Как рассказали "Интерфаксу" в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, все заводы, на базе которых сегодня работают туркластеры, были заброшены еще в прошлом веке из-за технического износа и повышения технологических требований к производственным площадкам. Один их трех кластеров уже более 10 лет работает в Нижнем Тагиле. Два новых были созданы в 2020 году в Черноисточинске и Сысерти.

"Все площадки – это классический пример устройства металлургического производства горнозаводской цивилизации: полноводная река с достаточно сильным током воды, деревянная плотина, строительство завода ниже уровня воды, выплавка металла. Кроме того, вокруг завода всегда образовывалось поселение. Самое благоприятное время для посещения туристических кластеров на заводах – лето, и поздняя весна, когда открывается спуск воды в плотинах", — сообщили в министерстве.

"Лето на заводе"

Один из самых ярких среди действующих кластеров на Среднем Урале – "Лето на заводе" в Сысерти. Этот кластер расположен на территории завода Турчаниновых-Соломирских. Металлургическое производство на площадке было остановлено в 1930-х годах. В советский период, до 1987 года, здесь делали стиральные машины "Малютка".

Фото: Instagram / @letonazavode

Сюда лучше приезжать в летнее время. Основные активности проходят в выходные дни, а с программой мероприятий можно ознакомиться на официальной страничке кластера в инстаграме: instagram.com/letonazavode.

С этого года планируется, что при входе на фестивале с зрителей будет взиматься плата. В целом, вход свободный, но за донаты, добровольные пожертвования в любом размере, активисты и волонтеры проводят экскурсии.

Фото: Instagram / @letonazavode

Сысерть активно работает над событийно-фестивальной программой регионального уровня. Выступления артистов с мировым именем филармонии и танцоров "Провинциальных танцев" требуют, чтобы площадка была заполнена зрителями. В 2020 году сысертское "Лето на заводе" в 2020 году привлекло до 20 тыс. гостей, о самой площадке написал популярный блогер Илья Варламов.

Туркластер в Черноисточинске

Площадка Черноисточинского железоделательного завода, на которой производились, в том числе одежда и мебель, расположена в городе Черноисточинск неподалеку от Нижнего Тагила.

Фото: Instagram / @ blackweekend.ural

Передельная фабрика на реке Черной была построена еще в 1729 году. В 1924 году Черноисточинский завод закрылся плоть до начала 1950-х годов, когда после Великой Отечественной войны здесь запустили ткацкое производство.

Сейчас в Черноисточинске есть единственная мастерская, где делают черно-молоченую керамику – изделие запекают в молоке вместо глазури. И один из восьми российских музеев наличника, рассказывающий про сакральные смыслы местного наличника, особенности наличников кержаков и переселенцев с южных земель. Кроме того, местный косметический бренд изготавливает исключительно из местного сырья натуральную косметику, которую туристы могут купить на бывшем заводе.

Кластер предлагает круглогодичные "Щерновские выходные" – на них можно попасть по предварительной записи. Полный пакет, включающий экскурсии, лекции, мастер-классы, обойдется в 950 руб. Возможны индивидуальная программа и скидки.

Фото: Instagram / @ blackweekend.ural

Также в Черноисточинске проводят сезонные фестивали и праздники – Масленица, Демидов-фест, Фестиваль осени "Сено-Солома", Первый брутальный фест "Бородатый декабрь", Фестивали зимних забав "Хаски в касках". Ознакомиться с расценками, расписанием мероприятий можно тут: instagram.com/blackweekend.ural.

Черноисточинск в 2020 году принял более 7 тыс. гостей, при этом только Демидов-фест посетили до 5 тыс. человек, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ставрополья.

В гости к Демидовым

Бывший железоделательный завод Демидовых, а ныне музей-завод им. Куйбышева, был открыт в 1725 году. Вплоть до октября 1987 года, когда завод был торжественно остановлен, на нем проводили полный технологический цикл выплавки металла. Предприятие считалось одним из крупнейших в Европе.

Фото: Vk.com/ntzmgu

Туркластер на бывшем заводе Демидовых был создан в начале 2010-х годов. Сейчас здесь работает музей "Горнозаводской Урал", который можно посетить с 1 мая по 30 сентября по предварительной записи. Билеты на экскурсию, которые проходят тут только в сопровождении гида, обойдутся в 250-600 рублей. Также возможны скидки. Информацию можно уточнить по телефону: +7 (3434) 37-02-01 (добавочный номер 330 или 331).

Работа по созданию туркластера на бывшем демидовском заводе продолжается. На 2021 год запланирован старт второй очереди проекта.

В планах – три новых туркластера

Как сообщал "Интерфакс", Свердловская область стала одним из десяти пилотных регионов по развитию креативных кластеров, одобренных Агентством стратегических инициатив (АСИ). Для работы с регионами АСИ инициировало креативную лабораторию RurbanCreativeLab.

"Наша кроссекторальная команда, в которой работают представители творческих сообществ и региональных институтов развития, предприниматели, чиновники приняла активное участие в работе лаборатории и вошла среди 65 регионов в топ-10 регионов-финалистов", — сообщила агентству министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Она уточнила, что на 2021 год область поставила задачу дать старт как минимум трем кластерам – в крупном и малом городах, а также в сельской территории. Так, в ближайшие пять лет планируется завершить проект "Уралмаш" в Екатеринбурге и стартовать со второй очередью проекта в Нижнем Тагиле на заводе им. Куйбышева, а также открыть кластеры в Арамили и Невьянске.

Для успешного старта программы министерство создало региональный проектный центр с участием общественных организаций, институтов развития, экспертов отрасли и представителей профильных исполнительных органов государственной власти. Оператором участия региона в проекте стал Свердловский областной центр поддержки предпринимательства. Кроме того, сотрудничать с региональной командой "Рурбан" будут Уральская индустриальная биеннале современного искусства и фестиваль "Уральская ночь музыки". Стратегическим партнером региона в проекте Rurban стал ЕВРАЗ.

"C 2010 года биеннале планомерно развивалась с целью самой стать индустрией и стала таковой. Индустрией, создающей рабочие места, производящий, в том числе, экономический продукт. Значение биеннале для региона и ее перспективы очевидны не только нам в Свердловской области – другие промышленные регионы также пытаются предлагать себя в качестве площадки для этого события", — подчеркивает Казакова.