов-на-Дону – Бургас с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Черногория

Фото: pixabay.com

С конца марта россияне получили право посещать Черногорию, если у них есть отрицательный тест на COVID, антитела или сертификат о прививке (в том числе «Спутник V»), однако в конце апреля власти страны заявили, что в туристическим сезоне-2021 готовы принимать российских туристов без теста на ковид.

Сейчас в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

Хорватия

Фото: Pixabay.com

Въезд в Хорватию возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки. Или после сдачи тестов на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев (в том числе и «Спутник V») или справкой о перенесенном COVID-19. Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле, а также заполнить перед вылетом специальную форму entercroatia.mup.hr на сайте Министерства туризма Хорватии.

Кроме того, посольство Хорватии в России 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, их можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.

Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса с 10 июня разрешил выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу Хорватии Загреб два раза в неделю. С 28 июня разрешено увеличить количество рейсов в страну по маршрутам Москва –Сплит, Москва – Дубровник, Москва – Пула с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Северная Македония

Фото: pixabay.com

Российским туристам для въезда в северную Македонию не нужен ни тест на ковид, ни справка о вакцинации, ни виза.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Скопье возобновляется с 28 июня, рейсы запланированы один раз в неделю.

Албания

Фото: pixabay.com

Для въезда в Албанию туристам не нужен ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство Албании до конца 2021 года отменило визы для российских туристов. Безвизовый период длится 90 дней с момента въезда на территорию страны на срок до полугода.

С 10 июня оперштаб разрешил запустить чартерное авиасообщение с Албанией. Рейс Москва-Тирана выполняют «Уральские авиалинии» из аэропорта «Домодедово» раз в неделю.

Сербия

Фото: Pixabay.com

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года.

Греция

Фото: pixabay.com

Греция открыта для российских туристов, путешественникам потребуется при посадке в самолет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или сертификат о прививке (в том числе «Спутником V») или справку о наличии антител к ковиду на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Альтернативой ПЦР-тесту может стать экспресс-тест, его тоже принимают.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Граждане РФ могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты страны. С 28 июня российские власти разрешили увеличить число рейсов по маршрутам Москва – Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Салоники и Москва – Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва – Родос и Москва – Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва – Араксос и Москва – Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону – Салоники, Минеральные Воды – Салоники и Самара – Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар – Салоники и Казань – Салоники один рейс в неделю на каждом маршруте.

Кипр

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кипр объявил о готовности принимать российских туристов еще 1 апреля, однако до последнего момента между странами выполнялись только грузопассажирские рейсы.

Граждане РФ должны сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку об отрицательном результате теста на ковид, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира. Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass. Власти Кипра готовы принимать россиян и с прививкой «Спутником» и обещают взять себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну был обнаружен коронавирус.

Авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва – Ларнака 4 рейса в неделю, Москва – Пафос 3 рейса в неделю. Из всех региональных аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, разрешено выполнять рейсы в Ларнаку и Пафос с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Египет

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

РФ так и не объявила о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами Египта, разрешив до семи рейсов по маршруту Москва-Каир.

Между тем, это единственное из недорогих открытых пляжных направлений для массового отдыха.

Для въезда в Египет через Каир нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Для посещения курортов Красного моря также потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на английском языке с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Организованным путешественникам из РФ для въезда в Тунис потребуется лишь справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Правда, туроператоры пока не могут предлагать турпакеты в Тунис и организовывать чартерные программы из-за того, что авиасообщение официально не разрешено.

Для индивидуальных путешественников помимо такого же теста остается требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста. Важно отметить, что в стране признают вакцину «Спутник V».

Добраться в Тунис можно с пересадкой в Стамбуле.

Иордания

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса.

Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте www.gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья https://www.visitjordan.gov.jo/form/.

Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. На него нужно записаться заранее www.visitjordan.gov.jo.

Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России.

Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство.

ОАЭ

Фото: Pixabay.com

Всем пребывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай, Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Справка должна быть сделана в аккредитованной лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Она нужна даже транзитникам. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста.

При прохождении регистрации пассажир предоставляет заполненную «Декларацию о состоянии здоровья» с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении. После получения отрицательного результата режим самоизоляции снимается. Если результат окажется положительным, туриста отправят в обсерватор.

С 16 июня российским туристам для въезда в Абу-Даби вновь придется соблюдать десятидневный карантин. Для поездки в эмират россиянам потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. По прибытии в Абу-Даби потребуется еще один платный тест на COVID-19, а после этого необходимо зарегистрироваться в приложении по отслеживанию лиц на карантине. Туристам выдаются браслеты, которые нужно носить на протяжении 10 дней. Медицинские власти сами предложат место для самоизоляции – это может быть специализированный отель-обсерватор. Следующий ПЦР-тест нужно сдать на шестой день карантина, еще один – на 12 день после прибытия в Абу-Даби (для путешественников, которые приехали на более длительный срок).

Марокко

Фото: Интерфакс

С 14 июня власти Марокко смягчили условия въезда для граждан ряда стран, в том числе и России, теперь для пересечения границы потребуется только сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Приезжающим потребуется либо свидетельство о вакцинации от ковида (в том числе и «Спутник V») , либо сделанный в течение 48 часов отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Справка может быть на английском, французском или арабском языках. Также потребуется бронь отеля или приглашение от принимающей компании.

Оперштаб РФ с 10 июня разрешил выполнять регулярные рейсы в Марокко. «Аэрофлот» летает из Москвы в Касабланку по субботам. Также летает Royal Air Maroc, рейсы из Касабланки выполняются по четвергам, а из Москвы – по средам.

Ливан

Фото: pixabay.com

До пандемии короновируса туры в Ливан на Средиземное море на регулярных рейсах предлагал туроператор «Интурист». Как считают в компании, это перспективное направление, но не для классического массового пляжного отдыха.

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую ковид.

Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто переболел ковидом и имеет при себе тест на антитела на английском языке.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Россия возобновила авиасообщение с Ливаном с 10 июня (раз в неделю), однако прямых рейсов в страну по-прежнему нет. Добраться можно с пересадкой в Каире или Стамбуле.

Эфиопия

Фото: pixabay.com

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией в ноябре прошлого года. Транзит и въезд иностранным гражданам, в том числе и россиянам, разрешен. У всех прибывающих пассажиров должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 120 часов до вылета. Исключение – дети до 12 лет и транзитные пассажиры.

Куба

Фото: pixabay.com

Для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30.

Помимо аэропорта острова Кайо-Коко, куда чартерные рейсы из России выполняются с ноября 2020 года, в третьей декаде апреля российские авиакомпании начали выполнять прямые рейсы на курорт Варадеро.

Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. Если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (обсерватор). Там делают еще тест, и если он отрицательный, то туристы могут отправиться на отдых в резервный отель. Если при положительном тесте у туриста будут симптомы коронавируса, его направят в больницу для лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами.

США

Фото: pixabay.com

Россияне с открытой визой могут посетить США, в том числе с туристическими целями. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Справка должна быть на английском языке, без нее на борт не пустят.

Переболевшим туристам также вместо теста можно представить заверенное медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса, полученное не раньше, чем за 90 дней до поездки. Детям до двух лет справки не нужны.

Регулярное авиасообщение по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк будет запущено 28 июня.

Венесуэла

Фото: pixabay.com

Российским туристам для посещения Венесуэлы потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о вакцинации, в том числе препаратом «Спутник V».

Перед полетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve.

Туристам без прививки нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт. По прибытии в Венесуэлу россиянам придется сдать еще один тест на ковид. Платить отдельно за него не нужно, его цена включена в стоимость авиабилета. Ждать результата теста в отеле не нужно, можно сразу ехать дальше. Результат анализа придет на почту. Также в аэропорту можно сдать экспресс-тест. Желательно оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения. Для этого в Венесуэле созданы специальные обсерваторы и клиники, подготовленные к приему заболевших ковидом. Лечение проводится по страховке или за счет туриста.

Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение в начале мая, прямые рейсы между Москвой и Каракасом выполняла авиакомпания Conviasa, однако в настоящее время на сайте авиакомпании не представлено ни одного рейса в столицу России.

Сейшельские острова

Фото: Pixabay.com

Сейшелы 25 марта открыли границы для иностранных туристов без карантина. Путешественникам необходимо только сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты летают по маршруту Москва-Маэ по пятницам, субботам и воскресеньям.

Мальдивские острова

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Для въезда на территорию Мальдив всем туристам, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее, чем за 96 часов до прилета. За 24 часа до прибытия на Мальдивы туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки ковида, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест стоимостью около $100 каждый.

Также тесты берутся перед отъездом с локальных островов, стоимость одной процедуры – порядка 6 тыс. рублей.

Шри-Ланка

Фото: Pixabay.com

Перед подачей заявления на онлайн-визу необходимо забронировать номер в сертифицированном отеле, предварительно оплатить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус (40$ каждый) и купить медстраховку от COVID-19 ($12, страховщик People's Insurance PLC). Потом нужно связаться с выбранным отелем (или обратиться к турагенту), чтобы получить регистрационный номер после получения оплаты за ПЦР-тесты и медицинскую страховку. Регистрационный номер должен быть указан в форме на визу ETA в разделе «Контактные данные».

Непосредственно перед поездкой туристы должны оформить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 96 часов до вылета. Еще два оплаченных теста нужно сдать уже на Шри-Ланке по прибытии в гостиницу, если турист приехал на неделю, и три теста, если на более долгий срок.

Официально авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено с 1 апреля, при этом прямые рейсы так и не были запущены. В отсутствие прямых рейсов добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае.

Эстония

Фото: facebook.com

Власти Эстонии с 21 июня разрешили въезд гражданам третьих стран, прошедшим полный курс вакцинации, в их число входит и Россия. Для въезда потребуется шенгенская виза.

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, соблюдать десятидневный карантин, а после него сдать еще один тест на ковид. Граждане, не сдавшие тест до прибытия в Эстонию, могут пройти первый тест в Эстонии сразу после прибытия, а второй тест – не ранее чем через шесть дней после первого теста. Десятидневный карантин может быть снят досрочно, если оба теста будут отрицательными.

Кроме того, за три дня до поездки в Эстонию всем гражданам необходимо заполнить онлайн декларацию о пересечении границы на сайте iseteenindus.terviseamet.ee.

Авиасообщение между РФ и Эстонией пока не возобновлено. Между тем, автобусная компания LuxExpress запустила 9 июня перевозку по маршруту Петербург-Таллин. Воспользоваться услугой могут лишь те граждане России и Эстонии, у кого есть разрешение на пересечение границы.

Белоруссия

Фото: Pixabay.com

Для въезда в страну россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданным не ранее чем за 72 часа (детям до 6 лет справки не нужны). Документ должен быть представлен в оригинале на русском, белорусском или английском языках.

Казахстан

Фото: pixabay.com

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия в Казахстан.

Привитым пассажирам тест сдавать не нужно, потребуется только сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

Киргизия

Фото: pixabay.com

В Киргизии россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки (самолетом) или за 120 часов, если поездка будет сухопутным путем. Либо можно предоставить сертификат, удостоверяющий получение вакцины против COVID-19 (в бумажном или в цифровом формате). ПЦР-тест или сертификат не потребуется детям до пяти лет включительно.

Узбекистан

Фото: pixabay.com

Россия входит в «красный список» стран по эпидемиологической ситуации. Для посещения Узбекистана нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Справка может быть как на русском, так и на английском. При отсутствии отрицательного результата теста, пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

С 22 июня по прибытии в страну потребуется сдать еще один тест на ковид, а также предоставить заполненную анкету-обязательство о прохождении двухнедельного карантина.

Таджикистан

Фото: pixabay.com

Для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до момента въезда в страну. Дети до 3 лет освобождаются от ПЦР-теста.

Пассажиры, не предоставившие отрицательный ПЦР-тест, к вылету не допускаются.

Азербайджан

Фото: Интерфакс

С 10 июня въехать в Азербайджан и отдохнуть на Каспийском море можно не только с тестом на ковид, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета, но и с сертификатом о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, в том числе и «Спутником V».

Между РФ и Азербайджаном возобновлено авиасообщение, рейсы из Москвы и регионов в Баку выполняют авиакомпании S7, «Уральские авиалинии» и другие.

Армения

Фото: Pixabay.com

Туристам без прививки для въезда в Армению нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Также можно сдать тест в аэропорту по прибытии и изолироваться до получения результата. Детям до 1 года тест не нужен.

Армения принимает туристов с прививкой препаратом «Спутник V», никаких дополнительных документов (помимо сертификата о полной вакцинации) им не нужно.

С 28 июня частота рейсов в Армению вырастет с 5 до 6 в неделю по маршруту Москва-Ереван.

Грузия

Фото: Pixabay.com

С 1 марта россияне официально могут въезжать в Грузию с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до поездки. Также въезд разрешен туристам, прошедшим полный курс вакцинации (в том числе и «Спутник V»). На третий день после въезда на территорию Грузии необходимо пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет (2 тыс. – 4 тыс. руб.). С 17 июня ПЦР-тест не нужно сдавать детям младше 10 лет.

Не позже чем за 48 часов до прибытия в Грузию всем, кроме грузинских граждан, нужно заполнить специальную форму заявки на сайте stopcov.ge/en.

Прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет. Однако въехать можно через сухопутную границу или через Армению, или Турцию.

Абхазия

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

При въезде в Абхазию у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. На территории республики необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности (маски, социальное дистанцирование).

Остальные страны, среди них – Италия, Германия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Финляндия, Вьетнам, Сингапур, Япония, Индия, Катар, Сирия, Южная Корея не разрешают принимать туристов, несмотря на возобновление авиасообщения или грузопассажирские рейсы. Как правило, въезд разрешен либо резидентам, либо обладателям ВНЖ, тем, кто едет учиться, работать или к близким родственникам. Всем прибывающим нужно иметь при себе справки с тестами на ковид, а также соблюдать карантин, в некоторых странах он достигает двух недель.